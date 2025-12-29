Dezinformarea și conspirația – căi de afirmare politică. Cazul Piperea
PressHub, 29 decembrie 2025 20:50
În zilelele acestea de sărbătoare, rețelele sociale n-au încetat să bage lumea-n sperieți. Dana Hering, una dintre cele mai prezente voci din diaspora românească, semnala în preajma Crăciunului un text sibilinic, prezicând un viitor subru, mai ceva decât nazismul: „Nu va trece mult din 2026 și vor apărea trupe de asalt compuse din voluntari care […]
Acum o oră
20:50
Dezinformarea și conspirația – căi de afirmare politică. Cazul Piperea

În zilelele acestea de sărbătoare, rețelele sociale n-au încetat să bage lumea-n sperieți. Dana Hering, una dintre cele mai prezente voci din diaspora românească, semnala în preajma Crăciunului un text sibilinic, prezicând un viitor subru, mai ceva decât nazismul: „Nu va trece mult din 2026 și vor apărea trupe de asalt compuse din voluntari care […]
Acum 2 ore
20:20
Pene de curent în Prahova: peste 21.000 de locuințe fără electricitate în mai multe localități
Luni seara, circa 21.000 de locuințe din județul Prahova au rămas fără curent electric. Localitățile afectate includ Câmpina, Azuga și Sinaia. Problemele s-ar datora unei defectări a rețelei de alimentare, relatează HotNews. În jurul orei 18:00 s-a raportat că aproximativ 21.689 de consumatori au fost afectați de lipsa curentului electric. În Câmpina, al doilea oraș […]
Acum 8 ore
15:20
Zelenski a cerut Statelor Unite garanții de securitate pentru Ucraina pe 30–50 de ani

Declarația îi aparține chiar președintelui Ucrainei, relatează BBC, după discuțiile din Florida cu președintele american Donald Trump legate de noua variantă, în 20 de puncta, a unui posibil plan de pace. „I-am spus că deja avem un război și că acesta durează de aproape 15 ani. Prin urmare, mi-aș dori foarte mult ca garanțiile să […]
15:10
Miza anului 2026 : Intrarea României în „Clubul Bogaților". Între ambiția aderării la OCDE și rezistența la reformele politice
La aproape două decenii de când România și-a asigurat securitatea prin NATO și dezvoltarea prin Uniunea Europeană, țara se pregătește pentru asaltul final asupra ultimei mari redute de politică externă: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ce promite României ceva ce i-a lipsit cronic în ultimele decenii și anume reputație ireproșabilă și […]
14:20
Un an de mandat: ce au realizat parlamentarii ieșeni?

Aproape jumătate dintre parlamentarii care reprezintă Iașul în actuala legislatură sunt la primul mandat, iar potrivit Ziarului de Iași, tocmai aceștia s-au remarcat printr-o prezență publică mai activă, în timp ce alți aleși, inclusiv cu experiență, au rămas mai degrabă discreți. Cristina Dascălu a bătut toate recordurile în materie de interpelări, una dintre armele parlamentarilor […]
Acum 12 ore
12:30
CCR amână din nou decizia privind Legea Pensiilor Magistraților: lipsă de cvorum, următorul termen pe 16 ianuarie
Curtea Constituțională a amânat, din nou, decizia privind sesizarea Înalții Curți vizavi de Legea Pensiilor Magistraților. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a declarat că motivul suspendării ședinței a fost părăsirea acesteia de către o parte a judecătorilor prezenți. Astfel, cvorumul nu a putut fi întrunit. următorul termen este 16 ianuarie, relatează News.ro. „Am constatat şi astăzi, […]
Acum 24 ore
01:40
„Războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni" sau nu: președintele Trump foarte optimist după discuțiile din Florida cu Zelenski
Încă nu se știe la ce rezultate concrete au ajuns Trump și Zelenski în cursul întrevederii de duminică din Florida, dar președintele american a declarat că discuțiile au fost constructive și s-a căzut de acord asupra 90 sau chiar 95% din probleme. Se vor crea două grupuri de lucru, american și ucrainean, care vor lucra […]
28 decembrie 2025
21:50
Cum încearcă UE să oprească legal flota fantomă a Rusiei

Flota fantomă a Rusiei nu este o flotă, nu este fantomatică și, paradoxal, este perfect reală. Este o rețea de nave care există pe mare, dar dispare în acte, în statistici și în jurisdicții. Uniunea Europeană încearcă să o oprească folosind reguli scrise pentru o lume mai ordonată, pe o mare care a fost mereu […]
