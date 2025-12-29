Filmul „Te-aş lovi, dar n-am picioare”, selectat în Berlinale 2025, va fi proiectat în cinematografe din 9 ianuarie/ VIDEO
News.ro, 29 decembrie 2025 18:50
Unul dintre cele mai aşteptate filme din selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Berlin - „Te-aş lovi, dar n-am picioare”/ „If I Had Legs I’d Kick You” cu Rose Byrne în rolul principal, prestaţie pentru care a fost recompensată cu Ursul de Argint pentru Cea mai bună actriţă în rol principal la Berlinale 2025, va putea fi văzut în cinematografe din 9 ianuarie.
• • •
Acum 15 minute
19:00
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu HC Zalău în ultimul meci din 2025; Bojana Popovic, doar în tribună # News.ro
Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România.
Acum 30 minute
18:50
Filmul „Te-aş lovi, dar n-am picioare", selectat în Berlinale 2025, va fi proiectat în cinematografe din 9 ianuarie/ VIDEO
Unul dintre cele mai aşteptate filme din selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Berlin - „Te-aş lovi, dar n-am picioare”/ „If I Had Legs I’d Kick You” cu Rose Byrne în rolul principal, prestaţie pentru care a fost recompensată cu Ursul de Argint pentru Cea mai bună actriţă în rol principal la Berlinale 2025, va putea fi văzut în cinematografe din 9 ianuarie.
18:50
Bistriţa-Năsăud: Mai multe trenuri de călători, întârziate din cauza unui accident feroviar/ O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren # News.ro
Două trenuri de persoane care circulă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi înregistrează întârzieri, luni seară, în urma unui accident feroviar produs în zona Lunca Ilvei-Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o femeie a fost lovită de tren, pierzându-şi viaţa.
Acum o oră
18:40
UPDATE-Ucraina a atacat reşedinţa lui Putin din Novgorod cu 91 de drone, acuză Lavrov. Zelenski respinge ”minciuni” care pregătesc terenul unei ofensive ruseşti împotriva unor clădiri guvernamentale la Kiev # News.ro
Rusia acuză luni Ucraina de lansarea, în noaptea de duminică spre luni, a 91 de drone împotriva reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin în regiunea Novgorod, situată în vestul Rusiei, şi ameninţă că Moscova îşi va revizui poziţia în negocieri cu privire la soluţionarea conflictului din Ucraina, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunţă o ”minciună”, relatează AFP.
18:40
O nouă companie aeriană israeliană, TUS IL, recrutează piloţi, operaţiunile comerciale urmând să înceapă în 2026 # News.ro
O nouă companie aeriană israeliană aflată în curs de înfiinţare, TUS IL, a început să recruteze piloţi. Se estimează că va începe operaţiunile comerciale la sfârşitul primului trimestru al anului 2026, scrie The Jerulasem Post.
18:40
Peste 20.000 de consumatori din zona de nord a judeţului Prahova, fără energie electrică, din cauza viscolului # News.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare. Printre localităţile afectate se numără municipiul Câmpina, al doilea oraş, ca mărime, din judeţul Prahova, dar şi staţiunile Sinaia şi Azuga, unde cabane au rămas fără curent electric.
18:30
Rusia acuză luni Ucraina de lansarea, în noaptea de duminică spre luni, a 91 de drone împotriva reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin în regiunea Novgorod şi ameninţă că Moscova îşi va revizui poziţia în negocieri cu privire la soluţionarea conflictului din Ucraina, relatează AFP.
18:30
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză # News.ro
Căpitanul echipei Paris Saint-Germain, brazilianul Marquinhos, a mărturisit că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză. El îşi imaginează chiar că va rămâne la Paris după ce îşi va încheia cariera.
18:20
Cel puţin 25 de răniţi în Peru, într-un cutremur de magnitudinea 6,0, în weekend, în largul oraşului portuar Chimbote, situat la nord de Lima # News.ro
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în Peru într-un cutremur de magnitudinea 6.0, care a avut loc în weekend în regiunea Ancash, la nord de Lima, anunţă autorităţile, relatează AFP.
