Ce planuri are What's UP pentru 2026. Tradițiile pe care le respectă în fiecare an
SpyNews, 29 decembrie 2025 17:50
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare. Petrecerea nu va putea fi ratată, căci surprizele și premierele nu vor lipsi, iar distracția este garantată! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito sunt cei care se vor asigura că totul ne merge bine și în următorul an, iar invitații vor aduce veselia și voia bună, pe Antena 1 și AntenaPLAY!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
18:10
A început numărătoarea inversă pentru Larisa Udilă! Influencerița poate naște oricând: „Emoții la cote maxime” # SpyNews
Larisa Udilă și soțul ei se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Influencerița a mers la control, iar medicul i-a spus că ar putea naște oricând. Totuși, bruneta vrea să plece în vacanță de Revelion, cu familia.
Acum 30 minute
17:50
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare. Petrecerea nu va putea fi ratată, căci surprizele și premierele nu vor lipsi, iar distracția este garantată! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito sunt cei care se vor asigura că totul ne merge bine și în următorul an, iar invitații vor aduce veselia și voia bună, pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Acum o oră
17:40
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, judecată pentru că își petrece nopțile doar în cluburi: „Ce educație îi oferi fetei?”. Cum a reacționat Liliana # SpyNews
Mama Vanessei, iubita lui Bogdan de la Ploiești, a fost criticată pe motiv că își petrece nopțile doar în cluburi. Liliana nu a rămas indiferentă și a reacționat, în urma comentariului răutăcios.
Acum 2 ore
17:10
Ce semn a primit Mirela Năsturică de la Sfânta Parascheva, în legătură cu problemele de sănătate ale fiicei sale: „Mulți spun că așa ceva nu există” # SpyNews
Mirela și Elvis Năsturică au împreună doi copii. Sara, în vârstă de 18 ani, se confruntă de aproape patru ani cu probleme de sănătate. Artista a povestit că a primit un semn de la Sfânta Parascheva în legătura cu boala fiicei sale.
16:40
Emilia Ghinescu, apel disperat. Întâmplarea care a întristat-o pe cântăreață: „Știu ce este în sufletul meu și al copiilor” # SpyNews
Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat, după o situație neplăcută care a avut loc aseară. Cântăreața recunoaște că întâmplarea a întristat-o atât pe ea, cât și pe copiii ei.
16:30
Sezonul rece vine cu provocări mari pentru șoferi. Dacă în alte perioade ale anului poți să lași aproape orice în mașină, iarna lucrurile stau complet diferit. Există câteva lucruri pe care nu trebuie sub nicio formă să le lași în mașina peste noapte sau un timp îndelungat.
Acum 4 ore
15:50
Ce rezoluții au Anda Adam și Joseph pentru anul 2026. Artista și soțul ei au dezvăluit cum arată Revelionul ideal # SpyNews
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare.
15:50
Bogdan de la Ploiești, fotografiat de Vanessa, în intimitatea casei sale! Cei doi devin tot mai apropiați # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa devin din ce în ce mai apropiați. Cântărețul a fost fotografiat în propria casă, de nepoata lui Sorinel Puștiu. Iată cum l-a surprins!
15:40
Anastasia Soare și-a sărbătorit ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis Kris Jenner # SpyNews
Anastasia Soare a împlinit 68 de ani ieri, 28 decembrie. Vedeta a sărbătorit alături de nume mari de la Hollywood și a primit urări din partea celor mai cunoscute vedete. Celebra Kris Jenner i-a transmis un mesaj emoționant.
15:00
Ramona Olaru, ironie maximă față de cei care au spus că nu este asumată! Cum a închis ”gurile rele” # SpyNews
Ramona Olaru le-a răspuns cu bun videoclip neașeptat persoanelor care susțin că nu este asumată cu trecutul ei. Asistenta TV a demonstrat că nu este deloc afectată de criticile pe care le-a primit în ultima perioadă.
14:50
Salvamontiștii au emis un avertisment important pentru toți turiștii care își vor petrece Revelionul la munte. Aceștia vor trebui să sporească atenția. Iată care este motivul!
Acum 6 ore
14:10
Cornel Păsat a avut parte de un Crăciun trist. A fost primul an în care a sărbătorit singur # SpyNews
Cornel Păsat a sărbătorit Crăciunul de unul singur, fără soție și copil. Dansatorul a vorbit, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars despre cum a fost pentru el Nașterea Domnului. Nu i-a fost deloc ușor!
14:10
Bogdan de la Ploiești a recunoscut că nu mai era fericit alături de Cristina Pucean: ”Prezentul cere altceva” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a renunțat la versuri, săgeți cu replici acide și metafore și a vorbit clar despre despărțirea de Cristina Pucean. Cântărețul a recunoscut că nu mai era fericit și nu mai avea liniște alături de ea.
13:40
Anul Nou se apropie cu pași repezi și, cu siguranță, multe persoane se întreabă ce urări ar trebui să le ureze celor dragi la trecerea dintre ani. Așadar, noi venim în ajutor! Iată câteva idei de mesaje de Anul Nou 2026!
13:30
Incendiu puternic la o nuntă din cauza artificiilor de pe tort! Mirele a ajuns la spital cu arsuri # SpyNews
Momente cumplite la o nuntă! Un incendiu a izbucnit în sala în care se aflau 200 de invitați, din cauza artificiilor de pe tort. Mirele a suferit arsuri și a fost transportat de urgență la spital.
12:50
Sorinel Puștiu, moment emoționant alături de soția lui! Au dansat în zăpadă ca doi îndrăgostiți # SpyNews
Sorinel Puștiu și soția lui sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! După mai bine de 25 de ani de relație, cei doi s-au filmat într-o ipostază în care doar tinerii îndrăgostiți mai sunt văzuți! Fanii și familia au fost impresionați.
12:50
Vestea anului! Cristi Tănase și soția s-au împăcat! Adina a făcut marele anunț: "Am fost la războaie grele" # SpyNews
Cristi Tănase și soția au îngropat securea războiului și au decis să-și mai acorde o șansă. Marele anunț a fost făcut de Adina, cea alături de care fostul fotbalist are un copil. S-au împăcat sau nu doar pentru fetița lor?
12:20
Cererea în căsătorie cu care o tânără a ieșit din tipare. S-a pus în genunchi în fața iubitului și l-a cerut de soț # SpyNews
O tânără a făcut un gest care le-ar enerva pe cele care susțin cuplurile tradiționale. Aceasta s-a pus în genunchi în fața iubitului ei și l-a cerut de soț. Totul a fost filmat, iar imaginile au împărțit publicul în două tabere.
12:20
Anamaria Prodan intră în 2026 schimbată total! Lecția cu care pleacă din 2025: "Ana a învățat că..." # SpyNews
Anamaria Prodan a recunoscut faptul că în 2025 s-a schimbat complet. Cunoscuta impresara va intra în 2026 cu multe lecții învățate, despre care a vorbit fără perdea. Iată ce a declarat, pentru Știrile Antena Stars!
Acum 8 ore
12:00
Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani, la Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Revelionul cel mai nebun se va transforma într-un maraton al distracției și bucuriei, în timp ce noaptea dintre ani va deveni o experiență de neuitat pentru cei care aleg să înceapă un nou an cu voie bună, doar la Antena 1! Numeroși artiști vor urca pe scenă, iar melodii consacrate, dar și piese noi, vor răsuna în noaptea dintre ani. Atmosfera efervescentă ne va învălui pe toți, începând cu ora 20.00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY.
11:50
Călin Donca, pregătit pentru Survivor. Ce provocare îl sperie cel mai mult pe concurentul de la Faimoși # SpyNews
Călin Donca a vorbit deschis despre provocarea pe care a acceptat-o cu brațele deschise. În scurt timp, concurentul de la Faimoși își va începe testul vieții, la Survivor. Iată de ce îi este cel mai teamă!
