După ce a clacat și și-a încheiat prematur sezonul, Daria Kasatkina e gata de debutul în țara ei adoptivă: „Primele 3 săptămâni au fost un dezastru”
Gazeta Sporturilor, 30 decembrie 2025 17:50
Tenismena Daria Kasatkina (28 de ani, 37 WTA) va începe anul 2026 pe terenul de tenis, după ce a încheiat prematur acest sezon, luând o pauză de 6 săptămâni pentru a-și proteja sănătatea mintală. Sportiva care a obținut cetățenia australiană va debuta în 2026 în țara ei adoptivă.După un an 2024 solid, Daria Kasatkina a regresat în 2025, având un bilanț de 19 victorii și 22 de înfrângeri. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
18:10
Novak Djokovic vrea să evolueze la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: „De ce nu? Sunt steaua mea călăuzitoare” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), tenismen cu 24 de titluri de Grand Slam, a dezvăluit în cadrul World Sport Summit din Dubai că își dorește să participe la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, acestea fiind „steaua lui călăuzitoare”. ...
18:10
Mega-stadionul care rivalizează cu Santiago Bernabeu pentru finala CM 2030 » Au pătruns pe șantier: va fi cea mai mare arenă din lume # Gazeta Sporturilor
Stadionul Hassan II, din Casablanca, Maroc, concurează cu Santiago Bernabeu pentru organizarea finalei Campionatului Mondial din 2030. Arena ar urma să fie cea mai mare din lume, iar constructorii estimează că în 2028 va fi gata.Cupa Mondială din 2030 va fi găzduită de Spania, Portugalia și Maroc. Africanii încearcă să „fure” finala și se bazează pe viitorul stadion Hassan II. ...
Acum 30 minute
18:00
18:00
18:00
18:00
17:50
După ce a clacat și și-a încheiat prematur sezonul, Daria Kasatkina e gata de debutul în țara ei adoptivă: „Primele 3 săptămâni au fost un dezastru” # Gazeta Sporturilor
Tenismena Daria Kasatkina (28 de ani, 37 WTA) va începe anul 2026 pe terenul de tenis, după ce a încheiat prematur acest sezon, luând o pauză de 6 săptămâni pentru a-și proteja sănătatea mintală. Sportiva care a obținut cetățenia australiană va debuta în 2026 în țara ei adoptivă.După un an 2024 solid, Daria Kasatkina a regresat în 2025, având un bilanț de 19 victorii și 22 de înfrângeri. ...
17:50
Premiile Asociației Internaționale a Presei Sportive: jurnaliștii au ales cei mai buni sportivi din 2025 # Gazeta Sporturilor
PSG a fost desemnată cea mai bună echipă a anului de către Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS), a anunțat marți entitatea, iar la premiile individuale, atletul suedez Armand Duplantis, pentru a doua oară consecutiv, și fotbalista spaniolă Aitana Bonmati au fost aleși ca cei mai buni sportivi ai anului 2025.Pentru aceste distincții au votat 836 de jurnaliști din 121 de țări, inclusiv din România. ...
17:50
Louis Munteanu, transfer iminent de la CFR Cluj » Clubul care l-a convins pe Varga! Se stabilesc ultimele detalii # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani) e tot mai aproape de a pleca de la CFR Cluj. Ardelenii negociază intens cu D.C. United (MLS), iar mutarea s-ar putea perfecta în zilele următoare.Cel mai curtat fotbalist din Superligă ar putea să facă trecerea în noul an în calitate de jucător al altei formații, asta pentru că D.C. United s-a mișcat decisiv în ultimele zile și a făcut o ofertă consistentă pentru internaționalul român, una care e pe placul finanțatorului Ioan Varga. ...
Acum o oră
17:40
Consecințele „Legii 31 decembrie” pentru Cristi Chivu » Ce s-a întâmplat în precedentele 3 sezoane în Serie A! # Gazeta Sporturilor
De fiecare dată din ediția 2022-2023, echipa ce a fost pe primul loc la sfârșitul anului a câștigat titlul. Inter a confirmat regula în urmă cu două stagiuni, devenind campioană, ultima oară cu Simone Inzaghi, și acum formația lui Cristi Chivu încearcă să transforme poziția de lider într-un nou scudetto.Cele mai multe puncte (36), cele mai multe succese (12), cele mai multe goluri înscrise (35) și cel mai bun marcator (9 goluri, Lautaro Martinez). ...
