FOTO Un producător de aspiratoare din China se apucă de mașini electrice. A prezentat un concept de 1.000 CP

Newsweek.ro, 29 decembrie 2025 10:20

În lumea mașinilor electrice, oricine se poate apuca, se pare, de producție. După constructorii de s...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
10:30
A făcut cum a văzut el în filmele de acțiune și a fost reținut de Poliție. Ce a făcut un șofer fără permis? Newsweek.ro
Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a sărit din maşină în mers şi ...
Acum 30 minute
10:20
FOTO Un producător de aspiratoare din China se apucă de mașini electrice. A prezentat un concept de 1.000 CP Newsweek.ro
În lumea mașinilor electrice, oricine se poate apuca, se pare, de producție. După constructorii de s...
10:20
Schimbare pentru românii din Germania, din 2026: Ce se întâmplă dacă sună la ambulanță? Newsweek.ro
Schimbare la asigurarea de sănătate, în Germania, din 2026. Companiile de asigurări de sănătate inte...
Acum o oră
10:00
CCR dezbate din nou pensiile speciale. Ieri a amânat decizia din lipsă de cvorum Newsweek.ro
Curtea Constituțională se întrunește din nou în ședință pentru a dezbate pensiile speciale. Cu o zi ...
09:50
Noua ordine mondială a lui Trump zguduie Europa. Alianța, tot mai fragilă: „Să ne așteptăm la ce e mai rău” Newsweek.ro
Primul an al noului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă a spulberat ultimele iluzii ale liderilo...
09:40
China pregătește detaliile invaziei Taiwanului. Exerciții militare de amploare cu foc real în jurul insulei Newsweek.ro
China a anunțat mobilizarea forțelor terestre, navale și aeriene pentru o nouă rundă de exerciții mi...
Acum 2 ore
09:20
Europa, prinsă între cursa inteligenței artificiale și obiectivele climatice. Decizia care va defini viitorul Newsweek.ro
Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile alegeri strategice ale ultimilor ani: accelerare...
09:00
Ce sumă din salariul minim va fi scutită de taxe în 2026? Schimbări la facilitățile fiscale Newsweek.ro
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat, iar facilitățile fiscale pentru angajații cu ...
09:00
Donbasul, punctul sensibil al păcii în Ucraina. Zelenski deschide calea unui referendum: &#34;Poporul să decidă&#34; Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după întâlnirea cu președintele am...
08:40
Partidul premierului Albin Kurti câștigă detașat alegerile legislative din Kosovo Newsweek.ro
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislativ...
Acum 4 ore
08:20
Pericol extrem la munte: viscol de cod roșu pe creste, vânt de peste 120 km/h Newsweek.ro
Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele înalte - până la ora 10. Vântul continuă să bat...
08:00
Von der Leyen: Progrese importante în negocierile de la Mar-a-Lago pentru pacea în Ucraina Newsweek.ro
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregi...
07:50
Bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, dezamorsată în centrul Belgradului Newsweek.ro
O bombă de 470 de kilograme din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată duminică, pe un şantier ...
07:40
Fost judecător al Tribunalului UE: Plecarea din deliberările CCR înseamnă autodemisie Newsweek.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a comentat, du...
07:30
Rusia ar putea cuceri capitala Estoniei în 60 de ore. Tancurile M1A2 Abrams dovedesc că nu este posibil Newsweek.ro
Un document publicat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) se concentrează pe temerile...
07:20
Horoscop 30 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Săgetătorilor. Capricornii au noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 30 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Săgetătorilor. Capricornii au noroc la bani....
07:10
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru? Newsweek.ro
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensie. Ministrul Muncii a vorbit despre problema p...
Acum 24 ore
20:50
Patru turiști din Republica Moldova blocați în Refugiul Călțun din Făgăraș din cauza viscolului Newsweek.ro
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăra...
20:40
Oprire de urgență în Olt. Mecanicul unui tren de marfă ignoră semnalul înainte de a se intersecta cu alt tren Newsweek.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţin...
20:20
Bulgaria devine a 21-a țară din zona euro: locuitorii se tem de creșterea prețurilor Newsweek.ro
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europ...
20:10
Urmărire din Bavaria până la Linz. Șofer român fugit, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor Newsweek.ro
O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer...
19:50
Transalpina închisă în Gorj. Viscol puternic oprește circulația pe DN 67C începând de duminică seară Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică se...
19:40
Whisky vs. Whiskey: cum o singură literă spune totul despre țară, tradiție și gust Newsweek.ro
Whisky sau whiskey? Doar o literă le separă. Dar originea , stilul și tradiția fac toată diferența î...
19:20
Marea Britanie lansează serviciul militar voluntar. Cei care aplică trebuie să aibă 25 de ani și primesc bani Newsweek.ro
Recrutarea a fost abolită în Marea Britanie în anii 1960. Din cauza amenințărilor tot mai mari, Rega...
