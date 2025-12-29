Centrală nucleară Zaporojie ar putea fi repornită în 18 luni cu condiţia ca războiul să se încheie în viitorul apropiat

14:20

Regatul Unit a anunţat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziţii publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), "pentru achiziţionarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate", care pot trage în timp ce se află în mişcare şi lovi ţinte aflate la o distanţă mai mare de 70 km, informează Reuters.