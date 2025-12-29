Funeraliile lui Brigitte Bardot urmează să aibă loc la 7 ianuarie, la Saint-Tropez, urmate de o ”înhumare privată şi confidenţială”, anunţă Fundaţia Brigitte Bardot,

14:40

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că este mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid. Liderul USR precizează că pentru cei care refuză să-şi facă treaba, există procedura încetării mandatului, chiar şi pentru judecători ai CCR. Potrivit lui Fritz, joculeţele tactice pe care le vedem la Curtea Constituţională nu o să ţină iar ”miza pare să fie protejarea unor reţele de interese în interiorul justiţiei şi a privilegiilor lor”.