17:40
Inaki Williams (31 de ani), căpitanul lui Athletic Club, contestă desfășurarea Supercupei Spaniei pe tărâm saudit. Deplasarea pe alt continent va face să rateze nașterea primului său copil.Supercupa Spaniei va avea loc, pentru al cincilea an consecutiv și a șasea oară în total, în Arabia Saudită, între 7 și 11 ianuarie 2026. ...
17:30
U-BT Cluj-Napoca – Slask Wroclaw, meciul oficial cu numărul 61 în 2025 pentru echipa lui Mihai Silvășan! # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca primește vizita lui Slask Wroclaw în cel de-al 61-lea meci oficial din 2025. Partida din etapa a 12-a a EuroCup va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2.U-BT Cluj-Napoca își propune să încheie anul cu a 5-a victorie consecutivă în toate competițiile. ...
17:20
„Mai bine picam cu Italia” » Bănel Nicoliță e speriat de forța Turciei și are o singură dorință înainte de baraj # Gazeta Sporturilor
Bănel Nicoliță (40 de ani) a venit special la Brașov pentru un fotbal între prieteni, la „Turneul vedetelor”. Fostul mijlocaș internațional abia așteaptă meciul echipei naționale cu Turcia, din martie, pentru barajul pentru Mondial.Echipa națională a României nu s-a calificat la Campionatul Mondial de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada, dar mai are șansa play-off-ului din Liga Națiunilor. Primul adversar este Turcia, pe 26 martie, la Istanbul. ...
Acum 2 ore
17:00
Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lui Atletico Madrid, Enrique Collar, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.Collar a fost jucătorul lui Atletico din 1953 până în 1969 și căpitan timp de 10 ani, mai mult decât orice alt fotbalist din istoria clubului.A murit Enrique Collar, legenda lui Atletico MadridAltetico Madrid a emis un comunicat în care anunță decesul lui Enrique Collar, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. ...
17:00
Președintele din Superliga a fost sunat direct de Gino Iorgulescu: „Ne-am întins cât ne permitem” # Gazeta Sporturilor
Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a reacționat în dialog cu GSP.ro după ce Gino Iorgulescu, șeful LPF, a declarat că echipa ialomițeană are probleme financiare și riscă să nu termine sezonul.Lemnaru a ținut să-l contrazică pe Iorgulescu, declarând că Unirea Slobozia nu are probleme încât să fie aproape de insolvență și nu există riscuri să nu termine sezonul competițional. În schimb, a transmis că echipa a pierdut aproximativ 500. ...
16:50
Fostul boxer a ajuns să trăiască la limita supraviețuirii » Luptă cu sărăcia cruntă și boala, după o viață în ring # Gazeta Sporturilor
Fostul pugilist Zygmunt Klos (60 de ani), unul dintre cei mai mari boxeri ai Poloniei, se confruntă cu probleme grave de sănătate și condiții materiale aproape inimaginabile, după o viață în ring.Locuiește într-o casă veche, fără acces la apă curentă sau toaletă interioară, iar dificultățile de vorbire, de mers și tulburările de vedere - consecințe a loviturilor încasate de-a lungul carierei, îi îngreunează și mai mult traiul. ...
16:40
Dinamo, „transfer”-surpriză înainte de Revelion: merge cu echipa în cantonament # Gazeta Sporturilor
Pana la a rezolva 100% mutările dorite în mercato, Dinamo a punctat în staff-ul tehnic. Conform informațiilor GSP.ro, roș-albii îl aduc pe Răzvan Patriche (39 de ani) în echipa lui Zeljko Kopic.Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras în vară, la finalul sezonului trecut. Răzvan Patriche a luat apoi calea antrenoratului, iar la 6 luni după ce a agățat ghetele în cui va fi „secund” în staff-ul lui Zeljko Kopic. ...
Acum 4 ore
16:10
Cristi Săpunaru, fără menajamente despre atacantul dorit de Rapid: „Ăsta e jucător să fie titular?” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru, fostul fundaș central de la Rapid, nu înțelege transferul lui Daniel Paraschiv la echipa giuleșteană.Fostul căpitan din Giulești nu-l vede pe Paraschiv drept jucătorul care să se lupte cu Elvir Koljic pentru un post de titular. Motivul? Lipsa minutelor în acest sezon în tricoul lui CyD Leonesa, care l-a împrumutat pe atacant de la Oviedo.În acest sezon, Paraschiv are 7 meciuri în La Liga 2 și 3 în Cupa Spaniei, reușind un singur gol, în Cupă. ...