19:10
Vânzările de alimente organice au crescut semnificativ. Care sunt diferențele între aceste produse? Newsweek.ro
Conform unui raport al asociației fermierilor, se așteaptă ca vânzările de alimente produse organic ...
18:50
O tărie înainte sau după masă: adevărul despre efectele alcolului asupra stomacului. Este benefic? Newsweek.ro
Mulți români obișnuiesc să tragă o tărie înainte sau după masă, crezând că ajută digestia. Dar ce sp...
18:40
Fără locuri de muncă, dar bogați. Într-o țară din UE șomerii ajung la venituri de 5000 euro/lună Newsweek.ro
18:20
27 de ciudățenii care enervează sau uimesc în fiecare cameră de hotel. De ce le face personalul? Newsweek.ro
De ce rolele de hârtie igienică sunt împăturite cu stil, aparatele de aer condiționat funcționează c...
18:10
VIDEO Ucraina a distrus un radar anti-dronă Valdai în Crimeea. Rușii îl băgaseră sub o cupolă de protecție Newsweek.ro
Dronele ucrainene au lovit un sistem radar Valdai, care era adăpostit într-o cupolă specială de pro...
18:10
Alertă pe pârtiile de schi. Se va limita consumul de alcool din cauza accidentelor grave Newsweek.ro
Accidentele de schi pot fi costisitoare și periculoase. Consumul de alcool în timpul accidentului cr...
17:40
Avion NATO, desfășurat rapid din Italia în Polonia, în timpul atacurile Rusiei asupra Kievului Newsweek.ro
Aeronava, operând sub indicativul NATO05, s-a deplasat spre nord, traversând peninsula italiană, Eur...
16:50
Președintele Iranului declară „război total” SUA, Israelului și Europei. „Nu vom fi îngenunchiați” Newsweek.ro
Președintele Iranului a declarat că țara sa se află în „război total” cu SUA, Israel și Europa, în c...
16:20
Armistițiu local în războiul Rusiei în Ucraina pentru a preveni un accident nuclear la Zaporojie Newsweek.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică începerea reparațiilor în ap...
16:10
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în noiembrie Newsweek.ro
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în luna noiembrie, ulti...
16:10
Viața la pensie. Alimentele pe care femeile trebuie să le mănânce. Protejează oasele, întăresc imunitatea Newsweek.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, nevoile noastre nutriționale evoluează, iar pentru femeile peste 60 de ani,...
15:50
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR: &#34;Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate&#34; Newsweek.ro
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, despre amânarea deciziei Curţii: "Nu mă aşteptam să dea nici ...
15:30
Revelion în Poiana Brașov sau Maramureș? Și peste 4.000 €. E mai ieftin în Dominicană, Egipt, Paris, Viena Newsweek.ro
Peste tot au crescut prețurile, dar în România au luat-o complet razna. Dacă încă nu v-ați făcut pla...
15:30
Diabetul - a cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi la nivel global? Newsweek.ro
Diabetul, acest mister. A cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi de afec...
15:10
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate Newsweek.ro
La final de an, când mesele sunt pline și paharele se ciocnesc mai des, mulți pensionari se întreabă...
14:50
CCR a amânat pentru mâine o decizie privind pensiile magistraţilor, din lipsă de cvorum Newsweek.ro
CCR a amânat pentru mâine să dea o decizie privind legea asupra pensiilor magistraţilor, din lipsă d...
14:40
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega. Care este cauza? Newsweek.ro
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega, pentru chestiuni sem...
14:00
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutoare umanitare în Ucraina Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombar...
13:40
Alexandru Rogobete: „Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă” Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cei doi pacienți cu arsuri severe, răniți în u...
13:20
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 16 autospeciale de stingere Newsweek.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectoru...
13:00
Pod în pericol pe un drum național din județul Galați. Rute ocolitoare pentru șoferi Newsweek.ro
Un pod degradat se află pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de ...
12:40
Un copac a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani, din cauza vântului. Au intervenit pompierii Newsweek.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acope...
12:20
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani Newsweek.ro
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor...
11:50
5 lucruri pe care să le faci la pensie ca să trăiești până la 90 de ani. Câță apă trebuie să consumi? Newsweek.ro
Nu vrem să trăim veșnic, ci să trăim mai mult și mai bine. Acestea sunt 5 lucruri pe care să le faci...
11:40
Secretele cameristelor. Lenjerie de pat luxoasă și moale ca la hotel. De ce excesul de detergent dăunează Newsweek.ro
Lenjeria de pat din hoteluri este apreciată pentru textura sa moale și aspectul impecabil, însă spec...
11:20
METEO. Alertă de fenomene extreme. E cod roșu de viscol. Zonele afectate Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol până luni la ora 10.00. Vor fi ninsori și rafal...
