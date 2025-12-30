14:20

146 de kilometri noi de drum de mare viteză au fost dați în circulație în România în 2025, care a devenit al doilea cel mai bun an în privința infrastructurii rutiere, după 2024, când au fost deschiși peste 200 de kilometri. Bucureștiul este legat, astfel, prin autostrăzi și drumuri expres de mai multe orașe din […] The post Retrospectiva 2025 | Un an bun pentru autostrăzi. Peste 100 de kilometri noi de drum de mare viteză leagă București cu Craiova, Curtea de Argeș și orașele din Moldova appeared first on Buletin de București.