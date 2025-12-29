“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal
Antena Sport, 29 decembrie 2025 13:20
Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo, a vorbit la superlativ despre Lamine Yamal la gala Globe Soccer Awards 2025, unde ambii au primit premii pentru realizările lor din acest an. Portughezul nu s-a ferit să spună că superstarul Barcelonei reprezintă “fața” fotbalului pentru următorii ani, după care a vorbit și despre Portugalia lui “CR7”. Seara […] The post “E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
13:30
Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : “Nu mai răspândiți povești inventate” # Antena Sport
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au susținut zilele trecute că jucătorul lui AC Milan, Christian Pulisic, ar avea o relaţie cu celebra actriţă Sydney Sweeney. Speculaţiile au stârnit agitaţie pe reţelele sociale. Acest lucru l-a determinat pe fotbalistul american să nege categoric zvonul unei relaţii cu actriţa, recent văzută în serialele White Lotus şi […] The post Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : “Nu mai răspândiți povești inventate” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:20
“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal # Antena Sport
Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo, a vorbit la superlativ despre Lamine Yamal la gala Globe Soccer Awards 2025, unde ambii au primit premii pentru realizările lor din acest an. Portughezul nu s-a ferit să spună că superstarul Barcelonei reprezintă “fața” fotbalului pentru următorii ani, după care a vorbit și despre Portugalia lui “CR7”. Seara […] The post “E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal appeared first on Antena Sport.
13:20
David Miculescu traversează o perioadă bună la FCSB şi este unul dintre remarcaţii lui Gigi Becali. Şi pe plan personal el a bifat în această iarnă un moment important. Fotbalistul FCSB-ului şi-a cerut iubita în căsătorie în vacanţa de Crăciun. David Miculescu a făcut marele pas în vacanța din Emiratele Arabe Unite, iar Alexia Elena […] The post Nuntă mare la FCSB. David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
13:00
Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei” # Antena Sport
Aşchia nu sare departe de trunchi. E un proverb românesc care este valabil şi pentru familia celor doi fraţi, Sabin şi Adi Ilie. Ionuţ Ilie are 25 de ani şi vrea să ducă mai departe celebritatea familiei Ilie prin muzică, nu prin fotbal! Băiatul lui Sabin Ilie a jucat şi el fotbal o lungă perioadă, […] The post Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:30
Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a obţinut o victorie categorică în faţa echipei Philadephia 76ers, impunându-se cu 129-104 pe propriul teren, într-un meci din NBA. Chet Holmgren a fost “artizanul” victoriei lui Thunder, cu 29 de puncte, asistat de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul ligii din sezonul trecut, care a adăugat 27 de […] The post Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers appeared first on Antena Sport.
12:10
Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie” # Antena Sport
Valentin Țicu, fundașul care nu a mai jucat un meci din luna iulie a anului 2024, a decis să își încheie din această iarnă contractul pe care îl avea cu Petrolul Ploiești. Anunțul privind plecarea fostului căpitan al prahovenilor a fost făcut pe pagina oficială a clubului. Țicu și Petrolul au decis să pună capăt […] The post Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie” appeared first on Antena Sport.
12:00
Cristiano Bergodi a reuşit să redreseze Universitatea Cluj cu 7 victorii şi două remize în 10 meciuri. Până să înceapă campania de achiziţii, Universitatea Cluj a decis să renunţe la trei fotbalişti. Este vorba despre fundaşii Alin Toşca şi Jasper van der Werff şi mijlocaşul Andrei Artean, anunţă iAM Sport. Primul a fost adus în […] The post Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:30
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase # Antena Sport
Pensia pe care Nadia Comăneci o primeşte de la statul român este una pe măsura rezultatelor. Nadia Comăneci a reprezentat România cu mândrie şi a adus performanţe pentru ţara noastră care au rămas în istorie. Pe lângă satisfacţia personală, Nadia primeşte şi o pensie destul de bună, în comparaţie cu restul românilor. Nadia Comăneci, una […] The post Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase appeared first on Antena Sport.
