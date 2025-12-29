Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Prognoza pe următoarele două săptămâni

Newsweek.ro, 29 decembrie 2025 14:50

Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Administrația Națională de Meteorologie a publi...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:10
Armata britanică, program de „an sabatic” de militărie pentru instruirea celor sub 25 de ani. Ce face România Newsweek.ro
Tinerii britanici vor avea parte de noi oportunități de a experimenta serviciul militar prin interme...
Acum 30 minute
14:50
Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Prognoza pe următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Administrația Națională de Meteorologie a publi...
Acum o oră
14:40
Barajul Paltinu revine la normalitate operațională, dar necesită intervenții majore Newsweek.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat luni că barajul Paltinu funcționează în prez...
14:20
Guvernul demontează informații false. Alocaţiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA nu vor fi tăiate Newsweek.ro
Guvernul precizează că, prin Ordonanţa „trenuleţ”, nu taie alocaţiile lunare de hrană pentru copiii ...
Acum 2 ore
14:10
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, alături de animalele sale Newsweek.ro
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prieten...
14:00
VIDEO Avertisment de la MAI. Clip deep fake cu Raed Arafat care spune că s-a vindecat de diabet Newsweek.ro
Ministerul de Interne atenționează asupra unui clip deep fake care circulă pe internet, în care apar...
14:00
Ce definește prezența Swiper Casino pe canalele digitale din România (P) Newsweek.ro
Activitatea digitală din România continuă să se extindă, în special în domenii legate de sport, jocu...
13:50
Creșterea vârstei de pensionare, discutată într-o țară unde lucrează sute de mii de români Newsweek.ro
Sistemele europene de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul îmbătrânirii populație...
13:30
De ce nu au venit 4 judecători la ședința CCR despre pensiile speciale? Zegrean: „Pentru că nu vor să voteze” Newsweek.ro
Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean a afirmat că cei patru judecători care nu au mers la ședința ...
Acum 4 ore
13:10
Președintele Senatului: Amânările repetate ale deciziei CCR nu pot deveni o strategie de blocaj Newsweek.ro
Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj, s...
12:50
Revolver cu cinci cartuşe, ascuns în peretele unui microbuz, descoperit la Albiţa Newsweek.ro
Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetăţenie română şi moldoveană, a fost prins în momentul în care înc...
12:40
Germanii stau la coadă pentru a cumpăra artificii înainte de Revelion Newsweek.ro
Germanii au luat cu asalt magazinele care s-au deschis la miezul nopţii pentru a-şi cumpăra artifici...
12:30
Cine sunt judecătorii CCR care nu au intrat la dezbaterea pe pensiile speciale? Venituri de milioane de lei/an Newsweek.ro
Patru judecători au lipsit de la dezbaterea pe pensiile speciale de duminică, 28 decembrie și luni, ...
12:20
Cristiano Ronaldo rămâne încrezător că poate ajunge la cota de 1.000 de goluri marcate Newsweek.ro
Starul portughez Cristiano Ronaldo a declarat că pasiunea sa pentru fotbal rămâne intactă şi că este...
12:00
Trump, hipnotizat de Putin, crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. Reacția ironică a lui Zelenski Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a stârnit reacții ironice după ce a declarat, fiind convins că Rusia ar ur...
11:50
Trebuie declarați și se impozitează banii primiți cadou la nuntă ori botez? ANAF demontează un Fake News Newsweek.ro
ANAF demontează un Fake News, rostogolit în spațiul public de site-uri în căutare de audiență cu ori...
11:40
2026 începe cu vești proaste pentru români. Managerii din comerț, construcții și servicii anunță scumpiri Newsweek.ro
Anul 2026 începe cu vești proaste pentru români. Managerii din comerț, construcții și servicii anunț...
11:20
6.000 de oameni au murit, în urma cutremurelor de amploare în 2025. Cel mai puternic a avut 8,8 grade Richter Newsweek.ro
Pământul a fost zguduit de o serie de cutremure de amploare în 2025, în care cel puțin 6.000 de oame...
Acum 6 ore
11:10
Video. Momentul în care dictatorul Lukașenko, prietenul lui Putin, este pus la pământ dintr-o singură lovitură Newsweek.ro
Un incident devenit rapid viral, îl are în prim-plan pe dictatorul Belarusului, Aleksandr Lukașenko,...
11:00
Anunțul Băncii Naţionale a României despre cursul levei bulgărești. De ce nu-l mai publică? Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei b...
10:40
Raport INS: Prețurile vor crește până în februarie. Activitatea economică scade Newsweek.ro
35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor...
10:30
A făcut cum a văzut el în filmele de acțiune și a fost reținut de Poliție. Ce a făcut un șofer fără permis? Newsweek.ro
Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a sărit din maşină în mers şi ...
10:20
FOTO Un producător de aspiratoare din China se apucă de mașini electrice. A prezentat un concept de 1.000 CP Newsweek.ro
În lumea mașinilor electrice, oricine se poate apuca, se pare, de producție. După constructorii de s...
10:20
Schimbare pentru românii din Germania, din 2026: Ce se întâmplă dacă sună la ambulanță? Newsweek.ro
Schimbare la asigurarea de sănătate, în Germania, din 2026. Companiile de asigurări de sănătate inte...