16:10
Kenan Yildiz, plus 250%! » Ce problemă are Juventus cu viitorul adversar al României în play-off-ul CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Kenan Yildiz (20 de ani), cel mai bun marcator al lui Juventus în acest sezon din Serie A, cere o mărire excepțională de contract. Decarul turc, pe care îl vom înfrunta la Istanbul în martie, în semifinala barajului pentru calificarea la CM din 2026, vrea un salariu de 6 milioane de euro net anual.Actualul angajament al extremei stângi expiră la 30 iunie 2029 și îi asigură 1,7 milioane de euro pe sezon, cu mult sub cei mai bine plătiți jucători ai lui Juventus. ...
16:10
16:10
Liverpool a început slab noul sezon, deși era campioană și a investit 500 de milioane de euro în transferuri. Toată lumea se aștepta la prestații mult mai bune, dar echipa lui Arne Slot și-a luat deja adio de la apărarea titlului, iar conducerea „cormoranilor” a luat o decizie importantă privind staff-ul echipei.Aaron Briggs, antrenorul responsabil de fazele fixe, a fost concediat. ...
16:00
Sportul înseamnă competiție, emoție, depășirea limitelor și multe altele. Pe toate le-am trăit și în 2025. După un an în care i- am urmărit pe sportivii tricolori performând pe scenele europene și mondiale, Gazeta Sporturilor desemnându-l pe David Popovici „Sportivul Anului” în România, ne-am îndreptat privirea și spre ce s-a întâmplat dincolo de granițele sportului românesc. ...
15:40
Manchester City activează „bomba” de 74,5 milioane de euro! În 48 de ore vom avea primul mare transfer al iernii # Gazeta Sporturilor
Antoine Semenyo este foarte aproape de un transfer la Manchester City. Reprezentanții jucătorului lui Bournemouth se află la Manchester, unde negociază ultimele detalii ale contractului.În același timp, „cetățenii” au început discuțiile cu Bournemouth pentru transferul extremei stânga, conform Sky Sports, citat de sportal.bg. ...
15:40
Napoli a făcut o solicitare către Real Madrid pentru a-l împrumuta în ianuarie pe mijlocașul Franco Mastantuono (18 ani), însă propunerea a fost respinsă imediat.Tânărul jucător este o piatră de temelie a planificării pe termen lung a lui Real Madrid, astfel că madrilenii nu sunt interesați să îl împrumute, conform cotidianului spaniol Marca. ...
15:20
Gabriela Szabo, campioana olimpică și mondială, la 50 de ani: „N-aș schimba absolut nimic, este povestea vieții mele” + se trezește la aceeași oră, gătește zilnic, poartă aceleași culori # Gazeta Sporturilor
Star al atletismului mondial acum două decenii, Gabriela Szabo a împlinit 50 de ani în noiembrie. Cum s-a schimbat viața multiplei campioane mondiale și olimpice de la retragere încoace, ce a păstrat și ce a adăugat? „Trăiesc în prezent, nu mai uit la ce va veni mâine, poimâine. Ce a fost este deja istorie”, a spus ea într-un lung dialog cu GSP.14 noiembrie. ...
15:10
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a încercat să-l readucă pe Florinel Coman (27 de ani) la echipa roș-albastră. Negocierile cu Al Gharafa nu s-au concretizat.Pe 22 decembrie, Gigi Becali anunța că urma să discute cu Florinel Coman pentru o revenire la FCSB. Patronul roș-albaștrilor plănuia să-i ofere un contract de 700.000 de euro.Negocierile s-au încheiat rapid. ...
15:10
Maurizio Sarri a fost operat pe cord! » Ce intervenție a suferit și când se va putea întoarce antrenorul lui Lazio # Gazeta Sporturilor
Maurizio Sarri (66 de ani) a ajuns pe masa de operație. Antrenorul lui Lazio a fost supus luni unei intervenții la inimă, după ce acuzase în ultimele luni probleme din cauza unei fibrilații atriale. Tehnicianul italian revenit în vară la formația biancocelesta a fost externat astăzi și, după câteva zile de repaos, poate să reia pregătirile și va fi duminică pe bancă la partida cu Napoli, de la Roma. ...
15:10
Lucas Ocampos, atacantul argentinian în vârstă de 31 de ani, a suferit o paralizie facială pe partea stângă a feței, conform informațiilor transmise de Monterrey, clubul mexican unde acesta evoluează.Jucătorul nu s-a accidentat în timpul unui meci sau unui antrenament, ci ar fi vorba despre o infecție virală.Lucas Ocampos, paralizie facială pe partea stângă a fețeiLucas Ocampos a avut un an complicat din punct de vedere al accidentărilor la echipa mexicană Monterrey. ...
