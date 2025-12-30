Real Madrid și încă o superputere încheie 2025 la vârful unui clasament rușinos

12:30

Arsenal și Aston Villa se întâlnesc în această seară, de la ora 22:15, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și contra cost pe platforma Voyo.Duelul dintre cele două formații este cel mai important meci al rundei, având în vedere că ambele echipe se află în fruntea clasamentului. Arsenal este lider cu 42 de puncte, în timp ce Aston Villa este pe locul 3 cu 39 de puncte. ...