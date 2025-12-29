Beyonce a intrat, oficial, în rândul miliardarilor. Ce alți artiști mai fac parte din top
SpyNews, 29 decembrie 2025 23:30
Beyonce a intrat, oficial, în rândul miliardarilor, potrivit Forbes. Doar alți patru artiști mai au averi de ordinul miliardelor, printre care și soțul ei, Jay-Z. Unul dintre momentele care au contribuit la consolidarea carierei sale și implicit a veniturilor a fost turneul internațional, încheiat în vara acestui an.
• • •
Locul fabulos în care și-a petrecut Crăciunul Oana Marica! O noapte costă minimum 2.000 de euro la cea mai ieftină cameră # SpyNews
Oana Marica a bifat o nouă vacanță de lux. Șatena a plecat într-un loc fabulos, de Crăciun. S-a cazat într-un hotel dintr-o zonă exclusivistă, acolo unde cea mai ieftină cameră costă cel puțin 2.000 de euro pe noapte.
Cum va sta cu banii fiecare zodie în parte, în 2026! Te așteaptă sau nu prosperitatea, în următoarele 12 luni # SpyNews
2026 se anunță un an cu schimbări în bine pentru zodii, la capitolul bani. Unii nativi pot face investiții importante sau pot decide să renunțe la locul de muncă actual pentru a face ceva pe cont propriu. Va fi o perioadă bună și pentru colaborări.
Influenceriță din România, șocată de toaletele din America: „Nici chiar așa”. Ce a enervat-o # SpyNews
O influenceriță de la noi a plecat din New York și a mers la Los Angeles. Aura a fost șocată de toaletele din America, în condițiile în care nu pare că asigură prea multă intimitate. Influencerița a fost nevoită să schimbe și hotelul după ce a ajuns în Los Angeles.
Vedetele din România care s-au cuplat ori s-au căsătorit în 2025! Ele și-au găsit jumătatea # SpyNews
Care sunt vedetele din România care s-au cuplat ori s-au căsătorit în anul 2025?Spynews.ro vine cu lista completă a vedetelor care și-au găsit jumătatea în acest an, fie că au început povești de dragoste discrete, fie că au decis să facă pasul cel mare și să-și unească destinele. Anul 2025 a fost unul plin de surprize pe plan sentimental pentru lumea mondenă.
Tradiție ciudată pentru Georgiana Lobonț! Motivul pentru care artista taie porcul după Crăciun # SpyNews
Georgiana Lobonț surprinde printr-o tradiție mai puțin obișnuită: artista taie porcul după Crăciun! Aceasta s-a pregătit cu mare atenție pentru a sărbători Crăciunul „după Crăciun”, punând accent pe liniște și familie. Pentru cântăreață, momentul nu ține de calendar, ci de semnificația profundă a sărbătorii.
Cel mai greu an pentru Raluca Pastramă! 2025 a lovit-o din toate părțile: a ajuns la psiholog și spune ce regrete are # SpyNews
Raluca Pastramă face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre cel mai greu an din viața ei. Deși a mai trecut prin perioade dificile, marcate de scandaluri, divorțuri și procese intens mediatizate, vedeta spune că abia acum realizează că nu atunci i-a fost greu, ci în prezent a traversat cea mai dură perioadă.
„Monstrul din Caracal” și „Fiara din Balcani”, răsfăț în pușcărie | Ce li se servește la masa de Revelion! # SpyNews
În timp ce victimele lor sunt oale și ulcele, criminalii sadici Dincă și Passaris așteaptă cu nerăbdare masa de Revelion, pentru a-și delecta papilele gustative cu fripturi și sărmăluțe.
Costel Biju, cea mai așteptată apariție, la majoratul fiicei unui afacerist. Manelistul a adus mașina de lux primită de Ștefania de la părinți # SpyNews
O tânăra de 18 ani a avut parte de o surpriză de proporții, în ziua majoratului. Ștefania a primit o mașină de lux de la părinții ei. Cadoul a fost adus de Costel Biju, cel care a și întreținut atmosfera la petrecere.
Dana Rogoz și familia ei se află în vacanță, în China. Actrița, soțul și copiii lor au mers în Shanghai, dar au avut parte și de două țepe, una cu o firmă de taxiuri și alte la o ceainărie, acolo unde au plătit mai mult decât au crezut inițial.
Britney Spears, mesaj acid la adresa familiei sale, de Crăciun: „Niciodată nu mi-au provocat traume”. Cu cine și-a petrecut sărbătorile # SpyNews
Britney Spears nu a avut dintotdeauna o relație bună cu familia ei. De Crăciun, și-a criticat rudele, pe rețelele de socializare, după ce familia a sărbătorit fără ea, în acest an. L-a avut alături, în schimb, pe fiul ei, în vârstă de 19 ani.