10:00
CCR dezbate din nou pensiile speciale. Ieri a amânat decizia din lipsă de cvorum Newsweek.ro
Curtea Constituțională se întrunește din nou în ședință pentru a dezbate pensiile speciale. Cu o zi ...
09:50
Noua ordine mondială a lui Trump zguduie Europa. Alianța, tot mai fragilă: „Să ne așteptăm la ce e mai rău” Newsweek.ro
Primul an al noului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă a spulberat ultimele iluzii ale liderilo...
09:40
China pregătește detaliile invaziei Taiwanului. Exerciții militare de amploare cu foc real în jurul insulei Newsweek.ro
China a anunțat mobilizarea forțelor terestre, navale și aeriene pentru o nouă rundă de exerciții mi...
09:20
Europa, prinsă între cursa inteligenței artificiale și obiectivele climatice. Decizia care va defini viitorul Newsweek.ro
Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile alegeri strategice ale ultimilor ani: accelerare...
Acum 8 ore
09:00
Ce sumă din salariul minim va fi scutită de taxe în 2026? Schimbări la facilitățile fiscale Newsweek.ro
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat, iar facilitățile fiscale pentru angajații cu ...
09:00
Donbasul, punctul sensibil al păcii în Ucraina. Zelenski deschide calea unui referendum: &#34;Poporul să decidă&#34; Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după întâlnirea cu președintele am...
08:40
Partidul premierului Albin Kurti câștigă detașat alegerile legislative din Kosovo Newsweek.ro
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislativ...
08:20
Pericol extrem la munte: viscol de cod roșu pe creste, vânt de peste 120 km/h Newsweek.ro
Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele înalte - până la ora 10. Vântul continuă să bat...
08:00
Von der Leyen: Progrese importante în negocierile de la Mar-a-Lago pentru pacea în Ucraina Newsweek.ro
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregi...
07:50
Bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, dezamorsată în centrul Belgradului Newsweek.ro
O bombă de 470 de kilograme din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată duminică, pe un şantier ...
07:40
Fost judecător al Tribunalului UE: Plecarea din deliberările CCR înseamnă autodemisie Newsweek.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a comentat, du...
07:30
Rusia ar putea cuceri capitala Estoniei în 60 de ore. Tancurile M1A2 Abrams dovedesc că nu este posibil Newsweek.ro
Un document publicat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) se concentrează pe temerile...
07:20
Horoscop 30 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Săgetătorilor. Capricornii au noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 30 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Săgetătorilor. Capricornii au noroc la bani....
Acum 12 ore
07:10
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru? Newsweek.ro
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensie. Ministrul Muncii a vorbit despre problema p...
Acum 24 ore
20:50
Patru turiști din Republica Moldova blocați în Refugiul Călțun din Făgăraș din cauza viscolului Newsweek.ro
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăra...
20:40
Oprire de urgență în Olt. Mecanicul unui tren de marfă ignoră semnalul înainte de a se intersecta cu alt tren Newsweek.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţin...
20:20
Bulgaria devine a 21-a țară din zona euro: locuitorii se tem de creșterea prețurilor Newsweek.ro
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europ...
20:10
Urmărire din Bavaria până la Linz. Șofer român fugit, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor Newsweek.ro
O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer...
19:50
Transalpina închisă în Gorj. Viscol puternic oprește circulația pe DN 67C începând de duminică seară Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică se...
19:40
Whisky vs. Whiskey: cum o singură literă spune totul despre țară, tradiție și gust Newsweek.ro
Whisky sau whiskey? Doar o literă le separă. Dar originea , stilul și tradiția fac toată diferența î...
19:20
Marea Britanie lansează serviciul militar voluntar. Cei care aplică trebuie să aibă 25 de ani și primesc bani Newsweek.ro
Recrutarea a fost abolită în Marea Britanie în anii 1960. Din cauza amenințărilor tot mai mari, Rega...
19:10
Vânzările de alimente organice au crescut semnificativ. Care sunt diferențele între aceste produse? Newsweek.ro
Conform unui raport al asociației fermierilor, se așteaptă ca vânzările de alimente produse organic ...
18:50
O tărie înainte sau după masă: adevărul despre efectele alcolului asupra stomacului. Este benefic? Newsweek.ro
Mulți români obișnuiesc să tragă o tărie înainte sau după masă, crezând că ajută digestia. Dar ce sp...
18:40
Fără locuri de muncă, dar bogați. Într-o țară din UE șomerii ajung la venituri de 5000 euro/lună Newsweek.ro
18:20
27 de ciudățenii care enervează sau uimesc în fiecare cameră de hotel. De ce le face personalul? Newsweek.ro
De ce rolele de hârtie igienică sunt împăturite cu stil, aparatele de aer condiționat funcționează c...
18:10
VIDEO Ucraina a distrus un radar anti-dronă Valdai în Crimeea. Rușii îl băgaseră sub o cupolă de protecție Newsweek.ro
Dronele ucrainene au lovit un sistem radar Valdai, care era adăpostit într-o cupolă specială de pro...
