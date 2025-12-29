CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat!
Antena Sport, 29 decembrie 2025 19:20
Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România. Principalele marcatoare […] The post CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
19:40
FC Petrolul Ploieşti şi Iustin Răducan (20 ani) au ajuns, luni, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale. Iustin Răducan este fiul fostului fotbalist Narcis Răducan. Tânărul jucător se alăturase clubului în vara anului 2023, iar pentru prima echipă a bifat 16 prezenţe (15 în Liga 1 şi 1 în Cupa României). Iustin Răducan a […] The post Fiul lui Narcis Răducan, Iustin, e OUT! Anunţul clubului appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:20
CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat! # Antena Sport
Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România. Principalele marcatoare […] The post CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat! appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:10
Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: “Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa” # Antena Sport
Adrian Ilie (51 de ani) e de părere că şansele la barajul din martie cu Turcia sunt de 50-50. “Cobra” mizează pe faptul că, în cazul în care naţionala va obţine un rezultat bun în prima repriză, suporterii vor pune presiune pe echipa antrenată de Vincenzo Montella. Turcia – România se joacă pe 26 martie, […] The post Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: “Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa” appeared first on Antena Sport.
19:10
Universitatea Craiova a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul clar obținut în ultima etapă din 2025 în fața celor de la Csikszereda. Filipe Coelho a primit însă o lovitură grea înainte de Anul Nou, asta după ce unul dintre membri staff-ului a luat decizia de a pleca de la Universitatea […] The post Pleacă de la Universitatea Craiova! Bombă la clubul din Bănie la final de 2025 appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:30
Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: “Totul mergea repede, nu te gândeai” # Antena Sport
Jimmy White (63 de ani) a dezvăluit că a ajuns să îşi ceară falimentul personal într-o perioadă foarte bună pentru el în snooker, din pricina dependenţei de pariuri, de alcool şi de droguri. White a pierdut 3 milioane de lire sterline pariind, ulterior reuşind să îşi refacă viaţa. În prezent are o avere estimată la […] The post Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: “Totul mergea repede, nu te gândeai” appeared first on Antena Sport.
18:30
Simona Halep, alături de nume uriașe din tenisul mondial! În ce top select a fost inclusă fosta lideră WTA # Antena Sport
La începutul acestuia an, Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist, anunțul fiind făcut chiar în cadrul turneului Transylvania Open, din Cluj-Napoca. Contribuția acesteia în istoria tenisului mondial nu a trecut neobservată, românca fiind inclusă pe lista celor mai buni jucători din „sportul alb” în secolul 21. Simona Halep, într-un top select alături de Novak […] The post Simona Halep, alături de nume uriașe din tenisul mondial! În ce top select a fost inclusă fosta lideră WTA appeared first on Antena Sport.
18:10
Unde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a transmis că aventura lui Denis Alibec în tricoul celor de la FCSB s-a încheiat, probleme medicale fiind principalul motiv pentru care s-a ajuns la despărțirea de fostul internațional român. Chiar dacă atacantul nu a confirmat această ruptură de campioana României, șansele ca el să continue sub comanda lui Elias Charalambous din iarnă […] The post Unde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB appeared first on Antena Sport.
17:50
Te-ai întrebat vreodată cât de mult poate influența confortul fizic modul în care muncești? Poate părea un detaliu minor, dar scaunul pe care stai zilnic joacă un rol crucial în productivitate, concentrare și stare generală. De multe ori ne obișnuim cu disconfortul, fără să realizăm că el ne consumă energia și ne scade performanța. Un […] The post (P) Cum îți poate schimba ziua de lucru un scaun ergonomic appeared first on Antena Sport.
17:50
Fără gol marcat în acest sezon sub tricoul celor de la Eyupspor, Denis Drăguș are toate șansele să schimbe echipa din această iarnă. Fotbalistul este decis să facă o schimbare, pentru a rămâne în atenția echipei naționale, în cazul unui succes în barajul cu Turcia. Presa din „Țara Semilunii” scrie că jucătorul în vârstă de […] The post Denis Drăguș schimbă echipa! Fotbalistul ar putea fi coleg cu doi români appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:20
Jucătorul Universității Craiova, mesaj direct pentru Mirel Rădoi: „A avut încredere în mine” # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un start de sezon bun alături de Universitatea Craiova, reușind să califice gruparea din Bănie în premieră în faza principală a UEFA Conference League. Din păcate, tehnicianul român a abandonat formația alb-albastră în plin sezon, dar este în continuare lăudat la scenă deschisă de foștii săi jucători. Unul dintre cei care […] The post Jucătorul Universității Craiova, mesaj direct pentru Mirel Rădoi: „A avut încredere în mine” appeared first on Antena Sport.
17:10
Ce a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! # Antena Sport
Anthony Joshua (36 de ani) a postat pe contul său de Instagram, pe Story, un clip video în care apărea zâmbitor, jucând tenis de masă cu unul dintre prietenii săi. Nimic nu prevestea accidentul cumplit în care a fost implicat Anthony Joshua. Boxerul a suferit răni minore, dar alţi doi pasageri din maşina în care […] The post Ce a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! appeared first on Antena Sport.
17:00
Colos din Serie A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Clubul care îi face concurență lui Juventus # Antena Sport
Radu Drăgușin a revenit într-un meci oficial după aproape 11 luni, dar se vorbește tot mai mult în Italia despre plecarea sa de la Tottenham. A apărut chiar și varianta unei reveniri de senzație la Juventus, dar acesta nu este singurul club din ”Cizmă” interesat de fundaș. AS Roma și-a arătat și ea interesul pentru […] The post Colos din Serie A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Clubul care îi face concurență lui Juventus appeared first on Antena Sport.
16:40
Cum l-a numit Daniel Pancu pe Mircea Lucescu: “Nu fac nicio diferenţă între el din ’97 şi cel de acum” # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), e de părere că selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) nu mai are nimic de demonstrat în carieră. Pancu l-a numit pe Lucescu “un monument al fotbalului”. Pancu e de părere că faptul că România îl are pe bancă pe Mircea Lucescu reprezintă un avantaj la […] The post Cum l-a numit Daniel Pancu pe Mircea Lucescu: “Nu fac nicio diferenţă între el din ’97 şi cel de acum” appeared first on Antena Sport.
16:30
Manchester City continuă să fie principala contracandidată a celor de la Arsenal în lupta la titlu din acest sezon, iar Pep Guardiola vrea să aducă noi jucători în această perioadă de transferuri. Deși gruparea de pe Etihad s-a întărit din punct de vedere ofensiv și în vară, conducerea a inițiat deja negocierile pentru unul dintre […] The post Manchester City a inițiat negocierile! 65 de milioane de lire sterline appeared first on Antena Sport.
16:10
Costel Gâlcă a cerut insistent transferuri la Rapid, încă de la startul mandatului său. Giuleștenii și-au arătat limitele în ultimele partide din acest an, lucru care i-a determinat pe cei din conducere să caute soluții. Pe plan ofensiv sunt cele mai mari probleme pentru antrenorul român, având în vedere faptul că Baroan și Jambor nu […] The post Atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid: „Aterizează în Giulești” appeared first on Antena Sport.
16:00
Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului # Antena Sport
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria soldat cu doi morți, iar pe rețelele sociale au început să apară imagini și videoclipuri cu celebrul pugilist britanic în prim-plan. Boxerul se afla într-un Lexus, însă nu la volan, ci pe bancheta din spate a mașinii, în momentul în care evenimentul tragic s-a petrecut […] The post Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului appeared first on Antena Sport.
15:50
Gigi Becali face praf doi tehnicieni din Liga 1, Gâlcă şi Coelho! Motivul este unul incredibil: tehicianul crede că cei doi antrenori nu-şi merită salariul, iar la FCSB nu ar avea un cuvânt de spus în faţa lui! „Voi lăsați milioanele voastre pe mâna altuia, care face ce vrea el. Chiar dacă pierde meciul, primește […] The post Gigi Becali îi face praf pe Gâlcă şi Coelho: “Mânâncă bani” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:20
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident în Nigeria. Doi oameni au murit. Revenim cu amănunte The post Anthony Joshua, implicat într-un accident cu doi morţi! appeared first on Antena Sport.
15:00
“Încă suferă”. Daniel Pancu știe care e punctul slab al Turciei înainte de barajul cu România pentru Mondial # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit în cadrul unui interviu despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială de la anul. “Tricolorii” o vor întâlni pe Turcia în semifinala play-off-ului în deplasare pe 26 martie, iar în caz de victorie vor da peste învingătoarea duelului dintre Slovacia și […] The post “Încă suferă”. Daniel Pancu știe care e punctul slab al Turciei înainte de barajul cu România pentru Mondial appeared first on Antena Sport.
