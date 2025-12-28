D-ale Lipscaniului. Fosta Bancă L. Berkowitz, una dintre clădirile care „țin minte” Bucureștiul de peste un secol

16:00

Administrația locală curăță și dezgheață treptele de la promenada Lacul Morii, din Sectorul 6. Primăria spune că este bună o plimvare după masa de Crăciun, dar vremea nu pare să fie de partea ei. Treptele […] Articolul FOTO | Treptele de la promenada Lacul Morii au fost dezghețate, bucureștenii se pot plimba pe aici în prima zi de Crăciun. Obstacol: cod galben de ninsori, valabil până diseară apare prima dată în B365.