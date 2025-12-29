Austria – Guvernatorul Băncii Naţionale cere autorităților de la Viena să revină asupra opoziţiei faţă de acordul cu ţările Mercosur

09:50

Veniturile totale ale operatorilor de telecomunicații din România au continuat să scadă în semestrul I din 2025, confirmând trendul descendent început în 2024, arată datele analizate de Economica.net pe baza raportărilor ANCOM. În primele șase luni ale acestui an, veniturile din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice au coborât la 7,88 miliarde de lei (aproape 1,6 miliarde euro), în scădere cu 1% față de semestrul II din 2024 și cu peste 5% comparativ cu semestrul I din 2024, evoluția fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă.