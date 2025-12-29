Anthony Joshua implicat într-un accident grav în Nigeria: două persoane au murit

Newsweek.ro, 29 decembrie 2025 17:20

Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria, soldat cu moartea...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
17:30
ANPC lansează ghid pentru parcuri de joacă şi distracţii: siguranţa publicului prioritate Newsweek.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a a...
Acum 30 minute
17:20
Anthony Joshua implicat într-un accident grav în Nigeria: două persoane au murit Newsweek.ro
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria, soldat cu moartea...
Acum o oră
17:10
Premieră la Spitalul Județean Alba Iulia. Pacient și-a recăpătat auzul prin operație endoscopică inovatoare Newsweek.ro
La Spitalul Județean Alba Iulia, o intervenție chirurgicală în premieră a permis reconstrucția membr...
17:00
Dosar stufos de mită, la ELCEN, furnizorul de căldură și apă caldă din București. Cum „mergea” șpaga? Newsweek.ro
Un dosar stufos de mită la ELCEN, furnizorul de căldură și apă caldă din București, a fost instrumen...
Acum 2 ore
16:30
De ce mașina de război nu poate atinge apogeul Rusiei în Ucraina. ISW: Este în lipsă gravă de rezerve Newsweek.ro
Fără trupe suplimentare pentru a se muta între sectoare, Rusia continuă să schimbe un front cu altul...
16:20
Motivul pentru care 1 din 4 mașini implicate într-un accident e declarată daună totală. Nu, nu sunt proaste Newsweek.ro
Raportul anual Crash Course, realizat de CCC în Statele Unite, indică un trend în creștere îngrijoră...
16:20
Păsările sălbatice suferă mutații rapide și colonizează orașele mari. Ce spun oamenii de știință? Newsweek.ro
Păsările sălbatice suferă mutații rapide și colonizează orașele mari. Ce spun oamenii de știință? Sc...
16:10
Conțin nucile și semințele mai multe proteine decât ouăle? Află care sunt cele mai sănătoase opțiuni Newsweek.ro
Nucile și semințele sunt o sursă valoroasă de proteine și pot concura cu ouăle în aportul proteic. D...
16:00
Deficitul bugetar scade la 6,40% din PIB după 11 luni, respectiv 121,77 miliarde lei Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor anunță o reducere a deficitului bugetar, care a ajuns la 6,40% din PIB în prim...
16:00
De ce doar antivirusul nu este suficient pentru protecția datelor? Hackerii îl ocolesc. Ce poți face? Newsweek.ro
Specialiștii în securitate cibernetică sparg mitul conform căruia ar fi suficient un antivirus pentr...
15:50
Cum elimini microplasticele din apa de băut? E o modalitate extrem de ușoară. Poate chiar o folosești Newsweek.ro
Poți elimina microplasticele din apa potabilă cu o metodă extrem de simplă. Cel mai probabil o folos...
Acum 4 ore
15:40
Explicațiile judecătorilor care au lipsit de la dezbaterea CCR pe pensiile speciale: „Am protejat principii” Newsweek.ro
Judecătorii Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc de la CCR au explicat ce ...
15:40
Pensie de 10.000€ pentru judecatorii CCR care blochează taierea pensiilor speciale Cat 15 pensii normale Newsweek.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) se află în mijlocul unui scandal legat de pensii...
15:20
Radu Miruță, despre amânarea dezbaterii CCR pe pensiile speciale: „Râd și copiii de la grădiniță” Newsweek.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a comentat decizia CCR de a amâna dezbaterea pe pensiile speciale. ...
15:10
Armata britanică, program de „an sabatic” de militărie pentru instruirea celor sub 25 de ani. Ce face România Newsweek.ro
Tinerii britanici vor avea parte de noi oportunități de a experimenta serviciul militar prin interme...
14:50
Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Prognoza pe următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Administrația Națională de Meteorologie a publi...
14:40
Barajul Paltinu revine la normalitate operațională, dar necesită intervenții majore Newsweek.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat luni că barajul Paltinu funcționează în prez...
14:20
Guvernul demontează informații false. Alocaţiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA nu vor fi tăiate Newsweek.ro
Guvernul precizează că, prin Ordonanţa „trenuleţ”, nu taie alocaţiile lunare de hrană pentru copiii ...
14:10
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, alături de animalele sale Newsweek.ro
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prieten...
14:00
VIDEO Avertisment de la MAI. Clip deep fake cu Raed Arafat care spune că s-a vindecat de diabet Newsweek.ro
Ministerul de Interne atenționează asupra unui clip deep fake care circulă pe internet, în care apar...
14:00
Ce definește prezența Swiper Casino pe canalele digitale din România (P) Newsweek.ro
Activitatea digitală din România continuă să se extindă, în special în domenii legate de sport, jocu...
13:50
Creșterea vârstei de pensionare, discutată într-o țară unde lucrează sute de mii de români Newsweek.ro
Sistemele europene de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul îmbătrânirii populație...
Acum 6 ore
13:30
De ce nu au venit 4 judecători la ședința CCR despre pensiile speciale? Zegrean: „Pentru că nu vor să voteze” Newsweek.ro
Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean a afirmat că cei patru judecători care nu au mers la ședința ...
13:10
Președintele Senatului: Amânările repetate ale deciziei CCR nu pot deveni o strategie de blocaj Newsweek.ro
Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj, s...