11:30
Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia # Antena Sport
Radu Drăgușin a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă revenire în campionatul Italiei, iar jurnaliștii din “cizmă” au făcut un anunț extrem de important în acest sens. În presă a apărut informația potrivit căreia fundașul român și-a dat acordul pentru a reveni în Serie A, la Juventus. Drăgușin a revenit duminică seara pe […] The post Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia appeared first on Antena Sport.
10:50
“E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, a oferit o reacție după ultimele declarații făcute de Antonio Conte. Antrenorul de la Napoli a spus după cel mai recent meci disputat că Juventus, AC Milan și Inter sunt mult peste restul cluburilor din campionat, iar oricine altcineva ia titlul face o performanță uriașă. Marotta, conducătorul […] The post “E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte appeared first on Antena Sport.
10:50
Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă # Antena Sport
Gigi Becali a purtat negocieri cu Florinel Coman şi Al Gharafa în perioada de Sărbători. Finanţatorul roş-albaştrilor a încercat să-l readucă pe fotbalist sub formă de împrumut. La Al Gharafa, atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro câştigă două milioane de euro, iar Becali le-a propus arabilor să-l ia sub formă […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă appeared first on Antena Sport.
10:30
A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi # Antena Sport
Prima mutare importantă în mercato vine de la Oţelul Galaţi. Ultima dată la Dinamo Minsk, Pedro Igor vine să semnete din postura de jucător liber de contract. Pedro Igor are 23 de ani şi este extremă stânga. Potrivit gsp.ro, fotbalistul va semna cu Oțelul un contract până în iunie 2027. Kucătorul brazilian are o cotă […] The post A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi appeared first on Antena Sport.
10:20
Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb # Antena Sport
Seara de duminică a marcat unul dintre cele mai interesante dueluri din grupele Cupei Africii pe Națiuni, Coasta de Fildeș și Camerun fiind în prim-plan pe gazon. Goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy, a evoluat pentru “leii neîmblânziți” în duelul care a fost urmărit din tribune de Kylian Mbappe și alte staruri din fotbal. Partida dintre […] The post Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb appeared first on Antena Sport.
10:00
Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult” # Antena Sport
Răzvan Burleanu a făcut bilanţul pe final de an, iar preşedintele FRF a rămas la final de an cu senzaţia că România ar fi trebuit să se califice direct la Mondialul din America. “2025 a fost un an bun pentru fotbalul românesc. Munca susţinută, integritatea, capacitatea de a inova, competenţele echipei, dinamismul şi curiozitatea au […] The post Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:40
Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion” # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, și-a expus și el punctul de vedere după scandalul provocat în perioada sărbătorilor de Louis Munteanu. Atacantul CFR-ului a apărut la un meci demonstrativ jucat la Vaslui într-un tricou al FCSB-ului, iar oficialul giuleștenilor nu l-a menajat deloc pe fostul golgheter. Liga 1 se află în perioada de […] The post Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion” appeared first on Antena Sport.
09:10
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani # Antena Sport
Fostul mare handbalist român, Cristian Gațu, s-a recăsătorit civil recent, la vârsta de 80 de ani, cu partenera sa, Mariana Oprea, o femeie cu 24 de ani mai tânără. Conform Click.ro, totul s-a desfășurat la primăria Oradea, pe data de 23 decembrie, doar în compania apropiaților celor doi. Căsătoria vine la un an după ce […] The post Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani appeared first on Antena Sport.
09:10
Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer” # Antena Sport
Radu Drăgușin a evoluat în primul său meci oficial pentru Tottenham după aproape 11 luni de pauză, iar câteva publicații din Italia nu au rămas indiferente. Asociat cu o revenire în Serie A, fundașul român a fost subiectul principal al unor articole ale jurnaliștilor din “cizmă”, care au profitat de revenirea sa pe gazon. Radu […] The post Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer” appeared first on Antena Sport.
08:50
Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: “Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor” # Antena Sport
FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă. „Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat […] The post Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: “Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor” appeared first on Antena Sport.
