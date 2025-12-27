La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie
Jurnal de Vrancea, 27 decembrie 2025 06:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 27 decembrie, peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică de Sfântul Ștefan. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, iar gândurile bune, urările și mesajele transmise celor dragi sunt nelipsite. Își serbează onomastica toți cei care poartă numele Ștefan, Ștefania, Istvan, Fănel, Ștefănel, Ștefănuț, Fane, Ștefana, Fănica, Fănuța. Dacă vrei […] Articolul La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum o oră
06:50
Lista fenomenelor astronomice din 2026: eclipse, conjuncții planetare și ploi de meteori spectaculoase! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anul 2026 se anunță unul de excepție pentru pasionații de astronomie și pentru toți cei care iubesc spectacolele naturale ale cerului. Secția „Științele Universului și ale Vieții” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad a publicat o listă detaliată cu cele mai importante fenomene astronomice din 2026, de la eclipse solare și lunare, la conjuncții […] Articolul Lista fenomenelor astronomice din 2026: eclipse, conjuncții planetare și ploi de meteori spectaculoase! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 27 decembrie, peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică de Sfântul Ștefan. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, iar gândurile bune, urările și mesajele transmise celor dragi sunt nelipsite. Își serbează onomastica toți cei care poartă numele Ștefan, Ștefania, Istvan, Fănel, Ștefănel, Ștefănuț, Fane, Ștefana, Fănica, Fănuța. Dacă vrei […] Articolul La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
06:00
Sfântul Ștefan prăznuit în a treia zi de Crăciun! Peste jumătate de milion de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 27 decembrie 2025 este sărbătoare mare în România! Creștinii îl sărbătoresc pe Sf. Ștefan, iar o mulțime de români își aniversează onomastica, în a treia zi de Crăciun. Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica, de sărbătorea Sfântului Ștefan. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, este vorba despre 359.675 de bărbaţi şi 148.924 de […] Articolul Sfântul Ștefan prăznuit în a treia zi de Crăciun! Peste jumătate de milion de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
13:30
Casă cuprinsă de flăcări la Vânători! O femeie a ajuns la spital cu arsuri pe corp # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Vânători, sat Mirceștii Noi. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean […] Articolul Casă cuprinsă de flăcări la Vânători! O femeie a ajuns la spital cu arsuri pe corp apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo valabilă în intervalul 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16, care vizează intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării, printre care și Vrancea, precum și viscol în zonele montane. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a […] Articolul Vrancea, cod galben de vânt puternic și viscol la munte în a doua zi de Crăciun apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei nopți, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit pentru gestionarea a două incendii produse la imobile de locuit, în localitățile Doaga și Sihlea. Incendiu apartament – Doaga (blocuri) Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al […] Articolul Două incendii stinse de pompieri în cursul acestei nopți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În calendarul creștin ortodox, ziua de 26 decembrie are o semnificație aparte. Ea este dedicată Soborului Maicii Domnului, o sărbătoare care vine imediat după Nașterea Domnului și care mută atenția credincioșilor de la evenimentul Nașterii spre persoana care a făcut posibil acest moment: Fecioara Maria. În tradiția ortodoxă, marile praznice sunt adesea urmate de o […] Articolul 26 decembrie, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Accident, joi seara, în zona catedralei din Focșani! Mai multe mașini s-au făcut praf! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Era inevitabil ca perioada sărbătorilor să sporească numărul accidentelor pe drumurile din țară. Oamenii se grăbesc și nu mai sunt așa atenți la intențiile celorlalți participanți la trafic iar unii sidează regulile de circulație, fără teamă că și-ar putea pune în pericol nu doar buzunarul, ca să spunem așa, ci chiar viața. Joi seara (25 […] Articolul Accident, joi seara, în zona catedralei din Focșani! Mai multe mașini s-au făcut praf! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea: „Să aveți sărbători cu bine și un An Nou binecuvântat!