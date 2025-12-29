Austria – Guvernatorul Băncii Naţionale cere autorităților de la Viena să revină asupra opoziţiei faţă de acordul cu ţările Mercosur
Economica.net, 29 decembrie 2025 13:20
Austria ar trebui să îşi regândească opoziţia faţă de acordul comercial cu ţările latino-americane din blocul Mercosur, a declarat luni guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei (ONB), Martin Kocher, într-un interviu pentru agenţia APA.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
13:40
Putin înfiinţează un nou organism de proiectare a puterii soft, concentrată în 2026 pe Armenia # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a cărui activitate în 2026 se va concentra pe Armenia, a relatat luni grupul media rus RBC, citat de EFE.
Acum 15 minute
13:30
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu pierde iar în fața unui alt constructor român. Danlin XXL rămâne câștigător pe lotul Moțca – Tg Frumos # Economica.net
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă de UMB la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) - Iași - Ungheni, anunță luni Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Acum 30 minute
13:20
Austria – Guvernatorul Băncii Naţionale cere autorităților de la Viena să revină asupra opoziţiei faţă de acordul cu ţările Mercosur # Economica.net
Austria ar trebui să îşi regândească opoziţia faţă de acordul comercial cu ţările latino-americane din blocul Mercosur, a declarat luni guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei (ONB), Martin Kocher, într-un interviu pentru agenţia APA.
Acum 2 ore
12:40
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, va avea un parc fotovoltaic. Investiția este de 55,5 milioane de lei lei cu TVA inclus, iar mai mult de jumătate din această sumă est asigurată din fonduri europene, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
12:40
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu luni la ora 6:00 era de 53,94%, echivalând cu un volum de 27,781 milioane metri cubi şi fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, informează Administraţia Naţională "Apele Române" într-un comunicat.
12:30
Franța schimbă legislația rutieră. Depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h poate duce la închisoare # Economica.net
Depăşirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră în Franţa nu se mai pedepseşte doar cu o amendă, ci a devenit infracţiune, care poate duce chiar şi la închisoare.
12:00
BNR: Împrumuturile băncilor către stat tot cresc, cele către firme și populație scad. CIFRE # Economica.net
BNR arată că soldul creditului acordat de bănci administrațiilor publice (centrale, locale și de asigurări sociale) a crescut în noiembrie, atât față de lua precedentă, cât și față de noiembrie 2024. Față de octombrie 2025, creșterea a fost de 1,4%, iar față anul precedent cu 3,6%. Creditele acordatele sectorului privat au scăzut atât în noiembrie 2025 față de octombrie, cât și față de noiembrie 2024.
11:50
Cristian Erbașu, Construcții Erbașu: Am acumulat un portofoliu de proiecte de 3 mld. euro, cu perspective să ajungă la 4,5 mld. euro # Economica.net
„2026 reprezintă un an de consolidare a dezvoltării din ultimii cinci ani, o perioadă în care ne-am apropiat constant de plafonul de 500 de milioane de euro cifră de afaceri anuală și am acumulat un portofoliu de proiecte semnate de aproximativ 3 miliarde de euro, cu perspective de a ajunge la 4,5 miliarde e euro”, a declarat Cristian Erbașu, proprietarul grupului Erbașu, pentru Termene Business Hub.
Acum 4 ore
11:30
BNR elimină leva bulgărească din lista cursurilor pieței valutare publicate de BNR începând cu 5 ianuarie 2026 # Economica.net
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON), arată un comunicat de presă al BNR.
11:30
CCR – Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, amânată pentru 16 ianuarie # Economica.net
Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.
11:30
Profiturile marilor companii din Germania au scăzut cu 15% din cauza încetinirii economiei # Economica.net
Climatul economic slab continuă să afecteze principalele companii listate la bursă din Germania, arată un studiu realizat de firma de consultanţă EY, transmite DPA.
11:00
Managerii din industrie, construcţii şi comerţul cu amănuntul estimează o scădere moderată a activităţii economice şi o evoluţie ascendentă a preţurilor pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:20
BYD va detrona Tesla din poziţia de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025 # Economica.net
Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în SUA şi în alte părţi, vor permite producătorului chinez să revendice, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP.
09:50
China a început luni exerciţii militare majore în jurul Taiwanului, inclusiv exerciţii cu foc real, pe fondul tensiunilor sporite în urma unei vânzări masive de arme americane către insulă, care şi-a desfăşurat propria armată ca răspuns, informează AFP.
