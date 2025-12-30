Cum a crescut în ultimul an Via Transilvanica, unul dintre cele mai importante proiecte private din turismul românesc? După extinderea traseului, Via Transilvanica va adăposti şi propriile cazări

18:30

Investitorii în proiectele de energie eoliană offshore au nevoie de legislaţie, de o schemă de sprijin, cum este cazul contractelor pentru diferenţă (CfD) şi de o ţintă foarte clar asumată de autorităţi în ceea ce priveşte “calendarul” pentru dezvoltarea acestei industrii. În absenţa acestor elemente, deocamdată România rămâne un spectator la valul eolian offshore, în timp ce economii precum Polonia au trecut deja la business.