Momentul magic al trecerii dintre ani: Cele mai fascinante tradiții și superstiții de Revelion din România

Un bărbat a murit ieri, în timp ce încerca să urce în masivul Piatra Craiului. Ieri, salvamontiștii din Zărnești au fost anunțați despre un caz grav privind o persoană în vârstă de 55 de ani, aflată pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, care se afla în stop cardio-respirator. Patrula [...]