Acum 6 ore
09:20
Alegeri Kosovo – Partidul naţionalist aflat la guvernare a câştigat detaşat legislativele. Şanse mari pentru un nou guvern după un an de blocaj politic # Economica.net
Partidul prim-ministrului naţionalist din Kosovo Albin Kurti a câştigat detaşat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul şi a întârziat fonduri internaţionale esenţiale, relatează Reuters.
09:10
Raza de fier – Israel a primit sistemul de interceptare laser de mare putere care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate # Economica.net
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca 'Raza de fier', care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.
08:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.
08:30
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
08:20
Trump: Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia şi Ucraina – Care sunt „problemele sensibile” # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este "foarte aproape", după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.
08:10
ZF Friedrichshafen vrea să facă mașinile electrice chiar mai silențioase prin reducerea activă a zgomotului # Economica.net
ZF Friedrichshafen, companie cu ample activități și în România, va prezenta la Consumer Electronics Show (CES) don Las Vegas noua sa funcție software de „reducere activă a zgomotului”.
Acum 8 ore
07:20
Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, consideră Donald Trump # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Acum 24 ore
22:10
Skoda și Dacia, mărcile din Top 10 european cu cele mai mari vânzări de mașini cu motoare termice # Economica.net
Un raport JATO Dynamics arată că, dintre mărcile prezente în Top 10 al vânzărilor pe continentul european, Skoda și Dacia au comercializat cele mai multe mașini cu motoare cu ardere internă ca procent din total.
22:10
Ratele la creditele ipotecare vor scădea cu circa 3,5% anul viitor. IRCC scade în primă fază la 5,68%, iar din aprilie la 5,57% # Economica.net
De la 1 ianuarie 2026, IRCC-ul creditelor ipotecare va fi de 5,68%, față de 6,06% cât este în prezent. Ratele la credit, indiferent de perioadă, noi sau vechi, de accesări,sau de sumă accesată scad cu minimum 3% de la 1 ianuarie 2026, procent care s-ar putea transforma în 3,5% în trimestrul viitor, deoarece IRCC valabil de la 1 aprilie va fi și mai mic, de 5,57%, spun analiștii financiari.
22:10
România a vândut în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026 care se încheie în iunie peste 6,4 milioane de tone de cereale, adică 33,4% din cât au vândut toate statele UE. Fermierii români sunt momentan cei mai mari exportatori de cereale ai UE, lideri la livrările de grâu și porumb și orz.
22:10
Salariile nete oferite de Unicredit. Al 13-lea salariu şi tichete de masă, printre beneficii. Anunțuri transparente # Economica.net
UniCredit Bank e una dintre puţinele bănci care au transparentizat informaţii despre grilele salariale oferite pentru unele posturi vacante. Banca angajează în această perioadă studenţi sau tineri absovenţi pe postul de Customer Services Advisor, pe care-i ofertează cu salarii nete de la 3.100 de lei la 3.500 de lei. Experienţa în domeniul bancar nu e obligatorie.
21:50
Nouă judecători ai CCR pot rămâne în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale de elită. Nu rataţi acest moment istoric # Economica.net
29 decembrie 2025 poate să rămână în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale de elită. Nouă judecători ai CCR pot să valideze schimbarea de paradigmă a acestei naţii sau pot reconfirma încremenirea în proiect a acestei ţări. Doamnelor şi domnilor judecători ai CCR, cum vreţi să rămâneţi în istorie?
21:40
Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru negocieri de pace. Primele declarații # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa.
21:10
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP citată de Agerpres.
21:00
Circulaţia feroviară a fost oprită duminică seara pe raza Regionalei Craiova, în urma unui incident produs în Halta de Mişcare Romula, unde un tren de marfă a depăşit un semnal aflat pe indicaţia "oprire", informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.
20:10
Codurile de vânt, mană cerească pentru producătorii români de energie eoliană. România exportă masiv energie, la prețuri bune # Economica.net
Codurile de vânt din ultimele zile au făcut ca eolianul să fie prima sursă de generare de energie electrică din România mare parte din timp. Am exportat masiv energie, pe fondul consumului mic.
19:20
Trump anunţă că a avut o discuţie telefonică „foarte productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică 'foarte productivă' cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP.
18:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu: “Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii. Va fi dificil și va fi inconfortabil”. Ce spune despre corupție # Economica.net
Vicepremierul Oana Gheorghiu a scris, într-un mesaj pe facebook, că nu promite miracole, dar anul viitor va fi cel în caare reforma va începe să se vadă la modul concret, proces care nu va fi ușor dar nu mai poate fi amânat.