Acum 2 ore
18:10
Iranul lansează trei sateliţi de fabricaţie iraniană de imagerie şi supraveghere de mediu, unul dotat cu inteligenţă artificială, cu o rachetă de tip Soiuz, de la Centrul Spaţial Vostocini, în Rusia # News.ro
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie, de fabricaţie iraniană, din Rusia - inclusiv unul dotat cu inteligenţă artificială (AI) -, anunţă televiziunea de stat, o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor impuse Teheranului de către Occident, relatează AFP.
18:00
Ministrul Sănătăţii: Astăzi am pus în transparenţă decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a pus în transparenţă decizională, luni, Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA
17:50
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei”. Gherasimov îi raportează că ofensiva are loc pe aproape întreaga linie a frontului # News.ro
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii, în timp ce şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, i-a raportat că forţele ruse conduc ofensiva pe aproape întreaga linie de contact, relatează Reuters şi TASS.
17:50
Serie A: Antrenorul echipei Lazio, Maurizio Sarri, a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe inimă # News.ro
Antrenorul echipei Lazio, Maurizio Sarri, a suferit o intervenţie cardiacă minoră, a anunţat luni clubul italian din Serie A.
17:40
Cel puţin 16 morţi şi trei răniţi în Indonezia, într-un incendiu într-un azil de bătrâni la Manado, pe Insula Sulawesi. 12 persoane, salvate # News.ro
Cel puţin 16 persoane au murit, iar alte trei au fost rănite într-un incendiu, într-un azil de bătrâni, la Manado, pe Insula indoneziană Sulawesi, anunţă luni pompierii, relatează AFP.
17:30
Cupa Mondială 2026: Cererea uriaşă este justificarea lui Infantino pentru preţurile mari ale biletelor # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit luni că au fost deja primite 150 de milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, încercând să justifice astfel politica preţurilor ridicate la bilete, criticată recent de fani.
17:20
Turiştii blocaţi la un refugiu din Munţii Făgăraş, recuperaţi după o acţiune care a durat opt ore şi s-a derulat în condiţii foarte dificile - FOTO, VIDEO # News.ro
Turiştii care, duminică seară, au rămas blocaţi la refugiul Călţun din Munţii Făgăraş au fost recuperaţi după o acţiune care a durat opt ore şi s-a derulat în condiţii foarte dificile, de viscol, frig şi vizibilitate scăzută.
Acum 4 ore
17:10
Cel puţin 25 de răniţi în Peru, într-un cutremur de magnitudinea 6,0, în weekend, în largul oraşului portuar Chimbote, situată la nord de Lima
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în Peru într-un cutremur de magnitudinea 6.0, care a avut loc în weekend în regiunea Ancash, la nord de Lima, anunţă autorităţile, relatează AFP.
17:00
FACIAS anunţă că va da în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care ţin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare # News.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunţă luni că va da în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care ţin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare. Este vorba de Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiţii de până la 60 de miliarde de lei şi care este inaplicabil la peste trei ani de la adoptare.
17:00
Paul Anghel: ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă şi parcurile de distracţii/ Siguranţa copiilor şi a publicului nu poate fi tratată superficial/ Documentaţia tehnică nu este o formalitate, ci o garanţie că echipamentele sunt sigure # News.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a afirmat că ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă şi cele de distracţii, subliniind că siguranţa copiilor şi a publicului nu poate fi tratată superficial. Anghel a explicat că documentaţia tehnică nu este o formalitate, ci o garanţie că echipamentele sunt sigure.
16:50
Plecat din Liga 2, Alexandru Albu a ajuns după câteva ore în Superliga. El a semnat cu Unirea Slobozia # News.ro
Fundaşul Alexandru Albu a semnat un contract cu echipa Unirea Slobozia, a anunţat clubul din Superliga, la câteva ore după ce jucătorul de 32 de ani a plecat de la Chindia, din Liga 2.
