Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este "foarte aproape", după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.