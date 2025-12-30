METEO | Zile fără zăpadă, la trecerea dintre ani. Temperaturile cresc în primele zile ale lui 2026
Buletin de București, 30 decembrie 2025 05:10
Meteorologii anunță zile fără zăpadă, la trecerea în anul 2026. Temperaturile sunt în creștere, în primele zile ale anului 2026. Marți, 30 decembrie, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul […] The post METEO | Zile fără zăpadă, la trecerea dintre ani. Temperaturile cresc în primele zile ale lui 2026 appeared first on Buletin de București.
Bucureştiul gangsterilor(I): Sângerosul decembrie de acum 80 de ani. Banda lui Argintaru, fost militar în unitatea penală a naziştilor, a jefuit un magazin de bijuterii cu o tanchetă # Buletin de București
Buletin de București deschide o fereastră spre trecutul tumultuos al Capitalei, de acum 80 de ani. Între 1944 şi 1945 tâlhăriile în plină stradă, jafurile armate și crimele odioase erau la ordinea zilei. Tabloul este zugrăvit de istoricul Alexandru Armă în volumul „Bucureștiul gangsterilor 1945” publicat la editura Vremea, în colecția „Planeta București”. Bunicul autorului, […] The post Bucureştiul gangsterilor(I): Sângerosul decembrie de acum 80 de ani. Banda lui Argintaru, fost militar în unitatea penală a naziştilor, a jefuit un magazin de bijuterii cu o tanchetă appeared first on Buletin de București.
Corupții Capitalei (II) | „Fenta Vanghelie“: Cum a ajuns să fie prescris dosarul pentru cea mai mare mită din istoria DNA # Buletin de București
Buletin de București continuă seria „Corupții Capitalei”, în care trecem în revistă cazurile de mare corupție din administrația locală a Capitalei și explicăm ce fapte au fost prezentate de procurori și confirmate sau infirmate de instanțe. Astăzi, despre aventura penală a fostului primar PSD al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Politicianul a fost trimis în judecată […] The post Corupții Capitalei (II) | „Fenta Vanghelie“: Cum a ajuns să fie prescris dosarul pentru cea mai mare mită din istoria DNA appeared first on Buletin de București.
Anchetă deschisă după accidentul violent din Pasajul Unirii. Șoferul nu consumase alcool # Buletin de București
Polițiștii au deschis o anchetă după ce șoferul unui autoturism, care circulă pe banda a doua a Pasajului Unirii, a făcut o depășire în viteză care s-a soldat cu pierderea controlului autovehicului și a intrat cu maşina în peretele despărţitor. În urma impactului a fost rănit, fiind transportat la spital, scrie News.ro. Poliţiştii au stabilit […] The post Anchetă deschisă după accidentul violent din Pasajul Unirii. Șoferul nu consumase alcool appeared first on Buletin de București.
Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 # Buletin de București
Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 în cele 31 de zile de activitate, potrivit estimărilor din comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 6 (PS6). „În cele 31 de zile, am numărat sute de ore de colinde, peste 20 de concerte live, […] The post Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
Doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) au fost trimiși în judecată, sub control judiciar, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Ei sunt acuzați de luare de mită, într-un dosar de corupție, conform unui comunicat DNA. Este vorba despre Claudiu Crețu-Sârbu, la data faptelor director general al ELCEN, acuzat de luare de mită, și […] The post Doi foști directori ELCEN, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită appeared first on Buletin de București.
„Hărți sonore” pentru nevăzători. DGASPC Sector 4 montează 100 de trasee audio în București # Buletin de București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4 a atribuit un contract pentru servicii care vizează accesibilizarea spațiilor publice de interes pentru persoanele cu dizabilități de vedere, prin montarea unor sisteme audio de ghidare. Așa numitele „hărți sonore”. Contractul a fost încredințat direct, cu trei zile înainte de Crăciun, iar valoarea acestuia […] The post „Hărți sonore” pentru nevăzători. DGASPC Sector 4 montează 100 de trasee audio în București appeared first on Buletin de București.