O clarvăzătoare prezice pentru 2026 înmormântarea unui lider mondial. Ce alte evenimente cu impact major ar putea avea loc anul viitor # SpyNews
O clarvăzătoare care a mai făcut preziceri și în trecut a anunțat că s-ar putea ca anul viitor să aibă loc înmormântarea unui lider mondial, fie rege sau președinte ori fost președinte. Potrivit prezicerilor ei, inclusiv Donald Trump va fi prezent.
Vestea anului! Cristi Tănase și soția s-au împăcat! Adina a făcut marele anunț: "Am fost la războaie grele" # SpyNews
Cristi Tănase și soția au îngropat securea războiului și au decis să-și mai acorde o șansă. Marele anunț a fost făcut de Adina, cea alături de care fostul fotbalist are un copil. S-au împăcat sau nu doar pentru fetița lor?
O fostă atletă a murit astăzi, la 58 de ani. Sportiva a obținut medalia de bronz la Campionatul de la Sevilla # SpyNews
O fostă atletă a murit astăzi. Vestea a fost dată de clubul sportiv unde era antrenoare a secției de atletism în ultimii trei ani. Sportiva a obținut medalia de bronz la Campionatul de la Sevilla.
A început numărătoarea inversă pentru Larisa Udilă! Influencerița poate naște oricând: „Emoții la cote maxime” # SpyNews
Larisa Udilă și soțul ei se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Influencerița a mers la control, iar medicul i-a spus că ar putea naște oricând. Totuși, bruneta vrea să plece în vacanță de Revelion, cu familia.
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare. Petrecerea nu va putea fi ratată, căci surprizele și premierele nu vor lipsi, iar distracția este garantată! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito sunt cei care se vor asigura că totul ne merge bine și în următorul an, iar invitații vor aduce veselia și voia bună, pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, judecată pentru că își petrece nopțile doar în cluburi: „Ce educație îi oferi fetei?”. Cum a reacționat Liliana # SpyNews
Mama Vanessei, iubita lui Bogdan de la Ploiești, a fost criticată pe motiv că își petrece nopțile doar în cluburi. Liliana nu a rămas indiferentă și a reacționat, în urma comentariului răutăcios.
Ce semn a primit Mirela Năsturică de la Sfânta Parascheva, în legătură cu problemele de sănătate ale fiicei sale: „Mulți spun că așa ceva nu există” # SpyNews
Mirela și Elvis Năsturică au împreună doi copii. Sara, în vârstă de 18 ani, se confruntă de aproape patru ani cu probleme de sănătate. Artista a povestit că a primit un semn de la Sfânta Parascheva în legătura cu boala fiicei sale.
Emilia Ghinescu, apel disperat. Întâmplarea care a întristat-o pe cântăreață: „Știu ce este în sufletul meu și al copiilor” # SpyNews
Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat, după o situație neplăcută care a avut loc aseară. Cântăreața recunoaște că întâmplarea a întristat-o atât pe ea, cât și pe copiii ei.
Sezonul rece vine cu provocări mari pentru șoferi. Dacă în alte perioade ale anului poți să lași aproape orice în mașină, iarna lucrurile stau complet diferit. Există câteva lucruri pe care nu trebuie sub nicio formă să le lași în mașina peste noapte sau un timp îndelungat.
Ce rezoluții au Anda Adam și Joseph pentru anul 2026. Artista și soțul ei au dezvăluit cum arată Revelionul ideal # SpyNews
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare.
Bogdan de la Ploiești, fotografiat de Vanessa, în intimitatea casei sale! Cei doi devin tot mai apropiați # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa devin din ce în ce mai apropiați. Cântărețul a fost fotografiat în propria casă, de nepoata lui Sorinel Puștiu. Iată cum l-a surprins!
Anastasia Soare și-a sărbătorit ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis Kris Jenner # SpyNews
Anastasia Soare a împlinit 68 de ani ieri, 28 decembrie. Vedeta a sărbătorit alături de nume mari de la Hollywood și a primit urări din partea celor mai cunoscute vedete. Celebra Kris Jenner i-a transmis un mesaj emoționant.
Ramona Olaru, ironie maximă față de cei care au spus că nu este asumată! Cum a închis ”gurile rele” # SpyNews
Ramona Olaru le-a răspuns cu bun videoclip neașeptat persoanelor care susțin că nu este asumată cu trecutul ei. Asistenta TV a demonstrat că nu este deloc afectată de criticile pe care le-a primit în ultima perioadă.
Salvamontiștii au emis un avertisment important pentru toți turiștii care își vor petrece Revelionul la munte. Aceștia vor trebui să sporească atenția. Iată care este motivul!