16:50
Situaţie tensionată la Teheran. Comercianţii îşi închid magazinele ca formă de protest. Manifestaţii au loc în jurul mai multor bazaruri situate în centrul capitalei iraniene, în timp ce protestatarii solicită „o intervenţie imediată a guvernului” - VIDEO # News.ro
Pentru a doua zi consecutiv, comercianţii din Teheran şi-au închis magazinele luni şi s-au adunat pentru a protesta faţă de deteriorarea situaţiei economice din Iran şi a deprecierii rapide a monedei naţionale, a relatat presa locală, preluată de AFP.
16:20
John Simpson, jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025” / Cum ar putea arăta al treilea război mondial # News.ro
Am relatat despre mai mult de 40 de războaie din întreaga lume de-a lungul carierei mele, care datează din anii 1960, scrie John Simpson, editorul pentru afaceri internaţionale de la BBC News. Am văzut Războiul Rece atingând apogeul, apoi dispărând pur şi simplu. Dar nu am văzut niciodată un an atât de îngrijorător precum 2025 – nu doar pentru că mai multe conflicte majore sunt în plină desfăşurare, ci şi pentru că devine clar că unul dintre ele are implicaţii geopolitice de o importanţă fără precedent, explică jurnalistul BBC.
16:20
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria, soldat cu moartea a două persoane, a relatat luni cotidianul local Punch, informaţie confirmată de BBC.
15:50
Ministerul Finanţelor: Deficitul bugetar a fost de 6,40% din PIB, în primele 11 luni ale anului, adică 121,77 miliarde lei, în scădere de la 7,15% din PIB, în aceeaşi perioadă a anului 2024 # News.ro
Execuţia bugetului general consolidat în primele unsprezece luni ale anului s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde lei, respectiv 6,40% din PIB, în scădere faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, anunţă Ministerul Finanţelor. De asemenea. încasările din impozitul pe salarii şi venit au crescut cu 19,4%.
15:50
Raluca Turcan (PNL): Modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR: Sancţiuni pentru boicotarea deciziilor, posibilitatea revocării judecătorilor de către Parlament # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan anunţă, luni, că modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă o determină să iniţieze o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR. Printre dificările anunţate de Turcan se află introducerea de sancţiuni pentru boicotarea deciziilor dar şi posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă Constituţia.
15:30
Vâlcea: Articole pirotehnice, vândute la târgul de Crăciun. Comerciantul nu expunea marfa, însă aborda cumpărătorii şi le aducea artificiile. Mii de obiecte interzise, găsite de jandarmi # News.ro
Numeroşi comercianţi de ocazie continuă să vândă, în preajma sărbătorilor de iarnă a finalului de an, articole pirotehnice interzise. În judeţul Vâlcea, astfel de obiecte se vindeau la un târg de Crăciun. Un bărbat aborda, discret, potenţialii cumpărători, iar doritorilor le aducea marfa ascunsă de privirile autorităţilor. Peste 4000 de obiecte pirotehnice interzise au fost găsite weekendul trecut de jandarmii din Vâlcea.
15:30
Formula 1: Nico Rosberg spune că Michael Schumacher era un maestru al manipulării psihologice # News.ro
Germanul Nico Rosberg, campion mondial în 2016 cu Mercedes, a vorbit despre colaborarea sa timp de trei sezoane (2010, 2011 şi 2012) cu Michael Schumacher, septuplul campion mondial victimă a unui accident grav de schi la Meribel, pe 29 decembrie 2013.
15:20
Tranzacţia prin care combinatul siderurgic Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRLa fost autorizată de Consiliul Concurenţei # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi, cel mai mare producător integrat de oţel din România, intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRL.
Acum 6 ore
15:10
Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR. Sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă, luni, că Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR, el arătând că sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate.
