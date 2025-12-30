Analist militar american: Ucraina nu este într-o situație care să o oblige să accepte pacea „cu orice preț”
Adevarul.ro, 30 decembrie 2025 12:00
Situația de pe frontul din Ucraina rămâne dificilă, însă nu este atât de critică încât Kievul să fie forțat să accepte un acord de pace în condiții echivalente capitulării, afirmă analistul militar american Michael Kofman.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
12:00
Novak Djokovic nu se atinge de alimentul pe care copiii îl adoră: „De atât a fost nevoie pentru a ajunge numărul 1” # Adevarul.ro
Novak Djokovic ocupă în prezent locul 4 ATP.
12:00
Zile libere în 2026: Paștele, 1 Mai și Crăciunul aduc mini-vacanțe pentru angajații din România # Adevarul.ro
Anul 2026 aduce românilor numeroase zile libere legale. Printre acestea se numără sărbători religioase importante, precum Paștele ortodox și cel catolic, Rusaliile sau Crăciunul, dar și zile cu semnificație națională.
12:00
Analist militar american: Ucraina nu este într-o situație care să o oblige să accepte pacea „cu orice preț” # Adevarul.ro
Situația de pe frontul din Ucraina rămâne dificilă, însă nu este atât de critică încât Kievul să fie forțat să accepte un acord de pace în condiții echivalente capitulării, afirmă analistul militar american Michael Kofman.
Acum 30 minute
11:45
Jaf la o sală de jocuri din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 lei, după ce a amenințat o angajată cu un cuțit # Adevarul.ro
Un bărbat a reușit să fure dintr-o sală de jocuri din municipiul Slatina o sumă importantă de bani, amenințând încasatoarea cu un cuțit. Polițiștii l-au reținut pe făptaș a doua zi, recuperând banii.
Acum o oră
11:30
Specialiștii ANM au emis cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară, inclusiv în Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania. ISU recomandă prudență și evitarea deplasărilor neesențiale.
11:30
Haos în Educație. Lipsa unui ministru blochează un sistem deja fragil: „Reformele nu sunt niciodată populare, dar sunt absolut necesare” # Adevarul.ro
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie. De atunci și până acum, premierul Ilie Bolojan nu a numit nici măcar un interimar. Întârzierea ar putea fi pusă pe seama perioadei de Sărbători, dar semnalul transmis nu este unul bun.
11:15
Prof. Univ. Dr. Carmina-Liana Mușat, MedLife: „Medicina sportivă nu este doar o profesie, ci o misiune.” # Adevarul.ro
Există medici care își practică meseria cu rigoare și există medici care o transformă într-o misiune.
11:15
Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine 2026 într-un eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia, miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul promite o seară de sărbătoare, cu muzică live, jocuri de lumini, artificii și efecte speciale, potrivită pentru toa
11:15
Caz tragic la Zoo Craiova: motivul revoltător pentru care a murit un pui de tigru bengalez alb # Adevarul.ro
Un pui de tigru bengalez alb, specie rară și pe cale de dispariție, a murit la Grădina Zoologică din Craiova după ce ar fi înghițit un ambalaj de plastic aruncat de vizitatori, potrivit unui comunicat al societății care administrează grădina, ECO Urbis.
Acum 2 ore
11:00
Kremlinul susține că Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina după presupusul atac cu drone asupra unei reședințe a lui Putin # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Iuri Ușakov susține că președintele american Donald Trump și-a ajustat abordarea față de Ucraina și față de președintele Volodimir Zelenski în urma relatărilor apărute luni despre o tentativă de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele liderului rus.
11:00
„Inteligența Artificială ne citește fricile”. Ghid de protecție împotriva manipulării digitale # Adevarul.ro
Un nou ghid educațional, lansat sub egida Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Poliției Române, trage un semnal de alarmă privind modul în care tehnologia ne influențează viața de zi cu zi.