Ieri
21:10
Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun după ce au vrut să urce spre vârful Negoiu. Zona montană e sub Cod roșu de vreme extremă
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun, a anunțat Salvamont Argeș. Cei patru turiști au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo. Zona montană a județului Argeș este sub avertizare meteo Cod Roșu de vreme extremă până luni dimineață. În prezent, turiștii se află în […]
20:10
O femeie din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru avere cu ajutorul unei asistente medicale. După crimă s-a mutat în Dubai
O femeie este acuzată că şi-a ucis mama pentru a-i lua averea, cu ajutorul unei asistente medicale, ambele fiind reţinute pentru omor calificat, a anunţat procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion. Crima s-ar fi petrecut în iunie 2024. „Cele două inculpate au fost reţinute în data de 27 […]
18:20
Aktual24 | Val de revoltă pe rețelele de socializare după decizia judecătorilor PSD din CCR de a bloca adoptarea unei decizii în cazul pensiilor magistraților
Analiști, politologi și jurnaliști au o părere aproape identică: PSD controlează CCR și blochează România. "CCR amână din nou decizia privind legea reformei pensiilor speciale a magistraților … se reunesc mâine. Astăzi nu a fost cvorum, deoarece FIX, DAR FIX cei 4 judecători propuși de PSD au boicotat ședința și au părăsit în grup ședința. […]
18:10
Vântul puternic a avariat acoperişuri şi fire electrice şi a smuls din rădăcini copaci în județul Brașov
Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă, informează Agerpres. Nu au fost raportate victime. Vântul puternic care a suflat duminică a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul […]
18:00
Incendiu puternic, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu din Capitală. RO-ALERT pentru informarea populației din sectoarele 5 și 6
Pompierii ISU București-Ilfov intervin duminică pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu de depozitare de pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, unde ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. Pentru gestionarea situației de urgență au fost […]
16:40
Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere și magistrați din cercul CSM
Judecătorii care au cerut să fie preluați „din benzinării" de către președintele Nicușor Dan de teamă să nu fie văzuți de colegi, cei care nu au avut nimic de criticat în legătură cu sistemul judiciar sunt șefii delegați pe funcții de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele Nicușor Dan s-a […]
15:00
STUDIU. De ce votul „NU" la referendumul din 2024 explică alegerile parlamentare din 2025 din Republica Moldova
Pentru mulți observatori, referendumul constituțional din 2024 părea un episod izolat. O confruntare tensionată, o campanie dură, mult zgomot mediatic și, la final, o societate divizată. Un an mai târziu, alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost tratate ca un nou început, o competiție diferită, cu alți actori și alte teme. Problema este că realitatea […]
14:50
BREAKING CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților

Judecătorii Curții Constituționale s-au întrunit duminică, de la ora 13.00, pentru a dezbate proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Judecătorii CCR vor lua o decizie în privința pensiilor magistraților luni. Aceștia au rămas fără cvorum la ședința de duminică, conform surselor G4Media. Potrivit acelorași surse, judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga […]
13:40
A murit actrița franceză Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, sex simbol al anilor 1960 și ferventă activistă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot, citată de AFP, informează Agerpres. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actrița și cântăreața de renume […]
13:20
Analiză | Imposibila Armată Europeană. Limitele politice ale apărării europene

Europa vorbește tot mai des despre securitate, autonomie și apărare, dar evită cu grijă întrebarea care le leagă pe toate. Uniunea construiește infrastructură militară, interoperabilitate și capacități comune, în timp ce deciziile politice rămân naționale. Undeva între NATO, autonomie strategică și tăcerile instituționale, se conturează o întrebare pe care Europa încă nu vrea să o […]