08:50
“Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte # Antena Sport
Cristi Chivu a abordat mai multe subiecte la conferința de presă desfășurată după meciul câștigat de Inter în deplasarea de la Atalanta, scor 1-0. Antrenorul român a fost întrebat despre jurnaliști și ce părere are despre ultimele declarații făcute de Antonio Conte, care a încercat să mute presiunea privind lupta la titlu pe rivalele sale. […] The post “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte appeared first on Antena Sport.
08:30
De ce Zeljko Kopic ar vrea să plece de la Dinamo. Mesajul antrenorului pentru acţionari # Antena Sport
Tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul a plecat de la faptul că antrenorul nu are aprobat un plan de transferuri în această iarnă. Potrivit Iamsport, Zeljko Kopic doreşte întăriri, pentru ca echipa să-şi atingă oviectivele în acest sezon, dar s-a lovit de refuzul conducerii. Pus în faţa acestei situaţii, tehnicianul a început […] The post De ce Zeljko Kopic ar vrea să plece de la Dinamo. Mesajul antrenorului pentru acţionari appeared first on Antena Sport.
08:20
Nota primită de Cristi Chivu după ce a terminat anul pe locul 1 cu Inter: “Asta înseamnă mult” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit cu o reacție la scurt timp după ce Inter a învins-o în deplasare pe Atalanta și a încheiat astfel anul 2025 pe primul loc în campionatul Italiei. Cristi Chivu a fost lăudat de presa din “cizmă” și a primit nota 7 pentru cum a pregătit derby-ul câștigat de elevii săi la […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce a terminat anul pe locul 1 cu Inter: “Asta înseamnă mult” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
02:30
The post Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită, scor 1-0, pe Atalanta, în etapa a 17-a, unicul gol al partidei fiind marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65. Cristi Chivu s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Inter a încheiat […] The post Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” appeared first on Antena Sport.
28 decembrie 2025
23:40
Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut o performanță uriașă alături de Inter. Antrenorul român a reușit să se claseze cu nerazzurrii pe primul loc în Serie A, la finalul anului 2025. Inter s-a impus la limită în duelul din deplasare cu Atalanta, scor 1-0, din etapa a 17-a din Serie A. Lautaro Martinez a marcat unicul gol al partidei, în minutul 65. Performanță […] The post Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român appeared first on Antena Sport.
22:50
Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului” # Antena Sport
Radu Drăgușin a oferit prima reacție după ce a revenit pe teren la Tottenham, după o absență de 11 luni. Fundașul român a bifat primele minute în victoria obținută de Spurs pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League. Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85, el înlocuindu-l pe Archie Gray, […] The post Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului” appeared first on Antena Sport.
22:30
Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” # Antena Sport
Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că sub comanda lui Costel Gâlcă va ajunge un nou atacant, în locul lui Antoine Baroan. Victor Angelescu a transmis că se poartă negocieri avansate pentru transferul noului vârf, Rapid fiind foarte aproape să bată palma cu noul jucător. Primul transfer al […] The post Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” appeared first on Antena Sport.
21:50
„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren # Antena Sport
Iubita lui Radu Drăgușin a oferit o reacție copleșitoare după ce fundașul român a revenit pe teren la Tottenham, chiar de ziua ei de naștere. Stopperul de 23 de ani a bifat primele minute după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85 al duelului cu Crystal Palace, înlocuindu-l […] The post „Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren appeared first on Antena Sport.
21:40
Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga – Benfica # Antena Sport
Nicolas Otamendi a avut parte de o repriză cu de toate, în Braga – Benfica, meciul zilei din Liga Portugal, transmis exclusiv în AntenaPLAY. În minutul 18, Horta a vrut să joace un balon în careul Benficăi, Otamendi a lovit primul mingea, iar jucătorul Bragăi l-a lovit cu piciorul în faţă pe argentinianul ajuns la […] The post Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga – Benfica appeared first on Antena Sport.
