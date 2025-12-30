Ștefan Bănică urcă alături de Emilia Popescu pe scenă, la Revelionul cel mai neBUN. Numărul plin de umor va fi văzut pe Antena 1 și AntenaPLAY în noaptea dintre ani
SpyNews, 30 decembrie 2025 12:20
Numere de dans, momente umoristice, cei mai renumiți artiști din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1. Voia bună şi distracţia vor fi şi ele la înălţime, într-o noapte în care petrecerea este pentru toate gusturile, iar comedia va fi la ea acasă pe scena Revelionului cel mai neBUN. Ştefan Bănică şi Emilia Popescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Adriana Trandafir, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.
Acum 5 minute
12:40
Câte zile se păstrează sarmalele în frigider. Aspecte la care trebuie să fii atent atunci înainte de a le consuma # SpyNews
Sarmalele sunt fără doar și poate nelipsite de pe mesele de sărbătoare ale tuturor românilor. Însă, sunt câteva aspecte importante, pe care orice gospodină trebuie să le știe. Iată cât timp se păstrează la frigider acest preparat!
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Larisa Uță a dezvăluit de ce este Survivor singura emisiune la care și-a dorit să participe: ”Mi-e frică” # SpyNews
Larisa Uță face parte din tribul ”Faimoșilor” la Survivor! Antrenoarea de fitness a dezvăluit că această emisiune este singurul proiect de televiziune la care și-a dorit vreodată să participe și a spus și care este motivul.
12:10
Cu siguranță, multe perechi de miri se gândesc care este perioada cea mai potrivită pentru a-și organiza nunta. Ei bine, avem și răspunsul la această întrebare! Totodată, am aflat și când este strict interzis să faci nuntă în 2026.
Acum 2 ore
11:30
Locuitorii dintr-o regiune din Statele Unite ale Americii trăiesc cu zeci de ani înaintea altor țări. Un bărbat a rămas fără cuvinte când a văzut cum le sunt livrate coletele oamenilor. A filmat întreaga acțiune a dronelor!
11:10
A izbuncit scandalul după moartea lui Brigitte Bardot. Cele mai mari controverse care nu o lasă să se odihnească în pace # SpyNews
Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, însă la nici o săptămână de la deces, moartea ei este umbrită de controverse mari! Se speculează că ar fi fost deja înmormântată și este acuzată că a fost rasistă în timpul vieții sale. Au apărut controverse și cu privire la avere.
11:10
Accident grav, în București! O femeie care se afla pe trotuar a fost lovită de o dubă. Șoferul a pierdut controlul volanului # SpyNews
O femeie și-a văzut moartea cu ochii, după ce a fost lovită de o duba. Victima se afla pe trotuar, însă șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului. Haideți să aflăm în ce stare este femeia.
11:00
Anul 2025, plin de lecții pentru Andreea Raicu! Nu i-a fost deloc ușor: "Am ales curajul în momentele în care mă durea" # SpyNews
Andreea Baicu a vorbit deschis despre cum a fost pentru ea anul 2025, mai ales pe plan personal. Vedetei nu i-a fost deloc ușor, însă a reușit să se redescopere. Iată ce a transmis!
Acum 4 ore
10:20
Alina Marymar, mesaj emoționant pentru mama lui Lucas! Are legătură cu nepotul brunetei, care și-a pierdut viața # SpyNews
Alina Marymar i-a dedicat prietenei sale un mesaj care îți sfâșie sufletul, cu ocazia zilei sale de naștere. Partenera lui Tzancă Uraganu și-a pierdut nepotul din cauza unei boli nemiloase.
10:10
Ce tradiții se respectă de sărbători în familia lui Adrian Minune. Cântărețul și fiica sa, Karmen, declarații emoționante # SpyNews
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare.
10:10
Halucinant! Lista completă a companiilor din America care au dat afară zeci de mii de angajați ca să îi înlocuiască cu A.I # SpyNews
Zeci de companii au decis să concedieze o mulțime de angajați, pentru a-i înlocui cu A.I - o alternativă mai ieftină. Sute de mii de persoane și-au pierdut locul de muncă pentru că postul lor a putut fi înlocuit de inteligență artificială.