10:10
RETROSPECTIVĂ 2025 | Revista care a supraviețuit într-o cutie. 2000+ renaște la o școală de vară transilvăneană
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! În perioada 1968–1980, la Liceul German din București, într-o Românie comunistă în care orice idee liberă putea fi suspectă, a apărut o revistă școlară ieșită din tipare: Revista 2000. Condusă de profesorul de limba română Nicolae Saftu, publicația s-a remarcat prin calitatea scriiturii, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Doi pacienți cu arsuri grave, transportați cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române la Bruxelles
O aeronavă Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles. „O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, 27 decembrie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de […]
20:50
Accident cu patru victime la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava. O tânără a murit la spital
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, sâmbătă seară, la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgen
17:40
Aktual24 | Musulmanii din Somaliland, pe stradă cu steaguri israeliene, după ce Israelul a recunoscut oficial statul african # PressHub
Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile orașului Hargeisa din Somaliland, vineri seară, fluturând steaguri israeliene și lansând focuri de artificii, după ce Israelul a devenit primul stat membru al Organizației Națiunilor Unite care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Imagini video distribuite în spațiul public arată sute de persoane adunate în […] Articolul Aktual24 | Musulmanii din Somaliland, pe stradă cu steaguri israeliene, după ce Israelul a recunoscut oficial statul african apare prima dată în PRESShub.
16:50
Dosarul ușilor de 11.000 de lei bucata și rolul-cheie al procurorului DNA Ardeleanu, specialistul în uși # PressHub
Procuroarea Laura Deriuș, dată afară din DNA de Marius Voineag, i-a acuzat într-un interviu la Hotnews pe șefii Direcției Naționale Anticorupție că au stopat un dosar care îl viza pe primarul PNL din Chiajna (Ilfov), Mircea Minea. În principal, era vizat Ionuț Ardelean, șeful Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale […] Articolul Dosarul ușilor de 11.000 de lei bucata și rolul-cheie al procurorului DNA Ardeleanu, specialistul în uși apare prima dată în PRESShub.
16:40
Activitatea Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost parţial afectată în urma unui atac informatic de timp ransomware, denumit „Gentlemen”, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional, a informat, sâmbătă, compania, potrivit Agerpres. Atacul informatic a fost identificat pe 26 decembrie, în jurul orei 1:40, acesta afectând infrastructura IT de business a CEO. […] Articolul Atac informatic de timp ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia apare prima dată în PRESShub.
15:10
Arbori şi stâlpi doborâţi de vânt la Sinaia. Cod portocaliu de vânt până luni dimineaţă | FOTO # PressHub
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00. Potrivit unui comunicat al Primăriei Sinaia transmis sâmbătă Agerpres, vântul a înregistrat rafale de 110-130 km/h, iar fenomenul este în continuare activ. […] Articolul Arbori şi stâlpi doborâţi de vânt la Sinaia. Cod portocaliu de vânt până luni dimineaţă | FOTO apare prima dată în PRESShub.
14:50
Peste 600 de solicitări la Serviciul de Ambulanţă Constanța în primele două zile de Crăciun. 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu # PressHub
Peste 600 de solicitări au fost primite de Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa în primele două zile de Crăciun, în cazul a circa 440 de pacienţi fiind necesară transportarea lor la spital, au informat sâmbătă reprezentanţii instituţiei, potrivit Agerpres. Conform purtătorului de cuvânt al SAJ Constanţa, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanţă […] Articolul Peste 600 de solicitări la Serviciul de Ambulanţă Constanța în primele două zile de Crăciun. 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu apare prima dată în PRESShub.
