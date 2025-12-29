Primul pas pentru ca judecătorii PSD de la CCR să ”fie dați afară”: ”Depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară”
Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a anunţat că va depune luni, la Curtea Constituţională a României (CCR), o cerere de încetare a mandatelor a patru judecători PSD de la CCR, pe care îi acuză de boicotarea a două şedinţe consecutive ale Curţii, fapt ce ar fi condus la blocarea cvorumului necesar adoptării unei decizii, potrivit unor […]
Studenții protestatari din Serbia strâng semnături în sute de corturi pentru alegeri anticipate, sperând că îl vor înlătura pe Vucic # Aktual24
Studenții protestatari din Serbia au strâns duminică semnături în toată țara pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate, sperând că vor înlătura guvernul autocratic al președintelui Aleksandar Vucic. Înfruntând vremea geroasă, studenții au instalat aproape 500 de standuri în zeci de orașe, comune și sate pentru ca locuitorii să semneze cererea electorală, care nu este o […]
Netanyahu a plecat în SUA pentru a se întâlni cu Trump. Discuții despre planul pentru Gaza și tensiunile cu Hezbollah # Aktual24
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decolat duminică de pe Aeroportul Ben Gurion spre Florida, unde urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump pentru discuții care se așteaptă să se concentreze pe viitorul Fâșiei Gaza și pe amenințările continue din partea Hezbollah și a Iranului. Netanyahu nu a avut reporteri care să-l însoțească în zbor […]
Boicotul PSD-ist de la CCR. Al doilea om în stat: ”Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor. Reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează” # Aktual24
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni că amânările repetate ale Curţii Constituţionale a României (CCR) privind reforma pensiilor „nu pot deveni o strategie de blocaj”, subliniind că reforma „înseamnă sfârşitul privilegiilor”, iar instituţiile nu pot permite jocuri politice cu miză majoră. „Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o […]
Președintele american Donald Trump rămâne ferm în dorința sa de a aduce Groenlanda sub controlul Statelor Unite. În ciuda faptului că nu există un proces oficial pentru achiziționarea acesteia, Trump demonstrează o convingere fermă în necesitatea acestui pas, considerând insula un atu cheie pentru securitatea națională a SUA. O altă confirmare a seriozității intențiilor sale […]
„Azilul groazei” în Indonezia: 16 morți și 15 răniți după ce un incendiu a mistuit un cămin de bătrâni din provincia Sulawesi # Aktual24
Un incendiu devastator a cuprins duminică seara azilul de bătrâni Werdha Damai din orașul Manado, provincia Sulawesi, soldându-se cu moartea a 16 rezidenți în vârstă. Flăcările au izbucnit în timp ce majoritatea locatarilor dormeau, într-o clădire cu un singur etaj, conform declarațiilor poliției locale, citate de Reuters. Purtătorul de cuvânt al poliției din Sulawesi, Alamsyah […]
Gura bate „Guru”: Un fan Călin Georgescu care îndemna la „revoluție” și „arestarea guvernului”, amendat cu 8.400 de lei pentru instigare publică la violență # Aktual24
Judecătoria Sectorului 6 a condamnat un simpatizant al candidatul independent Călin Georgescu și al liderului AUR George Simion la o amendă penală de 8.400 de lei pentru infracțiunea de instigare publică în formă continuată. Decizia, pronunțată recent, include și o pedeapsă complementară: interzicerea dreptului de a fi ales în funcții publice sau de a ocupa […]
Brigada Rutieră a anunţat că un tânăr de 24 de ani a fost rănit într-un accident produs, duminică dimineaţă, în Pasajul Unirii din Capitală, acesta fiind testat negativ pentru consumul de alcool. Potrivit poliţiştilor, accidentul a fost semnalat pe 28 decembrie a.c., la ora 04.25, printr-o sesizare la 112. Din primele verificări, şoferul, care se […]
CTP, furios față de judecătorii PSD din CCR: ”Sentimentul de bătaie de joc nu poate fi șters. Gândiți-vă la ce simt oamenii, eu sunt scârbit și nu sunt singurul” # Aktual24
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu are un mesaj foarte dur față de comportamentul judecătorilor PSD din cadrul CCR. Luni, ei au boicotat din nou ședința CCR legată de pensiile magistraților. ”Sentimentul de bătaie de joc pe care îl trăiește toată populația României, oamenii de bun-simț din țara asta, acesta nu mai poate fi șters. Pentru […]