09:50
Amal și George Clooney se pare că vor începe noul an cu dreptul! Cei doi au primit o veste mare, în ceea ce îi privește pe gemenii lor, în vârstă de 8 ani. Copiii au primit cetățenia franceză.
09:40
09:30
Încă o lovitură pentru Dan Petrescu! Antrenorul se zbate pe patul de spital, dar mai are și alte probleme complicate # SpyNews
Lovitură după lovitură pentru Dan Petrescu! Antrenorul a primit o altă veste proastă, în timp ce se află pe patul de spital și trece prin clipe extrem de dificile din cauza problemelor de sănătate.
09:10
08:50
Anamaria Prodan este de ceva timp în Republica Dominicană, pregătită să facă parte din primul sezon Survivor, în calitate de comentator. Vedeta s-a adaptat la stilul de viață exotic și le-a arătat fanilor ei ce mănâncă!
Acum 6 ore
08:40
Cum le-a răspuns Cristina Pucean celor care au acuzat-o că minte în ceea ce privește despărțirea de Bogdan de la Ploiești. A oferit o replică pe măsură # SpyNews
După mult timp în care a evitat să vorbească despre cele întâmplate, Cristina Pucean a decis că a venit momentul să dea cărțile pe față și să povestească versiunea ei. Astfel, bruneta a explicat că ar fi fost înșelată cu Vanessa, iar unele persoane inaca o acuză că despărțirea de cântăreț ar fi o înscenare. Iată cum a răspuns dansatoarea!
Acum 24 ore
23:30
Beyonce a intrat, oficial, în rândul miliardarilor, potrivit Forbes. Doar alți patru artiști mai au averi de ordinul miliardelor, printre care și soțul ei, Jay-Z. Unul dintre momentele care au contribuit la consolidarea carierei sale și implicit a veniturilor a fost turneul internațional, încheiat în vara acestui an.
23:00
Locul fabulos în care și-a petrecut Crăciunul Oana Marica! O noapte costă minimum 2.000 de euro la cea mai ieftină cameră # SpyNews
Oana Marica a bifat o nouă vacanță de lux. Șatena a plecat într-un loc fabulos, de Crăciun. S-a cazat într-un hotel dintr-o zonă exclusivistă, acolo unde cea mai ieftină cameră costă cel puțin 2.000 de euro pe noapte.
22:00
Cum va sta cu banii fiecare zodie în parte, în 2026! Te așteaptă sau nu prosperitatea, în următoarele 12 luni # SpyNews
2026 se anunță un an cu schimbări în bine pentru zodii, la capitolul bani. Unii nativi pot face investiții importante sau pot decide să renunțe la locul de muncă actual pentru a face ceva pe cont propriu. Va fi o perioadă bună și pentru colaborări.
21:40
Influenceriță din România, șocată de toaletele din America: „Nici chiar așa”. Ce a enervat-o # SpyNews
O influenceriță de la noi a plecat din New York și a mers la Los Angeles. Aura a fost șocată de toaletele din America, în condițiile în care nu pare că asigură prea multă intimitate. Influencerița a fost nevoită să schimbe și hotelul după ce a ajuns în Los Angeles.
21:30
Vedetele din România care s-au cuplat ori s-au căsătorit în 2025! Ele și-au găsit jumătatea # SpyNews
Care sunt vedetele din România care s-au cuplat ori s-au căsătorit în anul 2025?Spynews.ro vine cu lista completă a vedetelor care și-au găsit jumătatea în acest an, fie că au început povești de dragoste discrete, fie că au decis să facă pasul cel mare și să-și unească destinele. Anul 2025 a fost unul plin de surprize pe plan sentimental pentru lumea mondenă.
21:30
Tradiție ciudată pentru Georgiana Lobonț! Motivul pentru care artista taie porcul după Crăciun # SpyNews
Georgiana Lobonț surprinde printr-o tradiție mai puțin obișnuită: artista taie porcul după Crăciun! Aceasta s-a pregătit cu mare atenție pentru a sărbători Crăciunul „după Crăciun”, punând accent pe liniște și familie. Pentru cântăreață, momentul nu ține de calendar, ci de semnificația profundă a sărbătorii.
