Bateria telefonului se descarcă repede? Iată care este motivul real. Ce trebuie să faci?

Newsweek.ro, 30 decembrie 2025 15:20

Tocmai ți-ai încărcat telefonul iar ecranul arată deja doar 20%. Adesea, nu bateria este problema, c...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
15:40
Taiwan ia HIMARS și arme de 40.000.000.000$ contra China. SUA trimit 2 portavioane. Japonia ridică avioane F-2 Newsweek.ro
China efectuează exerciții militare prin care înconjoară Taiwan. Se fac pregătiri de război. Taiwan ...
15:40
Contract privind segmentul Tg. Frumos-Lețcani din autostrada A8, scos la licitație Newsweek.ro
Tg. Frumos-Lețcani este primul segment de autostradă pentru care a fost inițiată procedura de licita...
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Surpriză de Crăciun pentru sute de angajați: salarii mai mici cu până la 1.200 de lei. Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Uni...
15:10
Trei oameni de afaceri cer ordin de protecție împotriva unui braconier. „Cineva va muri” Newsweek.ro
Trei oameni de afaceri au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier. Acesta se dedulcise cu ...
14:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, t...
Acum 2 ore
14:30
Pârtiile de schi Bradul și Stadion din Poiana Brașov au fost deschise Newsweek.ro
De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârti...
14:20
Umbrărescu, „Regele asfaltului”, salvează Combinatul Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884. Cu cât îl cumpără? Newsweek.ro
ArcelorMittal Hunedoara, fostul Combinat Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884, care produce profile ...
14:10
Rusia pregătește un manual de Economie „suverană” care demontează „miturile” occidentale. Cine l-a cerut? Newsweek.ro
Schimbări în învățământul din Rusia. Sunt discuții serioase despre crearea unui manual de Economie „...
14:00
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rute alternative pentru șoferi Newsweek.ro
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destina...
13:50
Adrian Titieni - noul director interimar al Teatrului Naţional din Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucur...
Acum 4 ore
13:40
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază? Newsweek.ro
Înainte de Crăciun, doi pensionari au obținut o schimbare a modului în care le-a fost recalculată pe...
13:30
Amendă uriașă unei persoane fiindcă nu a pus botniţă câinelui său. Animalul a atacat copilul unui vecin Newsweek.ro
O persoană a fost condamnată la o amendă semnificativă după ce nu a pus botniță câinelui său, care a...
13:20
VIDEO S-a deschis sezonul de schi în „Poiana bulgarilor”. Cât costă skipass-ul la Bansko, după trecerea la €? Newsweek.ro
Sezonul de schi a fost deschis în „Poiana bulgarilor”, cu ajutorul sistemului performant de zăpadă a...
13:00
Presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: Moscova nu a furnizat nicio dovadă, atrage atenţia Kievul Newsweek.ro
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucraine...
13:00
FOTO Cadouri pentru copiii ruși de Anul Nou. Moș Gerilă îi plimbă cu tancul și îi învață să tragă cu arma Newsweek.ro
Copiii ruși sunt acum răsfățați cu „petreceri de Anul Nou”. Moș Gerilă și Fata Zăpezii i-au plimbat ...
12:40
Ghid despre Inteligenţa Artificială al Poliţiei Române: AI-ul nu este bun sau rău, este un instrument Newsweek.ro
Inteligenţa Artificială este un instrument deosebit de puternic, capabil să reacţioneze la stimuli ş...
12:30
Senatorul Daniel Fenechiu despre pensiile speciale la CCR: Judecătorii numiţi de PSD boicotează, de neimaginat Newsweek.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu afirmă că „e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele...
12:20
Pregătiri de război. SUA lovește Venezuela la sol. Drone CIA au lovit o bază de încărcare a vaselor cu droguri Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA au „lovit” o zonă din Venezuela unde ambarcațiunile...
12:10
Test de inteligență pentru sărbători. Cum îți dai seama care e moneda falsă? Puțini găsesc răspunsul Newsweek.ro
Un test de inteligență ne poate scoate din monotonia discuțiilor de sărbători. Atunci când subiectel...
11:50
Cipru preia preşedinţia UE. Aliații, „foarte îngrijoraţi” de apărarea Europei, din cauza tensiunilor cu Turcia Newsweek.ro
Cipru, o țară neutră și cu relații tensionate cu Turcia, preia preşedinţia UE, de la 1 ianuarie 2026...
Acum 6 ore
11:40
Meteo Vreme bizară. După un frig de crapă pietrele de Anul Nou, temperatura crește cu 15 grade în ianuarie Newsweek.ro
Meteorologii avertizează că vine un frig de Anul Nou și de Revelion. Vremea se va încălzi însă. Vom ...
11:40
Călin Georgescu, atac la Nicușor Dan și la adresa Franței: Îl somez să trimită raportul lui Trump și JD Vance Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ...
11:20
Operațiune contra-cronometru, în Marea Neagră. Un marinar de pe cargobotul Iron Destiny are nevoie de doctor Newsweek.ro
Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) desfășoară o operațiune ...
11:00
Ce preparat de sărbători se potrivește cu toate gusturile și toate siluetele? Răspunsul nutriționistului Newsweek.ro
Pregătirile pentru mesele de sărbători sunt foarte stresante. Mai ales, dacă avem musafiri, trebuie ...