14:50
Alexandru Albu (32 de ani) a plecat de la Chindia Târgoviște, iar despărțirea a fost anunţat de club în mod oficial. Acesta a semnat cu Unirea Slobozia o înţelegere valabilă până în vară, cu opţiune de prelungire. Anunțul a fost făcut de președintele ialomițenilor, Ilie Lemnaru, pentru digisport.ro: ”Albu tocmai ce a semnat cu noi […] The post Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
14:20
Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB # Antena Sport
Ajuns la vârsta de 31 de ani, Marko Dugandzic rămâne liber de contract la începutul anului 2026. Înțelegerea lui cu FC Seoul se încheie la data de 1 ianuarie. FC Botoşani vrea să-l transfere, considerând că încă mai este un fotbalist util. Înainte de a se transfera la FC Seoul, Gigi Becali a negociat să-l […] The post Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB appeared first on Antena Sport.
13:50
Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 1–2, iar la finalul partidei Costel Gâlcă a vorbit deschis despre nevoia de întăriri în perioada de iarnă. Antrenorul giuleștenilor a transmis că lotul este numeros, dar nu este suficient de valoros pentru a atinge obiectivele propuse. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi, dacă vrem să […] The post Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:30
Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : “Nu mai răspândiți povești inventate” # Antena Sport
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au susținut zilele trecute că jucătorul lui AC Milan, Christian Pulisic, ar avea o relaţie cu celebra actriţă Sydney Sweeney. Speculaţiile au stârnit agitaţie pe reţelele sociale. Acest lucru l-a determinat pe fotbalistul american să nege categoric zvonul unei relaţii cu actriţa, recent văzută în serialele White Lotus şi […] The post Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : “Nu mai răspândiți povești inventate” appeared first on Antena Sport.
13:20
“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal # Antena Sport
Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo, a vorbit la superlativ despre Lamine Yamal la gala Globe Soccer Awards 2025, unde ambii au primit premii pentru realizările lor din acest an. Portughezul nu s-a ferit să spună că superstarul Barcelonei reprezintă “fața” fotbalului pentru următorii ani, după care a vorbit și despre Portugalia lui “CR7”. Seara […] The post “E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal appeared first on Antena Sport.
13:20
David Miculescu traversează o perioadă bună la FCSB şi este unul dintre remarcaţii lui Gigi Becali. Şi pe plan personal el a bifat în această iarnă un moment important. Fotbalistul FCSB-ului şi-a cerut iubita în căsătorie în vacanţa de Crăciun. David Miculescu a făcut marele pas în vacanța din Emiratele Arabe Unite, iar Alexia Elena […] The post Nuntă mare la FCSB. David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie appeared first on Antena Sport.
13:00
Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei” # Antena Sport
Aşchia nu sare departe de trunchi. E un proverb românesc care este valabil şi pentru familia celor doi fraţi, Sabin şi Adi Ilie. Ionuţ Ilie are 25 de ani şi vrea să ducă mai departe celebritatea familiei Ilie prin muzică, nu prin fotbal! Băiatul lui Sabin Ilie a jucat şi el fotbal o lungă perioadă, […] The post Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei” appeared first on Antena Sport.
12:30
Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a obţinut o victorie categorică în faţa echipei Philadephia 76ers, impunându-se cu 129-104 pe propriul teren, într-un meci din NBA. Chet Holmgren a fost “artizanul” victoriei lui Thunder, cu 29 de puncte, asistat de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul ligii din sezonul trecut, care a adăugat 27 de […] The post Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers appeared first on Antena Sport.
12:10
Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie” # Antena Sport
Valentin Țicu, fundașul care nu a mai jucat un meci din luna iulie a anului 2024, a decis să își încheie din această iarnă contractul pe care îl avea cu Petrolul Ploiești. Anunțul privind plecarea fostului căpitan al prahovenilor a fost făcut pe pagina oficială a clubului. Țicu și Petrolul au decis să pună capăt […] The post Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie” appeared first on Antena Sport.
