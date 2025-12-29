Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani

08:50

FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă. „Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat