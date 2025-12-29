Renașterea patrimoniului din Iași: Muzeul din Cucuteni și Fabrica de Țigarete
RFI, 29 decembrie 2025 12:00
Fonduri europene pentru Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, Iași. Construit în anii '80, domul care adăpostește unul dintre mormintele tumulare princiare geto-dacice din secolul al IV-lea î.Hr. a fost practic lăsat să se degradeze. Acum, acesta va fi modernizat și semnalizat corespunzător, astfel încât turiștii să nu se mai rătăcească pe câmp în căutarea muzeului.
• • •
12:00
10:40
Elena Calistru la RFI: Nu există voința politică de a rezolva problema pensiilor magistraților # RFI
Amânarea repetată a deciziei pe tema pensiilor magistraților de către Curtea Constituțională (CCR) arată că nu există voință politică reală pentru rezolvarea problemei. Iată ce spune la RFI președinta organizației Funky Citizens, Elena Calistru, în ziua în care judecătorii CCR ar urma să se pronunțe asupra legii asumate de Guvernul Bolojan.
09:50
"Băi, a dispărut locomotiva!", îmi spune siderată soția, după ce am așteptat zeci de minute în trenul staționat în Gara de Nord din București, așteptând să plecăm odată spre Bacău. Era Ajunul Crăciunului.
09:00
Partidul stat are o problemă. În premieră, după trei decenii, social democrații au pierdut majoritatea în Curtea Constituțională, întreaga arhitectură a statului, fluxurile de exercitare a influenței și privilegiile elitei politice fiind în pericol din perspectiva regimului instituit după 1990, notează SpotMedia.
08:20
Anul 2026 vine cu o serie de așteptări previzibile pentru economia românească. Prima dintre ele este că va continua consolidarea fiscală. Reducerea deficitului bugetar este departe de a fi aproape de final.
18:40
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură.
18:30
Incendiu în Capitală | Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că nu există depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie # RFI
Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că, până în prezent, datele înregistrate de staţiile fixe din apropierea incendiului din sectorul 6 al Capitalei nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie. Totodată, autorităţile de mediu informează că în zona incendiului a fost amplasat un autolaborator mobil.
15:30
București | Incendiu puternic la un depozit din sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert, ministrul Sănătății recomandă evitarea zonei # RFI
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 24 autospeciale de stingere dar și roboţi pentru stingerea focului, având în vedere pericolul de prăbuşire a elementelor de structura ale construcţiei, precum şi a produselor depozitate în stive. Ministrul Sănătății recomandă populației să evite zona.
15:10
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia referitoare la Legea pensiilor magistraţilor, care modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei, precum şi condiţiile de pensionare. Aceasta este a doua amânare a deciziei.
19:20
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi” # RFI
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept „o campanie de teroare împotriva populației civile”.
14:40
"Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!". Președintele Nicușor Dan, sărbători în satul bunicilor (video) # RFI
Preşedintele Nocuşor Dan petrece sărbătorilor alături de familie în judeţul Braşov, dar şi în satul bunicilor săi, Ileni, unde a vizitat muzeul alături de fiinca sa. ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!”, i-au cântat localnicii președintelui Nicușor Dan.
14:10
Vânt puternic pe Valea Pahovei | Copaci căzuți în Sinaia şi Buşteni. Instalaţiile de transport pe cablu, oprite # RFI
Vântul puternic a provocat din nou pagube, sâmbătă, în staţiunea Sinaia, unde din cauza rafalelor, mai mulţi copaci au fost doborîți. De asemenea, în staţiunea Buşteni, mai mulți arbori au fost dezrădăcinaţi. Este a doua zi cu furtună pe Valea Prahovei, după ce vineri vijelia a rupt stâlpi din beton care susţineau cablurile de electricitate şi copaci la Sinaia.
11:30
Vânt şi precipitaţii în următoarea perioadă| De duminică noapte, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări de vânt şi ninsori viscolite # RFI
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.
10:50
Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România| Armata a ridicat în aer două avioane F-16 # RFI
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, azi noapte pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Locuitorii din nordul Județului au primit mesaje RO-Alert.
16:20
Reforma legilor justiției | Ce spune Declic după prima reuniune a grupului de lucru din Guvern # RFI
Peste 98% dintre judecători „au răspuns că au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției”, iar problema principală pe care au identificat-o este volumul foarte mare de muncă, potrivit chestionarului CSM. Rezultatele preliminare ale chestionarului au fost publicate în aceeași zi cu prima reuniune a grupului de lucru pentru reforma justiției la care a participat și organizația Declic. Care au fost principalele propuneri și cât de relevantă este analiza CSM, a explicat la RFI Roxana Pencea Brădățan, coordonator programe Declic.
