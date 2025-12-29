Episcopul Basarabiei de Sud a inaugurat noul centrul social-pastoral al Parohiei Filipeni
Basilica.ro, 29 decembrie 2025 14:50
Episcopul Basarabiei de Sud a binecuvântat sâmbătă Centrul social-pastoral „Sf. Ioan Botezătorul” al Parohiei Filipeni, raionul Cantemir, Republica Moldova. Centrul a fost edificat pentru a servi necesităților social-filantropice, culturale și educaționale ale comunității. Cu o suprafață de 128 metri pătrați, așezământul dispune de o sală de mese pentru 150 de persoane, bucătărie și grup sanitar.…
Crăciun în comuniune: Mitropolitul Basarabiei a slujit la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a oficiat Sfânta Liturghie de Crăciun, în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău, comunitate care urmează rânduiala calendarului iulian revizuit. Părintele Andrei Bucliș a citit Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru, în care au fost evidențiate valorile familiei creștine, rolul mamei și al femeii în viața Bisericii și…
Hram la o parohie din Măcin: Comunitatea îi are ca ocrotitori pe Sfinții 14.000 de prunci martirizați din porunca lui Irod # Basilica.ro
Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia Măcin 3. Biserica îi are ca ocrotitori pe Sfinții 14.000 de prunci și pe Sfântul Ierarh Nicolae. Preasfinția Sa a evidențiat chipurile sfinților pomeniți în Duminica după Nașterea Domnului. „A devenit o frumoasă tradiție de câțiva ani, ca în ultima duminică a anului, în…
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta Liturghie, duminică, la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași. În predica susținută cu acest prilej, ierarhul a subliniat că Nașterea Domnului are semnificații multiple și este o realitate mântuitoare. Sensul profund al venirii lui Dumnezeu în lume este chemarea omului la veșnicie. „Nașterea…
Perioada sărbătorilor de iarnă, prin clipele petrecute alături de cei dragi, glasul colindătorilor și participarea la slujbe, ne reamintește că iubirea de semeni este datoria oricărui creștin. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 22 – 28 decembrie 2025 Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: …
130 de copii din două localități prahovene au primit daruri din partea Voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au adus bucurie în două comunități rurale din județul Prahova. Cu prilejul praznicului Nașterii Domnului, 130 de copii din localitățile Cioceni și Cireșanu au primit daruri în cadrul campaniei „Crăciunul la sat”. Emoția celor mici a fost sporită de faptul că darurile le-au fost oferite chiar de Moș Crăciun. În Parohia…
PS Ignatie: Să urmăm exemplul Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel care rostind adevărul, avea chipul ca de înger # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a îndemnat, sâmbătă, să luăm exemplul Sfântului Arhidiacon Ștefan, care avea un chip de înger atunci când a mărturisit adevărul. În cadrul cuvântului ținut la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Grigorie Palama” din Bârlad, Episcopul Hușilor a amintit de viața Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel care a fost pregătit…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Hristos vine în lume ca să o sfințească și să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu „Hristos vine în lume ca să sfințească lumea și din interiorul ei să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu pentru însăși existența universului creat…
Publicația „Vestitorul Ortodoxiei” a împlinit, luni, 36 de ani de la prima apariție. Această ediție a fost redactată în trei zile, imediat după Crăciun, iar apoi a fost tipărită în noaptea dintre 28 și 29 decembrie 1989, la inițiativa unui grup din care a făcut parte și Părintele Patriarh Daniel – pe atunci protosinghel și…
PS Nectarie de Bogdania avertizează: Acolo unde omul își absolutizează puterea, Dumnezeu devine incomod # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a avertizat, duminică, la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Siminicea (județul Suceava), împotriva patimii puterii, care-l face pe om să renunțe la Dumnezeu. În cuvântul rostit în Duminica după Nașterea Domnului, ierarhul a explicat că Regele Irod, ucigașul celor 14.000 de prunci, reprezintă „chipul omului…