Cum „vrea Rusia ca Ucraina să reușească”: Prizonieri ucraineni, forțați să se dezbrace și executați cu cruzime de armata rusă # Aktual24
Pe 27 decembrie 2025, în satul Șahove (raionul Pokrovsk, regiunea Donetsk), forțe ruse au capturat doi militari ucraineni din Forțele Armate ale Ucrainei (ZSU), i-au forțat să se dezbrace parțial și i-au executat prin împușcare. Conform unui comunicat oficial al Oficiului Procurorului General al Ucrainei, citat de agenția UNN, Procuratura Regională Donetsk a deschis o anchetă […]
Șefa CCR confirmă că judecătorii PSD au boicotat ședinta: ”Nu s-a putut întruni cvorumul. Studiile de impact nu reprezintă un criteriu în analiza controlului de constituționalitate a legilor” # Aktual24
Președintele CCR, Simina Tănănescu, a ieșit cu explicații publice, luni, după ce cei patru judecători PSD au boicotat din nou ședința privind o decizie pe sesizarea ICCJ legată de pensiile magistraților. Principalele declarații: Singura persoană care avea concediu eram eu și mi l-am anulat azi-dimineață. Am constatat, atât astăzi, cât și ieri, că nu s-a […]
Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, critică guvernul Bolojan, acuzându-l că a transformat 2025 într-un an „prost pentru economie, antreprenoriat și libertate economică” # Aktual24
Deputatul USR și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat o analiză dură pe pagina sa de Facebook, acuzând guvernul condus de premierul Ilie Bolojan că a transformat anul 2025 într-unul „prost pentru economie, antreprenoriat și libertate economică” prin creșteri de taxe și birocrație masivă. „Guvernul a îngreunat înființarea de firme prin creșterea capitalului […]
Metoda „prescripției”, exportată și în Republica Moldova: fostul judecător Gheorghe Gorun, găsit vinovat în celebrul dosar „Spălătoria rusească de bani”, a scăpat de pușcărie fiindcă faptele s-au prescris: # Aktual24
Curtea de Apel din Chișinău a menținut, pe 24 decembrie 2025, sentința de condamnare a fostului judecător Gheorghe Gorun în celebrul dosar „Laundromat” („Spălătoria rusească de bani”), recunoscându-l vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii. Magistratul a scăpat însă de orice pedeapsă, din cauza intervenirii termenului de prescripție – aceeași metodă de […]
Surse: Judecătorii PSD din CCR boicoteaza și azi ședința legată de legea privind pensiile magistraților # Aktual24
Judecătorii CCR numiți de PSD au ajuns marți la sediul CCR, însă vor boicota și azi ședința, au declarat sursele oficiale pentru aktual24.ro. In absența celor patru nu se poate întruni cvorumul, fiind nevoie de minim șase judecători. Ei au plecat din sala de ședință, duminică, în timpui dezbaterilor legate de sesizarea ICCJ privind pensiile […]
Donald Trump, ironizat copios pe rețelele sociale după ce a afirmat, în urma discuțiilor cu Volodimir Zelenski, că „Rusia vrea ca Ucraina să reușească” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit un val de critici și ironii după ce a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la reședința sa Mar-a-Lago, că „Rusia vrea ca Ucraina să reușească”. Afirmația a fost făcută imediat după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul discuțiilor de duminică despre un plan de pace […]
După întâlnirea de la Mar-a-Lago, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea o convorbire telefonică – prima din ultimii cinci ani # Aktual24
Întâlnirea de duminică dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la reședința Mar-a-Lago ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică directă între Zelenski și liderul rus Vladimir Putin după mai bine de cinci ani. Discuțiile de la Mar-a-Lago s-au concentrat pe un plan de pace în 20 de puncte, elaborat […]
Pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate provoca inflamații cerebrale, relevă un studiu al cercetătorilor israelieni # Aktual24
Pierderea în greutate este adesea recomandată ca soluție-cheie pentru combaterea obezității și reducerea riscurilor asociate acesteia. Însă un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion din Negev atrage atenția asupra unui posibil efect secundar mai puțin cunoscut: impactul asupra creierului în perioada de mijloc a vieții. Cercetarea, publicată în revista GeroScience, și citată […]
Procurorii susțin că șoferul român care a accidentat mortal un biciclist de 91 de ani în Italia nu este vinovat: „Nu avea cum să se uite permanent în oglinzile retrovizoare” # Aktual24
La opt luni de la un accident dramatic produs pe 18 aprilie 2025, Procuratura din Monza a solicitat închiderea dosarului împotriva șoferului camionului care l-a lovit mortal pe Aristide Frascadore, ciclistul milanez în vârstă de 91 de ani. Corpul bătrânului a fost târât sute de metri pe Viale Cesare Battisti, până în fața porții principale […]