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea: „Să aveți sărbători cu bine și un An Nou binecuvântat!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Deputat Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: „Crăciun Fericit! Liniște, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul Deputat Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: „Crăciun Fericit! Liniște, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea informează că, în prezent, se intervine cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pe drumurile județene din zona de nord a județului, ca urmare a condițiilor meteorologice specifice sezonului rece. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar echipele prestatorului aflate în teren acționează permanent pentru menținerea carosabilului practicabil și pentru […] Articolul Utilaje de deszăpezire pe drumurile județene din zona de nord a Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
ULTIMA ORĂ! Comisarul-șef Valentin Găină a fost ARESTAT PREVENTIV! Șeful Poliției Tulnici cercetat pentru dare și luare de mită # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Șeful Secției 8 Poliția Rurală Tulnici, comisarul-șef Valentin Găină, va petrece Crăciunul în arest, după ce magistrații Tribunalului Galați au admis cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Galați și au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Potrivit soluției instanței, ofițerul vrâncean este cercetat într-un dosar de dare și luare […] Articolul ULTIMA ORĂ! Comisarul-șef Valentin Găină a fost ARESTAT PREVENTIV! Șeful Poliției Tulnici cercetat pentru dare și luare de mită apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul Felicitări Crăciun 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
23 decembrie 2025
13:30
ULTIMA ORĂ Accident rutier pe nou deschisul tronson de A7, Focșani-Adjud! Patru persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 12,30, la nici două ore după inaugurarea tronsonului A7, Focșani – Adjud, pe breteaua Adjud. Din primele informații, se pare că un microbuz de persoane ar fi intrat pe contrasens intrând în coliziune cu autocamionul. „În urma accidentului au rezultat 4 victime conștiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate și […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier pe nou deschisul tronson de A7, Focșani-Adjud! Patru persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3). Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km. Lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7. Anul viitor se va circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Pașcani […] Articolul VIDEO S-a deschis circulația pe autostrada A7, între Focșani și Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 10.30, spre podul de peste Trotuș, direcția Focșani. Au fost implicate o autoplatformă care transporta mașini și un autoturism care tracta, la rândul său, o platformă pe care se aflau două autoturisme. Deocamdată nu se cunoaște cauza producerii accidentului însă, din fericire, acesta nu a fost soldat decât […] Articolul VIDEO Accident pe DN2 E85! O autoplatformă și o platformă implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că începând de luni (22 decembrie) șoferii care circulă pe Autostrada A7 au la dispoziție noi facilități esențiale pentru confortul și siguranța deplasărilor. Toaletele din cadrul spațiilor de servicii de la km 28+400 – Mizil și km 58+400 – Buzău au fost deschise și sunt complet funcționale, […] Articolul DRDP Buzău anunță deschiderea toaletelor de pe A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea anunță o măsură concretă în sprijinul populației: reducerea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru utilizatorii casnici din mai multe localități ale județului. Nicușor Halici, a cerut Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” să identifice soluții pentru diminuarea valorii facturilor plătite de cetățeni. Demersul s-a concretizat prin reducerea tarifelor pentru serviciile de colectare, […] Articolul Facturi mai mici la salubrizare pentru zeci de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce energie și dorință de acțiune. Finalizezi lucruri începute și te pregătești sufletește pentru sărbători. Evită impulsivitatea în discuțiile cu familia. ♉ Taur Te concentrezi pe confort și siguranță. Este un moment bun pentru cumpărături inspirate sau pentru a-ți organiza bugetul de final de an. O veste bună vine din partea cuiva […] Articolul Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22 decembrie 2025
21:50
ULTIMA ORĂ! Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat! Care au fost motivele pentru care acesta a părăsit ministerul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Daniel David, a demisionat din fruntea Ministerului Educației. Conform unei postări făcută pe blogul personal, ministrul David a anunțat că i-a solicitat deja premierului eliberarea funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al […] Articolul ULTIMA ORĂ! Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat! Care au fost motivele pentru care acesta a părăsit ministerul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:40