21:00
Radu Drăgușin, aproape de gol în primul meci jucat după accidentare. Reacția englezilor: „Ce poveste ar fi fost!” # Antena Sport
Radu Drăgușin a fost aproape să marcheze în primul meci jucat la Tottenham după accidentarea teribilă suferită. Fundașul român a evoluat în duelul câștigat de Spurs cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League. Radu Drăgușin a fost trimis în teren de Thomas Frank în minutul 85. El l-a înlocuit pe […] The post Radu Drăgușin, aproape de gol în primul meci jucat după accidentare. Reacția englezilor: „Ce poveste ar fi fost!” appeared first on Antena Sport.
20:40
Radu Drăguşin a fost introdus pe teren în ultimele minute ale meciului dintre Crystal Palace şi Tottenham. A fost prima apariţie a fundaşului român de pe 30 ianuarie, atunci când a suferit accidentarea care l-a ţinut departe de teren. Radu Drăgușin a evoluat în două meciuri amicale la echipa de tineret al lui Tottenham, în […] The post Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni appeared first on Antena Sport.
20:40
Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu. Obiectivul istoric stabilit: „Încă am pasiune și sunt motivat” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu, la vârsta de 40 de ani. Starul lusitan de la Al Nassr a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu, la Gala Globe Soccer Awards 2025. Cristiano Ronaldo a primit trofeul la Dubai, la o zi după ce a reușit o „dublă” pentru Al Nassr. CR7 a punctat de două ori în victoria […] The post Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu. Obiectivul istoric stabilit: „Încă am pasiune și sunt motivat” appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță appeared first on Antena Sport.
20:10
Aurelia Brădeanu este noul manager al campioanei CSM Bucureşti, potrivit anunţului de duminică al clubului. Ea o înlocuieşte pe fosta sa colegă de la naţională Cristina Vărzaru, care a demisionat în noiembrie. Mica Brădeanu, noul team manager de la CSM Bucureşti ”O personalitate puternic legată de istoria recentă a clubului, Mica Brădeanu se întoarce la […] The post Mica Brădeanu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti! Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
20:00
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat a fi cucerit de titularul de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti. MM l-a numit pe mijlocașul campioanei ca fiind „cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”, ținând cont de evoluțiile sale de la FCSB. Mihai […] The post „Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
19:40
Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian # Antena Sport
Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Fostul finalist de la Wimbledon s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 în duelul disputat duminică, la Dubai. Partida a început cu un moment spectaculos oferit de Aryna Sabalenka. Liderul WTA a intrat în arenă îmbrăcată într-un sacou argintiu, dansând pe piesa „Gonna Fly Now”, celebră din seria Rocky. Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka În […] The post Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian appeared first on Antena Sport.
19:10
Braga – Benfica, capul de afiș al rundei a 16-a din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Echipa lui Jose Mourinho are parte de o deplasare dificilă. Benfica are șanse de a se apropia de liderul Porto, în cazul unei victorii pe terenul celor de la Braga. Trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu […] The post Braga – Benfica LIVE VIDEO (20:00). Duel tare pentru echipa lui Jose Mourinho appeared first on Antena Sport.
19:00
“Acest circ este ridicol!” Reacţie dură în timpul “Bătăliei sexelor” dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios # Antena Sport
Duminică are loc “Bătălia sexelor”, meciul de tenis dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios, iar în spaţiul public au fost mai multe reacţii dure la adresa partidei disputată la Dubai. Fiecare jucător a primit un singur serviciu, iar partea de teren a Sabalenkăi este cu 9% mai mică, după ce organizatorii turneului Evolve au declarat […] The post “Acest circ este ridicol!” Reacţie dură în timpul “Bătăliei sexelor” dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios appeared first on Antena Sport.
19:00
Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” # Antena Sport
Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB a declarat că așteaptă oferta din partea lui Gigi Becali. Diego Zivulic, fundașul de 32 de ani de la Oțelul, s-a declarat dispus să joace sub comanda lui Elias Charalambous. Dorel Mutică, fostul fotbalist de la FCSB și Rapid, a fost cel care a declarat că Diego Zivulic […] The post Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” appeared first on Antena Sport.