Cornel Păsat a avut parte de un Crăciun trist. A fost primul an în care a sărbătorit singur # SpyNews
Cornel Păsat a sărbătorit Crăciunul de unul singur, fără soție și copil. Dansatorul a vorbit, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars despre cum a fost pentru el Nașterea Domnului. Nu i-a fost deloc ușor!
Bogdan de la Ploiești a recunoscut că nu mai era fericit alături de Cristina Pucean: ”Prezentul cere altceva” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a renunțat la versuri, săgeți cu replici acide și metafore și a vorbit clar despre despărțirea de Cristina Pucean. Cântărețul a recunoscut că nu mai era fericit și nu mai avea liniște alături de ea.
Anul Nou se apropie cu pași repezi și, cu siguranță, multe persoane se întreabă ce urări ar trebui să le ureze celor dragi la trecerea dintre ani. Așadar, noi venim în ajutor! Iată câteva idei de mesaje de Anul Nou 2026!
Incendiu puternic la o nuntă din cauza artificiilor de pe tort! Mirele a ajuns la spital cu arsuri # SpyNews
Momente cumplite la o nuntă! Un incendiu a izbucnit în sala în care se aflau 200 de invitați, din cauza artificiilor de pe tort. Mirele a suferit arsuri și a fost transportat de urgență la spital.
Sorinel Puștiu, moment emoționant alături de soția lui! Au dansat în zăpadă ca doi îndrăgostiți # SpyNews
Sorinel Puștiu și soția lui sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! După mai bine de 25 de ani de relație, cei doi s-au filmat într-o ipostază în care doar tinerii îndrăgostiți mai sunt văzuți! Fanii și familia au fost impresionați.
Cererea în căsătorie cu care o tânără a ieșit din tipare. S-a pus în genunchi în fața iubitului și l-a cerut de soț # SpyNews
O tânără a făcut un gest care le-ar enerva pe cele care susțin cuplurile tradiționale. Aceasta s-a pus în genunchi în fața iubitului ei și l-a cerut de soț. Totul a fost filmat, iar imaginile au împărțit publicul în două tabere.
Anamaria Prodan intră în 2026 schimbată total! Lecția cu care pleacă din 2025: "Ana a învățat că..." # SpyNews
Anamaria Prodan a recunoscut faptul că în 2025 s-a schimbat complet. Cunoscuta impresara va intra în 2026 cu multe lecții învățate, despre care a vorbit fără perdea. Iată ce a declarat, pentru Știrile Antena Stars!
Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani, la Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Revelionul cel mai nebun se va transforma într-un maraton al distracției și bucuriei, în timp ce noaptea dintre ani va deveni o experiență de neuitat pentru cei care aleg să înceapă un nou an cu voie bună, doar la Antena 1! Numeroși artiști vor urca pe scenă, iar melodii consacrate, dar și piese noi, vor răsuna în noaptea dintre ani. Atmosfera efervescentă ne va învălui pe toți, începând cu ora 20.00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Călin Donca, pregătit pentru Survivor. Ce provocare îl sperie cel mai mult pe concurentul de la Faimoși # SpyNews
Călin Donca a vorbit deschis despre provocarea pe care a acceptat-o cu brațele deschise. În scurt timp, concurentul de la Faimoși își va începe testul vieții, la Survivor. Iată de ce îi este cel mai teamă!
România, pe o mare scenă internațională a baletului! Ilinca Bendeac, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, în spectacolul „Spărgătorul de nuci” din Indonezia # SpyNews
Tânăra balerină Ilinca Bendeac, una dintre cele mai promițătoare prezențe ale noii generații, a reprezentat țara noastră în spectacolul internațional „Spărgătorul de nuci”, pus în scenă la Jakarta - un eveniment artistic de anvergură, care reunește dansatori din întreaga lume și este considerat un adevărat reper al baletului clasic în Asia.
Ce sunt obligați să aibă toți șoferii din Spania începând cu 1 ianuarie, în mașină. Ce scop are noua regulă # SpyNews
Codul Rutier din Spania se schimbă începând cu anul 2026. Șoferii sunt obligați să aibă în mașină un obiect important, care este folosit în cazuri extreme. Acest dispozitiv se vinde deja în magazinele din Spania.
Adina Buzatu le-a arătat urmăritorilor săi cât de bine arată la 48 de ani! Creatoarea de modă s-a expus fără rușine în costum de baie și are un corp de invidiat. Imaginile vorbesc de la sine!