21:30
Cel mai greu an pentru Raluca Pastramă! 2025 a lovit-o din toate părțile: a ajuns la psiholog și spune ce regrete are # SpyNews
Raluca Pastramă face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre cel mai greu an din viața ei. Deși a mai trecut prin perioade dificile, marcate de scandaluri, divorțuri și procese intens mediatizate, vedeta spune că abia acum realizează că nu atunci i-a fost greu, ci în prezent a traversat cea mai dură perioadă.
21:30
„Monstrul din Caracal” și „Fiara din Balcani”, răsfăț în pușcărie | Ce li se servește la masa de Revelion! # SpyNews
În timp ce victimele lor sunt oale și ulcele, criminalii sadici Dincă și Passaris așteaptă cu nerăbdare masa de Revelion, pentru a-și delecta papilele gustative cu fripturi și sărmăluțe.
21:10
Costel Biju, cea mai așteptată apariție, la majoratul fiicei unui afacerist. Manelistul a adus mașina de lux primită de Ștefania de la părinți # SpyNews
O tânăra de 18 ani a avut parte de o surpriză de proporții, în ziua majoratului. Ștefania a primit o mașină de lux de la părinții ei. Cadoul a fost adus de Costel Biju, cel care a și întreținut atmosfera la petrecere.
20:30
Dana Rogoz și familia ei se află în vacanță, în China. Actrița, soțul și copiii lor au mers în Shanghai, dar au avut parte și de două țepe, una cu o firmă de taxiuri și alte la o ceainărie, acolo unde au plătit mai mult decât au crezut inițial.
19:50
Britney Spears, mesaj acid la adresa familiei sale, de Crăciun: „Niciodată nu mi-au provocat traume”. Cu cine și-a petrecut sărbătorile # SpyNews
Britney Spears nu a avut dintotdeauna o relație bună cu familia ei. De Crăciun, și-a criticat rudele, pe rețelele de socializare, după ce familia a sărbătorit fără ea, în acest an. L-a avut alături, în schimb, pe fiul ei, în vârstă de 19 ani.
19:20
O clarvăzătoare prezice pentru 2026 înmormântarea unui lider mondial. Ce alte evenimente cu impact major ar putea avea loc anul viitor # SpyNews
O clarvăzătoare care a mai făcut preziceri și în trecut a anunțat că s-ar putea ca anul viitor să aibă loc înmormântarea unui lider mondial, fie rege sau președinte ori fost președinte. Potrivit prezicerilor ei, inclusiv Donald Trump va fi prezent.
18:50
18:40
O fostă atletă a murit astăzi, la 58 de ani. Sportiva a obținut medalia de bronz la Campionatul de la Sevilla # SpyNews
O fostă atletă a murit astăzi. Vestea a fost dată de clubul sportiv unde era antrenoare a secției de atletism în ultimii trei ani. Sportiva a obținut medalia de bronz la Campionatul de la Sevilla.
18:10
A început numărătoarea inversă pentru Larisa Udilă! Influencerița poate naște oricând: „Emoții la cote maxime” # SpyNews
Larisa Udilă și soțul ei se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Influencerița a mers la control, iar medicul i-a spus că ar putea naște oricând. Totuși, bruneta vrea să plece în vacanță de Revelion, cu familia.
17:50
17:40
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, judecată pentru că își petrece nopțile doar în cluburi: „Ce educație îi oferi fetei?”. Cum a reacționat Liliana # SpyNews
Mama Vanessei, iubita lui Bogdan de la Ploiești, a fost criticată pe motiv că își petrece nopțile doar în cluburi. Liliana nu a rămas indiferentă și a reacționat, în urma comentariului răutăcios.
17:10
Ce semn a primit Mirela Năsturică de la Sfânta Parascheva, în legătură cu problemele de sănătate ale fiicei sale: „Mulți spun că așa ceva nu există” # SpyNews
Mirela și Elvis Năsturică au împreună doi copii. Sara, în vârstă de 18 ani, se confruntă de aproape patru ani cu probleme de sănătate. Artista a povestit că a primit un semn de la Sfânta Parascheva în legătura cu boala fiicei sale.
16:40
Emilia Ghinescu, apel disperat. Întâmplarea care a întristat-o pe cântăreață: „Știu ce este în sufletul meu și al copiilor” # SpyNews
Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat, după o situație neplăcută care a avut loc aseară. Cântăreața recunoaște că întâmplarea a întristat-o atât pe ea, cât și pe copiii ei.