14:50
Barajul dintre Turcia și România se apropie, iar părerile despre șansele echipei naționale de calificare continuă să apară. Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre șansele ca România se se impună în duelul de la Istanbul, de pe 26 martie. ...
14:30
FC Botoșani, locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu va pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă. Elevii lui Leo Grozavu se vor pregăti la Mogoșoaia pentru a doua parte a sezonului.Moldovenii vor juca un amical cu Farul, pe 12 ianuarie, la o săptămână după reunirea lotului. Botoșani. ...
14:30
3,8 milioane de euro! FC Argeș își poate pierde „bijuteriile” Mario Tudose și Caio Ferreira # Gazeta Sporturilor
Dănuț Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, răspunde tuturor ofertelor aruncate în piață pentru jucătorii aflați sub contract cu echipa din Trivale. „Robocop” explică ce planuri are echipa antrenată de Bogdan Andone în 2026.FC Argeș termină anul în primele 5 echipe din fotbalul românesc, o performanță foarte bună pentru o formație nou-promovată în actualul sezon de Superligă. ...
14:20
Cristi Borcea a fost atras să participe la cel puțin un show TV: „Ei sunt importanți pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Ex-dinamovistul Cristi Borcea, 55 de ani, a dezvăluit pentru GSP.ro că a primit nenumărate oferte de a participa sau prezenta diverse show-uri sau concursuri TV, însă preferă să-și dedice viața familiei și afacerilor. ...
Acum 6 ore
14:00
Revoluție în fotbal! Infantino admite implementarea „Legii Wenger” » Ce presupune aceasta # Gazeta Sporturilor
Aflat la World Sports Summit din Dubai, Gianni Infantino, președintele FIFA a vorbit despre o modificare a legii ofsaidului. Acesta susține „Legea Wenger”, o regulă care ar schimba drastic fotbalul. ...
13:30
Pressing din Premier League pentru Radu Drăgușin » Două echipe vor să-l aducă pe stoperul lui Tottenham! # Gazeta Sporturilor
Lista cluburilor care sunt interesate de Radu Drăgușin crește pe măsură ce se apropie deschiderea ferestrei de mercato din 2026. Fundașul central al lui Tottenham, care va împlini 24 de ani în februarie, a intrat pe radarul lui Crystal Palace și Nottingham Forest în vederea unui eventual transfer luna viitoare.Nici nu a revenit bine pe teren, după 11 luni petrecute pe tușă din cauza rupturii de ligamente încrucișate, că Radu Drăgușin e asaltat de oferte. ...
13:20
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a oferit o scurtă reacție după ce s-a calificat cu Africa de Sud în optimile Cupei Africii pe Națiuni.Africa de Sud s-a calificat cu 6 puncte din grupă. Cu Ngezana titular, sud-africanii au învins Zimbabwe, scor 3-2, în ultima rundă a grupei. Anterior, naționala jucătorului de la FCSB a câștigat cu Angola, 2-1, și a pierdut cu Egipt, 0-1. ...
13:10
Răzvan Burelanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre anul 2025 în fotbalul românesc, declarând că a fost unul bun, dar că se putea face mai mult la prima reprezentativă a României.Printre subiectele abordate, Burleanu a vorbit și despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să rămână pe banca echipei naționale și după barajul cu Turcia. Acesta a dat de înțeles că selecționerul României are toată susținerea din partea FRF. ...
13:10
Ofertă de ultimă oră pentru Horațiu Moldovan! Portarul e aproape de transfer: „Sperăm să semneze” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) a rupt contractul cu Real Oviedo, după ce a jucat un singur meci în Cupa Spaniei. Portarul se va întoarce la Atletico Madrid și va încerca să-și găsească o echipă unde să poată juca mai mult. Din informațiile GSP.RO, au început negocierile cu o echipă din Belgia, existând și o variantă de rezervă din Polonia. ...
13:00
Gigi Nețoiu s-a mutat la o fermă cu 1.300 de vaci » Care sunt afacerile fostului acționar de la Dinamo: „M-am născut într-o zonă foarte bogată” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Nețoiu (66 de ani) a ieșit din lumina reflectoarelor din fotbalul românesc și s-a mutat la țară, la Cetate și Poiana Mare, în județul Dolj. La Cetate, acesta și-a deschis fermă de vaci Black Angus, dar are și câte sute de oi.Gigi Nețoiu, ultima dată la FC Voluntari a decis să iasă un pic din circuitul fotbalistic și s-a apucat de zootehnie. „Lucrez de dimineață până seară în agricultură de primavara până toamna. ...
