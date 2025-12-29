Europa, prinsă între cursa inteligenței artificiale și obiectivele climatice. Decizia care va defini viitorul
Newsweek.ro, 29 decembrie 2025 09:20
Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile alegeri strategice ale ultimilor ani: accelerare...
Acum 5 minute
10:00
Curtea Constituțională se întrunește din nou în ședință pentru a dezbate pensiile speciale. Cu o zi ...
Acum 15 minute
09:50
Noua ordine mondială a lui Trump zguduie Europa. Alianța, tot mai fragilă: „Să ne așteptăm la ce e mai rău” # Newsweek.ro
Primul an al noului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă a spulberat ultimele iluzii ale liderilo...
Acum 30 minute
09:40
China pregătește detaliile invaziei Taiwanului. Exerciții militare de amploare cu foc real în jurul insulei # Newsweek.ro
China a anunțat mobilizarea forțelor terestre, navale și aeriene pentru o nouă rundă de exerciții mi...
Acum o oră
09:20
Europa, prinsă între cursa inteligenței artificiale și obiectivele climatice. Decizia care va defini viitorul # Newsweek.ro
Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile alegeri strategice ale ultimilor ani: accelerare...
Acum 2 ore
09:00
Ce sumă din salariul minim va fi scutită de taxe în 2026? Schimbări la facilitățile fiscale # Newsweek.ro
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat, iar facilitățile fiscale pentru angajații cu ...
09:00
Donbasul, punctul sensibil al păcii în Ucraina. Zelenski deschide calea unui referendum: "Poporul să decidă" # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după întâlnirea cu președintele am...
08:40
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislativ...
08:20
Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele înalte - până la ora 10. Vântul continuă să bat...
Acum 4 ore
08:00
Von der Leyen: Progrese importante în negocierile de la Mar-a-Lago pentru pacea în Ucraina # Newsweek.ro
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregi...
07:50
Bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, dezamorsată în centrul Belgradului # Newsweek.ro
O bombă de 470 de kilograme din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată duminică, pe un şantier ...
07:40
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a comentat, du...
07:30
Rusia ar putea cuceri capitala Estoniei în 60 de ore. Tancurile M1A2 Abrams dovedesc că nu este posibil # Newsweek.ro
Un document publicat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) se concentrează pe temerile...
07:20
Horoscop 30 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Săgetătorilor. Capricornii au noroc la bani # Newsweek.ro
Horoscop 30 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Săgetătorilor. Capricornii au noroc la bani....
07:10
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru? # Newsweek.ro
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensie. Ministrul Muncii a vorbit despre problema p...
Acum 24 ore
20:50
Patru turiști din Republica Moldova blocați în Refugiul Călțun din Făgăraș din cauza viscolului # Newsweek.ro
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăra...
20:40
Oprire de urgență în Olt. Mecanicul unui tren de marfă ignoră semnalul înainte de a se intersecta cu alt tren # Newsweek.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţin...
20:20
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europ...
20:10
Urmărire din Bavaria până la Linz. Șofer român fugit, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor # Newsweek.ro
O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer...
19:50
Transalpina închisă în Gorj. Viscol puternic oprește circulația pe DN 67C începând de duminică seară # Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică se...
19:40
Whisky sau whiskey? Doar o literă le separă. Dar originea , stilul și tradiția fac toată diferența î...
19:20
Marea Britanie lansează serviciul militar voluntar. Cei care aplică trebuie să aibă 25 de ani și primesc bani # Newsweek.ro
Recrutarea a fost abolită în Marea Britanie în anii 1960. Din cauza amenințărilor tot mai mari, Rega...
19:10
Vânzările de alimente organice au crescut semnificativ. Care sunt diferențele între aceste produse? # Newsweek.ro
Conform unui raport al asociației fermierilor, se așteaptă ca vânzările de alimente produse organic ...
18:50
O tărie înainte sau după masă: adevărul despre efectele alcolului asupra stomacului. Este benefic? # Newsweek.ro
Mulți români obișnuiesc să tragă o tărie înainte sau după masă, crezând că ajută digestia. Dar ce sp...
18:40
Fără locuri de muncă, dar bogați. Într-o țară din UE șomerii ajung la venituri de 5000 euro/lună # Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
18:20
27 de ciudățenii care enervează sau uimesc în fiecare cameră de hotel. De ce le face personalul? # Newsweek.ro
De ce rolele de hârtie igienică sunt împăturite cu stil, aparatele de aer condiționat funcționează c...
