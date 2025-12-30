ATENȚIE, șoferi! Condiții de iarnă pe DN 10!
Jurnal de Vrancea, 30 decembrie 2025 17:50
La această oră, pe DN 10 ninge viscolit, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă iar drumarii sunt la datorie, anunță DRDP Buzău. Echipajele instituției intervin în acest moment cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a menține carosabilul circulabil și pentru a îndepărta stratul de zăpadă depus. Recomandări pentru conducătorii auto:
Acum 30 minute
17:50
La această oră, pe DN 10 ninge viscolit, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă iar drumarii sunt la datorie, anunță DRDP Buzău. Echipajele instituției intervin în acest moment cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a menține carosabilul circulabil și pentru a îndepărta stratul de zăpadă depus. Recomandări pentru conducătorii auto:
Acum 2 ore
16:30
Corupție la Facultatea de Medicină şi Farmacie Galaţi! Profesori universitari acuzați că au luat mită de la studenți # Jurnal de Vrancea
Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind acuzaţi că ar fi primit bani şi bijuterii pentru a ajuta mai mulţi studenţi să promoveze fraudulos examenul de rezidenţiat. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Serviciului Teritorial
Acum 4 ore
15:20
Anunț umanitar pentru o familie din Soveja care a rămas fără nimic după un incendiu care le-a distrus casa # Jurnal de Vrancea
O tragedie a lovit comuna Soveja în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 04:00. Un incendiu puternic a distrus complet locuința și gospodăria familiei Oncioiu Nicușor și Lenuța. Flăcările au mistuit casa, anexele, animalele din curte și toate bunurile adunate de-a lungul anilor. În doar câteva ore, familia a pierdut totul. Au rămas
Acum 6 ore
13:20
Tânără din Vrancea racolată prin metoda „loverboy” și obligată să se prostitueze în străinătate # Jurnal de Vrancea
O tânără din județul Vrancea se numără printre victimele unei rețele de proxenetism destructurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Ancheta vizează un bărbat de 40 de ani, din Buzău, care ar fi racolat patru tinere, cu vârste cuprinse
Acum 12 ore
06:30
Șeriful din Tulnici, Valentin Găină, scapă de „beciul domnesc” și intră sub control judiciar # Jurnal de Vrancea
Curtea de Apel Galați a admis în cursul zilei de luni (29 decembrie) contestația formulată de comisarul șef de poliție Valentin Găină împotriva deciziei Tribunalului Galați prin care fusese arestat preventiv pentru 30 de zile. Ca urmare, magistrații au hotărât înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Prin decizia pronunțată, Curtea de Apel a desființat
Ieri
13:50
Programul Primăriei Municipiului Focşani şi al unităţilor subordonate pentru perioada 1 – 7 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani În perioada 1-2 și 6 -7 ianuarie 2026 – nu se lucrează; – pe 5 ianuarie – program normal de lucru. Teatrul "Maior Gh. Pastia" al Municipiului Focșani În perioada 1-2 și 6 -7 ianuarie 2026 – nu are program cu publicul; – pe 5 ianuarie – program normal de lucru. Clubul
13:40
Programul Primăriei Municipiului Focşani şi al unităţilor subordonate Consiliului Local pentru perioada 1 – 7 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani În perioada 1-2 și 6 -7 ianuarie 2026 – nu se lucrează; – pe 5 ianuarie – program normal de lucru. Teatrul "Maior Gh. Pastia" al Municipiului Focșani În perioada 1-2 și 6 -7 ianuarie 2026 – nu are program cu publicul; – pe 5 ianuarie – program normal de lucru. Clubul
12:40
Ajutor pentru plata facturii la electricitate destinat consumatorilor casnici vulnerabili # Jurnal de Vrancea
Ministerul Energiei informează publicul cu privire la implementarea unui mecanism de sprijin financiar destinat consumatorilor casnici vulnerabili, care întâmpină dificultăți în plata energiei electrice, reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 35/2005. Această măsură se înscrie în responsabilitățile statului român, în calitate de stat social, și are ca obiectiv asigurarea unui nivel de trai decent, precum
10:30
Meteorologii au emis astăzi un cod portocaliu de atenționare, valabil în intervalul orar 10.00 – 14.00. Se semnalează vânt cu viteza la rafală de 80…100 km/h, însoțit temporar de ninsoare viscolită. Zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Codul este valabil pentru zona de munte a Vrancei, respectiv pentru opt
10:10
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, decorat recent de președintele Nicușor Dan # Jurnal de Vrancea
