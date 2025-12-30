Cum folosește Rusia compania sârbă NIS ca instrument de presiune
Adevarul.ro, 30 decembrie 2025 01:45
Rusia utilizează compania petrolieră sârbă NIS ca mijloc de presiune politică asupra Belgradului, potrivit unei serii de mesaje transmise public, într-un interval scurt, de la Moscova.
Acum 10 minute
02:45
2025, anul în care Occidentul a clacat. 2026 riscă să fie și mai dur. Analiza The Telegraph # Adevarul.ro
Pentru Europa, ultimii ani nu au adus clarificări, ci mai degrabă o acumulare de ezitări periculoase. Războiul din Ucraina a devenit testul suprem al coeziunii occidentale, iar rezultatele nu sunt încurajatoare.
Acum o oră
02:15
Angajații plătiți cu minimul pe economie primesc beneficii fiscale în 2026. Care sunt condițiile # Adevarul.ro
Angajații cu salariul minim pe economie vor beneficia în 2026 de o serie de facilități fiscale, aprobate de Guvern prin așa numita „Ordonanță trenuleț”. Facilitățile vor fi acordate pe întreg anul, dar numai dacă salariatul îndeplinește anumite condiții.
Acum 2 ore
01:45
01:15
O discuție pornită pe Reddit readuce în prim-plan o întrebare care preocupă tot mai mulți români: cântăresc salariile mai mari din afara țării mai mult decât costurile ridicate ale vieții sau, dimpotrivă, orașe precum București, Cluj sau Timișoara oferă un echilibru financiar mai bun?
Acum 4 ore
00:45
Pe blogul său, în această perioadă, dr. Mark Hyman atrage atenția asupra confuziilor frecvente făcute de sărbători: nu mesele copioase sunt problema, ci micile obiceiuri care persistă după ele.
00:15
30 decembrie: Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, ceea ce a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române # Adevarul.ro
Pe 30 decembrie, în anul 1947, regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, moment care a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române.
00:15
Miza economică a tergiversării la CCR a reformei pensiilor: „România se împrumută mai scump decât țările cu rating junk” # Adevarul.ro
România se află într-un conflict cu Comisia Europeană, după ce Curtea Constituțională a amânat încă o dată luarea unei decizii în privința Legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.
29 decembrie 2025
23:45
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:45
Rapid a pierdut prima poziție în Superligă, iar Genoa este pe buza prăpastiei în Serie A.
23:30
Șeful FIFA vrea să schimbe regula ofsaidului. Cum va arăta noua poziție în afara jocului # Adevarul.ro
Noutatea a fost anunțată la Dubai.
23:30
Primăria Craiova, dată în judecată de proprietarii de câini și pisici. Olguța Vasilescu: „Ce răspundem familiilor disperate” # Adevarul.ro
Mai mulți proprietari de câini și pisici, precum și ONG-uri, au dat în judecată Primăria Craiova, după adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local care limitează numărul de animale de companie ce pot fi găzduite într-un apartament de bloc.
23:15
Top 20 aspiratoare 2025‑2026: de la roboți la verticale. Recenzii reale, prețuri și oferte eMAG - recomandări pentru orice tip de locuință și buget # Adevarul.ro
Descoperă top 20 aspiratoare 2025‑2026: de la roboți la verticale. Recenzii reale, prețuri și oferte eMAG. Alege rapid modelul ideal pentru apartamente, case, animale de companie, sau orice buget și începe noul an cu curățenie fără efort.
23:00
Proiect în Camera Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene # Adevarul.ro
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie.
Acum 6 ore
22:45
După criza apei, municipiul Câmpina nu are nici energie electrică. Viscolul a lăsat în beznă peste 21.000 de locuințe din Prahova # Adevarul.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare.
22:30
Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la pensiile magistraţilor este una previzibilă. „Legea va fi promulgată” # Adevarul.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional.
22:00
Horoscop marți, 30 decembrie. Leii își găsesc armonia în cămin, iar Capricornii revăd persoane din trecut # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, dezvăluie previziunile pentru fiecare zodie în ziua de marți, 30 decembrie, oferind sfaturi utile despre iubire, sănătate și bani, pentru a încheia anul cu echilibru și energie pozitivă.