Calendar Ortodox 29 decembrie Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod Împăratul Irod a poruncit celor trei magi să-l anunțe unde se află Hristos, Împăratul Care S-a născut, vestit de steaua călăuzitoare pe care o urmau: „Și trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți…
Mitropolitul Laurențiu: Încercările pe care ni le dă Dumnezeu nu sunt spre pierderea noastră, ci spre îndreptare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie, duminică, în biserica „Nașterea Domnului” din Sibiu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. IPS Laurențiu a tâlcuit Evanghelia rânduită a fi citită în Duminica după Nașterea Domnului, explicând că ostilitatea cu care a fost întâmpinat Pruncul Iisus face parte din planul dumnezeiesc. Din acest…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie în Duminica după Nașterea Domnului la Catedrala Patriarhală din București. În cuvântul său, ierarhul a subliniat faptul că profețiile Vechiului Testament s-au împlinit în evenimentele prunciei Mântuitorului. Preasfinția Sa a evidențiat că Sfântul Evanghelist Matei repetă de mai multe ori formula „ca să se…
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat, în Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie 2025, la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Urlați, județul Prahova. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Arhim. Dionisie Constantin, despre opțiunea fiecăruia dintre noi: Iosif sau Irod. Ocrotitor sau prigonitor. Ce alegem? # Basilica.ro
Părintele Arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator la Atelierele Patriarhiei Române, a vorbit, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale, despre irozii zilelor noastre, care se găsesc din belșug, în diferite forme, în societatea contemporană. Deși bucuria sărbătorii Nașterii Domnului nu s-a stins încă, Evanghelia de astăzi ne prezintă și o altă realitate, spune părintele arhimandrit. Este…
Patriarhul Daniel: Lumina Evangheliei lui Hristos ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se vede într-o familie unită # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit, duminică, la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați (județul Prahova) despre importanța familiei, în contextul Evangheliei citite în cadrul Sfintei Liturghii oficiate astăzi. PF Daniel a arătat că din Evanghelia zilei se pot desprinde trei mari învățături principale. „Prima învățătură: îndată după nașterea Sa, Pruncul Iisus este…
25 de repere pentru 2025: Cele mai citite articole publicate de Agenția de știri Basilica # Basilica.ro
Anul 2025 a fost plin de evenimente memorabile pentru Biserica Ortodoxă Română. Agenția de știri Basilica a fost la datorie și a reflectat, în mii de articole, activitatea și preocupările comunității ortodoxe din țara noastră. La final de an, am selectat cele mai citite 25 de materiale publicate de platforma noastră, pentru a rememora un…
Calendar Ortodox, 28 decembrie Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia Acești 20.000 de mucenici au pătimit în anul 287, pe când în Nicomidia păstorea episcopul Chiril. Pătimirea a început cu botezarea unei fecioare pe nume Doamna. Aceasta era preoteasă slujitoare a idolilor din palatul împăratului Maximian (285-305). Aflându-se că tânăra s-a creștinat și a împărțit…
În Duminica după Nașterea Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați din județul Prahova. Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji…
Sute de români au ales să viziteze Catedrala Națională de Crăciun: Cât va mai fi deschisă pentru vizite? # Basilica.ro
Sute de români au ales să viziteze Catedrala Națională în perioada Nașterii Domnului. Lăcașul rămâne deschis și în ianuarie. Catedrala Națională a fost deschisă în Ajunul Nașterii Domnului și poate fi vizitată în intervalul orar 09:00 – 17:00. Vizitatorii pot admira pictura în mozaic, sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel în data de…
Sf. Arhidiacon Ștefan, sărbătorit la Catedrala Patriarhală: Mărturisirea adevărului cere curaj # Basilica.ro
Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost sărbătorit sâmbătă la Catedrala Patriarhală din Capitală. Întâiul mucenic este considerat ocrotitorul slujirii diaconilor și arhidiaconilor. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de clerici din care au făcut parte nouă diaconi. Predica a fost rostită de arhidiaconul Constantin Hurjui, care a subliniat curajul mărturisitor și…
Sf. Gherasim de la Tismana, serbat în satul natal: Este o binecuvântare pentru localitate # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit vineri în localitatea Poduri din județul Bacăul, locul de naștere al Sf. Gherasim de la Tismana. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a subliniat că cele mai importante daruri pe care le-am primit noi, oamenii „sunt cele pe care le ducem înaintea Domnului și pe care El le…
IPS Atanasie s-a rugat împreună cu românii din Borehamwood: Nașterea Domnului ne invită la renaștere lăuntrică # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal din Borehamwood, Londra. La predică, Înaltpreasfinția Sa a spus că Nașterea Domnului „nu este doar o sărbătoare a bucuriei exterioare, ci o invitație la renaștere lăuntrică, la pace cu Dumnezeu și cu aproapele, la transformarea vieții prin iubire…
Sărbătoare la Mănăstirea Tismana: Sf. Nicodim și Gherasim l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos # Basilica.ro
„Sfinții Nicodim și Gherasim sunt următori Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au privit cu ochii aţintiţi asupra Crucii Mântuitorului şi au primit cununa sfinţeniei”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei vineri la Mănăstirea Tismana. Înaltpreasfinția Sa a slujit în a doua de zi de Crăciun în mijlocul obștii monahale din Oltenia cu ocazia cinstirii Sfinților Nicodim…
Calendar Ortodox, 27 decembrie Sf. Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan După Pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, mulţi veneau la credinţă prin cuvintele şi minunilor Sfinţilor Apostoli. Înmulţindu-se astfel numărul ucenicilor, Apostolii au ales şapte bărbaţi „plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune”, pe care i-au hirotonit şi, prin ei, s-a făcut început treptei…
Domnul vine să locuiască printre noi, alături de noi, a explicat IPS Nifon în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a explicat, în Pastorala de Crăciun, că prin Întruparea Domnului, omul nu mai este singur în fața încercărilor vieții. „Domnul a venit la noi pentru a nu ne lăsa niciodată singuri, pentru a ne fi mereu alături, pentru a ne însoți pe toate drumurile vieții,…
Arheologul Grigore Tocilescu, omagiat de BNR printr-o monedă aniversară la 175 de ani de la naștere # Basilica.ro
Banca Națională a României (BNR) a lansat la începutul săptămânii în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 175 de ani de la nașterea arheologului Grigore Tocilescu. Aversul monedei prezintă o imagine a monumentului de la Adamclisi, inscripția România în arc de cerc, anul de emisiune 2025, stema României și valoarea nominală 10 LEI.…
Episcopul Ieronim a adus daruri persoanelor aflate în grija Centrului pentru vârstnici din Vârșeț # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, însoțit de reprezentanți ai Centrului eparhial, a efectuat, miercuri, în Ajunul Crăciunului, o vizită la Centrul de îngrijiri pentru persoane vârstnice din Vârșeț, Republica Serbia. Cu acest prilej, ierarhul s-a întâlnit cu beneficiarii centrului, cărora le-a oferit daruri. De asemenea, Preasfinția Sa a participat la masa de prânz alături…
Sărbătoarea Nașterii Domnului, întâmpinată cu bucurie la Catedrala Episcopală din Giula # Basilica.ro
Praznicul Nașterii Domnului a fost întâmpinat cu bucurie și evlavie la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, împreună cu un sobor format din protos. Visarion Tuderici, Secretar Eparhial, părintele Teodor Marc, Consilier Economic al Episcopiei și arhid. Emanuel Văduva. La slujbă au…
PS Paisie Sinaitul, semnal de alarmă: Oare societatea noastră îl dorește pe Hristos-Domnul în mijlocul său? # Basilica.ro