SECTOR 1 | Primăria pregătește extinderea Școlii Herăstrău. Contract de peste 50.000 de euro pentru studii și expertize # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a atribuit un contract de peste 51.000 de euro pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare pentru extinderea Școlii Gimnaziale Herăstrău, una dintre unitățile de învățământ cu cerere ridicată din sector. Contractul vizează servicii de proiectare și documentații tehnico-economice, esențiale pentru fundamentarea viitoarei investiții. Atribuirea a avut loc prin încredințare directă, cu două zile […] The post SECTOR 1 | Primăria pregătește extinderea Școlii Herăstrău. Contract de peste 50.000 de euro pentru studii și expertize appeared first on Buletin de București.
TPBI | Linie nouă în noaptea de Revelion. Alte două trasee vor fi deviate în zona Pieței Alba Iulia # Buletin de București
O linie nouă va circula în noaptea de Revelion, pentru a asigura transportul bucureștenilor de la Piața Presei către Ghencea, potrivit unui comunicat de presă al TPBI. Este vorba despre linia de noapte N41. Linia va circula între terminalele Piața Presei și Ghencea pe traseul: „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul […] The post TPBI | Linie nouă în noaptea de Revelion. Alte două trasee vor fi deviate în zona Pieței Alba Iulia appeared first on Buletin de București.
„Aer de munte” în Bucureşti. Media senzorilor PM 2.5 arată o valoare de 6,5µg/m³ în Centrul Capitalei # Buletin de București
Scenariu atipic pentru finalul lunii decembrie, în Capitală. Senzorii de monitorizare a calității aerului au indicat valori specifice zonelor montane, o „anomalie” care vine la nici 24 de ore după incendiul violent din Sectorul 6 și la o săptămână după ce Capitala a fost măturată de valuri de poluare. Harta senzorilor uRADMonitor, o rețea independentă […] The post „Aer de munte” în Bucureşti. Media senzorilor PM 2.5 arată o valoare de 6,5µg/m³ în Centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Un nou accident violent în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce a lovit peretele tunelului # Buletin de București
Un nou accident a avut loc Pasajul Unirii din Capitală care leagă zona Universității de Tineretului.O înregistrare video de bord arată cum șoferul unui autoturism, care circulă pe banda a doua a pasajului, a afectuat o depășire în viteză care s-a soldat cu pierderea controlului autovehicului. Accidentulul vine la scurt timp după o altă tragedie […] The post VIDEO | Un nou accident violent în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce a lovit peretele tunelului appeared first on Buletin de București.
Retrospectiva 2025 | Numărul firmelor dizolvate a crescut și anul acesta. Cele mai multe sunt din București # Buletin de București
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni ale anului 2025. Peste 51.800 de firme au fost dizolvate în 11 luni, majoritatea în București. Numărul firmelor dizolvate a crescut până la 51.805, faţă de 41.039 în perioada similară din 2024. Datele au fost centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), potrivit Agerpres. Capitala […] The post Retrospectiva 2025 | Numărul firmelor dizolvate a crescut și anul acesta. Cele mai multe sunt din București appeared first on Buletin de București.
Calitatea aerului, afectată de incendiul din Sectorul 6. Ministra Mediului: „Avem concentrații care depășesc mediile admise” # Buletin de București
Autoritățile măsoară calitatea aerului din București după incendiul din Sectorul 6. Diana Buzoianu, ministra Mediului, a precizat că valorile sunt „relativ mici”. Incendiul a izbucnit duminică, 28 decembrie, la un depozit aflat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor. De asemenea, a fost emis și un mesaj RO-Alert […] The post Calitatea aerului, afectată de incendiul din Sectorul 6. Ministra Mediului: „Avem concentrații care depășesc mediile admise” appeared first on Buletin de București.
Handbal | O jucătoare de top a lumii vine să joace la CSM București. Daria Dmitrieva este campioană olimpică # Buletin de București
Jucătoarea de handbal Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la CSM Bucureşti. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. „Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Înainte de a deveni tigroaică, cariera sa a […] The post Handbal | O jucătoare de top a lumii vine să joace la CSM București. Daria Dmitrieva este campioană olimpică appeared first on Buletin de București.
Retrospectiva 2025 | Un an bun pentru autostrăzi. Peste 100 de kilometri noi de drum de mare viteză leagă București cu Craiova, Curtea de Argeș și orașele din Moldova # Buletin de București
146 de kilometri noi de drum de mare viteză au fost dați în circulație în România în 2025, care a devenit al doilea cel mai bun an în privința infrastructurii rutiere, după 2024, când au fost deschiși peste 200 de kilometri. Bucureștiul este legat, astfel, prin autostrăzi și drumuri expres de mai multe orașe din […] The post Retrospectiva 2025 | Un an bun pentru autostrăzi. Peste 100 de kilometri noi de drum de mare viteză leagă București cu Craiova, Curtea de Argeș și orașele din Moldova appeared first on Buletin de București.
Incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din Sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert # Buletin de București
Un incendiu major a izbucnit duminică, 28 decembrie, la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. Incendiu major în Sectorul 6 Incendiul se manifestă pe o suprafață de circa 800 […] The post Incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din Sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert appeared first on Buletin de București.
Ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun, în ultima zi în care mai sunt deschise # Buletin de București
Trei dintre cele mai mari târguri de Crăciun își închid porțile astăzi. Totuși, ultima zi este plină de evenimente. Buletin de București vă prezintă ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun. Trei concerte au loc duminică în Piața Constituției: La Târgul de Crăciun de la Opera Română, vor canta: La West Side Christmas Market, din Parcul […] The post Ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun, în ultima zi în care mai sunt deschise appeared first on Buletin de București.
Cafeneaua BdB | Educație la final de an. Marcel Bartic, despre sistemul de învățământ: „După aproape jumătate de secol de comunism, învățământul românesc s-a trezit, după 1989, într-un soi de derivă” # Buletin de București
Marcel Bartic este profesor de istorie, fiind la catedră de peste 20 de ani. A fost cadru didactic atât în școli de oraș cât și la sat. După aproape douăzeci de ani la catedră, acesta a deschis o școală privată în Capitală unde să își poată împărtăși experiența didactică. În contextul în care educația a […] The post Cafeneaua BdB | Educație la final de an. Marcel Bartic, despre sistemul de învățământ: „După aproape jumătate de secol de comunism, învățământul românesc s-a trezit, după 1989, într-un soi de derivă” appeared first on Buletin de București.
Corupții Capitalei (I): Cum a ajuns Sorin Oprescu în „concediu“ prelungit în Grecia # Buletin de București
Buletin de București lansează seria „Corupții Capitalei”, în care trecem în revistă cazurile de mare corupție din administrația locală a Capitalei și explicăm ce fapte au fost prezentate de procurori și confirmate sau infirmate de instanțe. Condamnat definitiv pentru corupție după aproape șapte ani de procese, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fugit […] The post Corupții Capitalei (I): Cum a ajuns Sorin Oprescu în „concediu“ prelungit în Grecia appeared first on Buletin de București.
ELCEN dă vina pe Termoenergetica, pentru avaria de la CET SUD. Peste 1.000 blocuri, cu apă caldă și căldură deficitare # Buletin de București
Avaria de la CET SUD, produsă în dimineața zilei de sâmbătă, 27 decembrie, a lăsat peste 1.000 de blocuri din Capitală, cu apă și căldură livrate deficitar. Electrocentrale București (ELCEN), furnizorul de energie termică controlat de Ministerul Energiei, dă vina pe Termoenergetica, operatorul de distribuţie a agentului termic din subordinea Primăriei Capitalei. „Subliniem ca avaria […] The post ELCEN dă vina pe Termoenergetica, pentru avaria de la CET SUD. Peste 1.000 blocuri, cu apă caldă și căldură deficitare appeared first on Buletin de București.
Termoficare | Apa caldă și căldura deficitare în patru sectoare, din cauza unei avarii. Peste 1.000 de blocuri afectate # Buletin de București
Termoenergetica București a anunțat că apa caldă și căldura funcționează deficitar în patru sectoare. Este vorba despre Sectoarele 2 și 3, parțial în 4 și 5. În dimineața zilei de sâmbătă, 27 decembrie, o avarie s-a produs la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei. Din acest motiv, două Cazane de Apă Fierbinte […] The post Termoficare | Apa caldă și căldura deficitare în patru sectoare, din cauza unei avarii. Peste 1.000 de blocuri afectate appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat. Cât va plăt fiecare persoană # Buletin de București
Tariful pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor ar putea crește, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Sectorului 6, ce va discutat în ședința din 29 decembrie 2025. Proiectul prevede modificarea unei hotărâri anterioare de anul acesta privind tariful aplicat pentru tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor colectate pe raza […] The post Sector 6 | Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat. Cât va plăt fiecare persoană appeared first on Buletin de București.
