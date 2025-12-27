La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie

06:20

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a efectuat vineri o ultimă verificare pe șantierul Autostrăzii A7, pe secțiunea dintre Focșani și Adjud. Oficialul a anunțat că circulația pe acest tronson, în lungime de aproximativ 50 de kilometri, va fi deschisă înainte de Crăciun. „Ultima verificare pe A7 înainte […] Articolul Sectorul de autostradă Focșani-Adjud va fi deschis circulației rutiere până la Crăciun! Directorul CNAIR: „Suntem la un pas de momentul mult așteptat. Vom avea încă 50 de km de autostradă"