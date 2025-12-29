Florin Manea, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Trebuie să mă sune Chivu”

13:00

Aşchia nu sare departe de trunchi. E un proverb românesc care este valabil şi pentru familia celor doi fraţi, Sabin şi Adi Ilie. Ionuţ Ilie are 25 de ani şi vrea să ducă mai departe celebritatea familiei Ilie prin muzică, nu prin fotbal! Băiatul lui Sabin Ilie a jucat şi el fotbal o lungă perioadă, […] The post Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei” appeared first on Antena Sport.