15:10
Doi directori din cadrul ELCEN Bucureşti, trimişi în judecată pentru luare de mită. Alte două persoane, inculpate în acelaşi dosar pentru dare de mită # News.ro
Fostul director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) şi un fost director comercial al companiei au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită, fiind acuzaţi că au pretins şi primit zeci de mii de lei de la oameni de afaceri ale căror firme aveau contrate cu ELCEN. Un administrator de firmă care a dat bani şi altul, suspectat că a promis mită şefilor din ELCCEN, au fost deferiţi justiţiei în acelaşi dosar.
15:10
Precizările celor patru judecători CCR care au lipsit de la şedinţa privind pensiile magistraţilor. Judecătorii vor ca Guvernul să clarifice public că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor” # News.ro
Judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au dat publicităţii luni un comunicat în care explică motivele pentru care au lipsit de la şedinţa CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraţilor. Potrivit acestora, în şedinţa de duminică, un judecător a cerut amânarea pronunţării şi alţi trei s-au raliat cererii sale, motivul fiind solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice public că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale”. Judecătorii au mai cerut judecătorului-raportor clarificarea soluţiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituţionalitate formulată, solicitare „ignorată de conducerea Curţii”.
15:10
Băncile, companiile şi cumpărătorii bulgari se pregătesc săptămâna aceasta să-şi ia rămas bun de la moneda leva înainte de adoptarea euro, de la 1 ianuarie, un moment important, mult aşteptat, întâmpinat cu entuziasm, dar şi cu scepticism şi, în unele cercuri, chiar cu furie, relatează Reuters.
15:00
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # News.ro
MedLife anunţă realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenţii ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu beneficii semnificative pentru pacientele cu risc operator crescut. Intervenţia marchează un pas important în extinderea accesului la soluţii chirurgicale avansate pentru cazuri complexe, în condiţii de siguranţă sporită.
15:00
Glad Varga (PNL): Reforma pensiilor nu este un moft politic. Costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii # News.ro
Senatorul Glad Varga (PNL) declară, luni, după o nouî amânare a decizie pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că reforma pensiilor nu este un moft politic iar costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii.
14:50
Din acest sezon s-a făcut schimbul de generaţii U21 în SuperLigă: echipele trebuie să aibă în permanenţă pe teren cel puţin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004.
14:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz: E mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că este mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid. Liderul USR precizează că pentru cei care refuză să-şi facă treaba, există procedura încetării mandatului, chiar şi pentru judecători ai CCR. Potrivit lui Fritz, joculeţele tactice pe care le vedem la Curtea Constituţională nu o să ţină iar ”miza pare să fie protejarea unor reţele de interese în interiorul justiţiei şi a privilegiilor lor”.
14:40
Vijelia din ultimele zile a deteriorat pârtiile din Poiana Braşov, acoperite în mare parte cu un strat de zăpadă artificială # News.ro
Vijelia din ultimele zile a deteriorat pârtiile din Poiana Braşov, care fuseseră parţial amenajate, fiind acoperite în mare parte cu un strat de zăpadă artificială. Acum, în multe zone, zăpada este spulberată. Administratorii domeniului schiabil din Poiana Braşov anunţă că vor repune în funcţiune tunurile de zăpadă artificială, pentru refacerea stratului de zăpadă pe pârtii.
14:30
Trei poliţişti au fost ucişi luni în timpul unei operaţiuni împotriva grupării Statul Islamic în Ialova, în nord-vestul Turciei, a anunţat ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, relatează AFP.
14:30
Verificări ale Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, la Spitalul Cisnădie, după ce o asistentă a fost arestată, sub acuzaţia că a fost implicată într-o crimă în care s-au folosit benzodiazepine # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu anunţă că face verificări la Spitalul Cisnădie, după ce o asistentă a fost reţinută şi apoi arestată preventiv, sub acuzaţia că a fost implicată într-o crimă. Asistenta ar fi ajutat o femeie să îşi omoare mama, pentru a intra mai repede în posesia moştenirii, victima fiind întâi adormită cu ajutorul medicamentelor şi apoi omorâtă prin injectarea de medicamente.
