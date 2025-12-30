Ce ar însemna pentru România un colaps militar al Ucrainei: avertisment sumbru al experților
30 decembrie 2025
Prăbușirea frontului ucrainean și un eventual acord de pace care ar legitima agresiunea Rusiei ar transforma România într-un stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale, economiei și stabilității regionale.
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital” # Adevarul.ro
Chirurgul Elian Al-Aqrabawi, unul dintre cei mai apreciați medici ai Secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, lansează un apel public ferm după numeroase situații în care aparținătorii pacienților au încălcat regulile de igienă, de acces și de conduită medicală.
Ianuarie mai cald decât de obicei. Meteorologii ANM anunță temperaturi peste normal în toate regiunile și precipitații variabile # Adevarul.ro
Vremea în ianuarie va fi mai caldă decât de obicei, anunță ANM. Temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în anumite regiuni și apropiate de normal în altele.
Gigi Becali, acuzat de tratament preferențial în biserică: „Că el e Becali, nu-i așa?” # Adevarul.ro
Patronul FCSB ar fi cerut să se împărtășească în altar, un loc în care doar clericii o pot face.
Moștenirea sângeroasă a războiului: veteranii ruși reveniți de pe front, implicați în sute de crime violente în Rusia # Adevarul.ro
Deciziile Kremlinului de a recruta condamnați pentru războiul din Ucraina se reflectă acum într-o creștere alarmantă a violenței interne în Rusia, potrivit serviciilor britanice de informații.
Regizorul Cristian Mungiu: „Statul e căpușat de lacomi, nu putem spera la un buget onorabil pentru artă” # Adevarul.ro
Regizorul, scenaristul și producătorul Cristian Mungiu caracterizează anul 2025 ca fiind dominat de „un stat căpușat de lacomi” și se arată sceptic în privința unui buget „onorabil pentru artă”.
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas” # Adevarul.ro
În mijlocul meselor copioase de sărbători, friptura poate fi aliatul neașteptat al siluetei. Nutriționista Mihaela Bilic spune că proteinele din carne nu se transformă în grăsime și oferă reguli simple pentru a mânca pe săturate fără kilograme în plus.
Rapid aduce un fotbalist care a eșuat în liga secundă din Spania. A concurat pentru el cu Dinamo # Adevarul.ro
Rapid ar urma să facă în zilele următoare anunțul privind achiziționarea atacantului Daniel Paraschiv.
Un oraș din România crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Localnicii vor plăti sute de lei în plus # Adevarul.ro
Într-un mare municipiu din estul țării, taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne de colectare a deșeurilor nu sunt încă funcționale.
Pompierii intervin marți dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, comuna Buzoești, județul Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și a afectat utilaje de producție, potrivit ISU Argeș.
Pierderile suferite de Rusia în războiul din Ucraina au crescut mai rapid în ultimele 10 luni decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, potrivit unei analize realizate de BBC.
Anul 2025 se încheie cu multe discuții și planuri despre pace, care vor fi analizate și repetate în anul 2026. La sfârșit de an se încing cablurile de comunicații pe liniile roșii, lumea e pătrunsă de spiritul Crăciunului și al Anului Nou, nu e decât speranță în fața noastră.
Președintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Donald Trump și dezminte că ar fi discutat despre grațierea lui Netanyahu # Adevarul.ro
Președintele israelian Isaac Herzog a dezmințit luni afirmația omologului său american Donald Trump potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre o eventuală grațiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat în mai multe dosare de corupție, relatează AFP.
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an financiar deosebit de profitabil, și a intrat într-un grup extrem de restrâns de artiști care au atins acest prag, anunță revista Forbes, citată de AFP.
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și simulează un blocaj al insulei # Adevarul.ro
China a desfășurat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete și manevre navale și aeriene care, potrivit autorităților de la Beijing, au scopul de a simula un blocaj al insulei autonome.
Mircea Lucescu are coșmaruri cu familia Ceaușescu: „Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că fiul său era la Steaua” # Adevarul.ro
Selecționerul naționalei de fotbal a României le-a repetat italienilor durerile sale din trecut. Stilul său lăudăros a ieșit din nou în evidență într-atât de mult încât a afirmat că putea câștiga Liga Campionilor cu Șahtior Donețk.
