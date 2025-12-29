Accident spectaculos în Pasajul Unirii: o mașină se răstoarnă și revine pe roți
Adevarul.ro, 29 decembrie 2025 10:30
Imagini șocante surprinse de o cameră de bord în Pasajul Unirii din București arată momentul în care o mașină a intrat violent în peretele tunelului, fiind la un pas să se răstoarne. Potrivit martorilor și imaginilor, șoferul ar fi încercat să schimbe banda fără să se asigure.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:30
Imagini șocante surprinse de o cameră de bord în Pasajul Unirii din București arată momentul în care o mașină a intrat violent în peretele tunelului, fiind la un pas să se răstoarne. Potrivit martorilor și imaginilor, șoferul ar fi încercat să schimbe banda fără să se asigure.
Acum 30 minute
10:15
Gestul unei familii care nu a reușit să-și vândă casa: o scoate la tombolă. Cât costă un bilet # Adevarul.ro
O familie din Țara Galilor scoate la tombolă casa de vacanță, evaluată la 377.000 de euro, după ce nu a reușit să o vândă pe piața imobiliară tradițională. Biletele costă doar 5,80 euro, iar câștigătorul va primi locuința cu toate taxele legale achitate.
Acum o oră
10:00
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc” # Adevarul.ro
Tot mai mulți români aleg să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă în România, pe fondul creșterii costului vieții, al nesiguranței percepute și al dificultăților de integrare apărute după Brexit.
Acum 2 ore
09:30
Cum a reușit Putin să-și controleze oligarhii folosindu-se de sancțiunile occidentale: mai bogați, dar mai supuși # Adevarul.ro
În timpul războiului din Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record, însă influența lor politică s-a diminuat drastic în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere.
09:30
Operație sub nume fals, condamnări, o fundație și multe necunoscute. 12 ani de la accidentul care l-a eliminat pe Michael Schumacher din viața publică # Adevarul.ro
Fostul pilot se află sub strictă supraveghere, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi.
09:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăsat duminică în urmă Kievul afectat de atacuri cu rachete pentru sala de mese decorată cu fresce de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul președintelui american Donald Trump asupra unei versiuni revizuite a unui plan de pace în 20 de puncte menit
09:15
A murit veteranul de război Ion Vasile Banu. Decorarea acordată de Nicușor Dan, contestată din cauza trecutului militar # Adevarul.ro
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata veteranului, care a transmis condoleanțe și a subliniat întreaga viață dedicată țării.
09:15
„Meteahna” care ucide România și e mult mai gravă decât corupția. Economist: „Expune statul la captură” # Adevarul.ro
Înainte să tratăm corupția ca „boala originară” și să sperăm că restul se aliniază, trebuie să tratăm incompetența statului, susține economistul Sebastian Buhai, într-un eseu cu reflecții de final de an despre România.
08:45
Confruntare pe X între Donald Tusk și președintele Poloniei, pe tema Vestului. Cum s-a încheiat schimbul de replici # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au avut duminică un schimb dur de replici pe rețeaua socială X, pe fondul unor divergențe privind orientarea geopolitică a țării.
Acum 4 ore
08:30
Pentru petrecăreți, organizarea din timp este esențială, iar rețetele pentru preparate gustoase sunt primul pas.
08:30
Cum i-a căzut cu tronc Romina Gingașu lui Piero Ferrari. Românca a stat șase luni pe capul afaceristului italian # Adevarul.ro
Piero Ferrari îi pregătește un cadou de 32.000.000 € partenerei sale, românca Romina Gingașu.
08:30
Iarna lovește în forță România, cu rafale de vânt de peste 120 km/h la munte. Zonele vizate de cod roșu # Adevarul.ro
Ultimele zile din an aduc o iarnă autentică. Vântul puternic, ninsorile viscolite și temperaturile scăzute au pus România sub avertizări meteo severe, cu cod roșu pe crestele montane și cod galben în mare parte din țară.