22:00
Trump se declară furios după un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Puțin. „Una e să atace pentru că sunt atacaţi, alta e să-i atace casa” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”.
21:45
Tragedie în Orșova. Un bărbat a murit în timpul unui atac de panică, după ce i-a luat foc casa # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit luni după-amiază în gospodăria unui bărbat din Orșova s-a soldat cu tragedie. Proprietarul a murit la spital, unde a fost dus după ce a făcut un atac de panică.
21:45
25 de Femei Relevante pentru 2025: Mihaela Tudor, antreprenor în comunicare ” Noi, femeile să ne punem pe primul plan, pentru că tot ceea ce construim poate fi în pericol” # Adevarul.ro
În cel mai nou episod din podcastul25 de femei relevante pentru 2025”, invitată este Mihaela Tudor, specialist în comunicare, antreprenoare, lider de comunitate și fondatoarea organizației #Wearehalf
21:45
Gaza, lovită de o puternică furtună în plină iarnă. Regiunea este deja distrusă de război # Adevarul.ro
O furtună violentă de iarnă agravează suferinţa a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte.
21:30
Potrivit anunțului dat de Guvern, premierul Olandei, Dick Schoof, va vizita marți, alături de premierul Bolojan, Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii în județul Cluj.
21:15
Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori.
Acum 8 ore
20:45
Summit fără substanță. Trump și Zelenski evită tensiunile, dar nu oferă soluții. Politolog: „Nu există un acord de negociat cu Moscova” # Adevarul.ro
În ciuda faptului că s-au vehiculat procente apropiate de 100% privind ajungerea la un acord și s-au făcut declarații optimiste, summitul de la Mar-a-Lago dintre președinții Trump și Zelenski nu va aduce rezultate spetaculoase, spune politologul Sergiu Mișcoiu.
20:45
O medaliată cu bronz la Mondiale a murit la doar 58 de ani. „Numele său va rămâne legat pentru totdeauna de istoria atletismului românesc” # Adevarul.ro
În ultimii 3 ani, Tudorița Chidu a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei grupe de copii și juniori.
20:45
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune” # Adevarul.ro
Un zbor Ryanair a fost nevoit să revină de urgență din cauza unor turbulențe puternice, în timpul cărora pasagerii au raportat prezența unui avion de vânătoare în apropiere şi mai multe persoane au fost rănite.
20:45
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie la Saint-Tropez. Va fi o ceremonie privată # Adevarul.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei.
20:30
Donald Trump s-a opus publicării dosarelor Epstein. Dezvăluirile făcute de fosta aliată a președintelui SUA, Marjorie Taylor Greene # Adevarul.ro
Marjorie Taylor Greene face acuzații grave privind dosarele Epstein și opoziția lui Trump față de publicarea acestora.
20:15
George Clooney, soţia sa şi copiii lor au primit cetăţenia franceză. Actorul este nemulţumit de politica dusă de Donald Trump # Adevarul.ro
George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
20:00
Mesaje pline de indignare adresate lui Sorin Grindeanu, după eschivele judecătorilor numiți de PSD la CCR # Adevarul.ro
Publicul lui Sorin Grindeanu de pe Facebook a reacționat diferit la o postare a liderului PSD, oamenii cerându-i socoteală politicianului pentru atitudinea celor patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședința privind pensiile speciale ale magistraților.
20:00
Donald Trump a vorbit la telefon cu Putin, la scurt timp după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței liderului de la Kremlin # Adevarul.ro
Donald Trump a avut o nouă convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la scurt timp după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac asupra reședinței președintelui rus.
19:30
Tragedie în Burundi: un fotbalist a murit pe teren după ce a înghițit o monedă folosită ca să alunge ghinionul # Adevarul.ro
Un fotbalist din divizia secundă și-a pierdut viața în timpul unui meci, pe când efectua un ritual voodoo.
19:30
Trafic feroviar oprit în Bistrița-Năsăud, după ce o femeie a murit lovită de tren. Două garnituri înregistrează întârzieri # Adevarul.ro
Un accident feroviar mortal în județul Bistrița-Năsăud a dus la blocarea traficului și întârzieri ale unor trenuri.