16:30
Sezonul rece vine cu provocări mari pentru șoferi. Dacă în alte perioade ale anului poți să lași aproape orice în mașină, iarna lucrurile stau complet diferit. Există câteva lucruri pe care nu trebuie sub nicio formă să le lași în mașina peste noapte sau un timp îndelungat.
15:50
Ce rezoluții au Anda Adam și Joseph pentru anul 2026. Artista și soțul ei au dezvăluit cum arată Revelionul ideal # SpyNews
15:50
Bogdan de la Ploiești, fotografiat de Vanessa, în intimitatea casei sale! Cei doi devin tot mai apropiați # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa devin din ce în ce mai apropiați. Cântărețul a fost fotografiat în propria casă, de nepoata lui Sorinel Puștiu. Iată cum l-a surprins!
15:40
Anastasia Soare și-a sărbătorit ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis Kris Jenner # SpyNews
Anastasia Soare a împlinit 68 de ani ieri, 28 decembrie. Vedeta a sărbătorit alături de nume mari de la Hollywood și a primit urări din partea celor mai cunoscute vedete. Celebra Kris Jenner i-a transmis un mesaj emoționant.
15:00
Ramona Olaru, ironie maximă față de cei care au spus că nu este asumată! Cum a închis ”gurile rele” # SpyNews
Ramona Olaru le-a răspuns cu bun videoclip neașeptat persoanelor care susțin că nu este asumată cu trecutul ei. Asistenta TV a demonstrat că nu este deloc afectată de criticile pe care le-a primit în ultima perioadă.
14:50
Salvamontiștii au emis un avertisment important pentru toți turiștii care își vor petrece Revelionul la munte. Aceștia vor trebui să sporească atenția. Iată care este motivul!
14:10
Cornel Păsat a avut parte de un Crăciun trist. A fost primul an în care a sărbătorit singur # SpyNews
Cornel Păsat a sărbătorit Crăciunul de unul singur, fără soție și copil. Dansatorul a vorbit, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars despre cum a fost pentru el Nașterea Domnului. Nu i-a fost deloc ușor!
14:10
Bogdan de la Ploiești a recunoscut că nu mai era fericit alături de Cristina Pucean: ”Prezentul cere altceva” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a renunțat la versuri, săgeți cu replici acide și metafore și a vorbit clar despre despărțirea de Cristina Pucean. Cântărețul a recunoscut că nu mai era fericit și nu mai avea liniște alături de ea.
13:40
Anul Nou se apropie cu pași repezi și, cu siguranță, multe persoane se întreabă ce urări ar trebui să le ureze celor dragi la trecerea dintre ani. Așadar, noi venim în ajutor! Iată câteva idei de mesaje de Anul Nou 2026!
13:30
Incendiu puternic la o nuntă din cauza artificiilor de pe tort! Mirele a ajuns la spital cu arsuri # SpyNews
Momente cumplite la o nuntă! Un incendiu a izbucnit în sala în care se aflau 200 de invitați, din cauza artificiilor de pe tort. Mirele a suferit arsuri și a fost transportat de urgență la spital.
12:50
Sorinel Puștiu, moment emoționant alături de soția lui! Au dansat în zăpadă ca doi îndrăgostiți # SpyNews
Sorinel Puștiu și soția lui sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! După mai bine de 25 de ani de relație, cei doi s-au filmat într-o ipostază în care doar tinerii îndrăgostiți mai sunt văzuți! Fanii și familia au fost impresionați.
12:50
Ieri
12:20
Cererea în căsătorie cu care o tânără a ieșit din tipare. S-a pus în genunchi în fața iubitului și l-a cerut de soț # SpyNews
O tânără a făcut un gest care le-ar enerva pe cele care susțin cuplurile tradiționale. Aceasta s-a pus în genunchi în fața iubitului ei și l-a cerut de soț. Totul a fost filmat, iar imaginile au împărțit publicul în două tabere.
12:20
Anamaria Prodan intră în 2026 schimbată total! Lecția cu care pleacă din 2025: "Ana a învățat că..." # SpyNews
Anamaria Prodan a recunoscut faptul că în 2025 s-a schimbat complet. Cunoscuta impresara va intra în 2026 cu multe lecții învățate, despre care a vorbit fără perdea. Iată ce a declarat, pentru Știrile Antena Stars!
