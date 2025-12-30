Premiile Asociației Internaționale a Presei Sportive: jurnaliștii au ales cei mai buni sportivi din 2025

11:00

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul lui Real Oviedo, e la un pas să ajungă la Rapid în această iarnă. Jucătorul cu un gol pentru naționala României va primi un salariu de aproximativ 18.000 de euro lunar, potrivit surselor GSP.La un an și jumătate de la plecarea din Superliga, Daniel Paraschiv e aproape să revină în campionatul României. În ianuarie ar urma să semneze cu Rapid, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut.Daniel Paraschiv, salariu de 18. ...