18:30
Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că a primit o ofertă de 1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase. Patronul campioanei a dezvăluit că decarul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte. Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că atacantul va rămâne […] The post Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” appeared first on Antena Sport.
18:10
Ioan Andone știe care e marea problemă a naționalei, înaintea barajului cu Turcia: „Pe restul le rezolvăm” # Antena Sport
Ioan Andone a numit marea problemă a naționalei României, înaintea barajului cu Turcia din martie, de la Istanbul. Fostul internațional susține că „tricolorii” suferă la capitolul fundași centrali. Radu Drăgușin încă nu a bifat minute într-un meci oficial la Tottenham, el recuperându-se complet după accidentarea gravă suferită în ianuarie. De cealaltă parte, România nu se va putea […] The post Ioan Andone știe care e marea problemă a naționalei, înaintea barajului cu Turcia: „Pe restul le rezolvăm” appeared first on Antena Sport.
17:50
Mozambic – Gabon 3-2! Speranţe pentru o calificare în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Naţiuni # Antena Sport
Mozambic a învins cu 3-2, duminică, reprezentativa similară a Gabonului, într-un meci din Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, care a avut loc pe Stade Adrar din Agadir (Maroc). Golurile învingătorilor au fost reuşite de Faisal Bangar (37), Geny Catamo (42, penalty) şi Diogo Calila (52). Pentru Gabon au înscris Pierre-Emerick Aubameyang (45+5), […] The post Mozambic – Gabon 3-2! Speranţe pentru o calificare în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Naţiuni appeared first on Antena Sport.
17:40
Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep. Imaginea postată de soția lui Ianis Hagi # Antena Sport
Soția lui Ianis Hagi a postat o imagine de la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov. Elena Hagi a ales să se relaxeze la hotelul deținut de fosta mare sportivă a României. Simona Halep nu a pus deoparte pasiunea pentru tenis atunci când a venit vorba despre hotelul ei. Bradul imens din fața hotelului […] The post Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep. Imaginea postată de soția lui Ianis Hagi appeared first on Antena Sport.
17:30
Spaniolii au aflat care este prima mutare pregătită de Barcelona. Marcus Rashford (28 de ani) l-a convins pe Hansi Flick și poate continua pe Camp Nou și din sezonul viitor. Marcus Rashford a ajuns la Barcelona în vară, el fiind împrumutat de la Manchester United. Catalanii trebuie să plătească suma de 40 de milioane de euro pentru transferul definitiv al internaționalului englez. Prima mutare […] The post Prima mutare pregătită de Barcelona. Jucătorul care l-a convins pe Hansi Flick appeared first on Antena Sport.
17:00
David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: “Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială” # Antena Sport
Multiplul campion David Popovici îi anunţă pe practicanţii înotului că încă se pot înscrie pentru Sprint With The Stars, evenimentul revoluţionar în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni sportivi din lume. David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars “Se poate înscrie orice practicant al […] The post David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: “Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială” appeared first on Antena Sport.
16:50
Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu” # Antena Sport
Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec este Botoșani. Valeriu Iftime vrea să dea lovitura și să-l aducă sub comanda lui Leo Grozavu pe atacantul care e pe cale să se despartă de FCSB. Denis Alibec nu a reușit să se impună la FCSB, după revenirea din vară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse ca atacantul să plece de la echipă, […] The post Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu” appeared first on Antena Sport.
16:40
Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat # Antena Sport
Daniel Pancu aşteaptă şi el să vadă deznodământul telenovelei Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani pe care CFR Cluj a anunţat în mai multe rânduri că va face tot posibilul să îl vândă în următoarea perioadă de mercato. Chiar dacă nu a fost deranjat că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro a îmbrăcat […] The post Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat appeared first on Antena Sport.
16:30
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa în această iarnă. Italienii au dezvăluit că mijlocașul de 32 de ani se va despărți de „grifoni” în perioada de mercato care va începe în ianuarie. Nicolae Stanciu a fost transferat de Genoa la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Damac. Căpitanul naționalei nu a reușit să se impună la echipa din Serie A, […] The post Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.