19:00
Fostul mare handbalist român Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cum a driblat presa „magicianul semicercului” # Adevarul.ro
La 80 de ani, fostul mare handbalist român Cristian Gațu și-a oficializat relația cu Mariana Oprea în cadrul unei cununii civile discrete, alături de prietenii apropiați.
19:00
Ultima licitație din 2025 la Ministerul Transporturilor vizează construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7 # Adevarul.ro
A fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice documentația pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX-Drum Expres.
Acum 12 ore
18:45
Putin a ordonat armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei. Forţele ruse se apropie de oraşul Zaporojie # Adevarul.ro
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii.
18:30
Rusia acuză Ucraina că a încercat să lovească o reşedinţă a lui Vladimir Putin chiar în timpul negocierilor de la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.
18:15
Ministrul Sănătății anunță că stomatologia va fi dezvoltată și finanțată de stat în spitalele publice # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.
18:15
Patru turiști moldoveni blocați la Refugiul Călțun, recuperați după o acţiune de opt ore în condiţii meteo extreme # Adevarul.ro
Patru turiști blocați la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș au fost recuperați după o acțiune de salvare care a durat opt ore și s-a desfășurat în condiții dificile de viscol, frig și vizibilitate redusă.
18:00
Pârtiile din Poiana Brașov rămân închise din cauza vijeliei. Vântul a spulberat stratul de zăpadă artificială # Adevarul.ro
Vijelia din ultimele zile a afectat pârtiile din Poiana Brașov, dar administratorii domeniului schiabil anunță reluarea producției de zăpadă artificială pentru refacerea stratului.
18:00
Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori de iPhone asupra unui „atac extrem de sofisticat” # Adevarul.ro
Apple a avertizat toți utilizatorii de iPhone și iPad să instaleze imediat cele mai recente actualizări pentru a-și proteja dispozitivele împotriva unei amenințări critice.
17:30
Angajații ar putea beneficia de un nou concediu plătit, pentru „refacere profesională": „Omul simte că nu mai are de unde să dea ceea ce i se cere" # Adevarul.ro
România ar putea introduce concediul plătit pentru burnout, care să le ofere angajaților o perioadă de refacere profesională fără a fi necesară o justificare medicală.
17:30
Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski # Adevarul.ro
Guvernul german a adoptat o poziţie precaută cu privire la rezultatul discuţiilor separate, purtate în weekend de preşedintele american Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin.
17:15
Aterizări dificile pe Aeroportul Internațional din Cluj din cauza vântului: „Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele” # Adevarul.ro
Codul portocaliu de vânt puternic s-a resimțit și la Cluj, inclusiv pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, unde aterizările pe piste au fost puțin mai dificile din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
17:00
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie # Adevarul.ro
Firmele și persoanele fizice care dețin mașini considerate a fi „de lux”, după criteriile oficiale, au termen 31 decembrie 2025 să depună la ANAF declarația 216 și să plătească impozitul special de 0,3% acum, dar care urmează să se tripleze de anul viitor.
17:00
Washingtonul a propus Kievului „garanţii de securitate” pe o perioadă de 15 ani. Răspunsul lui Zelenski # Adevarul.ro
SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma întrevederii sale cu Donald Trump duminică, în Florida, relatează Le Figaro şi Sky News.
17:00
Terase de nisip de aproape un metru pe litoral sculptate de vântul puternic. Ce este fenomenul de cliffing # Adevarul.ro
Pe o porțiune de câteva sute de metri, în Mamaia, plaja s-a tăiat în trepte și s-au format terase.
17:00
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit scena # Adevarul.ro
Maestrul Cristian Mandeal a explicat motivul pentru care, la finalul Concertului Symphonic Christmas, și-a anunțat retragerea pe termen nelimitat de la pupitrul orchestrei, vorbind despre o atmosferă instituțională devenită „toxică” și despre contracte semnate „pe bucățele”.
16:45
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 29 decembrie - 11 ianuarie, oferind o imagine de ansamblu despre cum vor arăta ultimele zile din 2025 şi primele din 2026.
16:45
Corupție la ELCEN. Claudiu Creţu, fost director general, şi complicele său Cristian Zamfiroi, trimişi în judecată pentru luare de mită # Adevarul.ro
Doi foști directori ai ELCEN București au fost trimiși în judecată pentru luare de mită.
16:45
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”.