Gripa face ravagii de Sărbători: peste 10.000 de cazuri noi într-o săptămână. Specialiștii avertizează că va fi mai rău în 2026 # Adevarul.ro
Numărul cazurilor noi de gripă a crescut alarmant în ultima săptămână, depășind 10.000 de noi pacienți chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă, avertizează specialiștii, subliniind că lucrurile se vor agrava în 2026.
Taxa de 25 lei pentru coletele extracomunitare stârnește confuzie. Românii cred că vor plăti mai mult pentru comenzile de pe Shein și Temu # Adevarul.ro
Taxa de 25 de lei impusă pentru coletele venite din afara Uniunii Europene, care privește inclusiv site-urile de cumpărături Shein și Temu, și care se va aplica în România de la data de 1 ianuarie 2026, stârnește ample dezbateri pe rețelele de socializare.
Cum ar arăta o Americă fără imigranți. De la țara oportunităților la ecouri ale unei epoci apuse # Adevarul.ro
America își închide porțile către lume, sigilând granițele, îngustând căile legale de intrare și trimițând noii veniți și rezidenții de lungă durată spre poarta de ieșire din țară, scrie NYT.
Verificările la rețelele de gaze, tot mai cerute. Creștere semnificativă pentru servicii de control # Adevarul.ro
Explozia din cartierul Rahova i-a speriat pe mulți români și a declanșat un val de solicitări pentru verificarea instalațiilor de gaze. Teama de tragedii similare i-a făcut pe oameni să devină mult mai atenți la siguranța locuinței și a sistemelor de încălzire.
Cum a evoluat războiul de artilerie al Ucrainei. De la rachetele americane Atacms la obuzierul Bohdana # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru RBC Ucraina, colonelul Andri Juravlov, șeful adjunct al Forțelor de Rachete și al Comandamentului de Artilerie din cadrul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene a vorbit despre cum a evoluat utilizarea artileriei pe parcursul anilor de război ruso-ucrainean.
Aurul, marele câștigător al anului 2025. Ce spune experții despre tendințele care au marcat piața: „Bitcoin și-a pierdut avântul” # Adevarul.ro
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, lumea financiară arată cu totul altfel decât optimismul „aterizării line” care domnea în previziunile de acum douăsprezece luni.
2025, anul în care Occidentul a clacat. 2026 riscă să fie și mai dur. Analiza The Telegraph # Adevarul.ro
Pentru Europa, ultimii ani nu au adus clarificări, ci mai degrabă o acumulare de ezitări periculoase. Războiul din Ucraina a devenit testul suprem al coeziunii occidentale, iar rezultatele nu sunt încurajatoare.
Angajații plătiți cu minimul pe economie primesc beneficii fiscale în 2026. Care sunt condițiile # Adevarul.ro
Angajații cu salariul minim pe economie vor beneficia în 2026 de o serie de facilități fiscale, aprobate de Guvern prin așa numita „Ordonanță trenuleț”. Facilitățile vor fi acordate pe întreg anul, dar numai dacă salariatul îndeplinește anumite condiții.
Rusia utilizează compania petrolieră sârbă NIS ca mijloc de presiune politică asupra Belgradului, potrivit unei serii de mesaje transmise public, într-un interval scurt, de la Moscova.
O discuție pornită pe Reddit readuce în prim-plan o întrebare care preocupă tot mai mulți români: cântăresc salariile mai mari din afara țării mai mult decât costurile ridicate ale vieții sau, dimpotrivă, orașe precum București, Cluj sau Timișoara oferă un echilibru financiar mai bun?
Pe blogul său, în această perioadă, dr. Mark Hyman atrage atenția asupra confuziilor frecvente făcute de sărbători: nu mesele copioase sunt problema, ci micile obiceiuri care persistă după ele.
30 decembrie: Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, ceea ce a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române # Adevarul.ro
Pe 30 decembrie, în anul 1947, regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, moment care a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române.
Miza economică a tergiversării la CCR a reformei pensiilor: „România se împrumută mai scump decât țările cu rating junk” # Adevarul.ro
România se află într-un conflict cu Comisia Europeană, după ce Curtea Constituțională a amânat încă o dată luarea unei decizii în privința Legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.
29 decembrie 2025
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
Rapid a pierdut prima poziție în Superligă, iar Genoa este pe buza prăpastiei în Serie A.
Șeful FIFA vrea să schimbe regula ofsaidului. Cum va arăta noua poziție în afara jocului # Adevarul.ro
Noutatea a fost anunțată la Dubai.