În ziua Soborului Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit la Catedrala Patriarhală despre societatea în care trăim și modul în care aceasta se raportează la Hristos. În cuvântul său, PS Paisie Sinaitul s-a întrebat dacă societatea noastră de azi este cu mult diferită de cea care L-a primit cu răceală…
Anul 2025 a fost marcat de trecerea la Domnul a unor personalități care au lăsat o amprentă profundă în viața Bisericii și a societății. De la mari păstori ai Ortodoxiei contemporane și dascăli ai teologiei, până la mărturisitori ai credinței, oameni de cultură și slujitori devotați, aceste chipuri și destine alcătuiesc o moștenire duhovnicească ce…
În contextul canonizării a 16 femei cu viață sfântă, Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a realizat un studiu despre Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce. Studiul integral: Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe…
Adina Curelea, preoteasă: „În zilele noastre, căsătoria și nașterea de prunci reprezintă un adevărat act de eroism” # Basilica.ro
Pentru unii, Crăciunul se trăiește cu ușa deschisă. În povestea de viață a doamnei preotese Adina Curelea, „acasă” și „parohia” se întâlnesc firesc. În dialogul din cadrul rubricii #vinereapentruviață, ea ne vorbește despre Crăciunul trăit împreună, o lecție învățată de la bunica, de la duhovnic și de la Maica Domnului – slujirea maternității extinse a…
Sfânta Liturghie de Crăciun la Timișoara. Mitropolitul Ioan: Bucurați-vă astăzi, fraților, că S-a născut Învierea noastră! # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Sfânta Liturghie de Crăciun la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, în prezența a mii de credincioși. În cuvântul său, IPS Ioan a îndemnat la bucurie, deoarece în această zi sărbătorim „Nașterea Învierii noastre”. „Bucurați-vă astăzi, fraților, că S-a născut Învierea noastră! De azi, timpul nu ne…
Raport îngrijorător al ANITP pentru 2024: Cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane din ultimii cinci ani # Basilica.ro
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a publicat raportul pentru anul 2024, în care se arată o creștere semnificativă a victimelor comparativ cu ultimii cinci ani. Cu 610 victime identificate oficial, 2024 a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, depășind semnificativ totalul de 451 victime din 2023. „În perioada 2020 – 2022,…
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, ne îndeamnă, în Pastorala de Crăciun de anul acesta, să folosim libertatea pentru a mărturisi credința, luându-i ca exemplu pe Sfinții Mărturisitori din toate timpurile. În acest sens, IPS Andrei a oferit câteva exemple de mucenici și mărturisitori, care ne pot folosi drept modele. Mitropolitul l-a evocat pe Sfântul Ioan…
Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru: Taina Naşterii Domnului ne descoperă sfinţenia familiei # Basilica.ro
În scrisoarea pastorală de Crăciun, Mitropolitul Petru al Basarabiei a subliniat sfințenia familiei, descoperită prin taina Nașterii Domnului. „Fiul lui Dumnezeu Se naşte într-o familie, asumând ascultarea şi creşterea firească în casa din Nazaret. Maica Domnului, prin curăţia şi disponibilitatea ei deplină faţă de voia lui Dumnezeu, devine poarta prin care mântuirea intră în lume.…
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, își cinstește vineri ocrotitorul spiritual, Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana. Sfântul Nicodim a trăit între 1320 și 1406, fiind considerat înnoitor al monahismului românesc de obşte. Sfântul a ctitorit Mănăstirea Tismana, iar ucenicii lui sunt cei care au ctitorit, cu ajutor de la binecredincioşii domni…
†) Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana (Harți) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 26 decembrie Soborul Maicii Domnului Biserica a rânduit ca astăzi, a doua zi după Crăciun, să fie pomenită Maica Domnului împreună cu soborul celor care o cinstesc pe ea. Cinstirea deosebită pe care o aducem Macii Domnului este foarte importantă, deoarece Maica Domnului reprezintă iubirea milostivă, smerită, ocrotitoare şi a devenit icoană vie…