17:40
Trump şi Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni după întrevederea din Florida # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters.
17:00
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creştere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
17:00
Schimbări fiscale 2026. Tot ce trebuie să faci ca să nu ai probleme cu taxele și impozitele # Economica.net
Amploarea modificărilor fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2026 impune contribuabililor, persoane fizice și juridice deopotrivă, o abordare prudentă și bine fundamentată din punct de vedere juridic și fiscal, spune Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Potrivit acestuia, noile reglementări privind majorarea impozitelor, disciplina capitalului social, impozitul minim pe cifra de afaceri și extinderea sancțiunilor fiscale cresc semnificativ riscurile de neconformare și de apariție a litigiilor cu autoritățile fiscale.
16:10
Teren cu poziție unică pe piața imobiliară: 20 de hectare cu lac, la confluența râurilor Arieș și Mureș, scos la vânzare FOTO # Economica.net
Un teren rar a fost scos la vânzare pe piața din România. Este vorba de 20 de hectare de teren, cu acces la lac și care se află la confluența râurilor Mureș și Arieș, în apropiere de localitatea Gura Arieșului.
15:00
Curtea Constituţională a Românei a amânat pentru luni sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, duminică, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
15:00
Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 195 de miliarde de lei # Economica.net
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 194,9 miliarde lei, la finalul lunii noiembrie 2025, în creştere cu 31% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
14:30
Chernomorka, lanțul ucrainean de restaurante cu specific pescăresc, deschide la București în Unirea Shopping Center # Economica.net
Chernomorka, lanțul de restaurante cu specific pescăresc, urmează să deschidă un restaurant în cadrul Unirea Shopping Center, a anunțat recent compania din Ucraina.
14:20
Acord între Germania și Marea Britanie pentru achiziții de piese avansate de artilerie # Economica.net
Regatul Unit a anunţat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziţii publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), "pentru achiziţionarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate", care pot trage în timp ce se află în mişcare şi lovi ţinte aflate la o distanţă mai mare de 70 km, informează Reuters.
14:10
Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri au cheltuit, în trimestrul al treilea din acest an, peste 1,183 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
14:10
Proprietarii de benzinării Lukoil din SUA sunt afectaţi de incertitudine din cauza sancţiunilor impuse Rusiei # Economica.net
Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferinţe a unui hotel Holiday Inn din statul New Jersey pentru a discuta despre unele evoluţii geopolitice importante, transmite Bloomberg.
14:00
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei.
Ieri
11:10
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional la acel moment, informează EFE, citată de Agerpres,
11:00
Producţia de cărbune a României a totalizat în primele zece luni din acest an 1,581 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 0,9% mai mică (minus 14.100 tep) faţă de cea din perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:30
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), informează EFE, citată de Agerpres.
10:20
Administrația Națională de Metorologie a emis o avertizare de tip cod roșu, care a intrat în vigoare la ora 10.00, care se suprapune cu codurile portocalii și galbene emise deja.
10:00
Ce urmează pentru centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, disputată între Rusia şi Ucraina # Economica.net
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte din planul de pace promovat de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru încheierea războiului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina. Situaţia instalaţiei este inclusă printre cele 20 de puncte prezentate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un cadru de propuneri pentru un acord de pace, scrie Reuters, citată de Agenția News.ro.
09:50
Piața telecom pierde venituri, mai ales din telefonia mobilă. Câți bani au făcut Orange, Vodafone și Digi # Economica.net
Veniturile totale ale operatorilor de telecomunicații din România au continuat să scadă în semestrul I din 2025, confirmând trendul descendent început în 2024, arată datele analizate de Economica.net pe baza raportărilor ANCOM. În primele șase luni ale acestui an, veniturile din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice au coborât la 7,88 miliarde de lei (aproape 1,6 miliarde euro), în scădere cu 1% față de semestrul II din 2024 și cu peste 5% comparativ cu semestrul I din 2024, evoluția fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă.
09:20
Turcia, pe cale să devină o putere energetică în zona noastră. Ce are planificat pentru 2026 # Economica.net
Turcia anticipează realizări energetice majore în anul următor, inclusiv punerea în funcțiune a primului reactor al centralei nucleare Akkuyu, alături de creșterea producției interne de gaze naturale și continuarea ritmului rapid de dezvoltare a surselor regenerabile (solar/eolian), după cum au declarat oficiali din domeniul energiei de la Ankara, citați de Oil Price.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.