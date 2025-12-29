Macron convoacă „Coaliția de voință” pentru garanțiile finale de securitate ale Ucrainei

20:30

Când dulce, când amar a fost gustul ciocolatei românești. De la apariția primului atelier unde boabele de cacao au fost amestecate cu unt și cu migdale sau rom până când ciocolata a devenit marfă de contrabandă, mai multe generații și-au îndulcit copilăria cu acest produs de culoare neagră sau albă.