Singurul mall din București deschis și pe 1 ianuarie. Programul mall-urilor de Revelion # Buletin de București
Un mall din București este deschis și pe 1 ianuarie 2026. Este vorba despre AFI Palace Cotroceni, care în prima zi de anul viitor va avea un program de la 14.00 la 22.00. Programul tututor mall-urilor din București de Revelion este următorul. AFI Palace Cotroceni este singurul dintre mall-urile din București care a fost deschis și […] The post Singurul mall din București deschis și pe 1 ianuarie. Programul mall-urilor de Revelion appeared first on Buletin de București.
Apă gratuită în metrou, aeroporturi, gări și instituții publice. De când se va aplica # Buletin de București
Apă gratuită ar putea fi oferită publicului în metrou, aeroporturi, gări, instituțiile și la autoritățile publice, în unitățile sanitare publice și cele de învățământ, dacă este adoptat un nou proiect legislativ în acest sens, analizat de Profit.ro. Inițiativa vine după ce un proiect anterior, care prevedea plafonarea prețului apei îmbuteliate comercializate în aeroporturi, gări și […] The post Apă gratuită în metrou, aeroporturi, gări și instituții publice. De când se va aplica appeared first on Buletin de București.
Vagoanele dormitor ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” # Buletin de București
Vagoanele dormitor ale CFR Călători, folosite pe majoritatea trenurilor de noapte pe distanță lungă, sunt prezentate de un site din Franța ca o oportunitate de turism, tocmai pentru vechimea lor. „Vagoanele sunt o adevărată mașină a timpului”. „Știați că România încă folosește câteva vagoane de dormit germane din anii 1960, vechi, dar incredibil de fermecătoare? […] The post Vagoanele dormitor ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” appeared first on Buletin de București.
Final fericit pentru „Fetița cu chibrituri”. Spectacolul se joacă la Opera Comică pentru Copii, anul viitor # Buletin de București
Începutul anului 2026 aduce, pentru cei mici, o reinterpretare a poveștii lui Hans Christian Andersen, „Fetița cu chibrituri”. Spectacolele de balet au loc pe 30 și 31 ianuarie 2026 dar și pe 1 februarie, la Opera Comică pentru Copii. Povestea protagonistei din „Fetița cu chibrituri” are, de aceasta dată, un final fericit. În această versiune, […] The post Final fericit pentru „Fetița cu chibrituri”. Spectacolul se joacă la Opera Comică pentru Copii, anul viitor appeared first on Buletin de București.
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Când se va deschide toată autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Moldova. Estimări și termene # Buletin de București
Circa 200 de kilometri din drumul de mare viteză care leagă Bucureștiul de Moldova au fost deja deschiși traficului, de la Adjud până la intersecția cu A3, la Dumbrava. Cel mai recent tronson deschis este Adjud-Focșani, dat în circulație pe 23 decembrie 2025. Dar când se va deschide toată autostrada A7? Asociația Construim România, organizație care […] The post Când se va deschide toată autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Moldova. Estimări și termene appeared first on Buletin de București.
Retrospectiva 2025 | Anul în care mijloacele STB s-au ciocnit între ele. O femeie a murit în cel mai grav incident care a implicat societatea # Buletin de București
2025 a fost anul în care mai multe mijloace STB s-au ciocnit între ele. Patru accidente în care tramvaie sau ciocnit cu autobuze au avut loc anul acesta. De asemenea, societatea de transport în comun a trebuit să retragă în depou mai multe tramvaie noi, din cauza incidentelor rutiere. Ultima ciocnire dintre un tramvai și […] The post Retrospectiva 2025 | Anul în care mijloacele STB s-au ciocnit între ele. O femeie a murit în cel mai grav incident care a implicat societatea appeared first on Buletin de București.