13:50
CSM - Rezultatele consultării judecătorilor pe tema problemelor din justiţie, trimise preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Ministerului Justiţiei # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii anunţă că a trimis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Ministerului Justiţiei rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”.
13:20
Hotelierii spun că taxa specială de promovare turistică pentru 2026 a fost aprobată de CGMB fără respectarea termenelor minime prevăzute de legea transparenţei decizionale # RFI
Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) atrage atenţia asupra modului în care a fost aprobată taxa specială de promovare turistică pentru anul 2026 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe 23 decembrie. Hotelierii spun că nu au fost consultaţi, iar proiectul nu a respectat termenele minime prevăzute de legea transparenţei decizionale. Taxa pentru turiştii care se cazează în Bucureşti este de 10 lei pe noapte.
10:50
Darău: Mă voi trezi dimineață, gândindu-mă cum să adaug un strop de încredere între stat și antreprenori # RFI
Trebuie să reclădim încrederea în relația cu antreprenorii, spune la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău. El precizează că va căuta soluții pentru ca mediul de afaceri să perceapă statul ca pe un partener, nu un obstacol.
10:30
Iată concluzia unei anchete a ziarului francez Le Monde. De la invadarea Ucrainei, se pare că sute de cetățeni ruși au obținut cetățenia română în mod fraudulos.
10:10
Noul ministru al Economiei la RFI: Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti # RFI
Companiile de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos. O spune la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău, în primul său interviu de la preluarea funcției. Reprezentantul USR precizează că va stabili criterii clare de performanță în minister.
10:00
Într-un context în care gimnastica românească e asociată cu abuzul, presiunea și lipsa sprijinului real, Clubul Sportiv Școlar 2 propune un alt model, un antrenament făcut cu blândețe, respect și bucurie.
08:30
O soluție pentru „referendumul” președintelui Nicușor Dan: cum poate fi securizată participarea la vot a magistraților (G4Media) - Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor” (Libertatea) - De ce pleacă ministrul care a întors pe dos Educația? (DW)
07:10
Vestea că instituția care supraveghează regulile de respectare a concurenței în România va face un studiu despre piața cărnii de porc a atras atenția. Consiliul Concurenței și-a consolidat imaginea unei instituții în care există expertiză și de multe ori reprezentanții unor companii, antreprenori sau experți au făcut apel la intervenția Consiliului pentru a regla unele distorsiuni dintr-un sector economic.
22:00
Răspunsul CSM la documentarul Recorder | Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns la un chestionar acuză „o campanie publică împotriva justiției” # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii a publicat datele preliminare ale chestionarului la care au fost chemați să răspundă magistrații. „Prescripția răspunderii penale nu poate fi imputată judecătorilor, ci în primul rând pasivității legislativului”, acuză CSM într-o analiză preliminară publicată marți pe baza unui chestionar completat de judecători. Chestionarul a fost lansat după publicarea investigației Recorder ”Justiție capturată” și a reacțiilor publice care i-au urmat.
21:20
Peste 50% dintre tinerii români consideră că Ceaușescu a fost un lider bun | "Ignoranță, lacune la nivelul învățământului formal, formule nostalgice transmise de familie"(interviu Daniel Șandru, IICCMER) # RFI
Tinerii din România sunt expuși pe TikTok la postări care au generat 130 de milioane de vizualizări, într-o campanie în care li se propune „un Nicolae Ceaușescu cool” și un comunism reinterpretat. Este concluzia unui studiu recent publicat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Datele reflectă nu numai un volum impresionant de vizualizări ale unor postări despre comunism și Ceaușescu, ci și o expunere intensă și continuă a unui număr foarte mare de tineri utilizatori TikTok la mesaje cu conținut ideologic periculos.
17:00
Educația după Daniel David: „Nu a lăsat în urmă nici măcar o măsură fundamentată științific” (Interviu) # RFI
Demisia ministrului Educației, Daniel David, vine după un an marcat de proteste, tensiuni și reforme contestate, într-un climat de conflict constant cu o mare parte a corpului profesoral. Pentru mulți profesori, plecarea sa din fruntea ministerului era de mult așteptată, spune la RFI Mihai Peticilă, jurnalist la Edupedu.
16:30
AUR anunţă că nu are semnăturile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, din cauza rupturii din S.O.S România şi POT # RFI
AUR anunţă, marţi, că nu are semnăturile pentru a demara suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, din cauza rupturii din Parlament din cadrul partidelor SOS România şi POT, deputatul Ştefăniţă Avrămescu declarând că în acest moment se bazează pe aproximativ 120 de semnături iar până în februarie pot să strângă la cele 155 de semnături necesare.
