2025 sub tipar: Cele mai căutate cărți de la Editurile Patriarhiei Române

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a îndemnat, în Pastorala de Crăciun, la apărarea credinței strămoșești, care ne-a fost transmisă cu „jertfă” de către înaintași. Episcopul Giurgiului a subliniat că sărbătoarea Nașterii Domnului este și un moment care ne leagă de strămoșii noștri, care au păstrat credința prin vremuri grele și cu mari sacrificii. „Praznicul de…