11:00
Cel mai lung drum din Europa: mega-autostrada care traversează 10 țări și se întinde până în Asia # Adevarul.ro
Cel mai lung drum din Europa, E40, leagă vestul și estul continentului pe o distanță de 5.369 de mile. Șoseaua traversează 10 țări și oferă șoferilor o aventură rutieră fără precedent, de la Calais, Franța, până în Ridder, Kazahstan.
10:30
Gina Bradea dezvăluie meniul de Revelion: „Facem cantități mici, nu are rost să mâncăm o săptămână sau să aruncăm” # Adevarul.ro
Bucătăria Ginei Bradea se pregătește de sărbătoare, iar vedeta culinară a împărtășit recent detalii despre meniul său pentru Revelion, menit să inspire gospodinele și pasionații de gastronomie.
10:30
Taxele și impozitele vor crește vertiginos în 2026, după ce Curtea Constituțională a respins obiecția AUR, astfel încât pachetul 2 de măsuri fiscale asumat deja de Guvern va intra în vigoare la 1 ianuarie. Acestuia i se alătură și „ordonanța trenuleț”, care reduce unele impozite.
10:15
Şofer beat și drogat, urmărit de Poliţie în Craiova, a lovit maşini şi a refuzat recoltarea de probe biologice # Adevarul.ro
Un bărbat de 30 de ani din comuna Cârna, judeţul Dolj, a fost reţinut după ce a fugit de poliţişti şi a provocat mai multe accidente minore în timpul urmăririi. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie.
Acum 4 ore
10:00
Ar trebui România să urmeze exemplul Bulgariei de aderare la Euro? Consultant fiscal: Creditele ar fi mai ieftine # Adevarul.ro
În timp ce Bulgaria se pregătește ca peste câteva zile să renunțe oficial la Leva în favoarea Euro, România este încă departe de acest obiectiv, pe care clasa politică pare să îl fi amânat pe perioadă nedeterminată.
09:45
Alarmă la un mall din Sibiu: 17 persoane evacuate după fisurarea instalației frigorifice # Adevarul.ro
17 persoane au fost evacuate preventiv marți dintr-un centru comercial din municipiul Sibiu, după ce instalația frigorifică a suferit o fisură, generând un potențial pericol pentru vizitatori și angajați.
09:45
Femeie lovită pe troturar de o dubă. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un panou electric în Pipera # Adevarul.ro
O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă marți dimineață pe bulevardul Pompeiu, în zona Pipera. Șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului, a acroșat pietonul și s-a oprit într-un panou electric, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri.
09:30
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital” # Adevarul.ro
Chirurgul Elian Al-Aqrabawi, unul dintre cei mai apreciați medici ai Secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, lansează un apel public ferm după numeroase situații în care aparținătorii pacienților au încălcat regulile de igienă, de acces și de conduită medicală.
09:30
Ce ar însemna pentru România un colaps militar al Ucrainei: avertisment sumbru al experților # Adevarul.ro
Prăbușirea frontului ucrainean și un eventual acord de pace care ar legitima agresiunea Rusiei ar transforma România într-un stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale, economiei și stabilității regionale.
09:30
Ianuarie mai cald decât de obicei. Meteorologii ANM anunță temperaturi peste normal în toate regiunile și precipitații variabile # Adevarul.ro
Vremea în ianuarie va fi mai caldă decât de obicei, anunță ANM. Temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în anumite regiuni și apropiate de normal în altele.
09:00
Gigi Becali, acuzat de tratament preferențial în biserică: „Că el e Becali, nu-i așa?” # Adevarul.ro
Patronul FCSB ar fi cerut să se împărtășească în altar, un loc în care doar clericii o pot face.
08:45
Moștenirea sângeroasă a războiului: veteranii ruși reveniți de pe front, implicați în sute de crime violente în Rusia # Adevarul.ro
Deciziile Kremlinului de a recruta condamnați pentru războiul din Ucraina se reflectă acum într-o creștere alarmantă a violenței interne în Rusia, potrivit serviciilor britanice de informații.
