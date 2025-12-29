Bistriţa-Năsăud: Mai multe trenuri de călători, întârziate din cauza unui accident feroviar/ O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren

13:00

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a răspuns tranşant, întrebat de ce patru judecători nu au venit la şedinţa de luni a CCR, în care era aşteptată o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor, au făcut acest lucru pentru că „nu vor să voteze această lege”. Pe de altă parte, Zegrean a spus că justiţie socială ar fi creşterea pensiilor. „Dar nu a acestor pensii, ci a celor mici, că acolo-i problema, să crească pensiile de stat. Să tot spui că poporul aşteaptă să le taie pensiile judecătorilor... Asta aşteaptă poporul oare?”, a completat Zegrean. Fostul judecător CCR a mai spus, în legătură cu studiul de impact cerut de cei patru judecători, că este nevoie „întotdeauna” de un asemenea studiu, pentru a se vedea impactul financiar al adoptării legii.