18:10
VIDEO Ucraina a distrus un radar anti-dronă Valdai în Crimeea. Rușii îl băgaseră sub o cupolă de protecție # Newsweek.ro
Dronele ucrainene au lovit un sistem radar Valdai, care era adăpostit într-o cupolă specială de pro...
18:10
Alertă pe pârtiile de schi. Se va limita consumul de alcool din cauza accidentelor grave # Newsweek.ro
Accidentele de schi pot fi costisitoare și periculoase. Consumul de alcool în timpul accidentului cr...
17:40
Avion NATO, desfășurat rapid din Italia în Polonia, în timpul atacurile Rusiei asupra Kievului # Newsweek.ro
Aeronava, operând sub indicativul NATO05, s-a deplasat spre nord, traversând peninsula italiană, Eur...
16:50
Președintele Iranului declară „război total” SUA, Israelului și Europei. „Nu vom fi îngenunchiați” # Newsweek.ro
Președintele Iranului a declarat că țara sa se află în „război total” cu SUA, Israel și Europa, în c...
16:20
Armistițiu local în războiul Rusiei în Ucraina pentru a preveni un accident nuclear la Zaporojie # Newsweek.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică începerea reparațiilor în ap...
16:10
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în noiembrie # Newsweek.ro
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în luna noiembrie, ulti...
16:10
Viața la pensie. Alimentele pe care femeile trebuie să le mănânce. Protejează oasele, întăresc imunitatea # Newsweek.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, nevoile noastre nutriționale evoluează, iar pentru femeile peste 60 de ani,...
15:50
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR: "Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate" # Newsweek.ro
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, despre amânarea deciziei Curţii: "Nu mă aşteptam să dea nici ...
15:30
Revelion în Poiana Brașov sau Maramureș? Și peste 4.000 €. E mai ieftin în Dominicană, Egipt, Paris, Viena # Newsweek.ro
Peste tot au crescut prețurile, dar în România au luat-o complet razna. Dacă încă nu v-ați făcut pla...
15:30
Diabetul - a cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi la nivel global? # Newsweek.ro
Diabetul, acest mister. A cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi de afec...
15:10
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate # Newsweek.ro
La final de an, când mesele sunt pline și paharele se ciocnesc mai des, mulți pensionari se întreabă...
14:50
CCR a amânat pentru mâine o decizie privind pensiile magistraţilor, din lipsă de cvorum # Newsweek.ro
CCR a amânat pentru mâine să dea o decizie privind legea asupra pensiilor magistraţilor, din lipsă d...
14:40
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega. Care este cauza? # Newsweek.ro
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega, pentru chestiuni sem...
14:00
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombar...
13:40
Alexandru Rogobete: „Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cei doi pacienți cu arsuri severe, răniți în u...
13:20
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 16 autospeciale de stingere # Newsweek.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectoru...
13:00
Un pod degradat se află pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de ...
12:40
Un copac a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani, din cauza vântului. Au intervenit pompierii # Newsweek.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acope...
12:20
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor...
11:50
5 lucruri pe care să le faci la pensie ca să trăiești până la 90 de ani. Câță apă trebuie să consumi? # Newsweek.ro
Nu vrem să trăim veșnic, ci să trăim mai mult și mai bine. Acestea sunt 5 lucruri pe care să le faci...
11:40
Secretele cameristelor. Lenjerie de pat luxoasă și moale ca la hotel. De ce excesul de detergent dăunează # Newsweek.ro
Lenjeria de pat din hoteluri este apreciată pentru textura sa moale și aspectul impecabil, însă spec...
11:20
Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol până luni la ora 10.00. Vor fi ninsori și rafal...
11:10
Ce să nu faci niciodată când organizezi o petrecere de Revelion? 4 greșeli care pot strica totul # Newsweek.ro
Experții în etichetă ne dau câteva ponturi pentru a organiza petreceri reușite de Revelion sau Crăci...
10:50
Misterul Bermudelor, dezvăluit: cum rămân insulele vulcanice suspendate deasupra oceanului # Newsweek.ro
Un strat gros de rocă sub Bermude ar putea explica de ce legendarele insule vulcanice se află atât d...
10:50
SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde, după o furtună care a lovit statul Colorado săptămâna trecu...
