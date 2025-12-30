Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalul anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare

Ziarul Financiar, 30 decembrie 2025 17:00

Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalul anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
17:15
Dolarul american se îndreaptă spre cel mai slab an din ultimul deceniu. Băncile de pe Wall Street anticipează noi deprecieri în raport cu valutele europene. Ochii sunt ţintiţi spre viitoarea conducere Fed Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:00
Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalul anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare Ziarul Financiar
17:00
America este tot mai clar împărţită în două realităţi economice. Decalajul dintre americanii cu venituri mari şi cei cu venituri mai mici şi dintre companiile mari şi mici se adânceşte Ziarul Financiar
Cele mai mari afaceri din America au avut parte de un an 2025 foarte bun, cu preţurile acţiunilor atingând maxime istorice datorită profiturilor în creştere şi entuziasmului pentru AI. Pe de altă parte, multe companii mici s-au lovit de o realitate cu totul diferită, scrie The Wall Street Journal.
Acum o oră
16:45
(P) Beneficiile unui credit online rapid: ce trebuie să ştii înainte de a accesa o astfel de finantare? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:15
Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalului anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare Ziarul Financiar
16:00
Bursă. Fondurile locale de investiţii au înregistrat intrări nete de peste 700 mil. lei în luna noiembrie. Întreaga industrie de asset management, active de 60 mld. lei în primele 11 luni Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:15
Gábor Mozga, CEO MOL România: Cred că 2026 va fi un an al optimismului prudent pentru mediul de afaceri românesc. Potenţialul de creştere rămâne semnificativ Ziarul Financiar
15:15
Băncile private elveţiene devin magnetul miliardarilor asiatici: Averi de zeci de miliarde se mută în Elveţia în căutarea siguranţei şi controlului, pe fondul incertitudinilor geopolitice din Asia Ziarul Financiar
15:15
Fondurile UE au salvant bugetul pe 2025: la 11 luni, veniturile din fondurile nerambursalile ale UE, de 9 mld. euro, au însemnat 2,4% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare Ziarul Financiar
15:15
România a deschis 146 km de autostradă în 2025 şi pregăteşte alţi 255 km pentru 2026. După 36 de ani de capitalism, Bucureştiul ar putea avea în sfârşit o centură funcţională şi vom ajunge pe autostradă tot mai aproape de Iaşi Ziarul Financiar
14:30
Bulgaria intră în zona euro în timp ce guvernul demisionează, protestele se intensifică, corupţia persistă şi populaţia se împarte între visul european şi dorinţa de a păstra moneda naţională Ziarul Financiar
14:15
Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania: În 2026 ne vom concentra pe patru direcţii cheie. Energia verde este una dintre ele Ziarul Financiar
13:30
Azerii de la SOCAR deschid trei benzinării pe final de an. În 2026 vor să ajungă la o reţea de 100 de staţii Ziarul Financiar
13:30
De la speranţa păcii la pragul escaladării: Putin acuză un atac cu drone asupra reşedinţei sale, Trump se declară „foarte furios”, iar negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina intră într-un moment de maximă tensiune Ziarul Financiar
13:30
Muncesc sau nu în timpul facultăţii? Unu din cinci tineri cu vârste între 18 şi 24 de ani combină educaţia cu munca în ţările OCDE Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Acţiunile americane rămân în urmă faţă de bursele globale, în cel mai slab an relativ din 2009. Sectorul apărării de va continua să domine 2026, pe fondul eşecului discuţiilor de pace dintre Ucraina şi Rusia Ziarul Financiar
12:15
inoSOLAR îşi consolidează poziţia pe piaţa de energie: rezultate peste target, extindere internaţională şi o nouă divizie strategică Ziarul Financiar
12:15
Grant de 9 milioane de euro acordat de Comisia Europeană pentru achiziţionarea a 20 de tramvaie noi şi modernizarea depoului din Ploieşti Ziarul Financiar
12:15
Record de PFA-uri în 2025. S-au speriat şoferii şi firmele de ride-sharing de controalele ANAF? Transporturile sunt pentru prima dată lider la înmatriculări, peste comerţ Ziarul Financiar
12:15
Paradoxul Starbucks: Un român munceşte o jumătate de oră pentru un latte, un italian doar 13 minute. Cum a ajuns Bucureştiul să aibă una dintre cele mai scumpe cafele din Europa raportat la salarii? Ziarul Financiar
12:00
