Biserica „Sf. Andrei” din Beclean a aniversat 30 de ani de la sfințirea pietrei de temelie

„Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, cu nădejde în Dumnezeu și cu reînnoită dinamică mărturisitoare ca persoane deplin responsabile pentru misiunea noastră de creștini în generația noastră”, îndeamnă Episcopul Ioan Casian al Canadei în scrisoarea pastorală de Crăciun. Preasfinția Sa a subliniat că Nașterea Domnului este un prilej de bucurie…