14:00
Administrația Național de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenționare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, valabilă în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, pentru zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, Carpații Meridionali și Orientali. Vântul va avea intensificări […] Articolul Avertizare meteo: Intensificări ale vântului, ninsoare, ghețuș, polei și viscol apare prima dată în PRESShub.
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul în care a copilărit. Localnicii: „Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă” VIDEO # PressHub
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, l-au avut ca oaspete pe președintele Nicușor Dan. Șeful statului s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit, scrie bizbrasov.ro. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris […] Articolul Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul în care a copilărit. Localnicii: „Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă” VIDEO apare prima dată în PRESShub.
11:40
„… vom vedea ce are”, a mai spus președintele american, într-un nou interviu cu Politico (publicație din presa „mainstream”, pe care Trump pare să o disprețuiască dar care a reușit să-și asigure un loc în calendarul președintelui). În interviul de vineri, Trump s-a prezentat drept arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina și […] Articolul „Nu are nimic până nu aprob eu”: Trump înainte de o nouă întâlnire cu Zelenski apare prima dată în PRESShub.
26 decembrie 2025
21:10
Aktual24 | Bulgaria trece la moneda euro în 1 ianuarie. Ce cred cetățenii țării despre această schimbare # PressHub
Bulgaria urmează să adopte moneda unică a Uniunii Europene la 1 ianuarie. Sondajele arată că națiunea este profund divizată cu privire la această schimbare. POLITICO a discutat cu mai mulți bulgari despre temerile și speranțele lor, în timp ce își iau rămas-bun de la moneda națională, leva. Anton Teofilov, 73 de ani. Vânzător în piața […] Articolul Aktual24 | Bulgaria trece la moneda euro în 1 ianuarie. Ce cred cetățenii țării despre această schimbare apare prima dată în PRESShub.
21:10
Mai mulţi copaci au căzut vineri seara pe raza oraşului Sinaia, in contextul manifestării fenomenelor meteorologice caracterizate prin intensificări ale vântului, a informat ISU Prahova, potrivit Agerpres. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia […] Articolul Mai mulţi copaci au căzut la Sinaia din cauza vântului puternic apare prima dată în PRESShub.
20:40
Salvamontiștii brașoveni, avertizare pentru turiști: condiții meteo periculoase în perioada următoare. Recomandările salvatorilor montani # PressHub
Salvamont Brașov atrage atenția turiștilor asupra condițiile meteo periculoase prognozate pentru zona montană a județului în perioada următoare. Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o atenționare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, iar la munte ninsori viscolite. Rafalele de vânt vor atinge frecvent 70–80 km/h, […] Articolul Salvamontiștii brașoveni, avertizare pentru turiști: condiții meteo periculoase în perioada următoare. Recomandările salvatorilor montani apare prima dată în PRESShub.
19:30
Alpinistul Adrian Ahriţculesei pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent # PressHub
Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent. Alpinistul din Petroşani spune că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile […] Articolul Alpinistul Adrian Ahriţculesei pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent apare prima dată în PRESShub.
18:30
Imaginile surprind străzi din centrul și din zonele adiacente ale orașului Buenos Aires dimineața și la prânz, în prima zi de Crăciun. Traficul este aproape inexistent, magazinele sunt închise, iar spațiile publice – de regulă foarte aglomerate – sunt goale. Pe bulevarde principale și pe străzi secundare apar doar ocazional pietoni sau vehicule izolate. Transportul […] Articolul Buenos Aires în prima zi de Crăciun | FOTOREPORTAJ apare prima dată în PRESShub.
