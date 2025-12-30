Târgurile de Crăciun, peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul, în topul orașelor festive din Europa
Newsweek.ro, 30 decembrie 2025 16:20
Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori, transformând Bucureștiul într-un pun...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
16:30
Cel mai bun moment pentru mers pe jos ca să reduci grăsimea abdominală. Contează consecvența # Newsweek.ro
Mersul pe jos este una dintre cele mai simple metode de a reduce grăsimea abdominală, iar specialișt...
Acum 30 minute
16:20
Târgurile de Crăciun, peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul, în topul orașelor festive din Europa # Newsweek.ro
Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori, transformând Bucureștiul într-un pun...
Acum o oră
16:00
Războiul cu Hamas înarmează Israelul. Primește obuziere noi de 15.000.000$ și laser pentru drone și rachete # Newsweek.ro
În contextul conflictului cu Hamas, Israelul a achiziționat oficial noul său obuzier autopropulsat S...
15:50
Clasament surprinzător: Acestea sunt cele mai populare nume de copii, în Germania. Și în România sunt folosite # Newsweek.ro
„Cum ar trebui să ne numim copilul?” O întrebare importantă pe care nenumărați viitori părinți și-o ...
Acum 2 ore
15:40
Taiwan ia HIMARS și arme de 40.000.000.000$ contra China. SUA trimit 2 portavioane. Japonia ridică avioane F-2 # Newsweek.ro
China efectuează exerciții militare prin care înconjoară Taiwan. Se fac pregătiri de război. Taiwan ...
15:40
Tg. Frumos-Lețcani este primul segment de autostradă pentru care a fost inițiată procedura de licita...
15:20
Bateria telefonului se descarcă repede? Iată care este motivul real. Ce trebuie să faci? # Newsweek.ro
Tocmai ți-ai încărcat telefonul iar ecranul arată deja doar 20%. Adesea, nu bateria este problema, c...
15:10
Surpriză de Crăciun pentru sute de angajați: salarii mai mici cu până la 1.200 de lei. # Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Uni...
15:10
Trei oameni de afaceri cer ordin de protecție împotriva unui braconier. „Cineva va muri” # Newsweek.ro
Trei oameni de afaceri au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier. Acesta se dedulcise cu ...
14:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, t...
Acum 4 ore
14:30
De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârti...
14:20
Umbrărescu, „Regele asfaltului”, salvează Combinatul Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884. Cu cât îl cumpără? # Newsweek.ro
ArcelorMittal Hunedoara, fostul Combinat Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884, care produce profile ...
14:10
Rusia pregătește un manual de Economie „suverană” care demontează „miturile” occidentale. Cine l-a cerut? # Newsweek.ro
Schimbări în învățământul din Rusia. Sunt discuții serioase despre crearea unui manual de Economie „...
14:00
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destina...
13:50
Adrian Titieni - noul director interimar al Teatrului Naţional din Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucur...
13:40
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază? # Newsweek.ro
Înainte de Crăciun, doi pensionari au obținut o schimbare a modului în care le-a fost recalculată pe...
13:30
Amendă uriașă unei persoane fiindcă nu a pus botniţă câinelui său. Animalul a atacat copilul unui vecin # Newsweek.ro
O persoană a fost condamnată la o amendă semnificativă după ce nu a pus botniță câinelui său, care a...
13:20
VIDEO S-a deschis sezonul de schi în „Poiana bulgarilor”. Cât costă skipass-ul la Bansko, după trecerea la €? # Newsweek.ro
Sezonul de schi a fost deschis în „Poiana bulgarilor”, cu ajutorul sistemului performant de zăpadă a...
13:00
Presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: Moscova nu a furnizat nicio dovadă, atrage atenţia Kievul # Newsweek.ro
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucraine...
13:00
FOTO Cadouri pentru copiii ruși de Anul Nou. Moș Gerilă îi plimbă cu tancul și îi învață să tragă cu arma # Newsweek.ro
Copiii ruși sunt acum răsfățați cu „petreceri de Anul Nou”. Moș Gerilă și Fata Zăpezii i-au plimbat ...
Acum 6 ore
12:40
Ghid despre Inteligenţa Artificială al Poliţiei Române: AI-ul nu este bun sau rău, este un instrument # Newsweek.ro
Inteligenţa Artificială este un instrument deosebit de puternic, capabil să reacţioneze la stimuli ş...
12:30
Senatorul Daniel Fenechiu despre pensiile speciale la CCR: Judecătorii numiţi de PSD boicotează, de neimaginat # Newsweek.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu afirmă că „e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele...
12:20
Pregătiri de război. SUA lovește Venezuela la sol. Drone CIA au lovit o bază de încărcare a vaselor cu droguri # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA au „lovit” o zonă din Venezuela unde ambarcațiunile...
12:10
Test de inteligență pentru sărbători. Cum îți dai seama care e moneda falsă? Puțini găsesc răspunsul # Newsweek.ro
Un test de inteligență ne poate scoate din monotonia discuțiilor de sărbători. Atunci când subiectel...
11:50
Cipru preia preşedinţia UE. Aliații, „foarte îngrijoraţi” de apărarea Europei, din cauza tensiunilor cu Turcia # Newsweek.ro
Cipru, o țară neutră și cu relații tensionate cu Turcia, preia preşedinţia UE, de la 1 ianuarie 2026...