15:30
CFA România: În 2026 vom avea o ușoară creștere economică, dar inflația va continua să rămână ridicată # RFI
Creșterea economică pentru anul viitor va fiind de sub 1%, deficitul bugetar preconizat este de aproape 7%, iar ieşirea din situaţia de stagflaţie va fi lentă estimează reprezentanţii CFA România. În ceea ce privește cursul de schimb EUR/LEU, aproximativ 77% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni va fi în scadere și se va situa între de 6-7 procente.
14:30
Consilierii generali au aprobat nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Capitalei # RFI
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care a avut pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru anul viitor. Proiectele au fost aprobate de consilieri în şedinţa de marți.
13:30
Actorul ieșean Geo Șfaițer este de 36 de ani Moș Crăciun în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă atunci ducea în sac cadouri pentru mulți copii, acum sacul a devenit neîncăpător pentru darurile pregătite pentru un singur copil. Și cadourile s-au transformat: de la cărți, jucării și dulciuri, la daruri mari precum laptopuri sau jocuri cu ochelari VR.
13:10
În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii – Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala „Henri Coandă”, precum și expozițiile temporare de pe holul de la parter – sunt deschise spre vizitare în fiecare zi, între orele 9:00 și 22:00. Vizitatorii au posibilitatea de a achiziționa bilete online sau de la automatul de bilete de la intrare.
13:10
Românii intră în sărbători mai prudenți decât anul trecut, arată un sondaj Avangarde realizat în a doua jumătate a lunii decembrie. Românii își ajustează cheltuielile din această perioadă în funcție de nivelul perceput al venitului lor, așa că aproape jumătate dintre ei vor cheltui mai puțin și mult mai puțin față de 2024.
12:40
Vicepremier: Șefii unor companii de stat nu-și merită banii, dar au contracte ce nu pot fi desfăcute # RFI
Vicepremierul Tanczos Barna declară într-un interviu la RFI că ”sunt în continuare, din păcate, câteva companii unde nu-și merită banii directorii, mai ales companiile din domeniul feroviar, unde sunt foarte mari pierderile”. Întrebat de ce sunt încă în funcție acei directori, demnitarul a răspuns: ”Pentru că au contracte care nu pot fi desfăcute”.
11:10
O renegociere a protocolului coaliției nu este necesară, spune la RFI vicepremierul Tanczos Barna. Premierul Ilie Bolojan ar fi vorbit într-o ședință a PNL despre nevoia de a modifica documentul, în așa fel încât partidele care încalcă protocolul să fie sancționate. Asta în contextul în care PSD a votat recent moțiunea simplă a Opoziției extremiste la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
10:40
O eventuală procedură de suspendare a președintelui Nicușor Dan ar fi un lucru aberant, spune la RFI vicepremierul Tanczos Barna. Un grup de parlamentari extremiști intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare a șefului statului, pentru ”atacuri asupra independenței justiției”. Asta după ce Nicușor Dan a propus un referendum în rândul magistraților legat de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma documentarului Recorder.
09:20
Partidele fasciste, din România interbelică, au fost implicate în numeroase atentate politice şi violenţe antisemite. Responsabilitatea principală pentru punerea la cale a unor acţiuni teroriste, sîngeroase, revine Mişcării Legionare. În contextul procesului de radicalizare a membrilor Legiunii a avut loc şi atentatul, comis de elevul legionar Constantin Dumitrescu-Zăpadă, în vîrstă de 18 ani. La sfîrşitul anului 1930, Dumitrescu-Zăpadă a încercat să-l asasineze pe directorul ziarelor „Adevărul” şi „Dimineaţa”. Din fericire, atentatul a eşuat.
08:30
Serviciile secrete nu i-au trimis președintelui Nicușor Dan informații despre probleme de corupție din justiție. Cum vrea el să organizeze „referendumul” (HotNews) - Daniel David, ministrul care a livrat austeritate și a aruncat școala și profesorii în cea mai mare criză de încredere (Edupedu) - Legăturile lui Ion Iliescu cu generalii din rețeaua „Corbii” racolați de Moscova. Cum a reușit URSS să-și mențină influența în Armata Română (Libertatea)
21:40
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia din Guvernul României. "Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru, pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!", a scris pe blogul personal ministrul Educației.
18:10
Discuția de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și cei 11 actuali și foști magistrați care au acceptat să vorbească public despre situația din sistemul de justiție, s-a încheiat după aproape 4 ore. Judecatorii si procurorii prezenți au reclamat "un sistem profund disfuncțional" în care abuzurile sunt greu sancționate pentru că "puterea este concentrată în vârf". Reprezentantii sistemului au semnalat nevoia de a modifica legile justiției.
17:00
Moţiunea împotriva ministrului Justiţei, Radu Marinescu, a fost respinsă, luni, de Camera Deputaţilor, doar 95 dintre cei 251 de deputaţi prezenţi la dezbatere votând ”pentru”.
16:40
"Economia bate morala în noua lume a lui Trump", spune președintele Nicușor Dan (interviu Politico) # RFI
"Lumea s-a schimbat o dată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă", a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru Politico. Șeful statului a vorbit despre cum Europa trebuie să se adapteze unui nou context, în care interesele economice sunt mai presus de moralitate, dar și despre riscurile pe care această nouă ordine le are asupra democrațiilor europene, inclusiv despre slăbiciunile liderilor europeni, care uneori pot lua decizii prea lent.
16:10
"Ce e cu banana aia?" - Ghid relaxat prin arta modernă şi contemporană, la Fundația Calea Victoriei # RFI
În 2019, la Art Basel, vizitatorii au putut vedea, printre multe lucrări de artă expuse acolo, o banană lipită cu scotch pe un zid. Este asta artă? Pentru a înțelege exprimarea artistică contemporană, avem întâlnire cu Răzvan Boar, artist vizual şi profesor cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul artelor vizuale, și care în ianuarie ne invită la Fundația Calea Victoriei să participam la un curs, un ghid prin arta modernă şi contemporană.
16:10
22 decembrie 1989| Nici până în ultimul moment Ceaușescu nu a crezut că regimul său ar putea să cadă (Istoric) # RFI
Astăzi, 22 decembrie, se împlinesc 36 de ani de la căderea regimului Comunismului în România. Este ziua în care puterea politică a lui Nicolae Ceaușescu se prăbușește, sub presiunea străzii. Este ziua în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit de pe clădirea Comitetului Central la bordul unui elicopter. După fuga lui Ceaușescu din București, mulțimii care ocupa Piața Palatului i s-au alăturat zeci de mii de cetățeni, care au ieșit din case și au invadat bulevarde Capitalei. Anul acesta este prima comemorare a Revolutiei fără Ion Iliescu, cel care pe 22 decembrie 1989 a anunțat lansarea noii formațiuni de conducere a statului, Frontul Salvării Naționale.
15:40
Procurorii CSM resping ideea unui referendum care să valideze sau să demită actuala componență a Consiliului # RFI
Secţia pentru procurori a CSM afirmă, cu privire la referendumul vizâmd CSM propus de preşedintele Nicuşor Dan, că legea prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. ”De altfel, membrii Secţiei pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-şi depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o”, transmite Secţia pentru procurori a CSM, care susţine că, începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitaţii preşedintelui României să participe la şedinţele plenului Consiliului.
10:40
Propunerea președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în justiție, în urma scandalului declanșat de documentarul Recorder, este binevenită, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău.
10:20
Cătălin Predoiu va da cu siguranță explicații publice legate de neregulile din justiție dezvăluite de documentarul Recorder. Iată ce spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău, care dă de înțeles că fostul ministru de resort nu ar fi de vină pentru situația din prezent.
08:40
România urmează să joace un rol și mai important în sprijinirea efortului de război al Ucrainei. Pe teritoriul României urmează a fi înființat un al doilea centru logistic major, similar cu cel care funcționează în prezent în Polonia.
08:30
Ziua „consultărilor fără limită de timp”. Nicușor Dan, față în față cu magistrații pentru prima dată de la declanșarea scandalului după documentarul „Justiție capturată” (HotNews) # RFI
Președintele Nicușor Dan despre intimidări în magistratură (DW) - Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor transmise de magistrați. 10 concluzii, o cauză majoră și 13 soluții (SpotMedia) - Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public? / Legea stabilește clar că revocarea poate fi inițiată doar de magistrați (G4Media) - În 2025, România a trăit dintr-un maxim în maxim istoric (Ziarul Financiar) - Dincolo de baricadă | Noaptea de 21-22 Decembrie 1989 în București, povestită de protestatari bătuți și închiși la Jilava (Europa Liberă)
07:10
Premierul Bolojan „taie” „puntea” bugetară din ianuarie 2026. Premierul transmite mesajul că anul viitor mini-vacanțele vor fi mai scurte, iar implicarea angajaților bugetari mai mare. Mulți antreprenori se simt nedreptățiți de avantajele oferite bugetarilor.
03:50
Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989. "După 36 de ani, nu știu cine mi-a împușcat băiatul. L-au îngropat cu glonțul în el" (Foto-reportaj) # RFI
Câtea sute de persoane au participat, duminică seară, la un marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989. Printre acestea, participanți la Revoluție, părinți, frați, bunici și urmași ai celor care au fost uciși sau răniți în evenimentele care au dus la căderea regimului comunist.
