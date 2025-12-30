Pregătiri pentru cea mai importantă masă a anului sau cum arată masa festivă ideală? Aceasta depăşeşte funcţionalitatea şi devine un spaţiu creat pentru a inspira căldură, eleganţă şi bucuria de a fi împreună
Ziarul Financiar, 30 decembrie 2025 10:30
Finalul de an se numără printre puţinele momente în care putem fi împreună după luni de zile de agende încărcate şi de deadline-uri îndeplinite în ultima clipă.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Daniel Raşcu, country manager Parapet Germania: Avantajul de a fi prezenţi pe o piaţă cum este Germania este că suntem într-un loc care este lider în tehnologie. Învăţăm foarte multe # Ziarul Financiar
Parapet, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, va deschide la anul un nou birou în Germania, la Hamburg, firma fiind deja prezentă în Nuremberg.
Afaceri de la zero. Aida Ionescu dezvoltă brandul de lumânări, tablouri şi decoraţiuni Light in Light, împărţindu-şi timpul între facultate şi mica ei afacere. ”Îmi doresc să investesc cât mai mult în afacere pentru că este pasiunea mea.” # Ziarul Financiar
Aida Ionescu a început să picteze pe la 9-10 ani, atunci când a urmat cursuri de pictură, fiind îndrumată de Amalia Suruceanu, o artistă din Câmpina (jud. Prahova). Şi-a urmat pasiunea şi a învăţat tehnici noi, ba chiar a învăţat să facă şi lumânări naturale şi a conturat treptat o mică afacere sub brandul Light in Light.
Odinioară un aliment reconfortant şi ieftin, umilul burger devine rapid un lux în toată Europa, pe măsură ce preţurile cărnii de vită cresc vertiginous din cauza efectivelor în scădere, care nu pot acoperi cererea tot mai mare, potrivit Euractiv.
Vasta reţea feroviară de mare viteză din China a depăşit pragul de 50.000 de km de linii operaţionale odată cu lansarea unei noi linii la sfârşit de decembrie 2025, conform Le Figaro.
Plonjonul monedei locale i-a făcut pe turci să pună aur de 705 miliarde $ “la saltea”, o sumă record # Ziarul Financiar
Lira turcească a înregistrat al doisprezecelea an consecutiv de declin sub preşedinţia lui Erdogan. Pierderea încrederii în moneda locală i-a îndemnat pe turci să acumuleze aur de 705 miliarde de dolari, un record pentru ţară. Ankara vrea să facă din 2026 un moment de turnură în ieşirea din spirala letală a hiperinflaţiei, notează Les Echos.
4iG, compania de suflet a premierului Ungariei Viktor Orban, investeşte în industria spaţială din America # Ziarul Financiar
O ambiţie mai veche a premierului Ungariei Viktor Orban a fost ca ţara sa să trimită un ungur în spaţiu, aşa cum a făcut în vremea comunismului, atunci cu ajutorul URSS.
Germania a rămas o forţă exportatoare doar cu ajutorul europenilor. Dar şi aşa, riscul să retrogradeze în liga secundă este mare # Ziarul Financiar
Exportatorii germani au avut un an complicat: livrările către SUA şi China, cele mai mari economii ale lumii, li s-au prăbuşit simultan, semnalizând că trebuie reconfigurat modelul de creştere tradiţional bazat pe exporturi. În acelaşi timp, companiile germane au redescoperit pieţele care le-au adus în urmă cu decenii măreţia - statele europene. Însă echilibrul la care s-a ajuns este precar, scrie ziarul german Handelsblatt.
Lucrările la clădirea principală a staţiei de cercetare poloneze Henryk Arctowski din Antarctica au intrat încet în faza finală. Echipa de constructori a ajuns deja pe insula King George, aflată la 14.000 de kilometri distanţă de Polonia, cu un transport de materiale de construcţii şi module din lemn care vor servi ca locuinţe temporare pentru muncitori.
SUA: În faţa avântului medicamentelor anti-obezitate, restaurantele se adaptează reducându-şi porţiile # Ziarul Financiar
O ofertă mai personalizată şi mai puţină risipă. Unele restaurante din SUA au găsit o soluţie şi oferă acum meniuri mai uşoare şi porţii semnificativ reduse, relatează Le Figaro.
Ţara care a devenit câştigătoarea neaşteptată de pe urma creşterii tarifelor americane # Ziarul Financiar
Când preşedintele american Donald Trump a început să majoreze tarifele la început de an 2025, oficialii guvernamentali şi economiştii s-au temut că economia bazată pe exporturi a Mexicului va suferi o lovitură devastatoare. În schimb, exporturile mexicane către SUA au crescut, scrie The Wall Street Journal.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Bucică, Green Ducklings, companie de consultanţă eolian offshore: Dacă România vine azi cu un plan clar, probabil în 10 ani am avea prima turbină offshore instalată # Ziarul Financiar
Investitorii în proiectele de energie eoliană offshore au nevoie de legislaţie, de o schemă de sprijin, cum este cazul contractelor pentru diferenţă (CfD) şi de o ţintă foarte clar asumată de autorităţi în ceea ce priveşte “calendarul” pentru dezvoltarea acestei industrii. În absenţa acestor elemente, deocamdată România rămâne un spectator la valul eolian offshore, în timp ce economii precum Polonia au trecut deja la business.
Mesaj de la Teofil Mureşan, E-INFRA, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali: România poate deveni un nod de stabilitate regională doar dacă mediul de afaceri are curajul să intre în jocul mare, în investiţii şi proiecte care schimbă structura economiei, nu doar cifrele din bilanţ # Ziarul Financiar
