Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalul anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare

Exportatorii germani au avut un an complicat: livrările către SUA şi China, cele mai mari economii ale lumii, li s-au prăbuşit simultan, semnalizând că trebuie reconfigurat modelul de creştere tradiţional bazat pe exporturi. În acelaşi timp, companiile germane au redescoperit pieţele care le-au adus în urmă cu decenii măreţia - statele europene. Însă echilibrul la care s-a ajuns este precar, scrie ziarul german Handelsblatt.