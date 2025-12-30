Hyundai nu este în poziția în care poate activa opțiunea de buyback pentru fabrica din Rusia

08:10

Sedanurile elegante cu care „corporatiștii” și managerii erau obișnuiți, de la BMW Serie 3, Mercedes C Class sau Audi A4, ca să nu mai vorbim de mult mai accesibilul VW Passat, nu mai sunt la modă în Europa în acest moment, după cum arată statisticile privind înmatriculările. Scăderile vânzărilor acestui tip de caroserie sunt valabile pentru toate categoriile de clienți, dar cei care au generat o scădere importantă sunt clienții de flote, companiile care cumpără mașinile pentru propriii angajați.