11:40
Meteo Vreme bizară. După un frig de crapă pietrele de Anul Nou, temperatura crește cu 15 grade în ianuarie # Newsweek.ro
Meteorologii avertizează că vine un frig de Anul Nou și de Revelion. Vremea se va încălzi însă. Vom ...
11:40
Călin Georgescu, atac la Nicușor Dan și la adresa Franței: Îl somez să trimită raportul lui Trump și JD Vance # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ...
11:20
Operațiune contra-cronometru, în Marea Neagră. Un marinar de pe cargobotul Iron Destiny are nevoie de doctor # Newsweek.ro
Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) desfășoară o operațiune ...
11:00
Ce preparat de sărbători se potrivește cu toate gusturile și toate siluetele? Răspunsul nutriționistului # Newsweek.ro
Pregătirile pentru mesele de sărbători sunt foarte stresante. Mai ales, dacă avem musafiri, trebuie ...
10:50
Focul este o tehnologie străveche care a contribuit la modelarea evoluției umane . Cu toții știm ace...
Acum 8 ore
10:40
Milioane de telefoane mobile vor fi inutilizabile. Utilizatorii afectați trebuie să ia măsuri – altf...
10:30
Jaf la un cazino din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei după un atac ca în filme # Newsweek.ro
Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu...
10:20
Sfârșitul unei ere! MTV, televiziunea care a definit cultura muzicală, se închide după 44 de ani # Newsweek.ro
După 44 de ani în care a definit cultura muzicală pe micile ecrane, MTV se închide. Pe 31 decembrie ...
10:00
Pensiile speciale au crescut cu 17.000 lei în 15 ani. Pensia contributivă cu 2.000 lei, de invaliditate cu 600 # Newsweek.ro
CCR a amânat ieri tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Cifrele arată că pensiile speciale a...
10:00
Unii șoferi sunt scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea categoriilor A și B. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
O lege intrată în vigoare la 28 decembrie prevede că anumiți șoferi pot fi scutiți de susținerea pro...
10:00
1.000.000.000 de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole. Ce sisteme de operare au? # Newsweek.ro
Aproximativ 1 miliard de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole spun experț...
09:50
Cod roșu de viscol în România. Rafale de până la 120 km/h. Haos pe șosele: Se alunecă foarte uşor. Aveţi grijă # Newsweek.ro
România a fost lovită în ultimele 24 de ore de un cod roșu de viscol la munte, rafale de vânt de pân...
09:30
Gripa face ravagii în România. Avertismentul medicilor: „Următoarele săptămâni vor fi complicate” # Newsweek.ro
România se confruntă cu un val intens de gripă, care pune presiune tot mai mare pe sistemul sanitar....
09:20
Andrei Caramitru profețește schimbări de regim în 2 țări. Va fi suspendat Nicușor Dan? Rămâne Bolojan premier? # Newsweek.ro
Andrei Caramitru face predicții pentru anul 2026. El anunță, printre altele că 2 regimuri vor cădea ...
09:20
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului. Beijingul simulează un blocaj al insulei # Newsweek.ro
China a lansat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwan, desfășurând lansăr...
09:10
Trump a căzut în capcana Rusiei. Putin l-a mințit că Ucraina i-ar fi atacat reședința: Nu e bine, nu-mi place # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte furios” în legătură cu un presupus atac al U...
08:50
450 lei în plus la pensie pentru plata facturilor la energie, în 2026. Care pensionari vor lua banii? # Newsweek.ro
Ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică va fi acordat pensionarilor cu venituri mici ș...
Acum 12 ore
08:40
Ministrul Apărării cere majorarea bugetului la 2,7% din PIB în 2026. Salariile militarilor nu vor scădea # Newsweek.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o major...
08:30
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au atins cel mai rapid ritm de creștere de la începutul invaziei # Newsweek.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice a...
08:20
O mamă singură a făcut o banală achiziție cu cardul de cumpărături. Peste ani, a valorat 55.000.000$ # Newsweek.ro
Teresa a cumpărat o companie de ceramică pe care o poți picta singur cu cardul ei de credit în 2005....
08:20
Coduri galbene de viscol și ninsori în extindere: vânt puternic, temperaturi scăzute și aer polar de Revelion # Newsweek.ro
Meteorologii au emis marți mai multe coduri galbene de viscol. În plus, revin și ninsorile.
08:10
Plățile în numerar domină economiile sărace: Myanmar, Etiopia și Gambia conduc topul mondial al tranzacțiilor # Newsweek.ro
Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză ...
07:50
Oamenii de ştiinţă au identificat un tip extrem de rar de diabet apărut în primele luni de viaţă # Newsweek.ro
Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii d...
07:40
NATO și Ucraina, operațiuni terestre de desfășurare rapidă de trupe în baza Articolului 5 de apărare colectivă # Newsweek.ro
Experții ucraineni se alătură pentru prima dată practicării mecanismelor Articolului 5 al NATO, de a...
07:40
Cafea rece, arome îndrăznețe și experiențe unice în 2026. Ce rețete vor fi în trend anul viitor? # Newsweek.ro
Rece ca gheața, fructată, picantă – și mai personală ca niciodată. Experții în cafea de la J. Hornig...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.