Alertă în aer! Un avion a fost zguduit de turbulențe puternice. Mai mulți pasageri au fost răniți # SpyNews
Pasagerii unui avion care aparține de o companie low-cost au trăit trecut prin momente de coșmar. Avionul a fost nevoit să revină de urgență la sol, după ce a fost zguduit de turbulențe puternice. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Ce i s-a întâmplat unui român, când a vrut să meargă la munte: "N-avem nici semnal să dăm de prietenii noștri" # SpyNews
Un influencer de la noi a trecut prin clipe de coșmar, când a vrut să meargă la munte. Tânărul și încă un prieten de-al său au încercat să urce pe culmi, dar le-a fost imposibil. Au rămas și fără semnal.
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase, despre fiu! Adevăruri pe care nu le-a spus niciodată # SpyNews
Mirabela Dauer a trecut prin multe provocări de-a lungul vieții sale. Artista a făcut confesiuni dureroase despre fiul său, în cadrul unui podcast, despre care nu multă lume știa. Ce i s-a întâmplat atunci când Alexandru avea doar 3 ani.
Scandal după moartea lui Ion Drăgan! Florin Vasilică a avut de suferit: ”Pe voi chiar nu vă mișcă nimic?” # SpyNews
Moartea lui Ion Drăgan a fost umbrită de un scandal neașteptat. Florin Vasilica a fost târât, fără voia lui, într-un conflict care l-a lăsat fără cuvinte. Artistul a reacționat dur și i-a acuzat pe oameni că sunt răi chiar și în aceste momente grele, în care lumea muzicii populare își ia rămas bun de la Ion Drăgan.
Rebecca Niculescu, fiica Andreei Tonciu, apariție neașteptată, în Dubai! Cum dovedește micuța că îi calcă pe urme mamei sale # SpyNews
Andreea Tonciu are cu ce să se mândrească! Rebecca Niculescu, fiica brunetei, îi arată mamei sale în fiecare zi cât de mult îi seamănă. Iată cum și-a făcut Rebecca Niculescu apariția, în Dubai!
Tzancă Uraganu și Alina Marymar și-au dus fiica de urgență la spital! Au chemat ambulanța la hotel # SpyNews
Tzancă Uraganu și Alina Marymar au avut parte de un Crăciun de coșmar. Fiica manelistului s-a îmbolnăvit și a fost dusă de urgență la spital în Anglia. Cei doi au fost nevoiți să cheme ambulanța la hotelul la care au fost cazați.
Ianis și Elena Hagi și-au petrecut primul Crăciun alături de băiatul lor! În ce a fost costumat Giorgios # SpyNews
Ianis și Elena Hagi au petrecut primul Crăciun alături de băiețelul lor. Cei doi au revenit în România și au fost înconjurați de familie de sărbătorile de iarnă. Senzația serii de Crăciun a fost fiul lor, Giorgios! Iată în ce a fost costumat.
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești se pare că și-au spus "adio" definitiv, de această dată. Pentru mult timp s-a crezut că cei doi încearcă o altă strategie de marketing, însă, cântărețul și-a pus urmăritorii pe gânduri, atunci când s-a afișat alături de Vanessa. Cristina Pucean l-a dat deja uitării pe fostul iubit. Iată ce mesaj a scris!
Jorge, imagini nemaivăzute de la banchetul clasei a VIII-a. Ce îi reproșează mamei lui după atâția ani: „Să-mi răspundă public” # SpyNews
Jorge a făcut publice de curând imagini de colecție de la banchetul clasei a VIII-a. Pe atunci, artistul purta ochelari și a avut o apariție care îl amuză și în prezent. Mai în glumă, mai în serios, i-a și reproșat mamei lui un lucru legat de felul în care s-a îmbrăcat atunci.
O influenceriță din România a ajuns la spital, în vacanță. Cu ce problemă se confruntă: „Nu știu de ce n-am rămas acasă” # SpyNews
O influenceriță de la noi a ajuns la spital astăzi, direct din vacanță. Se află pe o insulă din Arhipelagul Canare, însă o problemă de sănătate serioasă i-a stricat toate planurile. Durerile nu i-au dat pace de câteva zile, însă abia astăzi a mers la spital.
Cu toate că lista infractorilor fugiți peste hotare este extrem de lungă, unii dintre românii căutați de poliție au ajuns, anul acesta, în țara natală, împotriva voinței lor.
Vedetele din România care ne-au părăsit în 2025! Cine a plecat spre cele veșnice în acest an # SpyNews
Anul 2025 a fost unul greu pentru lumea mondenă din România, un an în care numeroase vedete s-au stins, lăsând un gol imens și multă tristețe în rândul celor care le-au urmărit și le-au iubit. Fie că a fost vorba de decese fulgerătoare și neașteptate, fie de pierderi după o lungă luptă cu boala, toate au cutremurat showbizul. Iată lista completă a vedetelor care ne-au părăsit în 2025.