08:15
China, exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului: „Intrușii vor fi eliminați”. Armata taiwaneză, în alertă maximă # Adevarul.ro
China a trimis luni trupe aeriene, navale și de rachete pentru a desfășura exerciții militare comune în jurul Taiwanului, într-o mișcare pe care Beijingul a descris-o drept un „avertisment sever” împotriva forțelor separatiste și a „interferențelor externe”.
07:45
Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul conferinței de presă susținute după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Rusia ar urma să contribuie la reconstrucția Ucrainei, afirmând că Moscova își dorește ca Ucraina „să reușească”.
07:00
Trump: Un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, dar persistă divergențe privind Donbasul # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat, după o întâlnire de trei ore cu Volodimir Zelenski, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, deși persistă divergențe privind Donbasul. Negocierile ar putea fi finalizate în câteva săptămâni.
07:00
Ursula von der Leyen salută „progresele semnificative” în discuțiile privind planul de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuțiilor de la Mar-a-Lago referitoare la planul de pace pentru Ucraina.
07:00
Pentru petrecăreți, organizarea din timp este esențială, iar rețetele pentru preparate gustoase sunt primul pas.
Acum 6 ore
06:30
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei # Adevarul.ro
Vânzarea petardelor se pedepsește cu închisoare, de anul acesta, iar folosirea acestora cu amenzi mari. Cu puțin timp înainte de începerea „sezonului petardelor”, efectele noii legi adoptate anul acesta se văd, este concluzia unei dezbateri online aprinse.
06:30
CCR, așteptată să decidă luni asupra Legii pensiilor magistraților, după două amânări și lipsă de cvorum # Adevarul.ro
Curtea Constituțională este așteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraților, după ce pronunțarea a fost amânată de două ori. Duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după ce patru judecători au părăsit sala în timpul unei pauze de ședință.
05:15
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi” # Adevarul.ro
Doi vloggeri români au vrut să afle cât de scumpă este România în raport cu alte țări, iar concluzia lor este surprinzătoare pentru mulți. România poate fi mai ieftină ca Bulgaria, dar mai scumpă ca Italia sau Suedia, este concluzia analizei lor.
Acum 8 ore
04:15
Șeful Direcției principale de informații militare a Ucrainei, Kirilo Budanov, afirmă că februarie 2026 ar putea reprezenta cea mai favorabilă perioadă pentru ajungerea la un acord real de încetare a războiului cu Rusia.
03:45
De ce Rusia găsește mereu breșe în apărarea ucraineană? Avertismentul unui jurnalist militar # Adevarul.ro
Ucraina dispune de suficiente resurse pentru a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă, susține Iuri Butusov, jurnalist militar și militar activ în brigada „Hartia”.
02:45
Grecia se regăsește din nou la intersecția intereselor marilor puteri. De această dată, miza nu este una simbolică, ci profund strategică: controlul infrastructurii maritime.
Acum 12 ore
01:45
Anul 2025 va rămâne în memoria colectivă drept o perioadă marcată de incertitudine, tensiuni interne și conflicte majore pe scena internațională, într-un context în care ordinea globală postbelică pare mai fragilă ca oricând, scrie cotidianul britanic The Times.
00:45
Mersul rapid, mai mult decât un exercițiu banal. Cum poate fi antrenat eficient pentru a-i maximiza beneficiile # Adevarul.ro
Mersul într-un ritm mai alert, o activitate aparent banală, a intrat în ultimii ani în atenția oamenilor de știință, iar unele studii recente arată că viteza cu care oamenii se deplasează le poate influența starea de sănătate.
00:15
Pe 29 decembrie, în 117, Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, a fost asasinat, iar în 1837, Palatul de iarnă din Sankt Petersburg a ars în totalitate. 29 decembrie este și ziua în care au venit pe lume Regina Elisabeta a României, scriitorul Ioan A. Bassarabescu și actorul englez Jude Law.
00:00
Chivu nu poate fi dat jos de pe primul loc în Serie A. Inter, victorie mare cu Atalanta, o formație care impresionează în Europa # Adevarul.ro
După ce Adrian Mutu a spus că nu dă doi bani pe munca lui, Cristian Chivu i-a răspuns de la distanță, iar Inter Milano a învins-o duminică seară, cu 1-0, pe Atalanta, la Bergamo, și își menține primul loc în Serie A.
