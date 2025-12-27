Cresc taxele de salubrizare în Sectorul 4. Cât vor plăti bucureștenii din 2026 pentru colectarea deșeurilor

08:40

Vremea de Crăciun din București pare să fie, anul acesta, în perfectă coordonare cu imaginea idilică a acestei sărbători: prognoza meteo ne anunță că prima ninsoare din oraș vine deodată cu Moșul. Veștile de la […] Articolul Prima ninsoare din București❄️Veștile de la meteo pentru ziua și Noaptea de Ajun și prima zi de Crăciun vin cu un strat de zăpadă suficient pentru un Snowman meșteșugit apare prima dată în B365.