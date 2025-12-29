Dezinformarea și conspirația – căi de afirmare politică. Cazul Piperea

15:10

La primul său mesaj de Crăciun ”Urbi et Orbi”, papa Leon al XIV-lea a pus accentul pe ceea ce face Dumnezeu pentru oameni și pe ceea ce oamenii ar trebui să facă pentru Dumnezeu, pentru semenii lor și pentru pacea în lume, potrivit Vatican News. E necesar ”să ne asumăm fiecare partea noastră de responsabilitate”, […] Articolul Papa Leon XIV, în primul său mesaj de Crăciun: „Să ne rugăm într-un mod special pentru chinuitul popor ucrainean: să înceteze vuietul armelor” apare prima dată în PRESShub.