28 decembrie 2025
23:15
Cum au fost construite telefericele din România. Instalațiile aduse din Italia au rezistat peste cinci decenii # Adevarul.ro
La cinci decenii și jumătate de la inaugurarea primelor teleferice din România, doar câteva stațiuni montane și orașe beneficiază de astfel de instalații, într-o țară unde numărul localităților declarate stațiuni depășește 200.
22:45
București, în topul orașelor cu cel mai rău trafic rutier. Șoferi ajunși la limita răbdării: „Este junglă în toată regula” # Adevarul.ro
Capitala României rămâne în topul celor mai aglomerate orașe din lume în privința timpului pierdut de șoferi în trafic. În ciuda schimbărilor aduse de Autostrada de Centură A0, mulți bucureșteni spun că au ajuns la capătul răbdării.
22:15
Ploi torențiale și inundații în Spania. Coduri roșii în mai multe regiuni, un mort și două persoane luate de ape # Adevarul.ro
Ploile torențiale au afectat grav sudul și estul Spaniei în acest weekend, provocând inundații, victime și pagube semnificative. Până duminică seară o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost date dispărute, fiind luate de ape.
22:15
„Bătălia sexelor” i-a revenit lui Nick Kyrgios. Un bărbat care privește tenisul de pe margine a învins liderul mondial la fete # Adevarul.ro
Aryna Sabalenka nu i-a făcut față lui Nick Kyrgios.
22:15
Un tată din Texas a folosit controalele parentale de pe telefonul fiicei sale adolescente pentru a o găsi și a o ajuta să fie salvată după ce aceasta a fost răpită după ce fusese amenințată cu un cuțit în timp ce plimba câinele de Crăciun, susțin autoritățile.
22:00
Suspansul privind proiectul pensiilor magistraților se prelungește în ultimele zile din an. „E limpede că sunt două tabere foarte clar delimitate” # Adevarul.ro
CCR a decis să amâne din nou decizia cu privire la noul proiect pentru modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților.
Acum 24 ore
21:30
Horoscop luni, 29 decembrie. Săgetătorii trebuie să pună punct înainte de a începe un capitol nou, Berbecii își fac poftele la final de an # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de luni, 29 decembrie, arată că o zodie vine cu idei pentru a crește bugetul familial, iar o alta vrea să rupă ritmul cotidian și să plece departe pentru relaxare. Lorina, astrologul Click!, are predicții complete pentru toate cele 12 semne zodiacale.
21:15
Putin ține cu dinții de Donbas. Expert: „Mesajul este unul strategic. Pentru România miza e uriașă” # Adevarul.ro
Putin ar fi respins planul de pace prezentat de Zelenski, arătând că Donbasul rămâne un obiectiv esențial, conform presei din Rusia. Expertul în securitate Cătălin Done explică de ce Putin ține cu dinții de Donbas, Crimeea, Zaporojie și ce ar însemna pentru România o cedare a acestor teritorii.
21:15
Ianuarie 2026 va fi marcată de vreme extremă, cu temperaturi sub normalul perioadei. Vortexul polar perturbat aduce gerul în Europa # Adevarul.ro
Luna ianuarie 2026 ar putea fi marcată de episoade de ger năprasnic și ninsori consistente. Un eveniment rar de încălzire stratosferică a perturbat vortexul polar, determinând eliberarea aerului rece din regiunile polare și aducând temperaturi mult sub normalul perioadei.
20:45
Ploile torențiale agravează situația din Fâșia Gaza. Mii de familii au acum corturile inundate: „Copiii mei tremură de frig și frică” # Adevarul.ro
Sute de mii de palestinieni strămutați din Fâșia Gaza s-au trezit duminică în condiții dramatice, după o noapte de ploi puternice care au inundat taberele improvizate din teritoriul devastat de peste doi ani de război.