Tragedie feroviară în Mexic: Cel puțin 13 morți și 98 de răniți după deraierea Trenului Interoceanic în Oaxaca # Aktual24
Un accident dramatic a avut loc duminică în Mexic, unde un tren de mare viteză a deraiat în statul Oaxaca, în apropiere de localitatea Nizanda. Potrivit CNN, trenul transporta 241 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Bilanțul oficial: cel puțin 13 morți, 98 de răniți (dintre care 36 au primit îngrijiri medicale spitalicești, iar […]
Nou accident aviatic în Statele Unite: Un pilot mort și altul rănit grav după coliziunea a două elicoptere în New Jersey – VIDEO # Aktual24
O ciocnire în aer între două elicoptere de mici dimensiuni a avut loc duminică, în apropiere de Hammonton Municipal Airport din statul New Jersey, soldându-se cu moartea unui pilot și rănirea gravă a celuilalt. Autoritățile au confirmat că ambele aparate de zbor aveau doar piloții la bord. Incidentul s-a produs în jurul orei 11:25 (ora […]
A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională # Aktual24
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut de nepoata sa, pe pagina de Facebook a acesteia. Născut pe 1 august 1918, […]
Ursula von der Leyen a salutat progresele în negocierile de pace pentru Ucraina, dar afirmă că e nevoie de „garanții de securitate solide” # Aktual24
Pe 28 decembrie 2025, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe platforma X (fostul Twitter) în care a descris o convorbire telefonică de o oră cu președintele SUA Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Apelul a avut loc imediat după întâlnirea bilaterală dintre Trump și […]
Partidul naționalist din Kosovo, aflat deja la putere, a câștigat categoric alegerile după un an de impas politic # Aktual24
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul și a întârziat fonduri internaționale esențiale. A fost a doua rundă de alegeri din acest an în Kosovo, după ce partidul Vetevendosje (Autodeterminare) al […]
„Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump, după discuția de aproape trei ore cu Volodimir Zelenski # Aktual24
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza că un acord de pace între Rusia și Ucraina este ”foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferențe […]
Finalul discuțiilor Trump-Zelenski: ”Donbasul este o problemă mare. Nu am nicio problemă să merg în Ucraina” – VIDEO # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, după discuţiile cu preşedintele SUA, Donald Trump, că problema integrităţii teritoriale rămâne un factor dificil în eforturile de încheiere a războiului cu Rusia, subliniind că orice decizie privind eventuale concesii de teritoriu trebuie validată de cetăţenii Ucrainei, inclusiv prin referendum. „Cunoaşteţi poziţia noastră. Trebuie să ne respectăm legea […]
Trăim într-o epocă în care granița dintre real și virtual devine din ce în ce mai subțire. O mare parte din viața noastră se desfășoară online: comunicăm, ne informăm, ne promovăm și chiar ne construim relații prin intermediul platformelor digitale. În acest context, apare o întrebare esențială: cine suntem cu adevărat, persoana din viața reală […]
PNL, reacție la fuga celor patru judecători CCR: ”PSD poartă o responsabilitate majoră în acest caz” # Aktual24
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat duminică seară că, în situaţia în care se confirmă caracterul deliberat al lipsei de cvorum la Curtea Constituţională a României (CCR), în cazul amânării deciziei privind Legea pensiilor magistraţilor, s-ar contura un „blocaj intenţionat” cu efecte directe asupra procesului legislativ şi asupra încrederii publice în stat. Într-o […]
Economia circulară reprezintă una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale societății moderne, fiind o soluție concretă la problemele tot mai presante legate de epuizarea resurselor naturale, poluare și creșterea volumului de deșeuri. Spre deosebire de modelul economic liniar tradițional, bazat pe extragere, producție, consum și eliminare, economia circulară propune un sistem închis, în […]
Secretarul general al NATO: ”Trump este singurul care îl poate forţa pe Putin să facă pace” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că preşedintele SUA, Donald Trump, este singurul lider care poate determina Kremlinul să oprească războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, informează Deutsche Welle (DW), care citează declaraţiile oficialului dintr-un interviu acordat publicaţiei Bild, preluat de European Pravda. Rutte a afirmat că Donald Trump este „pe deplin concentrat […]