14:20
Păcăleală de ziua Sfinţilor Inocenţi la Boca Juniors: Edinson Cavani s-ar fi retras din activitate / „El Matador” mai are contract cu Boca încă un an # News.ro
În 28 decembrie, ziua Sfinţilor Inocenţi, echivalentul zilei de 1 aprilie în lumea hispanică, fanii au profitat de ocazie pentru a anunţa că fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, s-a retras din fotbal.
14:20
Deputat USR: Judecătorii PSD de la CCR să fie daţi afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora # News.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunţă luni că judecătorii PSD de la CCR trebuie să fie daţi afară, astfel că o să depună cerere de încetare a mandatelor acestora. El arată că legea este foarte clară şi spune că judecătorii Curţii Constituţionale au obligaţia să participe la şedinţele de judecată şi la deliberări şi să adopte deciziile cu da sau nu, mandatul lor fiind unul activ, nu opţional.
14:00
Adrian Câciu (PSD): Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă, cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor / Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor # News.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR.
13:50
Studenţii sârbi, care demonstrează de un an împotriva guvernului şi a corupţiei, au lansat duminică o amplă campanie pentru a-şi număra susţinătorii din ţară şi a-şi evalua şansele de a obţine alegeri anticipate, relatează AFP.
13:50
Radu Marinescu afirmă că nu a primit nicio solicitare pentru vreun studiu de impact şi că judecătorii CCR au toate instrumentele necesare pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legii # News.ro
Ministrul Judtiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, după ce Curtea Constituţională a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraţilor, că nu a primit nicio solicitare pentru vreun studiu de impact şi a precizat că judecătorii CCR au „toate instrumentele necesare” pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legii.
13:40
Guvernul precizează că, prin Ordonanţa ”trenuleţ”, nu taie alocaţiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA, calificând drept false informaţiile pe acest subiect.
13:40
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prietenă apropiată, pentru FranceInfo. Ea va odihni în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei. „Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. „Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard.
13:20
MAI, avertisment privind un clip deep fake care circulă pe internet, în care Raed Arafat spune că s-ar fi vindecat de diabet datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare” # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”.
13:20
Antrenorul Pep Guardiola consideră că „ceaţa” s-a ridicat la Manchester City, dar insistă că nu a găsit o formulă magică pentru a revigora echipa, informează BBC.
Acum 8 ore
13:10
Sfârşitul unei epoci. Danemarca pune capăt serviciilor de livrare a scrisorilor în cutiile poştale # News.ro
În încercarea de a-şi rezolva problemele financiare, compania poştală naţională din Danemarca va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie, punând capăt unui serviciu care datează de 401 ani, relatează POLITICO.
13:00
Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean, întrebat de ce nu au venit la şedinţa de luni patru judecători: Pentru că nu vor să voteze această lege/ Ce spune despre studiul de impact şi despre pensii în general # News.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a răspuns tranşant, întrebat de ce patru judecători nu au venit la şedinţa de luni a CCR, în care era aşteptată o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor, au făcut acest lucru pentru că „nu vor să voteze această lege”. Pe de altă parte, Zegrean a spus că justiţie socială ar fi creşterea pensiilor. „Dar nu a acestor pensii, ci a celor mici, că acolo-i problema, să crească pensiile de stat. Să tot spui că poporul aşteaptă să le taie pensiile judecătorilor... Asta aşteaptă poporul oare?”, a completat Zegrean. Fostul judecător CCR a mai spus, în legătură cu studiul de impact cerut de cei patru judecători, că este nevoie „întotdeauna” de un asemenea studiu, pentru a se vedea impactul financiar al adoptării legii.