20:30
Povestea ciocolatei românești, un început dulce și amar. Ideea sovieticilor: să înlocuiască untul din cacao cu cel din bumbac # Adevarul.ro
Când dulce, când amar a fost gustul ciocolatei românești. De la apariția primului atelier unde boabele de cacao au fost amestecate cu unt și cu migdale sau rom până când ciocolata a devenit marfă de contrabandă, mai multe generații și-au îndulcit copilăria cu acest produs de culoare neagră sau albă.
20:30
Ce au arătat ultimii doi ani electorali. Politolog: „Avem o imagine mai clară. Și încă mai avem de pus cap la cap bucăți de realitate” # Adevarul.ro
Cei doi ani de alegeri din România au funcționat ca o oglindă a societății, punând lupa pe probleme ignorate în general, care se produc însă și în lipsa testului dat la urne.
20:00
Un accident feroviar a fost evitat în ultima clipă, în Craiova. Circulația trenurilor, oprită în zona Halta de Mișcare Romula # Adevarul.ro
Un incident feroviar s-a produs duminică seară, 28 decembrie, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, în Halta de Mișcare Romula. Un tren de marfă a depășit semnalul Y aflat pe indicația „oprire” și a talonat macazul nr. 2, oprindu-se pe linia curentă.
19:45
LIVE TEXT Întâlnire cruicală între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Președintele SUA anunță o discuţie „foarte productivă” cu Putin # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește, duminică, cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida, în cadrul eforturilor continue de a ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia.
19:30
O nouă formă de diabet a fost recunoscută oficial. Afectează milioane de oameni la nivel global # Adevarul.ro
Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. Organizația le cere acum altor autorități din domeniul sănătății, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să facă același lucru.
19:00
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizații de taxi și atestate profesionale au fost retrase de Poliția Transporturi în urma unor acțiuni în zona aeroporturilor # Adevarul.ro
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase în urma acţiunilor derulate de Poliție în primele 11 luni ale anului, în zona aeroporturilor, cu privire la transportatorii în regim de taxi şi transportul alternativ.
19:00
Fără trageri Loto duminică, 28 decembrie.Trageri speciale pe 31 decembrie, de Anul Nou # Adevarul.ro
Loteria Română nu organizează duminică, 28 decembrie, extrageri la jocurile LOTO. Următoarele trageri vor avea loc abia săptămâna viitoare, miercuri, 31 decembrie, chiar în ultima zi a anului, când sunt programate Tragerile Speciale LOTO de Anul Nou.
18:45
Dr. Sorina Ispas: „Organismul nu este construit pentru excese repetate, chiar dacă acestea sunt asociate cu sărbătoarea“ # Adevarul.ro
Vine o perioadă grea pentru orice creștin: românul vrea să aibă pe masă din toate, așa cum a moștenit el din strămoși. Numai că, dacă mâncăm din toate aceste preparate la o singură masă, organismul nostru intră într-o stare de suprasolicitare metabolică.
18:30
Avertisment al Ministerului Mediului după incendiul la depozitul din Sectorul 6. Norul de fum se deplasează spre est-sud-estul Capitalei # Adevarul.ro
Ministerul Mediului avertizează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, din Sectorul 6 al Capitalei, se deplasează către est-sud-est.
18:30
Trump şi Zelenski vor discuta la telefon cu lideri europeni, după întâlnirea din Florida # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev.
18:30
Rusia e gata să dea garanții scrise că nu va ataca vreun stat NATO, dar e suficient? „Au mai zis asta, însă au făcut pe dos”. La ce să ne așteptăm # Adevarul.ro
Rusia susține că este gata să ofere garanții statelor europene că nu va ataca, însă experții privesc cu rezerve anunțul Moscovei. Profesor la titrata Priceton University, Grigore Pop Elecheș nuanțează, într-o analiză pentru „Adevărul”, și explică de ce e greu să avem încredere în ruși.
18:30
Circulația rutieră a fost închisă pe Transalpina, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18.00 # Adevarul.ro
Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00,
18:15
Președintele Hakainde Hichilema din Zambia a transformat țara sa într-un trofeu râvnit de ambele superputeri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.