Pastorala de Crăciun a PS Ambrozie: Acest praznic ne leagă și de credința strămoșilor, pe care suntem datori s-o apărăm # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a îndemnat, în Pastorala de Crăciun, la apărarea credinței strămoșești, care ne-a fost transmisă cu „jertfă” de către înaintași. Episcopul Giurgiului a subliniat că sărbătoarea Nașterii Domnului este și un moment care ne leagă de strămoșii noștri, care au păstrat credința prin vremuri grele și cu mari sacrificii. „Praznicul de…
Mitropolitul Andrei i-a vizitat pe bolnavii Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului i-a vizitat marți pe bolnavii din Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca. Înaltpreasfinția Sa le-a oferit iconițe bolnavilor și a dialogat cu ei, încurajându-i să nădăjduiască în multa milostivire a lui Dumnezeu. „În preajma Crăciunului, am venit la spitalul nostru din Cluj ca să-i vedem pe…
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat, în ziua de Crăciun, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde a vorbit despre însemnătatea acestei mari sărbători. În cuvântul său, IPS Laurențiu a explicat faptul că Nașterea Domnului petrecută la Betleem este o minune și un paradox. „Minunea Betleemului este un paradox pe care…
Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, îndeamnă Episcopul Canadei în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
„Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, cu nădejde în Dumnezeu și cu reînnoită dinamică mărturisitoare ca persoane deplin responsabile pentru misiunea noastră de creștini în generația noastră”, îndeamnă Episcopul Ioan Casian al Canadei în scrisoarea pastorală de Crăciun. Preasfinția Sa a subliniat că Nașterea Domnului este un prilej de bucurie…
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus pe Moș Crăciun la copiii din două sate prahovene # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus, marți, pe Moș Crăciun la 100 de copii din localitățile prahovene Hătcărău și Drăgănești. Cei mici au primit daruri în cadrul Campaniei „Crăciunul la sat”, aflată în desfășurare. Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat că acest gen de acțiuni își propun să răspândească dragoste și…
Mitropolitul Teofan, de sărbătoare Nașterii Domnului: Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup # Basilica.ro
„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: zi de mare bucurie, zi de intensă mângâiere duhovnicească, zi de mare nădejde în milostivirea lui Dumnezeu. Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup”, a spus IPS Teofan de sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că praznicul Nașterii…
Pastorala de Crăciun a PS Ieronim: Nașterea Mântuitorului devine temeiul restaurării omului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, subliniază în Pastorala de Crăciun că Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este doar un eveniment istoric, ci fundamentul pe care se reconstruiește întreaga ființă omenească. Omul contemporan are nevoie, mai mult ca oricând, de un scop care să ofere coerență existenței sale. Ființa umană nu se poate limita la…
În apropierea Crăciunului, IPS Atanasie s-a rugat împreună cu persoanele private de libertate de la Penitenciarul Bullingdon # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat marți Sfânta Liturghie la Penitenciarul HMP Bullingdon din Anglia. Înaltpreasfinția Sa a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, alături de Protosinghelul Gavriil Marin, preot paroh al comunității „Sfântul Ioan Casian” din Oxford și capelan în cadrul penitenciarului Bullingdon. Arhiepiscopul Atanasie a…
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împlinește joi vârsta de 62 de ani. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a născut în data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan. A urmat școala gimnazială în localitatea natală, apoi…
PS Paisie Sinaitul ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” și să-L punem pe Pruncul Iisus în centrul sărbătorii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” prin sărbătorirea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, nu a senzațiilor oferite de plăcerile materiale și de consumerism. În cuvântul rostit la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului cu ocazia praznicului Crăciunului, ierarhul a explicat că nimeni nu poate cuprinde, în totalitate, taina Întrupării. „Nașterea Domnului…