Negocieri Trump-Zelenski în sala de mese a complexului Mar-a-Lago: ”Cred că avem premisele unui acord. Conflictul s-a dovedit dificil, dar îl vom încheia” # Aktual24
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au început, duminică, la reşedinţa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, discuţii privind un posibil acord de pace în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, au relatat surse din delegaţiile prezente la întâlnire. Negocierile au avut loc în sala de mese a complexului Mar-a-Lago, un spaţiu decorat în […]
În ultimele două decenii, tehnologia a devenit atât de omniprezentă încât ne-am obișnuit să trăim într-o stare constantă de conectivitate. Laptopuri, telefoane inteligente, tablete, rețele sociale și platforme de streaming, toate ne urmăresc fiecare mișcare. Această avalanșă de informații ne-a transformat viețile: ne facilitează comunicarea, munca și accesul la cunoștințe, dar vine la pachet cu […]
Presshub: Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere și magistrați din cercul CSM # Aktual24
Judecătorii care au cerut să fie preluați „din benzinării” de către președintele Nicușor Dan de teamă să nu fie văzuți de colegi, cei care nu au avut nimic de criticat în legătură cu sistemul judiciar sunt șefii delegați pe funcții de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele Nicușor Dan s-a […]
Trump a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski: ”O bună discuţie telefonică, foarte productivă” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică ‘foarte productivă’ cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus […]
Experții se tem că Putin creează arme chimice „mai periculoase decât Noviciok”: „Ar putea fi mai grav decât un atac nuclear tactic” # Aktual24
Experții se tem că Rusia ar putea dezvolta noi agenți care atacă sistemul nervos și care ar putea fi chiar mai letali decât Noviciok, relatează iNews. Personalități importante din domeniul apărării sunt, de asemenea, îngrijorate că utilizarea ilegală a gazului toxic de către Rusia în Ucraina ar putea degenera într-un război chimic în toată regula, […]
Expert în drept, despre cei patru judecători CCR: ”Prin neprezentare, s-au autodemis. Nu mai pot vota nimic în mod valid în cadrul CCR” # Aktual24
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, afirmă că cei patru judecători CCR care au au plecat de la ”deliberările” de azi ar trebui să fie considerați demiși. Cei patru sunt exact cei numiți de PSD la CCR. ”Precum la generali, dezerțiunea este sinonimă […]
Trăim într-o epocă în care realitatea nu mai este definită exclusiv de ceea ce atingem, mirosim sau vedem cu ochiul liber. O mare parte din viața noastră se desfășoară într-un spațiu imaterial, dar extrem de influent: mediul virtual. Rețelele sociale, platformele digitale, aplicațiile de comunicare și universurile online au devenit extensii ale sinelui, spații în […]
Iranul a lansat trei sateliți de ”observație” din Rusia: ”Au fost lansaţi în spaţiu de o rachetă Soiuz” # Aktual24
Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP, citată de Agerpres. Lansarea este o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor occidentale. Iranul, izolat pe scana internaţională, dispune de o […]
Cum a reușit Putin să-i amuțească pe oligarhii ruși. Anul acesta, Rusia a ajuns la cel mai mare număr de miliardari din istorie # Aktual24
În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un maxim istoric, însă în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, bogații și influenții cunoscuți drept oligarhi și-au pierdut aproape toată influența politică, relatează BBC. Această evoluție reprezintă o veste bună pentru președintele rus, spun analiștii, sancțiunile occidentale nereușind […]
Surse: Judecătorii PSD vor lipsi mâine de la ședința CCR. ”Au avion”. Ei au reușit să blocheze azi decizia CCR privind pensiile după ce au plecat în bloc # Aktual24
Cei patru judecători propuși de PSD din cadrul Curții Constituționale vor fi absenți de la ședința de luni, 29 decembrie, deoarece, conform unor surse citate de Antena 3 CNN, unii dintre aceștia au „avion la prânz”, ceea ce pune în imposibilitate realizarea cvorumului necesar pentru votul pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Informația a fost […]
Viscol puternic la Brașov: Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină # Aktual24
Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă. Nu au fost raportate victime. Vântul puternic care a suflat duminică a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul unui al […]
Speranțele privind reglementarea mărilor libere se confruntă cu realități dure, anul 2026 fiind considerat un an crucial pentru oceanele lumii # Aktual24
În timp ce 2025 a marcat schimbări majore în guvernanța oceanelor, 2026 este momentul socotelilor, când promisiunile de a proteja cele mai îndepărtate întinderi de mare devin realitate. Euronews analizează anul care urmează pentru planeta noastră albastră. Începând cu 17 ianuarie 2026, mările îndepărtate neguvernate nu vor mai fi Vestul Sălbatic, cel puțin în ceea […]
Val de revoltă. Iancu Guda: ”Ăștia își bat joc de 20 milioane români. Busuioc este omul cheie al PSD la CCR, a dat semnul tuturor să iasă din sală” # Aktual24
Val de revoltă pe rețelele de socializare după decizia judecătorilor PSD din CCR de a bloca adoptarea unei decizii în cazul pensiilor magistraților. Analiști, politologi și jurnaliști au o părere aproape identică: PSD controlează CCR și blochează România. ”CCR amână din nou decizia privind legea reformei pensiilor speciale a magistraților … se reunesc mâine. Astăzi […]
Chiar și Tudorel Toader a șocat de decizia judecătorilor PSD din CCR: ”Eu am fost 10 ani judecător și n-am întâlnit situația în care 4 judecători să nu participe la ședință” # Aktual24
Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, a declarat, referitor la ședința CCR în care trebuia tranșată soarta pensiilor speciale ale magistraților, că situația creată prin lipsa cvorumului este una fără precedent. „Nu există un termen, nu există o regulă prin care să fie limitate amânările deciziei Curții. Teoretic, putem asista la o nouă sau […]
Fost președinte CCR: ”Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Este prea de tot ca judecători CCR să plece din ședință” # Aktual24
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a afirmat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănui înainte de şedinţa de duminică că nu se va întâmpla nimic, subliniind că „duminica nu se judecă nicăieri în lume” şi că lucrurile sunt complicate din cauza […]
Vicepremierul Gheorghiu anunță că începe lupta: ”Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că în 2026 vor urma schimbări majore în instituțiile și companiile de stat. Ea avertizează că aceste schimbări se vor confrunta cu o opoziție puternică: ”Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii”. ”În ultimele două luni am avut peste 100 de întâlniri cu […]
Un submarin rusesc a escortat o navă spion în apele britanice pentru a cartografia o conductă de gaz subacvatică # Aktual24
Un submarin rusesc a fost desfășurat alături de o navă spion pentru a cartografia infrastructura submarină critică din jurul Marii Britanii. Ministerul Apărării (MOD) a declasificat o fotografie a incidentului, în care a apărut un submarin care urmărea nava Yantar, descrisă oficial ca o navă de cercetare rusească, în timp ce aceasta supraveghea conducta de […]
Șeful serviciilor secrete ale Ucrainei explică de ce un acord de pace ar putea fi posibil în februarie 2026 # Aktual24
Șeful serviciilor secrete ale Apărării din Ucraina, Kyrylo Budanov, într-un interviu acordat publicației Suspilne, a declarat că februarie 2026 va reprezenta o fereastră pentru realizarea unui acord de pace în Ucraina. El a descris-o ca fiind perioada cea mai favorabilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, pentru a face progrese semnificative. Lui Budanov i […]
Putin: Interesul Rusiei de a fi retrase forțele ucrainene din Donbas este „redus la zero” # Aktual24
Ofensiva Rusiei în Donbas se desfășoară într-un ritm atât de rapid încât anulează interesul Moscovei pentru o retragere benevolă a trupelor ucrainene din aceste teritorii, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o întâlnire la un post de comandă militar rus. În timpul întâlnirii, el a acuzat din nou Kievul că a declanșat războiul la […]
Marea Britanie și Germania semnează un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie # Aktual24
Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat […]
Vacanță prelungită fără voie. Turiștii cazați la Bâlea Lac nu pot pleca din cauza vântului. Telecabina a fost oprită # Aktual24
Câțiva turiști cazați în cabanele aflate la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, nu pot pleca deocamdată deoarece transportul pe cablu a fost oprit din cauza codului roșu de vânt, potrivit Agerpres. Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe Transfăgărășan […]