08:45
Regizorul Cristian Mungiu: „Statul e căpușat de lacomi, nu putem spera la un buget onorabil pentru artă” # Adevarul.ro
Regizorul, scenaristul și producătorul Cristian Mungiu caracterizează anul 2025 ca fiind dominat de „un stat căpușat de lacomi” și se arată sceptic în privința unui buget „onorabil pentru artă”.
08:30
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas” # Adevarul.ro
În mijlocul meselor copioase de sărbători, friptura poate fi aliatul neașteptat al siluetei. Nutriționista Mihaela Bilic spune că proteinele din carne nu se transformă în grăsime și oferă reguli simple pentru a mânca pe săturate fără kilograme în plus.
08:15
Rapid aduce un fotbalist care a eșuat în liga secundă din Spania. A concurat pentru el cu Dinamo # Adevarul.ro
Rapid ar urma să facă în zilele următoare anunțul privind achiziționarea atacantului Daniel Paraschiv.
08:15
Un oraș din România crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Localnicii vor plăti sute de lei în plus # Adevarul.ro
Într-un mare municipiu din estul țării, taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne de colectare a deșeurilor nu sunt încă funcționale.
Acum 6 ore
07:45
Pompierii intervin marți dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, comuna Buzoești, județul Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și a afectat utilaje de producție, potrivit ISU Argeș.
07:30
Pierderile suferite de Rusia în războiul din Ucraina au crescut mai rapid în ultimele 10 luni decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, potrivit unei analize realizate de BBC.
07:30
Anul 2025 se încheie cu multe discuții și planuri despre pace, care vor fi analizate și repetate în anul 2026. La sfârșit de an se încing cablurile de comunicații pe liniile roșii, lumea e pătrunsă de spiritul Crăciunului și al Anului Nou, nu e decât speranță în fața noastră.
07:00
Președintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Donald Trump și dezminte că ar fi discutat despre grațierea lui Netanyahu # Adevarul.ro
Președintele israelian Isaac Herzog a dezmințit luni afirmația omologului său american Donald Trump potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre o eventuală grațiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat în mai multe dosare de corupție, relatează AFP.
06:45
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an financiar deosebit de profitabil, și a intrat într-un grup extrem de restrâns de artiști care au atins acest prag, anunță revista Forbes, citată de AFP.
06:30
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și simulează un blocaj al insulei # Adevarul.ro
China a desfășurat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete și manevre navale și aeriene care, potrivit autorităților de la Beijing, au scopul de a simula un blocaj al insulei autonome.
06:30
Mircea Lucescu are coșmaruri cu familia Ceaușescu: „Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că fiul său era la Steaua” # Adevarul.ro
Selecționerul naționalei de fotbal a României le-a repetat italienilor durerile sale din trecut. Stilul său lăudăros a ieșit din nou în evidență într-atât de mult încât a afirmat că putea câștiga Liga Campionilor cu Șahtior Donețk.
06:15
Gripa face ravagii de Sărbători: peste 10.000 de cazuri noi într-o săptămână. Specialiștii avertizează că va fi mai rău în 2026 # Adevarul.ro
Numărul cazurilor noi de gripă a crescut alarmant în ultima săptămână, depășind 10.000 de noi pacienți chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă, avertizează specialiștii, subliniind că lucrurile se vor agrava în 2026.
Acum 8 ore
05:15
Taxa de 25 lei pentru coletele extracomunitare stârnește confuzie. Românii cred că vor plăti mai mult pentru comenzile de pe Shein și Temu # Adevarul.ro
Taxa de 25 de lei impusă pentru coletele venite din afara Uniunii Europene, care privește inclusiv site-urile de cumpărături Shein și Temu, și care se va aplica în România de la data de 1 ianuarie 2026, stârnește ample dezbateri pe rețelele de socializare.