Primăria Craiova, dată în judecată de proprietarii de câini și pisici. Olguța Vasilescu: „Ce răspundem familiilor disperate” # Adevarul.ro
Mai mulți proprietari de câini și pisici, precum și ONG-uri, au dat în judecată Primăria Craiova, după adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local care limitează numărul de animale de companie ce pot fi găzduite într-un apartament de bloc.
Top 20 aspiratoare 2025‑2026: de la roboți la verticale. Recenzii reale, prețuri și oferte eMAG - recomandări pentru orice tip de locuință și buget # Adevarul.ro
Descoperă top 20 aspiratoare 2025‑2026: de la roboți la verticale. Recenzii reale, prețuri și oferte eMAG. Alege rapid modelul ideal pentru apartamente, case, animale de companie, sau orice buget și începe noul an cu curățenie fără efort.
Proiect în Camera Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene # Adevarul.ro
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie.
După criza apei, municipiul Câmpina nu are nici energie electrică. Viscolul a lăsat în beznă peste 21.000 de locuințe din Prahova # Adevarul.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare.
Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la pensiile magistraţilor este una previzibilă. „Legea va fi promulgată” # Adevarul.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional.
Horoscop marți, 30 decembrie. Leii își găsesc armonia în cămin, iar Capricornii revăd persoane din trecut # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, dezvăluie previziunile pentru fiecare zodie în ziua de marți, 30 decembrie, oferind sfaturi utile despre iubire, sănătate și bani, pentru a încheia anul cu echilibru și energie pozitivă.
Trump se declară furios după un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Puțin. „Una e să atace pentru că sunt atacaţi, alta e să-i atace casa” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”.
Tragedie în Orșova. Un bărbat a murit în timpul unui atac de panică, după ce i-a luat foc casa # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit luni după-amiază în gospodăria unui bărbat din Orșova s-a soldat cu tragedie. Proprietarul a murit la spital, unde a fost dus după ce a făcut un atac de panică.
25 de Femei Relevante pentru 2025: Mihaela Tudor, antreprenor în comunicare ” Noi, femeile să ne punem pe primul plan, pentru că tot ceea ce construim poate fi în pericol” # Adevarul.ro
În cel mai nou episod din podcastul25 de femei relevante pentru 2025”, invitată este Mihaela Tudor, specialist în comunicare, antreprenoare, lider de comunitate și fondatoarea organizației #Wearehalf
Gaza, lovită de o puternică furtună în plină iarnă. Regiunea este deja distrusă de război # Adevarul.ro
O furtună violentă de iarnă agravează suferinţa a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte.
Potrivit anunțului dat de Guvern, premierul Olandei, Dick Schoof, va vizita marți, alături de premierul Bolojan, Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii în județul Cluj.
Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori.
Summit fără substanță. Trump și Zelenski evită tensiunile, dar nu oferă soluții. Politolog: „Nu există un acord de negociat cu Moscova” # Adevarul.ro
În ciuda faptului că s-au vehiculat procente apropiate de 100% privind ajungerea la un acord și s-au făcut declarații optimiste, summitul de la Mar-a-Lago dintre președinții Trump și Zelenski nu va aduce rezultate spetaculoase, spune politologul Sergiu Mișcoiu.
O medaliată cu bronz la Mondiale a murit la doar 58 de ani. „Numele său va rămâne legat pentru totdeauna de istoria atletismului românesc” # Adevarul.ro
În ultimii 3 ani, Tudorița Chidu a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei grupe de copii și juniori.
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune” # Adevarul.ro
Un zbor Ryanair a fost nevoit să revină de urgență din cauza unor turbulențe puternice, în timpul cărora pasagerii au raportat prezența unui avion de vânătoare în apropiere şi mai multe persoane au fost rănite.
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie la Saint-Tropez. Va fi o ceremonie privată # Adevarul.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei.
Donald Trump s-a opus publicării dosarelor Epstein. Dezvăluirile făcute de fosta aliată a președintelui SUA, Marjorie Taylor Greene # Adevarul.ro
Marjorie Taylor Greene face acuzații grave privind dosarele Epstein și opoziția lui Trump față de publicarea acestora.
George Clooney, soţia sa şi copiii lor au primit cetăţenia franceză. Actorul este nemulţumit de politica dusă de Donald Trump # Adevarul.ro
George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