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, unul dintre cei mai longevivi veterani de război ai României, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata sa. Veteranul s-a stins din viață în ziua de Crăciun, într-un spital din Capitală, după ce suferise un accident vascular cerebral. „Avea 107 ani
09:40
Administrația Piețelor Focșani încasează tarifele aferente lunii ianuarie. Care este programul # Jurnal de Vrancea
Administrația Piețelor Focșani anunță programul de încasare a tarifelor lunare pentru utilizarea meselor aferente lunii ianuarie 2026. Comercianții sunt rugați să țină cont de datele, intervalele orare și condițiile stabilite pentru achitarea abonamentelor și rezervărilor. Program de încasare Încasarea tarifelor se va face la finalul lunii decembrie 2025, după următorul program: 28 decembrie: între orele
28 decembrie 2025
21:00
ULTIMA ORĂ Casă cuprinsă de flăcări la Țifești! Proprietara a făcut atac de panică! # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Țifești, sat Bătinești. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la locuință și anexele gospodărești,
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Un mesaj prin 112 a alertat pompierii militari că proprietarul unui apartament din Focșani, situat pe strada Mare a Unirii, nu mai răspunde la ușă și la telefon de câteva zile. La fața locului s-au deplasat imeddiat două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. Din
07:20
400 de radare fixe inteligente, instalate pe DN-uri și autostrăzi | LISTA COMPLETĂ a drumurilor și autostrăzilor vizate # Jurnal de Vrancea
Aproximativ 400 de radare fixe inteligente vor fi instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi, în cadrul proiectului e-SIGUR, un sistem modern de monitorizare a traficului care are ca obiectiv principal reducerea numărului de accidente prin impunerea disciplinei în trafic cu ajutorul tehnologiei. Potrivit anunțului oficial, „pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură
07:10
CCR decide astăzi soarta legii pensiilor magistraților | Miza: vârsta de pensionare și reducerea pensiilor de serviciu # Jurnal de Vrancea
Curtea Constituțională a României (CCR) se întrunește duminică, de la ora 13:00, pentru a decide dacă legea privind pensiile magistraților, adoptată de
27 decembrie 2025
10:40
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vreme severă, valabil din 28 decembrie, ora 02.00, până pe 29 decembrie, ora 10.00, care vizează și zona montană a județului Vrancea, parte a Carpaților de Curbură. Potrivit meteorologilor, în zonele înalte vântul va avea intensificări puternice, cu rafale ce pot depăși 110–130 km/h. La
10:10
Accidentele se țin lanț și în centrul Focșaniului. Neatenția, graba, nerespectarea semnelor de circulație și condițiilor de drum provoacă, în aceste zile, tragedii pe multe drumuri din țară. Nici Focșaniul nu a dus lipsă de evenimente rutiere, provocate din vina șoferilor prea dornici să ajungă la destinație. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul
09:40
Pentru focșănenii care n-au plecat să petreacă revelionul pe alte meleaguri, Primăria Focșani a organizat tradiționalul spectacol în Piața Unirii. Evenimentul va începe la ora 21.30, cu un recital susținut de Mihai Bratosin, un mic artist focșănean cunoscut pentru vocea sa și pentru numeroasele premii obținute la concursuri naționale și internaționale. De la ora 22.00,
06:50
Lista fenomenelor astronomice din 2026: eclipse, conjuncții planetare și ploi de meteori spectaculoase! # Jurnal de Vrancea
Anul 2026 se anunță unul de excepție pentru pasionații de astronomie și pentru toți cei care iubesc spectacolele naturale ale cerului. Secția „Științele Universului și ale Vieții" din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan" din Bârlad a publicat o listă detaliată cu cele mai importante fenomene astronomice din 2026, de la eclipse solare și lunare, la conjuncții
06:40
La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie # Jurnal de Vrancea
Pe 27 decembrie, peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică de Sfântul Ștefan. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, iar gândurile bune, urările și mesajele transmise celor dragi sunt nelipsite. Își serbează onomastica toți cei care poartă numele Ștefan, Ștefania, Istvan, Fănel, Ștefănel, Ștefănuț, Fane, Ștefana, Fănica, Fănuța. Dacă vrei
06:00
Sfântul Ștefan prăznuit în a treia zi de Crăciun! Peste jumătate de milion de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica # Jurnal de Vrancea