Trei târguri de Crăciun se închid duminică. Care este programul ultimelor seri # Buletin de București
Trei târguri de Crăciun din Capitală se închid duminică, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului București (PMB). Este vorba despre târgurile organizate în Piața Constituției, Universitate, și cel de la Opera Națională. Tot în acest weekend, își va încheia activitatea și târgul de Crăciun din Sectorul 6. În ultimele trei zile vor urca pe scenă […] The post Trei târguri de Crăciun se închid duminică. Care este programul ultimelor seri appeared first on Buletin de București.
Lansarea trenurilor Intercity private de la Iași la București, amânată din cauza procedurilor de autorizare și testare # Buletin de București
Trenurile Intercity private de la Iași la București, nu vor intra în circulație anul acesta, așa cum a fost anunțat inițial. Debutul serviciilor depinde de finalizarea procedurilor de autorizare și testare, necesare pentru punerea în circulație, conform Ziarul de Iași. În ultimele luni, amânarea a dus la apariția mai multor speculații în mediul online, inclusiv […] The post Lansarea trenurilor Intercity private de la Iași la București, amânată din cauza procedurilor de autorizare și testare appeared first on Buletin de București.
Se toarnă fundația viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Obregia # Buletin de București
A început construcția viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București. Primăria Capitalei a anunțat vineri, 26 decembrie, că se toarnă fundația pentru noua unitate medială. Proiectul este realizat în parteneriat cu Fundația Metropolis, iar valoarea estimată a acestuia este de 16,5 milioane de euro. Suma […] The post Se toarnă fundația viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Obregia appeared first on Buletin de București.
S-au pus în vânzare biletele pentru Campionatul Mondial de Hockey U20. Meciurile se joacă pe Berceni Arena # Buletin de București
Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață U20, la masculin, Divizia II, grupa A, se joacă la începutul anului 2026, pe Berceni Arena. Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul arenei. Patinoarul Berceni Arena găzduieşte, în perioada 4 – 10 ianuarie, Campionatul Mondial de Hockey U20. Alături de echipa naţională de hockey U20 a României, […] The post S-au pus în vânzare biletele pentru Campionatul Mondial de Hockey U20. Meciurile se joacă pe Berceni Arena appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei va pierde trei milioane de lei dacă noul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă nu va fi aprobat până la finalul anului # Buletin de București
Primăria Capitalei ar urma să piardă trei milioane de lei, plus TVA, dacă noul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) nu va fi adoptat de Consiliul General al Municipiului București până la finalul anului 2025, a declarat edilul Ciprian Ciucu. Există riscul de a pierde trei milioane de lei, plus TVA, dacă nu votăm PMUD-ul […] The post Primăria Capitalei va pierde trei milioane de lei dacă noul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă nu va fi aprobat până la finalul anului appeared first on Buletin de București.
Stațiile de încărcare de pe autostrada A7 nu funcționează încă. În schimb, cad deja panourile antiorbire # Buletin de București
Stațiile de încărcare de pe autostrada A7, prevăzute în proiect în mai multe puncte pe traseul de 320 de kilometri a drumului de mare viteză dintre București și Moldova nu funcționează încă pe tronsoanele date deja în circulație. Proiectul autostrăzii prevede 150 de stații de încărcare pentru mașini electrice, de la Ploiești la Pașcani. Soluția […] The post Stațiile de încărcare de pe autostrada A7 nu funcționează încă. În schimb, cad deja panourile antiorbire appeared first on Buletin de București.
Parcul Natural București lansează Fondul pentru urgențe ecologice. Donațiile vor fi dublate până la finalul lunii februarie # Buletin de București
Parcul Natural București a lansat Fondul de Reziliență, un mecanism de sprijin financiar destinat intervențiilor rapide pentru urgențe ecologice sau de obstacole din punct de vedere administrativ. Inițiativa are ca scop protejarea biodiversității din oraș, inclusiv a faunei sălbatice și a spațiilor verzi, care rămân în continuare zone necesare pentru calitatea aerului și pentru echilibrul […] The post Parcul Natural București lansează Fondul pentru urgențe ecologice. Donațiile vor fi dublate până la finalul lunii februarie appeared first on Buletin de București.
