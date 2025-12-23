Felicitări Crăciun 2025

11:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției din județul vecin, Brăila, acolo unde s-a petrecut fapta, individul are 58 de ani și este concubinul bunicii fetiței agresate. Pe data de 16 decembrie, acesta ar fi atins-o pe minora de 14 ani în zonele intime și ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta. Fapta a fost reclamată de bunica […] Articolul Individ arestat de poliție după ce a încercat să violeze o adolescentă de 14 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.