17:40
Accident cu zece autoturisme pe Drumul Expres Craiova – Piteşti. A fost activat Planul Roşu de intervenţie # PressHub
Un accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă. „Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul […] Articolul Accident cu zece autoturisme pe Drumul Expres Craiova – Piteşti. A fost activat Planul Roşu de intervenţie apare prima dată în PRESShub.
17:10
Spotmedia | Interviu cu istoricul Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei # PressHub
Armand Goșu predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București. E specializat în istoria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin, dar și despre războiul din Ucraina. În discuția cu spotmedia.ro Armand Goșu s-a arătat pesimist în legătură cu situația din România, spunând că alegerile parlamentare și […] Articolul Spotmedia | Interviu cu istoricul Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei apare prima dată în PRESShub.
16:00
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” București. „În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați […] Articolul A murit scriitorul Radu F. Alexandru apare prima dată în PRESShub.
15:40
Aktual24 | Filmări din 1989 din Coreea de Nord cu Dan Puric, Silvia Dumitrescu, Dan Bittman, Adrian Năstase # PressHub
Documentarul Viitor Luminos, regizat de Andra MacMasters, prezintă imagini de arhivă din 1989, dinainte de Revoluție, în care apar numeroase figuri foarte prezente și acum în spațiul public într-o vizită oficială în Coreea de Nord. Din delegație fac parte numeroase personaje aflate acum în zona pretins ”suveranistă”: Dan Puric, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu, Adrian Năstase […] Articolul Aktual24 | Filmări din 1989 din Coreea de Nord cu Dan Puric, Silvia Dumitrescu, Dan Bittman, Adrian Năstase apare prima dată în PRESShub.
15:00
Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii, urmată de un incendiu, care s-a produs în noaptea de joi spre vineri, într-un apartament al unui bloc din municipiul Oneşti, a informat vineri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, potrivit Agerpres. La faţa locului au intervenit cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi […] Articolul Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii dintr-un bloc din Oneşti apare prima dată în PRESShub.
14:40
Zelenski optimist: „Se pot întâmpla multe până la Anul Nou”. Despre o posibilă nouă întâlnire cu Trump # PressHub
Negocierile de pace pentru Ucraina, mediate/facilitate/forțate de administrația Trump, sunt unele din cele mai mediatizate, dar în același timp secrete: formulele care apar în presă, fie că este vorba de un plan de pace în 28 de puncte, redus la 20 de puncte, readus la 23 de puncte dar suplinit cu documente separate despre garanții […] Articolul Zelenski optimist: „Se pot întâmpla multe până la Anul Nou”. Despre o posibilă nouă întâlnire cu Trump apare prima dată în PRESShub.
13:40
Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol # PressHub
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopţii de joi spre vineri, fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru populaţiei, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN). „În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au […] Articolul Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol apare prima dată în PRESShub.
13:00
ING Bank România transformă contul curent: Lansarea pachetelor Go, More și Extra cu asigurări incluse și beneficii de economisire # PressHub
Într-o mișcare strategică ce marchează o premieră pentru grupul financiar la nivel internațional, ING Bank România a anunțat oficial trecerea de la modelul clasic al contului curent la o structură de pachete integrate. Noile opțiuni, denumite ING Go, ING More și ING Extra, au fost lansate pe 17 decembrie 2025, introducând beneficii care depășesc sfera […] Articolul ING Bank România transformă contul curent: Lansarea pachetelor Go, More și Extra cu asigurări incluse și beneficii de economisire apare prima dată în PRESShub.
11:10
RETROSPECTIVĂ 2025 | Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde. Și n-a trecut mult, la […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 | Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea apare prima dată în PRESShub.