12:00
Cristiano Bergodi a reuşit să redreseze Universitatea Cluj cu 7 victorii şi două remize în 10 meciuri. Până să înceapă campania de achiziţii, Universitatea Cluj a decis să renunţe la trei fotbalişti. Este vorba despre fundaşii Alin Toşca şi Jasper van der Werff şi mijlocaşul Andrei Artean, anunţă iAM Sport. Primul a fost adus în […] The post Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:30
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase # Antena Sport
Pensia pe care Nadia Comăneci o primeşte de la statul român este una pe măsura rezultatelor. Nadia Comăneci a reprezentat România cu mândrie şi a adus performanţe pentru ţara noastră care au rămas în istorie. Pe lângă satisfacţia personală, Nadia primeşte şi o pensie destul de bună, în comparaţie cu restul românilor. Nadia Comăneci, una […] The post Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase appeared first on Antena Sport.
11:30
Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia # Antena Sport
Radu Drăgușin a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă revenire în campionatul Italiei, iar jurnaliștii din “cizmă” au făcut un anunț extrem de important în acest sens. În presă a apărut informația potrivit căreia fundașul român și-a dat acordul pentru a reveni în Serie A, la Juventus. Drăgușin a revenit duminică seara pe […] The post Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia appeared first on Antena Sport.
10:50
“E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, a oferit o reacție după ultimele declarații făcute de Antonio Conte. Antrenorul de la Napoli a spus după cel mai recent meci disputat că Juventus, AC Milan și Inter sunt mult peste restul cluburilor din campionat, iar oricine altcineva ia titlul face o performanță uriașă. Marotta, conducătorul […] The post “E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte appeared first on Antena Sport.
10:50
Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă # Antena Sport
Gigi Becali a purtat negocieri cu Florinel Coman şi Al Gharafa în perioada de Sărbători. Finanţatorul roş-albaştrilor a încercat să-l readucă pe fotbalist sub formă de împrumut. La Al Gharafa, atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro câştigă două milioane de euro, iar Becali le-a propus arabilor să-l ia sub formă […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă appeared first on Antena Sport.
10:30
A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi # Antena Sport
Prima mutare importantă în mercato vine de la Oţelul Galaţi. Ultima dată la Dinamo Minsk, Pedro Igor vine să semnete din postura de jucător liber de contract. Pedro Igor are 23 de ani şi este extremă stânga. Potrivit gsp.ro, fotbalistul va semna cu Oțelul un contract până în iunie 2027. Kucătorul brazilian are o cotă […] The post A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi appeared first on Antena Sport.
10:20
Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb # Antena Sport
Seara de duminică a marcat unul dintre cele mai interesante dueluri din grupele Cupei Africii pe Națiuni, Coasta de Fildeș și Camerun fiind în prim-plan pe gazon. Goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy, a evoluat pentru “leii neîmblânziți” în duelul care a fost urmărit din tribune de Kylian Mbappe și alte staruri din fotbal. Partida dintre […] The post Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb appeared first on Antena Sport.
10:00
Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult” # Antena Sport
Răzvan Burleanu a făcut bilanţul pe final de an, iar preşedintele FRF a rămas la final de an cu senzaţia că România ar fi trebuit să se califice direct la Mondialul din America. “2025 a fost un an bun pentru fotbalul românesc. Munca susţinută, integritatea, capacitatea de a inova, competenţele echipei, dinamismul şi curiozitatea au […] The post Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult” appeared first on Antena Sport.
09:40
Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion” # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, și-a expus și el punctul de vedere după scandalul provocat în perioada sărbătorilor de Louis Munteanu. Atacantul CFR-ului a apărut la un meci demonstrativ jucat la Vaslui într-un tricou al FCSB-ului, iar oficialul giuleștenilor nu l-a menajat deloc pe fostul golgheter. Liga 1 se află în perioada de […] The post Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion” appeared first on Antena Sport.
09:10
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani # Antena Sport
Fostul mare handbalist român, Cristian Gațu, s-a recăsătorit civil recent, la vârsta de 80 de ani, cu partenera sa, Mariana Oprea, o femeie cu 24 de ani mai tânără. Conform Click.ro, totul s-a desfășurat la primăria Oradea, pe data de 23 decembrie, doar în compania apropiaților celor doi. Căsătoria vine la un an după ce […] The post Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani appeared first on Antena Sport.
09:10
Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer” # Antena Sport
Radu Drăgușin a evoluat în primul său meci oficial pentru Tottenham după aproape 11 luni de pauză, iar câteva publicații din Italia nu au rămas indiferente. Asociat cu o revenire în Serie A, fundașul român a fost subiectul principal al unor articole ale jurnaliștilor din “cizmă”, care au profitat de revenirea sa pe gazon. Radu […] The post Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer” appeared first on Antena Sport.
08:50
Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: “Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor” # Antena Sport
FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă. „Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat […] The post Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: “Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor” appeared first on Antena Sport.
08:50
“Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte # Antena Sport
Cristi Chivu a abordat mai multe subiecte la conferința de presă desfășurată după meciul câștigat de Inter în deplasarea de la Atalanta, scor 1-0. Antrenorul român a fost întrebat despre jurnaliști și ce părere are despre ultimele declarații făcute de Antonio Conte, care a încercat să mute presiunea privind lupta la titlu pe rivalele sale. […] The post “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte appeared first on Antena Sport.
08:30
De ce Zeljko Kopic ar vrea să plece de la Dinamo. Mesajul antrenorului pentru acţionari # Antena Sport
Tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul a plecat de la faptul că antrenorul nu are aprobat un plan de transferuri în această iarnă. Potrivit Iamsport, Zeljko Kopic doreşte întăriri, pentru ca echipa să-şi atingă oviectivele în acest sezon, dar s-a lovit de refuzul conducerii. Pus în faţa acestei situaţii, tehnicianul a început […] The post De ce Zeljko Kopic ar vrea să plece de la Dinamo. Mesajul antrenorului pentru acţionari appeared first on Antena Sport.
08:20
Nota primită de Cristi Chivu după ce a terminat anul pe locul 1 cu Inter: “Asta înseamnă mult” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit cu o reacție la scurt timp după ce Inter a învins-o în deplasare pe Atalanta și a încheiat astfel anul 2025 pe primul loc în campionatul Italiei. Cristi Chivu a fost lăudat de presa din “cizmă” și a primit nota 7 pentru cum a pregătit derby-ul câștigat de elevii săi la […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce a terminat anul pe locul 1 cu Inter: “Asta înseamnă mult” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
02:30
The post Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul appeared first on Antena Sport.
00:30
Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită, scor 1-0, pe Atalanta, în etapa a 17-a, unicul gol al partidei fiind marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65. Cristi Chivu s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Inter a încheiat […] The post Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” appeared first on Antena Sport.
28 decembrie 2025
23:40
Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut o performanță uriașă alături de Inter. Antrenorul român a reușit să se claseze cu nerazzurrii pe primul loc în Serie A, la finalul anului 2025. Inter s-a impus la limită în duelul din deplasare cu Atalanta, scor 1-0, din etapa a 17-a din Serie A. Lautaro Martinez a marcat unicul gol al partidei, în minutul 65. Performanță […] The post Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român appeared first on Antena Sport.
22:50
Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului” # Antena Sport
Radu Drăgușin a oferit prima reacție după ce a revenit pe teren la Tottenham, după o absență de 11 luni. Fundașul român a bifat primele minute în victoria obținută de Spurs pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League. Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85, el înlocuindu-l pe Archie Gray, […] The post Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului” appeared first on Antena Sport.
22:30
Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” # Antena Sport
Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că sub comanda lui Costel Gâlcă va ajunge un nou atacant, în locul lui Antoine Baroan. Victor Angelescu a transmis că se poartă negocieri avansate pentru transferul noului vârf, Rapid fiind foarte aproape să bată palma cu noul jucător. Primul transfer al […] The post Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” appeared first on Antena Sport.
21:50
„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren # Antena Sport
Iubita lui Radu Drăgușin a oferit o reacție copleșitoare după ce fundașul român a revenit pe teren la Tottenham, chiar de ziua ei de naștere. Stopperul de 23 de ani a bifat primele minute după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85 al duelului cu Crystal Palace, înlocuindu-l […] The post „Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren appeared first on Antena Sport.
21:40
Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga – Benfica # Antena Sport
Nicolas Otamendi a avut parte de o repriză cu de toate, în Braga – Benfica, meciul zilei din Liga Portugal, transmis exclusiv în AntenaPLAY. În minutul 18, Horta a vrut să joace un balon în careul Benficăi, Otamendi a lovit primul mingea, iar jucătorul Bragăi l-a lovit cu piciorul în faţă pe argentinianul ajuns la […] The post Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga – Benfica appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.