ZF LIVE. Alin Burcea, Paralela 45: Numărul românilor care merg în vacanţe în ţară este în scădere, la fel şi al turiştilor străini Ziarul Financiar
12:00
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a strâns 1,3 mld. lei de la pensionarii români în trei luni Ziarul Financiar
11:45
Asociaţia Agricultura Integrată Durabilă Economic Rentabilă a pornit cu 10 fermieri în 2015 şi a ajuns la 50 în prezent. „Nu este suficient să vrei să salvezi planeta. Trebuie să atingi şi rentabilitatea economică.” Ziarul Financiar
11:45
Morphosis Capital investeşte într-o platformă pentru dezvoltarea unei reţele naţionale de centre pentru seniori Ziarul Financiar
11:45
Cum vrea statul să resusciteze stomatologia din spitalele publice după ce în ultimii ani domeniul a devenit mai mult privat Ziarul Financiar
11:30
Ce spune The Economist despre România în 2026: va avea o creştere economică de 1,5%. Anul trecut a dat 3,1% pentru 2025, mult peste realitate. Dar ce nu spune e mai important: are patru pagini în plus de publicitate faţă de anul anterior, semn că anul viitor este văzut cu încredere de către marile companii şi bănci globale Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:00
Natalitatea dă semne de creştere şi are patru luni consecutive pe plus. În ce lună s-au născut cei mai mulţi copii? Pentru prima dată după multi ani primăriile spun că au văzut cozi la birourile unde se emit certificatele de naştere Ziarul Financiar
11:00
BREAKING. Dorinel Umbrărescu, cel mai puternic antreprenor din construcţii, a semnat un acord pentru preluarea activelor la ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacţie de 12,5 mil. euro. În 2024 el a preluat Oţelul Roşu din Caraş Severin. Ziarul Financiar
10:45
Daniel Anghel, PwC. La ce ar trebui să ne aşteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va creşte? Cum evităm stagnarea? Ziarul Financiar
10:30
„Micul Paris”, faţă în faţă cu Parisul real: cât costă, în cifre, acelaşi standard de viaţă în Bucureşti şi Paris. De ce ai nevoie de aproape 6.000 de euro în capitala Franţei pentru un trai echivalent cu 3.000 de euro în Bucureşti Ziarul Financiar
10:30
BREAKING. Dorinel Umbrărescu, cel mai puternic antreprenor din construcţii, a semnat un acord pentru preluarea activelor la ArcelorMittal Hunedoara. În 2024 el a preluat Oţelul Roşu din Caraş Severin. Ziarul Financiar
10:30
Cum a crescut în ultimul an Via Transilvanica, unul dintre cele mai importante proiecte private din turismul românesc? După extinderea traseului, Via Transilvanica va adăposti şi propriile cazări Ziarul Financiar
10:30
Pregătiri pentru cea mai importantă masă a anului sau cum arată masa festivă ideală? Aceasta depăşeşte funcţionalitatea şi devine un spaţiu creat pentru a inspira căldură, eleganţă şi bucuria de a fi împreună Ziarul Financiar
Finalul de an se numără printre puţinele momente în care putem fi împreună după luni de zile de agende încărcate şi de deadline-uri îndeplinite în ultima clipă.
10:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Daniel Raşcu, country manager Parapet Germania: Avantajul de a fi prezenţi pe o piaţă cum este Germania este că suntem într-un loc care este lider în tehnologie. Învăţăm foarte multe Ziarul Financiar
Parapet, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, va deschide la anul un nou birou în Germania, la Hamburg, firma fiind deja prezentă în Nuremberg.
09:45
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Calcule de final de an la BVB. ​Cu ce lecţii rămânem? Urmăriţi o discuţie cu MIHAI CHIŞU, director general al eVote Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:15
Poţi aduce povestea în pahar. Ce cocktailuri sunt potrivite pentru noaptea dintre ani? Ziarul Financiar
08:15
​Ce impozit plăteşte un investitor român care vinde în primele zile din 2026 acţiuni Nvidia cu profit printr-un broker străin Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Ce carte îţi recomandă Albert Davidoglu, CEO, Macromex, cel mai mare jucător din sectorul de produse alimentare congelate Ziarul Financiar
00:15
Afaceri de la zero. Aida Ionescu dezvoltă brandul de lumânări, tablouri şi decoraţiuni Light in Light, împărţindu-şi timpul între facultate şi mica ei afacere. ”Îmi doresc să investesc cât mai mult în afacere pentru că este pasiunea mea.” Ziarul Financiar
Aida Ionescu a început să picteze pe la 9-10 ani, atunci când a urmat cursuri de pictură, fiind îndrumată de Amalia Suruceanu, o artistă din Câmpina (jud. Prahova). Şi-a urmat pasiunea şi a învăţat tehnici noi, ba chiar a învăţat să facă şi lumânări naturale şi a conturat treptat o mică afacere sub brandul Light in Light.
00:15
De ce umilul burger se transformă într-un aliment de lux în întreaga Europă Ziarul Financiar
Odinioară un aliment reconfortant şi ieftin, umilul burger devine rapid un lux în toată Europa, pe măsură ce preţurile cărnii de vită cresc vertiginous din cauza efectivelor în scădere, care nu pot acoperi cererea tot mai mare, potrivit Euractiv.
29 decembrie 2025
20:45
În China, reţeaua de cale ferată de mare viteză a depăşit borna de 50.000 de km Ziarul Financiar
Vasta reţea feroviară de mare viteză din China a depăşit pragul de 50.000 de km de linii operaţionale odată cu lansarea unei noi linii la sfârşit de decembrie 2025, conform Le Figaro.
20:30
Plonjonul monedei locale i-a făcut pe turci să pună aur de 705 miliarde $ “la saltea”, o sumă record Ziarul Financiar
Lira turcească a înregistrat al doisprezecelea an consecutiv de declin sub preşedinţia lui Erdogan. Pierderea încrederii în moneda locală i-a îndemnat pe turci să acumuleze aur de 705 miliarde de dolari, un record pentru ţară. Ankara vrea să facă din 2026 un moment de turnură în ieşirea din spirala letală a hiperinflaţiei, notează Les Echos.
20:00
​4iG, compania de suflet a premierului Ungariei Viktor Orban, investeşte în industria spaţială din America Ziarul Financiar
O ambiţie mai veche a premierului Ungariei Viktor Orban a fost ca ţara sa să trimită un ungur în spaţiu, aşa cum a făcut în vremea comunismului, atunci cu ajutorul URSS.
19:45
Germania a rămas o forţă exportatoare doar cu ajutorul europenilor. Dar şi aşa, riscul să retrogradeze în liga secundă este mare Ziarul Financiar
Exportatorii germani au avut un an complicat: livrările către SUA şi China, cele mai mari economii ale lumii, li s-au prăbuşit simultan, semnalizând că trebuie reconfigurat modelul de creştere tradiţional bazat pe exporturi. În acelaşi timp, companiile germane au redescoperit pieţele care le-au adus în urmă cu decenii măreţia - statele europene. Însă echilibrul la care s-a ajuns este precar, scrie ziarul german Handelsblatt.
19:30
Polonezii construiesc la capătul lumii Ziarul Financiar
Lucrările la clădirea principală a staţiei de cercetare poloneze Henryk Arctowski din Antarctica au intrat încet în faza finală. Echipa de constructori a ajuns deja pe insula King George, aflată la 14.000 de kilometri distanţă de Polonia, cu un transport de materiale de construcţii şi module din lemn care vor servi ca locuinţe temporare pentru muncitori.
19:15
Un român a strâns peste 3,2 milioane de lei în Pilonul II, de 133 de ori peste media conturilor de pensii private. Cum poţi verifica ce bani s-au strâns în propriul cont Ziarul Financiar
19:15
SUA: În faţa avântului medicamentelor anti-obezitate, restaurantele se adaptează reducându-şi porţiile Ziarul Financiar
O ofertă mai personalizată şi mai puţină risipă. Unele restaurante din SUA au găsit o soluţie şi oferă acum meniuri mai uşoare şi porţii semnificativ reduse, relatează Le Figaro.
19:15
Natalitatea dă semne de creştere şi are patru luni consecutive pe plus. În ce lună s-au născut cei mai mulţi copii Ziarul Financiar
19:00
​ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 30 decembrie 2025, ora 09.30 cu Mihai Chişu, cofondator şi CEO, eVote Ziarul Financiar
19:00
Ţara care a devenit câştigătoarea neaşteptată de pe urma creşterii tarifelor americane Ziarul Financiar
Când preşedintele american Donald Trump a început să majoreze tarifele la început de an 2025, oficialii guvernamentali şi economiştii s-au temut că economia bazată pe exporturi a Mexicului va suferi o lovitură devastatoare. În schimb, exporturile mexicane către SUA au crescut, scrie The Wall Street Journal.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.