10:50
Ce este de fapt focul? Răspunsul este mai ciudat decât ai crede Newsweek.ro
Focul este o tehnologie străveche care a contribuit la modelarea evoluției umane . Cu toții știm ace...
10:40
Rețeaua mobilă în pragul colapsului: Milioane de dispozitive vor fi inutilizabile Newsweek.ro
Milioane de telefoane mobile vor fi inutilizabile. Utilizatorii afectați trebuie să ia măsuri – altf...
10:30
Jaf la un cazino din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei după un atac ca în filme Newsweek.ro
Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu...
10:20
Sfârșitul unei ere! MTV, televiziunea care a definit cultura muzicală, se închide după 44 de ani Newsweek.ro
După 44 de ani în care a definit cultura muzicală pe micile ecrane, MTV se închide. Pe 31 decembrie ...
10:00
Pensiile speciale au crescut cu 17.000 lei în 15 ani. Pensia contributivă cu 2.000 lei, de invaliditate cu 600 Newsweek.ro
CCR a amânat ieri tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Cifrele arată că pensiile speciale a...
10:00
Unii șoferi sunt scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea categoriilor A și B. Care sunt condițiile Newsweek.ro
O lege intrată în vigoare la 28 decembrie prevede că anumiți șoferi pot fi scutiți de susținerea pro...
10:00
1.000.000.000 de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole. Ce sisteme de operare au? Newsweek.ro
Aproximativ 1 miliard de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole spun experț...
09:50
Cod roșu de viscol în România. Rafale de până la 120 km/h. Haos pe șosele: Se alunecă foarte uşor. Aveţi grijă Newsweek.ro
România a fost lovită în ultimele 24 de ore de un cod roșu de viscol la munte, rafale de vânt de pân...
Acum 8 ore
09:30
Gripa face ravagii în România. Avertismentul medicilor: „Următoarele săptămâni vor fi complicate” Newsweek.ro
România se confruntă cu un val intens de gripă, care pune presiune tot mai mare pe sistemul sanitar....
09:20
Andrei Caramitru profețește schimbări de regim în 2 țări. Va fi suspendat Nicușor Dan? Rămâne Bolojan premier? Newsweek.ro
Andrei Caramitru face predicții pentru anul 2026. El anunță, printre altele că 2 regimuri vor cădea ...
09:20
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului. Beijingul simulează un blocaj al insulei Newsweek.ro
China a lansat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwan, desfășurând lansăr...
09:10
Trump a căzut în capcana Rusiei. Putin l-a mințit că Ucraina i-ar fi atacat reședința: Nu e bine, nu-mi place Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte furios” în legătură cu un presupus atac al U...
08:50
450 lei în plus la pensie pentru plata facturilor la energie, în 2026. Care pensionari vor lua banii? Newsweek.ro
Ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică va fi acordat pensionarilor cu venituri mici ș...
08:40
Ministrul Apărării cere majorarea bugetului la 2,7% din PIB în 2026. Salariile militarilor nu vor scădea Newsweek.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o major...
08:30
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au atins cel mai rapid ritm de creștere de la începutul invaziei Newsweek.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice a...
08:20
O mamă singură a făcut o banală achiziție cu cardul de cumpărături. Peste ani, a valorat 55.000.000$ Newsweek.ro
Teresa a cumpărat o companie de ceramică pe care o poți picta singur cu cardul ei de credit în 2005....
08:20
Coduri galbene de viscol și ninsori în extindere: vânt puternic, temperaturi scăzute și aer polar de Revelion Newsweek.ro
Meteorologii au emis marți mai multe coduri galbene de viscol. În plus, revin și ninsorile.
08:10
Plățile în numerar domină economiile sărace: Myanmar, Etiopia și Gambia conduc topul mondial al tranzacțiilor Newsweek.ro
Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză ...
07:50
Oamenii de ştiinţă au identificat un tip extrem de rar de diabet apărut în primele luni de viaţă Newsweek.ro
Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii d...
Acum 12 ore
07:40
NATO și Ucraina, operațiuni terestre de desfășurare rapidă de trupe în baza Articolului 5 de apărare colectivă Newsweek.ro
Experții ucraineni se alătură pentru prima dată practicării mecanismelor Articolului 5 al NATO, de a...
07:40
Cafea rece, arome îndrăznețe și experiențe unice în 2026. Ce rețete vor fi în trend anul viitor? Newsweek.ro
Rece ca gheața, fructată, picantă – și mai personală ca niciodată. Experții în cafea de la J. Hornig...
07:30
Superstițiile femeilor de secole pentru noroc și fericire în Noul An. Ce ai voie să faci în ultima zi din an Newsweek.ro
În ultima zi din an, femeile urmează tradiții vechi pentru a atrage noroc și fericire: unghii roșii,...
07:20
Cum să bei corect whisky de Anul Nou. Regulile domnilor care nu vor să fie mahmuri după petrecere Newsweek.ro
Pentru un whisky savurat ca un gentleman de Anul Nou, începe cu un pahar curat, fără gheață dacă vre...
07:10
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezamăgiți Newsweek.ro
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezam...
06:40
8 zile întârziere la plata pensiilor în ianuarie. Care pensionari iau 3.000 lei bonus de la Mica recalculare? Newsweek.ro
Casa de Pensii nu lucrează până pe data de 8 ianuarie 2026, ceea ce va duce la o întârziere foarte m...