Pe 27 decembrie 2025 este sărbătoare mare în România! Creștinii îl sărbătoresc pe Sf. Ștefan, iar o mulțime de români își aniversează onomastica, în a treia zi de Crăciun. Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica, de sărbătorea Sfântului Ștefan. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, este vorba despre 359.675 de bărbaţi şi 148.924 de
26 decembrie 2025
13:30
Casă cuprinsă de flăcări la Vânători! O femeie a ajuns la spital cu arsuri pe corp # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Vânători, sat Mirceștii Noi. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean
10:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo valabilă în intervalul 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16, care vizează intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării, printre care și Vrancea, precum și viscol în zonele montane. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a
10:10
În cursul acestei nopți, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea au intervenit pentru gestionarea a două incendii produse la imobile de locuit, în localitățile Doaga și Sihlea. Incendiu apartament – Doaga (blocuri) Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al
09:10
În calendarul creștin ortodox, ziua de 26 decembrie are o semnificație aparte. Ea este dedicată Soborului Maicii Domnului, o sărbătoare care vine imediat după Nașterea Domnului și care mută atenția credincioșilor de la evenimentul Nașterii spre persoana care a făcut posibil acest moment: Fecioara Maria. În tradiția ortodoxă, marile praznice sunt adesea urmate de o
08:40
Accident, joi seara, în zona catedralei din Focșani! Mai multe mașini s-au făcut praf! # Jurnal de Vrancea
Era inevitabil ca perioada sărbătorilor să sporească numărul accidentelor pe drumurile din țară. Oamenii se grăbesc și nu mai sunt așa atenți la intențiile celorlalți participanți la trafic iar unii sidează regulile de circulație, fără teamă că și-ar putea pune în pericol nu doar buzunarul, ca să spunem așa, ci chiar viața. Joi seara (25
24 decembrie 2025
16:10
Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea: „Să aveți sărbători cu bine și un An Nou binecuvântat!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea: „Să aveți sărbători cu bine și un An Nou binecuvântat!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Deputat Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: „Crăciun Fericit! Liniște, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul Deputat Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: „Crăciun Fericit! Liniște, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Consiliul Județean Vrancea informează că, în prezent, se intervine cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pe drumurile județene din zona de nord a județului, ca urmare a condițiilor meteorologice specifice sezonului rece. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar echipele prestatorului aflate în teren acționează permanent pentru menținerea carosabilului practicabil și pentru
06:20
ULTIMA ORĂ! Comisarul-șef Valentin Găină a fost ARESTAT PREVENTIV! Șeful Poliției Tulnici cercetat pentru dare și luare de mită # Jurnal de Vrancea
Șeful Secției 8 Poliția Rurală Tulnici, comisarul-șef Valentin Găină, va petrece Crăciunul în arest, după ce magistrații Tribunalului Galați au admis cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Galați și au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Potrivit soluției instanței, ofițerul vrâ
00:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul Felicitări Crăciun 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
23 decembrie 2025
13:30
ULTIMA ORĂ Accident rutier pe nou deschisul tronson de A7, Focșani-Adjud! Patru persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 12,30, la nici două ore după inaugurarea tronsonului A7, Focșani – Adjud, pe breteaua Adjud. Din primele informații, se pare că un microbuz de persoane ar fi intrat pe contrasens intrând în coliziune cu autocamionul. „În urma accidentului au rezultat 4 victime conștiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate și […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier pe nou deschisul tronson de A7, Focșani-Adjud! Patru persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3). Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km. Lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7. Anul viitor se va circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Pașcani […] Articolul VIDEO S-a deschis circulația pe autostrada A7, între Focșani și Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 10.30, spre podul de peste Trotuș, direcția Focșani. Au fost implicate o autoplatformă care transporta mașini și un autoturism care tracta, la rândul său, o platformă pe care se aflau două autoturisme. Deocamdată nu se cunoaște cauza producerii accidentului însă, din fericire, acesta nu a fost soldat decât […] Articolul VIDEO Accident pe DN2 E85! O autoplatformă și o platformă implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că începând de luni (22 decembrie) șoferii care circulă pe Autostrada A7 au la dispoziție noi facilități esențiale pentru confortul și siguranța deplasărilor. Toaletele din cadrul spațiilor de servicii de la km 28+400 – Mizil și km 58+400 – Buzău au fost deschise și sunt complet funcționale, […] Articolul DRDP Buzău anunță deschiderea toaletelor de pe A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea anunță o măsură concretă în sprijinul populației: reducerea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru utilizatorii casnici din mai multe localități ale județului. Nicușor Halici, a cerut Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” să identifice soluții pentru diminuarea valorii facturilor plătite de cetățeni. Demersul s-a concretizat prin reducerea tarifelor pentru serviciile de colectare, […] Articolul Facturi mai mici la salubrizare pentru zeci de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce energie și dorință de acțiune. Finalizezi lucruri începute și te pregătești sufletește pentru sărbători. Evită impulsivitatea în discuțiile cu familia. ♉ Taur Te concentrezi pe confort și siguranță. Este un moment bun pentru cumpărături inspirate sau pentru a-ți organiza bugetul de final de an. O veste bună vine din partea cuiva […] Articolul Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22 decembrie 2025
21:50
ULTIMA ORĂ! Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat! Care au fost motivele pentru care acesta a părăsit ministerul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Daniel David, a demisionat din fruntea Ministerului Educației. Conform unei postări făcută pe blogul personal, ministrul David a anunțat că i-a solicitat deja premierului eliberarea funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al […] Articolul ULTIMA ORĂ! Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat! Care au fost motivele pentru care acesta a părăsit ministerul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:40
FOTO! Eveniment academic deosebit: vrânceanul Cătălin Boacnă a devenit doctor în drept la una dintre cele mai prestigioase universități din Franța # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Săptămâna trecută, Universitatea Bordeaux i-a acordat titlul de doctor, cu cel mai înalt calificativ, avocatului Cătălin Boacnă, originar din Vrancea. În același timp, a fost o premieră și pentru cea mai veche facultate de drept din România (1855), Facultatea de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași: este prima dată când un doctorand […] Articolul FOTO! Eveniment academic deosebit: vrânceanul Cătălin Boacnă a devenit doctor în drept la una dintre cele mai prestigioase universități din Franța apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 22 decembrie a.c, în jurul orei 13:13, prin SNUAU 112 a fost sesizat un conflict în trafic, produs în municipiul Focșani, pe strada Mare a Unirii. La fața locului, polițiștii au constatat că între doi participanți la trafic a izbucnit un conflict spontan, în cadrul căruia aceștia s-au împins reciproc. Persoanele implicate […] Articolul Bătăușii din trafic au fost amendați de poliție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:30
ATENȚIE, șoferi! Modificări la semaforul de pe strada Comisia Centrală din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță modificări în modul de funcționare al semaforului de pe strada Comisia Centrală, la intersecția cu strada Cuza Vodă, pe sensul de mers către strada Mărășești. Concret, a fost introdusă culoarea verde intermitent la dreapta, o măsură menită să fluidizeze traficul în zonă. Aceasta permite virajul la dreapta chiar și atunci când […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Modificări la semaforul de pe strada Comisia Centrală din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