11:30
România, pe o mare scenă internațională a baletului! Ilinca Bendeac, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, în spectacolul „Spărgătorul de nuci” din Indonezia # SpyNews
Tânăra balerină Ilinca Bendeac, una dintre cele mai promițătoare prezențe ale noii generații, a reprezentat țara noastră în spectacolul internațional „Spărgătorul de nuci”, pus în scenă la Jakarta - un eveniment artistic de anvergură, care reunește dansatori din întreaga lume și este considerat un adevărat reper al baletului clasic în Asia.
11:20
Ce sunt obligați să aibă toți șoferii din Spania începând cu 1 ianuarie, în mașină. Ce scop are noua regulă # SpyNews
Codul Rutier din Spania se schimbă începând cu anul 2026. Șoferii sunt obligați să aibă în mașină un obiect important, care este folosit în cazuri extreme. Acest dispozitiv se vinde deja în magazinele din Spania.
11:10
Adina Buzatu le-a arătat urmăritorilor săi cât de bine arată la 48 de ani! Creatoarea de modă s-a expus fără rușine în costum de baie și are un corp de invidiat. Imaginile vorbesc de la sine!
10:40
Alertă în aer! Un avion a fost zguduit de turbulențe puternice. Mai mulți pasageri au fost răniți # SpyNews
Pasagerii unui avion care aparține de o companie low-cost au trăit trecut prin momente de coșmar. Avionul a fost nevoit să revină de urgență la sol, după ce a fost zguduit de turbulențe puternice. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
10:30
Ce i s-a întâmplat unui român, când a vrut să meargă la munte: "N-avem nici semnal să dăm de prietenii noștri" # SpyNews
Un influencer de la noi a trecut prin clipe de coșmar, când a vrut să meargă la munte. Tânărul și încă un prieten de-al său au încercat să urce pe culmi, dar le-a fost imposibil. Au rămas și fără semnal.
Acum 12 ore
10:00
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase, despre fiu! Adevăruri pe care nu le-a spus niciodată # SpyNews
Mirabela Dauer a trecut prin multe provocări de-a lungul vieții sale. Artista a făcut confesiuni dureroase despre fiul său, în cadrul unui podcast, despre care nu multă lume știa. Ce i s-a întâmplat atunci când Alexandru avea doar 3 ani.
10:00
Scandal după moartea lui Ion Drăgan! Florin Vasilică a avut de suferit: ”Pe voi chiar nu vă mișcă nimic?” # SpyNews
Moartea lui Ion Drăgan a fost umbrită de un scandal neașteptat. Florin Vasilica a fost târât, fără voia lui, într-un conflict care l-a lăsat fără cuvinte. Artistul a reacționat dur și i-a acuzat pe oameni că sunt răi chiar și în aceste momente grele, în care lumea muzicii populare își ia rămas bun de la Ion Drăgan.
09:20
Rebecca Niculescu, fiica Andreei Tonciu, apariție neașteptată, în Dubai! Cum dovedește micuța că îi calcă pe urme mamei sale # SpyNews
Andreea Tonciu are cu ce să se mândrească! Rebecca Niculescu, fiica brunetei, îi arată mamei sale în fiecare zi cât de mult îi seamănă. Iată cum și-a făcut Rebecca Niculescu apariția, în Dubai!
09:20
Tzancă Uraganu și Alina Marymar și-au dus fiica de urgență la spital! Au chemat ambulanța la hotel # SpyNews
Tzancă Uraganu și Alina Marymar au avut parte de un Crăciun de coșmar. Fiica manelistului s-a îmbolnăvit și a fost dusă de urgență la spital în Anglia. Cei doi au fost nevoiți să cheme ambulanța la hotelul la care au fost cazați.
08:50
Ianis și Elena Hagi și-au petrecut primul Crăciun alături de băiatul lor! În ce a fost costumat Giorgios # SpyNews
Ianis și Elena Hagi au petrecut primul Crăciun alături de băiețelul lor. Cei doi au revenit în România și au fost înconjurați de familie de sărbătorile de iarnă. Senzația serii de Crăciun a fost fiul lor, Giorgios! Iată în ce a fost costumat.
