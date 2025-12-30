Stâlp de electricitate lovit de un utilaj de deszăpezire

13:10

Un bărbat de 48 de ani care a încălcat ordinul de protecţie ce îi interzicea să intre în domiciliul mamei lui a fost arestat preventiv. „La data de 18 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați de către o femeie de 77 de ani, din Săbăoani, cu privire la […]