12:50
Revolver cu cinci cartuşe, ascuns în peretele unui microbuz, descoperit la Albiţa Newsweek.ro
Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetăţenie română şi moldoveană, a fost prins în momentul în care înc...
12:40
Germanii stau la coadă pentru a cumpăra artificii înainte de Revelion Newsweek.ro
Germanii au luat cu asalt magazinele care s-au deschis la miezul nopţii pentru a-şi cumpăra artifici...
12:30
Cine sunt judecătorii CCR care nu au intrat la dezbaterea pe pensiile speciale? Venituri de milioane de lei/an Newsweek.ro
Patru judecători au lipsit de la dezbaterea pe pensiile speciale de duminică, 28 decembrie și luni, ...
12:20
Cristiano Ronaldo rămâne încrezător că poate ajunge la cota de 1.000 de goluri marcate Newsweek.ro
Starul portughez Cristiano Ronaldo a declarat că pasiunea sa pentru fotbal rămâne intactă şi că este...
12:00
Trump, hipnotizat de Putin, crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. Reacția ironică a lui Zelenski Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a stârnit reacții ironice după ce a declarat, fiind convins că Rusia ar ur...
11:50
Trebuie declarați și se impozitează banii primiți cadou la nuntă ori botez? ANAF demontează un Fake News Newsweek.ro
ANAF demontează un Fake News, rostogolit în spațiul public de site-uri în căutare de audiență cu ori...
Acum 8 ore
11:40
2026 începe cu vești proaste pentru români. Managerii din comerț, construcții și servicii anunță scumpiri Newsweek.ro
Anul 2026 începe cu vești proaste pentru români. Managerii din comerț, construcții și servicii anunț...
11:20
6.000 de oameni au murit, în urma cutremurelor de amploare în 2025. Cel mai puternic a avut 8,8 grade Richter Newsweek.ro
Pământul a fost zguduit de o serie de cutremure de amploare în 2025, în care cel puțin 6.000 de oame...
11:10
Video. Momentul în care dictatorul Lukașenko, prietenul lui Putin, este pus la pământ dintr-o singură lovitură Newsweek.ro
Un incident devenit rapid viral, îl are în prim-plan pe dictatorul Belarusului, Aleksandr Lukașenko,...
11:00
Anunțul Băncii Naţionale a României despre cursul levei bulgărești. De ce nu-l mai publică? Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei b...
10:40
Raport INS: Prețurile vor crește până în februarie. Activitatea economică scade Newsweek.ro
35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor...
10:30
A făcut cum a văzut el în filmele de acțiune și a fost reținut de Poliție. Ce a făcut un șofer fără permis? Newsweek.ro
Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a sărit din maşină în mers şi ...
10:20
FOTO Un producător de aspiratoare din China se apucă de mașini electrice. A prezentat un concept de 1.000 CP Newsweek.ro
În lumea mașinilor electrice, oricine se poate apuca, se pare, de producție. După constructorii de s...
10:20
Schimbare pentru românii din Germania, din 2026: Ce se întâmplă dacă sună la ambulanță? Newsweek.ro
Schimbare la asigurarea de sănătate, în Germania, din 2026. Companiile de asigurări de sănătate inte...
10:00
CCR dezbate din nou pensiile speciale. Ieri a amânat decizia din lipsă de cvorum Newsweek.ro
Curtea Constituțională se întrunește din nou în ședință pentru a dezbate pensiile speciale. Cu o zi ...
09:50
Noua ordine mondială a lui Trump zguduie Europa. Alianța, tot mai fragilă: „Să ne așteptăm la ce e mai rău” Newsweek.ro
Primul an al noului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă a spulberat ultimele iluzii ale liderilo...
Acum 12 ore
09:40
China pregătește detaliile invaziei Taiwanului. Exerciții militare de amploare cu foc real în jurul insulei Newsweek.ro
China a anunțat mobilizarea forțelor terestre, navale și aeriene pentru o nouă rundă de exerciții mi...
09:20
Europa, prinsă între cursa inteligenței artificiale și obiectivele climatice. Decizia care va defini viitorul Newsweek.ro
Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile alegeri strategice ale ultimilor ani: accelerare...
09:00
Ce sumă din salariul minim va fi scutită de taxe în 2026? Schimbări la facilitățile fiscale Newsweek.ro
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat, iar facilitățile fiscale pentru angajații cu ...
09:00
Donbasul, punctul sensibil al păcii în Ucraina. Zelenski deschide calea unui referendum: &#34;Poporul să decidă&#34; Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după întâlnirea cu președintele am...
08:40
Partidul premierului Albin Kurti câștigă detașat alegerile legislative din Kosovo Newsweek.ro
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislativ...
08:20
Pericol extrem la munte: viscol de cod roșu pe creste, vânt de peste 120 km/h Newsweek.ro
Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele înalte - până la ora 10. Vântul continuă să bat...
08:00
Von der Leyen: Progrese importante în negocierile de la Mar-a-Lago pentru pacea în Ucraina Newsweek.ro
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregi...
07:50
Bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, dezamorsată în centrul Belgradului Newsweek.ro
O bombă de 470 de kilograme din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată duminică, pe un şantier ...
07:40
Fost judecător al Tribunalului UE: Plecarea din deliberările CCR înseamnă autodemisie Newsweek.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a comentat, du...
07:30
Rusia ar putea cuceri capitala Estoniei în 60 de ore. Tancurile M1A2 Abrams dovedesc că nu este posibil Newsweek.ro
Un document publicat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) se concentrează pe temerile...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.