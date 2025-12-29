Primul pas pentru ca judecătorii PSD de la CCR să ”fie dați afară”: ”Depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară”

14:30

Câțiva turiști cazați în cabanele aflate la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, nu pot pleca deocamdată deoarece transportul pe cablu a fost oprit din cauza codului roșu de vânt, potrivit Agerpres. Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe Transfăgărășan […]