09:00
RETROSPECTIVĂ 2025 | Adam Michnik: „Putin şi Trump au în comun faptul că amândoi sunt convinşi că au fost aleşi de Dumnezeu şi, ca toţi aleşii zeilor, se înşală / Libertatea îmi permite să trăiesc în acord cu propria mea persoană” – INTERVIU # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Adam MICHNIK, unul dintre cei mai importanţi disidenţi şi intelectuali ai Europei secolului XX, s-a aflat, ieri (15 octombrie 2025 – n. red.), la Constanţa. A primit, în cadrul unei ceremonii, din partea Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC), titlul Doctor Honoris Causa, […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 | Adam Michnik: „Putin şi Trump au în comun faptul că amândoi sunt convinşi că au fost aleşi de Dumnezeu şi, ca toţi aleşii zeilor, se înşală / Libertatea îmi permite să trăiesc în acord cu propria mea persoană” – INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
25 decembrie 2025
22:20
Dezinformarea despre „interzicerea Crăciunului” sau cine ne-a furat sărbătoarea? O investigație despre o panică anuală # PressHub
Într-un colț de cartier care încă își păstrează aerul burghez al unui Bruxelles despre care migranții care îl populează nu știu nimic se află un supermarket oriental. Mare, amenajat ca un supermarché, plin cu produse care nu se găsesc decât în comunitățile care nu reușesc să se desprindă de mâncarea copilăriei, de accentul matern și […] Articolul Dezinformarea despre „interzicerea Crăciunului” sau cine ne-a furat sărbătoarea? O investigație despre o panică anuală apare prima dată în PRESShub.
21:10
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Pentru al patrulea an consecutiv regizorul Florin Iepan și echipa sa descind în piața de vechituri a orașului, cunoscută de timișorenii din toate generațiile ca „Ócskapiac”, târg de vechituri pe ungurește. Proiectul Asociației Documentor așezat sub genericul Rod Festival aduce în lumea […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 | Asfalt Talcioc. Arta ca antidot al nostalgiei comuniste apare prima dată în PRESShub.
21:00
RETROSPECTIVĂ 2025 | Cine a ridicat sechestrul de 15 milioane de euro de pe bunurile Nordis # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Judecătoarea care a ridicat sechestrul în valoare de 15 milioane de euro de pe bunurile companiei Nordis și ale patronilor Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă este Florina Rizescu de la Curtea de Apel București, Secția a II a Penală. Mai multe dosare […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 | Cine a ridicat sechestrul de 15 milioane de euro de pe bunurile Nordis apare prima dată în PRESShub.
19:00
RETROSPECTIVĂ 2025 | Cum a ajuns Mahomed din Egipt să vândă prune în piața din Gherla. „Aș vrea să fie mulți români ca Mahomed al nostru!” # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! „Mahomed, ai usturoi? Mărar și țelină ai, Mahomed? Cu cât dai porumbul? Dă-mi vreo 20 de bucăți!” „ Am, am. Amu’ vă dau”, răspunde Mahomed și se apleacă în sacii cu porumb să numere. Ia chitele de mărar și le împarte, cântărește […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 | Cum a ajuns Mahomed din Egipt să vândă prune în piața din Gherla. „Aș vrea să fie mulți români ca Mahomed al nostru!” apare prima dată în PRESShub.
15:10
Papa Leon XIV, în primul său mesaj de Crăciun: „Să ne rugăm într-un mod special pentru chinuitul popor ucrainean: să înceteze vuietul armelor” # PressHub
La primul său mesaj de Crăciun ”Urbi et Orbi”, papa Leon al XIV-lea a pus accentul pe ceea ce face Dumnezeu pentru oameni și pe ceea ce oamenii ar trebui să facă pentru Dumnezeu, pentru semenii lor și pentru pacea în lume, potrivit Vatican News. E necesar ”să ne asumăm fiecare partea noastră de responsabilitate”, […] Articolul Papa Leon XIV, în primul său mesaj de Crăciun: „Să ne rugăm într-un mod special pentru chinuitul popor ucrainean: să înceteze vuietul armelor” apare prima dată în PRESShub.
14:50
Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Trei dintre victime au fost încarcerate, iar una a decedat. […] Articolul Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în Rădăuţi apare prima dată în PRESShub.