12:50
Girona încearcă să-l aducă pe portarul Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen, sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Viitorul internaționalului german pe Camp Nou este sub semnul întrebării, după ce și-a pierdut locul de titular. Jucătorul în vârstă de 32 de ani va analiza serios situația sa în ianuarie, deoarece lipsa minutelor de joc i-ar putea afecta șansele de a juca pentru Germania la Cupa Mondială de vara viitoare. ...
12:40
Veste excelentă pentru Cristi Chivu: titularul deja și-a reluat antrenamentele » În ce meci poate reveni la Inter # Gazeta Sporturilor
Francesco Acerbi (37 de ani), stoperul lui Inter, este din nou la dispoziția lui Cristi Chivu. Accidentat în urmă cu exact trei săptămâni, în partida cu Liverpool din grupa unică a Champions League, italianul, care intră joi în ultimele 6 luni ale contractului, și-a reluat luni normal pregătirile și va fi convocat pentru meciul cu Bologna programat pe 4 ianuarie.Infirmeria lui Inter începe să se golească la final de an. Cristi Chivu a avut azi la antrenament două fețe noi. ...
12:30
Arsenal - Aston Villa, duel pentru primul loc în Premier League » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Aston Villa se întâlnesc în această seară, de la ora 22:15, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și contra cost pe platforma Voyo.Duelul dintre cele două formații este cel mai important meci al rundei, având în vedere că ambele echipe se află în fruntea clasamentului. Arsenal este lider cu 42 de puncte, în timp ce Aston Villa este pe locul 3 cu 39 de puncte. ...
12:20
Specialistul în mercato dezvăluie: Răzvan Sava semnează, după ce a ajuns al treilea portar la Udinese # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava, portarul lui Udinese, va semna prelungirea contractului. Noua înțelegere ar urma să se întindă până în 2030.Internaționalul român are 7 meciuri în acest sezon de Serie A. A primit 14 goluri, 5 dintre ele chiar în ultimul meci apărat, cu Fiorentina, scor 1-5, pe 21 decembrie.Răzvan Sava va semna prelungirea cu UdineseJucătorul de 23 de ani e la Udinese din 2024, când a fost cumpărat de la CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro. ...
Acum 8 ore
12:00
Gianfranco Zola, fostul fotbalist de la Chelsea, Napoli, Parma și Cagliari, a acordat un interviu în Italia în care și-a împărtășit așteptările pentru restul sezonului de Serie A. Fostul mijlocaș ofensiv a declarat că Inter, echipa lui Cristi Chivu, e cea mai puternică formație din Serie A în acest moment.Zola: „Inter e cea mai puternică echipă din Italia. ...
12:00
Distracție maximă cu iubitele înainte de cantonament! Bîrligea cucerește Kenya, Târnovanu face show în Tenerife # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii de 25 de ani) profită din plin de zilele libere până la startul pregătirii din Turcia cu FCSB. Jucătorii campioanei, împreună cu iubitele acestora, Antonia Salanță și Loredana Țurcanu, au decis să petreacă vacanța în Kenya, respectiv în Tenerife.Superliga este pe pauză până pe 16 ianuarie, dar fotbaliștii din România mai au doar câteva zile de vacanță. ...
12:00
Antonio Rudiger (32 de ani), fundașul lui Real Madrid, este așteptat să părăsească clubul din capitala Spaniei.Forma sa din ultima perioadă, combinată cu accidentările frecvente cu care se confruntă, au generat o îngrijorare intensă în rândul conducerii „galacticilor” cu privire la contribuția sa la echipă. Într-o situație similară se află un alt fundaș al Realulului, David Alaba (33 de ani). ...
11:50
Răsturnare incredibilă după doar 5 etape în Serie A! » Se renunță la mingile portocalii: „Liga a dat un autogol” # Gazeta Sporturilor
Au trecut 50 de zile de când Serie A s-a intrat oficial în sezonul rece și s-a decis renunțarea la mingile portocalii! Ezio Maria Simonelli, președintele Ligii italiene, a anunțat luni seară că noul balon „Puma Orbita Hi-Vis” va fi schimbat cu unul de culoare albă sau galbenă. ...
11:00
Ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid » Dan Șucu îi va da și bonusuri lunare # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul lui Real Oviedo, e la un pas să ajungă la Rapid în această iarnă. Jucătorul cu un gol pentru naționala României va primi un salariu de aproximativ 18.000 de euro lunar, potrivit surselor GSP.La un an și jumătate de la plecarea din Superliga, Daniel Paraschiv e aproape să revină în campionatul României. În ianuarie ar urma să semneze cu Rapid, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut.Daniel Paraschiv, salariu de 18. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.