08:40
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești se pare că și-au spus "adio" definitiv, de această dată. Pentru mult timp s-a crezut că cei doi încearcă o altă strategie de marketing, însă, cântărețul și-a pus urmăritorii pe gânduri, atunci când s-a afișat alături de Vanessa. Cristina Pucean l-a dat deja uitării pe fostul iubit. Iată ce mesaj a scris!
Acum 24 ore
23:20
Jorge, imagini nemaivăzute de la banchetul clasei a VIII-a. Ce îi reproșează mamei lui după atâția ani: „Să-mi răspundă public” # SpyNews
Jorge a făcut publice de curând imagini de colecție de la banchetul clasei a VIII-a. Pe atunci, artistul purta ochelari și a avut o apariție care îl amuză și în prezent. Mai în glumă, mai în serios, i-a și reproșat mamei lui un lucru legat de felul în care s-a îmbrăcat atunci.
23:00
O influenceriță din România a ajuns la spital, în vacanță. Cu ce problemă se confruntă: „Nu știu de ce n-am rămas acasă” # SpyNews
O influenceriță de la noi a ajuns la spital astăzi, direct din vacanță. Se află pe o insulă din Arhipelagul Canare, însă o problemă de sănătate serioasă i-a stricat toate planurile. Durerile nu i-au dat pace de câteva zile, însă abia astăzi a mers la spital.
22:20
Cu toate că lista infractorilor fugiți peste hotare este extrem de lungă, unii dintre românii căutați de poliție au ajuns, anul acesta, în țara natală, împotriva voinței lor.
22:20
Vedetele din România care ne-au părăsit în 2025! Cine a plecat spre cele veșnice în acest an # SpyNews
Anul 2025 a fost unul greu pentru lumea mondenă din România, un an în care numeroase vedete s-au stins, lăsând un gol imens și multă tristețe în rândul celor care le-au urmărit și le-au iubit. Fie că a fost vorba de decese fulgerătoare și neașteptate, fie de pierderi după o lungă luptă cu boala, toate au cutremurat showbizul. Iată lista completă a vedetelor care ne-au părăsit în 2025.
22:20
Ionela și Teodor de la MPFM au devenit părinți pentru a doua oară! Primele declarații după ce li s-a născut fetița: ”Începem un nou capitol în viața noastră” # SpyNews
Bucurie uriașă pentru foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu. Chiar cu câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, Teodor și Ionela au primit cel mai frumos cadou de la Dumnezeu: au devenit părinți pentru a doua oară. Ionela a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar familia lor s-a mărit. Avem declarații exclusive, după întoarcerea acasă de la maternitate.
22:20
Cel mai greu an pentru actorul Florin Zamfirescu! Maestrul, confesiuni dureroase la final de 2025: ”A fost cel mai urât” # SpyNews
Florin Zamfirescu a trecut prin cel mai dificil an al său. Maestrul a făcut confesiuni emoționante pentru Spynews.ro, vorbind despre problemele cu care se confruntă, despre nepoții săi și despre aspectele societății care îl nemulțumesc profund.
22:20
Două elicoptere s-au prăbușit, după o coliziune în aer. Un om a murit, iar altul este grav rănit # SpyNews
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit duminică, în New Jersey. Potrivit primelor informații, unul dintre piloți a murit, în timp ce celălalt este în stare gravă. Unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări.
21:50
Tragedie în ziua de Crăciun. O fetiță de doar doi ani a murit, după ce a căzut într-un iaz. Mama ei, însărcinată din nou, este devastată # SpyNews
O fetiță de doar doi ani a sfârșit tragic, în prima zi de Crăciun, după ce a căzut într-un iaz din apropierea casei. Mama ei este însărcinată, din nou, și este copleșită de durere. Familia ei a început o strângere de fonduri pentru înmormântarea fetiței.