VIDEO Bătaie în trafic pe o stradă din Focșani! Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin… # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi particianți la trafic din municipiul Focșani s-au luat astăzi la bătaie în trafic, pe strana Mare a Unirii, zona Piața Moldovei. Cu nervii întinși la maximum de aglomerația resistematizată din orașul lui Misăilă și a celor 17.500, doi șoferi au cedat nervos și și-au dat pe față apucăturile de cavernă. Probabil că inițial cei […] Articolul VIDEO Bătaie în trafic pe o stradă din Focșani! Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin… apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Procurorii DNA au dat iama în ograda comisarului Găină! Asupra acestuia planează suspiciuni de corupție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii anticorupție desfășoară, la această oră, percheziții la sediul Secției 8 Poliția Rurală Tulnici. Acțiunea este realizată de procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. Potrivit unor surse judiciare, ancheta îl vizează pe șeful unității, comisarul-șef Valentin Găină. Perchezițiile au loc în cadrul unui dosar ce are ca obiect fapte de dare […] Articolul Procurorii DNA au dat iama în ograda comisarului Găină! Asupra acestuia planează suspiciuni de corupție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Alegerea periei rotative potrivite poate simplifica și eficientiza rutina zilnică de îngrijire a părului. Cu atât de multe opțiuni disponibile, este important să știi ce caracteristici contează și cum să le alegi în funcție de tipul de păr și stilul dorit. Fie că vrei volum, bucle lejere sau îndreptare rapidă, acest ghid te ajută să […] Articolul Cum să alegi cea mai potrivită perie rotativă pentru nevoile tale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 20–22 decembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit în 60 de misiuni, dintre care: 16 intervenții, pentru: stingerea incendiilor; acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate; alte tipuri de intervenții; 44 de misiuni SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor la […] Articolul Zeci de misiuni îndeplinite de pompierii vrânceni în ultimele trei zile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 11.40, pe Drumul Național 2 E85, pe raza comunei Garoafa. Din primele informații, în autoturism se aflau trei călugări iar unul dintre aceștia se afla la volan. Acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, slujitorii Domnului […] Articolul ULTIMA ORĂ Mașină cu călugări răsturnată pe DN2 E85 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier grav, în care au fost implicate patru autoturisme, s-a produs duminică seara, 21 decembrie, pe E85, pe raza comunei Faraoani, județul Bacău. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul a fost oprit temporar aseară pe DN 2, pe tronsonul Sascut – Bacău, în zona localității Faraoani, pentru a […] Articolul FOTO Accident grav aseară, pe E 85! Patru autoturisme implicate în coliziune! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulația rutieră este blocată pe un sens al DN 2B, la kilometrul 52+000, între localitățile Filipești și Surdila Găiseanca, în județul Brăila, în urma unui accident rutier produs îân această dimineață. Potrivit informațiilor disponibile, două autocamioane au intrat în coliziune, iar unul dintre ele, încărcat cu fier vechi, s-a răsturnat pe carosabil, blocând total drumul. […] Articolul FOTO Accident cu două camioane pe DN 2B! Traficul se desfășoară alternativ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Poliția caută posesorul unui portofel cu bani, găsit în urmă cu câteva zile în Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 12:30, un bărbat din municipiul Focșani s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Focșani pentru a preda un portofel cu o sumă de bani găsit în Piața Unirii, zona „Fântâna dorințelor”. Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că proprietarul sumei de bani nu a fost încă […] Articolul Poliția caută posesorul unui portofel cu bani, găsit în urmă cu câteva zile în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
FOTO O femeie în stare foarte gravă după explozia din cartierul Sud! Locuința este distrusă în totalitate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reamintim că în această dimineață, în jurul orei 07:40, o explozie a tulburat liniștea din cartierul Sud al municipiului Focșani. Deflagrația a avut loc la o garsonieră situată la etajul unu al unui bloc din Focșani, situat pe Aleea Echității. În urm exploziei, extrem de puternice, locuința a luat foc și a fost nevoie de […] Articolul FOTO O femeie în stare foarte gravă după explozia din cartierul Sud! Locuința este distrusă în totalitate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