04:45
Cum ar arăta o Americă fără imigranți. De la țara oportunităților la ecouri ale unei epoci apuse # Adevarul.ro
America își închide porțile către lume, sigilând granițele, îngustând căile legale de intrare și trimițând noii veniți și rezidenții de lungă durată spre poarta de ieșire din țară, scrie NYT.
04:15
Verificările la rețelele de gaze, tot mai cerute. Creștere semnificativă pentru servicii de control # Adevarul.ro
Explozia din cartierul Rahova i-a speriat pe mulți români și a declanșat un val de solicitări pentru verificarea instalațiilor de gaze. Teama de tragedii similare i-a făcut pe oameni să devină mult mai atenți la siguranța locuinței și a sistemelor de încălzire.
Acum 12 ore
03:45
Cum a evoluat războiul de artilerie al Ucrainei. De la rachetele americane Atacms la obuzierul Bohdana # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru RBC Ucraina, colonelul Andri Juravlov, șeful adjunct al Forțelor de Rachete și al Comandamentului de Artilerie din cadrul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene a vorbit despre cum a evoluat utilizarea artileriei pe parcursul anilor de război ruso-ucrainean.
03:15
Aurul, marele câștigător al anului 2025. Ce spune experții despre tendințele care au marcat piața: „Bitcoin și-a pierdut avântul” # Adevarul.ro
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, lumea financiară arată cu totul altfel decât optimismul „aterizării line” care domnea în previziunile de acum douăsprezece luni.
02:45
2025, anul în care Occidentul a clacat. 2026 riscă să fie și mai dur. Analiza The Telegraph # Adevarul.ro
Pentru Europa, ultimii ani nu au adus clarificări, ci mai degrabă o acumulare de ezitări periculoase. Războiul din Ucraina a devenit testul suprem al coeziunii occidentale, iar rezultatele nu sunt încurajatoare.
02:15
Angajații plătiți cu minimul pe economie primesc beneficii fiscale în 2026. Care sunt condițiile # Adevarul.ro
Angajații cu salariul minim pe economie vor beneficia în 2026 de o serie de facilități fiscale, aprobate de Guvern prin așa numita „Ordonanță trenuleț”. Facilitățile vor fi acordate pe întreg anul, dar numai dacă salariatul îndeplinește anumite condiții.
01:45
Rusia utilizează compania petrolieră sârbă NIS ca mijloc de presiune politică asupra Belgradului, potrivit unei serii de mesaje transmise public, într-un interval scurt, de la Moscova.
01:15
O discuție pornită pe Reddit readuce în prim-plan o întrebare care preocupă tot mai mulți români: cântăresc salariile mai mari din afara țării mai mult decât costurile ridicate ale vieții sau, dimpotrivă, orașe precum București, Cluj sau Timișoara oferă un echilibru financiar mai bun?
00:45
Pe blogul său, în această perioadă, dr. Mark Hyman atrage atenția asupra confuziilor frecvente făcute de sărbători: nu mesele copioase sunt problema, ci micile obiceiuri care persistă după ele.
00:15
30 decembrie: Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, ceea ce a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române # Adevarul.ro
Pe 30 decembrie, în anul 1947, regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, moment care a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române.
00:15
Miza economică a tergiversării la CCR a reformei pensiilor: „România se împrumută mai scump decât țările cu rating junk” # Adevarul.ro
România se află într-un conflict cu Comisia Europeană, după ce Curtea Constituțională a amânat încă o dată luarea unei decizii în privința Legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.
29 decembrie 2025
23:45
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:45
Rapid a pierdut prima poziție în Superligă, iar Genoa este pe buza prăpastiei în Serie A.
23:30
Șeful FIFA vrea să schimbe regula ofsaidului. Cum va arăta noua poziție în afara jocului # Adevarul.ro
Noutatea a fost anunțată la Dubai.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.