Cupa Africii pe Naţiuni: Zimbabwe, echipa antrenată de Marian Marinică, a pierdut cu 2-3 în faţa Africii de Sud

15:10

Judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au dat publicităţii luni un comunicat în care explică motivele pentru care au lipsit de la şedinţa CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraţilor. Potrivit acestora, în şedinţa de duminică, un judecător a cerut amânarea pronunţării şi alţi trei s-au raliat cererii sale, motivul fiind solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice public că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale”. Judecătorii au mai cerut judecătorului-raportor clarificarea soluţiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituţionalitate formulată, solicitare „ignorată de conducerea Curţii”.