21:30
Un cutremur rar s-a produs în Ilfov, duminică după-amiază! Seismul s-a resimțit în Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu, Ruse, Târgoviște și Pitești, potrivit Institutul Național pentru Fizică Pământului.
21:10
Fostul soț al lui Betty Salam, în vacanță cu fiul lor. Cum a reacționat cântăreața, după ce i s-a spus că nu se afișează alături de Matthias # SpyNews
Fostul soț al lui Betty Salam se află în vacanță cu fiul lor. Cei doi au mers la Disneyland, iar Matthias a părut că a fost extrem de încântat. Pe de altă parte, Betty Salam a fost criticată pe motiv că nu se afișează alături de fiul lor.
20:30
Cuza de la Neatza, apel după ce o angajată a restaurantului său a rămas fără telefonul mobil. Un bărbat l-a furat într-un moment de neatenție # SpyNews
Cuza de la Neatza a făcut un apel, după ce a aflat că una dintre angajatele care lucrează la restaurantul său a rămas fără telefonul mobil. Un bărbat i l-a furat într-un moment de neatenție, iar mai apoi s-a făcut nevăzut.
19:50
Ce fel de gospodină este partenera lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru recunoaște că nu adoră să gătească # SpyNews
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt împreună de mulți ani și au împreună doi copii. S-au cunoscut într-un club, iar de atunci sunt de nedespărțit. Partenera lui Nicușor Dan recunoaște că nu adoră să gătească, însă le pregătește copiilor preparatele lor preferate.
19:20
Influencerița fitness, decizie importantă de Revelion, după ce a fost înșelată și s-a despărțit de iubitul milionar. Ce va face în noaptea dintre ani # SpyNews
Diana Senteș, considerată antrenoarea de fitness a vedetelor, s-ar fi despărțit de iubitul milionar, după ce el ar fi călcat strâmb. Șatena nu a vorbit până acum pe marginea acestui subiect și pare că a trecut peste episodul neplăcut. Acum, se pregătește de o binemeritată vacanță, alături de fiica ei.
18:40
Lorenna, situație neplăcută în avion. De ce a fost criticată, după ce s-a filmat în timpul zborului: „Nu mă plâng” # SpyNews
Lorenna a avut parte de o situație neplăcută, în timp ce se afla în avion. Cântăreața s-a filmat în timpul zborului, pentru a le arăta urmăritorilor cum stau lucrurile, însă urmăritorii au lăsat comentarii negative la adresa ei.
Ieri
18:10
Albertina Ionescu a împărtășit de curând cu urmăritorii ei din mediul online faptul că a ajuns, de urgență, la spital. Prezentatoarea TV l-a avut în tot acest timp alături pe soțul ei, Constantin Opriș, cu care este căsătorită de doi ani.
17:40
Ramona Olaru și-a prezentat sponsorul, în vacanță. Mesaj pentru cei care spun că e o femeie pe interes: „Nu e chiar bătrân” # SpyNews
Ramona Olaru se află în vacanță, în Florida. Asistenta TV și-a prezentat sponsorul, după ce a fost acuzată că este o femeie pe interes. Mesajul ei vine după declarațiile acide ale lui Alex Bodi la adresa ei.
17:10
Ea e Maria, tânăra moartă într-un accident cumplit, în Botoșani. Urma să fie mireasă anul viitor # SpyNews
O tânără a murit într-un accident cumplit, în Botoșani. Maria avea 23 de ani și anul viitor urma să fie mireasă. Femeia s-a stins din viață după ce a intrat în stop cardio-respirator. Familia și oamenii care au cunoscut-o sunt în stare de șoc.
17:00
15 persoane au murit, după ce un autocar cu 100 de pasageri s-a răsturnat. Imagini de coșmar # SpyNews
Accident devastator, sâmbătă noapte. Un autocar cu 100 de pasageri la bord s-a răsturnat într-o prăpastie, în timp ce circula pe o autostradă. 15 persoane s-au stins din viață și 19 oameni au fost răniți. Imaginile de la fața locului sunt tulburătoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.