FOTO! Eveniment academic deosebit: vrânceanul Cătălin Boacnă a devenit doctor în drept la una dintre cele mai prestigioase universități din Franța # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Săptămâna trecută, Universitatea Bordeaux i-a acordat titlul de doctor, cu cel mai înalt calificativ, avocatului Cătălin Boacnă, originar din Vrancea. În același timp, a fost o premieră și pentru cea mai veche facultate de drept din România (1855), Facultatea de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași: este prima dată când un doctorand […] Articolul FOTO! Eveniment academic deosebit: vrânceanul Cătălin Boacnă a devenit doctor în drept la una dintre cele mai prestigioase universități din Franța apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 22 decembrie a.c, în jurul orei 13:13, prin SNUAU 112 a fost sesizat un conflict în trafic, produs în municipiul Focșani, pe strada Mare a Unirii. La fața locului, polițiștii au constatat că între doi participanți la trafic a izbucnit un conflict spontan, în cadrul căruia aceștia s-au împins reciproc. Persoanele implicate […] Articolul Bătăușii din trafic au fost amendați de poliție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:30
ATENȚIE, șoferi! Modificări la semaforul de pe strada Comisia Centrală din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță modificări în modul de funcționare al semaforului de pe strada Comisia Centrală, la intersecția cu strada Cuza Vodă, pe sensul de mers către strada Mărășești. Concret, a fost introdusă culoarea verde intermitent la dreapta, o măsură menită să fluidizeze traficul în zonă. Aceasta permite virajul la dreapta chiar și atunci când […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Modificări la semaforul de pe strada Comisia Centrală din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
VIDEO Bătaie în trafic pe o stradă din Focșani! Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin… # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi particianți la trafic din municipiul Focșani s-au luat astăzi la bătaie în trafic, pe strana Mare a Unirii, zona Piața Moldovei. Cu nervii întinși la maximum de aglomerația resistematizată din orașul lui Misăilă și a celor 17.500, doi șoferi au cedat nervos și și-au dat pe față apucăturile de cavernă. Probabil că inițial cei […] Articolul VIDEO Bătaie în trafic pe o stradă din Focșani! Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin… apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Procurorii DNA au dat iama în ograda comisarului Găină! Asupra acestuia planează suspiciuni de corupție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii anticorupție desfășoară, la această oră, percheziții la sediul Secției 8 Poliția Rurală Tulnici. Acțiunea este realizată de procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. Potrivit unor surse judiciare, ancheta îl vizează pe șeful unității, comisarul-șef Valentin Găină. Perchezițiile au loc în cadrul unui dosar ce are ca obiect fapte de dare […] Articolul Procurorii DNA au dat iama în ograda comisarului Găină! Asupra acestuia planează suspiciuni de corupție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Alegerea periei rotative potrivite poate simplifica și eficientiza rutina zilnică de îngrijire a părului. Cu atât de multe opțiuni disponibile, este important să știi ce caracteristici contează și cum să le alegi în funcție de tipul de păr și stilul dorit. Fie că vrei volum, bucle lejere sau îndreptare rapidă, acest ghid te ajută să […] Articolul Cum să alegi cea mai potrivită perie rotativă pentru nevoile tale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 20–22 decembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit în 60 de misiuni, dintre care: 16 intervenții, pentru: stingerea incendiilor; acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate; alte tipuri de intervenții; 44 de misiuni SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor la […] Articolul Zeci de misiuni îndeplinite de pompierii vrânceni în ultimele trei zile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 11.40, pe Drumul Național 2 E85, pe raza comunei Garoafa. Din primele informații, în autoturism se aflau trei călugări iar unul dintre aceștia se afla la volan. Acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, slujitorii Domnului […] Articolul ULTIMA ORĂ Mașină cu călugări răsturnată pe DN2 E85 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier grav, în care au fost implicate patru autoturisme, s-a produs duminică seara, 21 decembrie, pe E85, pe raza comunei Faraoani, județul Bacău. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul a fost oprit temporar aseară pe DN 2, pe tronsonul Sascut – Bacău, în zona localității Faraoani, pentru a […] Articolul FOTO Accident grav aseară, pe E 85! Patru autoturisme implicate în coliziune! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulația rutieră este blocată pe un sens al DN 2B, la kilometrul 52+000, între localitățile Filipești și Surdila Găiseanca, în județul Brăila, în urma unui accident rutier produs îân această dimineață. Potrivit informațiilor disponibile, două autocamioane au intrat în coliziune, iar unul dintre ele, încărcat cu fier vechi, s-a răsturnat pe carosabil, blocând total drumul. […] Articolul FOTO Accident cu două camioane pe DN 2B! Traficul se desfășoară alternativ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Poliția caută posesorul unui portofel cu bani, găsit în urmă cu câteva zile în Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 12:30, un bărbat din municipiul Focșani s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Focșani pentru a preda un portofel cu o sumă de bani găsit în Piața Unirii, zona „Fântâna dorințelor”. Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că proprietarul sumei de bani nu a fost încă […] Articolul Poliția caută posesorul unui portofel cu bani, găsit în urmă cu câteva zile în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
FOTO O femeie în stare foarte gravă după explozia din cartierul Sud! Locuința este distrusă în totalitate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reamintim că în această dimineață, în jurul orei 07:40, o explozie a tulburat liniștea din cartierul Sud al municipiului Focșani. Deflagrația a avut loc la o garsonieră situată la etajul unu al unui bloc din Focșani, situat pe Aleea Echității. În urm exploziei, extrem de puternice, locuința a luat foc și a fost nevoie de […] Articolul FOTO O femeie în stare foarte gravă după explozia din cartierul Sud! Locuința este distrusă în totalitate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
ULTIMA ORĂ Explozie într-un apartament din cartierul Sud al Focșaniului! Două persoane au fost transportate la pital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, în jurul orei 07:44, a fost semnalată o explozie urmată de incendiu în municipiul Focșani, pe strada Aleea Echitații. La fața locului au intervenit de urgență cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 4 autospeciale de stingere și modulul SMURD. Forțele de intervenție intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum […] Articolul ULTIMA ORĂ Explozie într-un apartament din cartierul Sud al Focșaniului! Două persoane au fost transportate la pital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Accident înfiorător, duminică noaptea, pe centrura Focșaniului! Cinci persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident de circulație extram de grav s-a produs duminică noaptea (21 decembrie), în jurul orei 22.00, pe centura Focșaniului, zona Fan Courier. În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism în care se aflau cinci persoane, inclusiv conucătorul auto. Se pare că șoferul a pierdut controlul volanului, a derapat și a părăsit partea carosabilă […] Articolul Accident înfiorător, duminică noaptea, pe centrura Focșaniului! Cinci persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie, dar ziua te învață să o folosești cu răbdare. Evită deciziile impulsive, mai ales în familie. Seara aduce o veste plăcută. ♉ Taur Te concentrezi pe siguranță și confort. Este o zi bună pentru planuri financiare sau pentru a petrece timp liniștit cu cei dragi. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul […] Articolul Horoscopul zilei de 22 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21 decembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Transformă pasiunea pentru sănătate și echilibru într-o meserie cu adevărat valoroasă! Profesional New Consult te invită să te alături celui mai bun și complet curs de Maseur din Focșani, oferindu-ți o calificare recunoscută și o carieră de succes. Cu o experiență de peste 17 ani în formare profesională, îți garantăm excelența și cele mai bune […] Articolul Devino maseur calificat | Cel mai bun și complet curs de calificare în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere din cadrul Stației de Pompieri Panciu, în cooperare cu SVSU Fitionești, intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins anexa unei locuințe (grajd) din comuna Fitionești, sat Ghimicești. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiu se manifesta generalizat la o anexa ( grajd ) pe cca 150 […] Articolul ULTIMA ORĂ! Incendiu la anexa unei gospodării din Fitionești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Loteria Română suplimentează fondurile de câștiguri pentru Tragerile Speciale Loto de Crăciun din 21 decembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, ocazie cu care suplimentează fondurile de câștiguri la mai multe jocuri, sporind astfel șansele participanților de a câștiga premii importante înaintea sărbătorilor. Potrivit anunțului oficial, suplimentările se aplică la categoria I pentru principalele jocuri: Loto 6/49 beneficiază de o suplimentare de 100.000 de lei, […] Articolul Loteria Română suplimentează fondurile de câștiguri pentru Tragerile Speciale Loto de Crăciun din 21 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Foștii magistrați, militari și polițiști nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după pensionare. Proiect de lege în dezbatere publică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Foștii magistrați, militari, polițiști și angajați ai serviciilor de informații nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după pensionare sau eliberarea din funcție, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției. Actul normativ a fost pus în dezbatere publică la mijlocul lunii decembrie și urmează să fie adoptat de Guvern, apoi supus […] Articolul Foștii magistrați, militari și polițiști nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după pensionare. Proiect de lege în dezbatere publică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Angajații din sectorul public vor începe anul 2026 fără tradiționala minivacanță extinsă dintre Revelion și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan. Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Guvernul nu va acorda „punte” bugetară la începutul anului viitor, iar luni, 5 ianuarie 2026, va fi zi lucrătoare. Decizia întrerupe o minivacanță de șapte zile care, în […] Articolul Fără minivacanță la început de 2026: bugetarii revin la muncă pe 5 ianuarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
02:00
ANAF Antifraudă aplică amenzi de 17,8 milioane lei pentru nerespectarea plafonului de preț la produsele de bază # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat, în perioada august – noiembrie 2025, o serie de acțiuni de control național pentru verificarea respectării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2023, care stabilește măsuri temporare de combatere a creșterii excesive a prețurilor la alimentele de bază. Acțiunile inspectorilor vizează verificarea respectării plafonului de […] Articolul ANAF Antifraudă aplică amenzi de 17,8 milioane lei pentru nerespectarea plafonului de preț la produsele de bază apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie și chef de inițiativă. Este o zi bună pentru a începe ceva nou sau pentru a-ți susține punctul de vedere. Ai grijă totuși să nu fii prea impulsiv cu cei din jur. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Zi favorabilă pentru planuri pe termen lung, organizare și chestiuni […] Articolul Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20 decembrie 2025
22:10
Incendiu la o casă din Tătăranu! Pompierii intervin pentru stingerea incendiului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Tătăranu. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, și un echipaj SMURD, incendiu se manifestă la acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați.Incendiul a fost localizat și se […] Articolul Incendiu la o casă din Tătăranu! Pompierii intervin pentru stingerea incendiului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
Dragoș Ciobotaru, bilanț după primul an în Parlament: „Mandatul de deputat este o responsabilitate majoră. Vreau să fiu util oamenilor care mi-au acordat încrederea.” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a prezentat bilanțul primului an de mandat parlamentar, într-un mesaj publicat pe Facebook. Parlamentarul vorbește despre contextul dificil în care și-a început activitatea, despre rolul diminuat al Parlamentului, rezultatele legislative obținute, relația cu cetățenii, dar și despre direcția pe care o urmează Partidul Național Liberal în județul Vrancea, unde […] Articolul Dragoș Ciobotaru, bilanț după primul an în Parlament: „Mandatul de deputat este o responsabilitate majoră. Vreau să fiu util oamenilor care mi-au acordat încrederea.” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Marți, 23 decembrie, vor fi dați în circulație aproximativ 50 de kilometri de autostradă, între Focșani și Adjud. Odată cu acest pas, întreg sectorul Autostrăzii A7 care traversează județul Vrancea va fi deschis circulației în regim de autostradă”, a transmis președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici. Acest lucru înseamnă că, de la finalul acestui […] Articolul Cronica dimineții – 20.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 ♈ Berbec Ziua te pune în fața unor decizii legate de direcția ta pe termen lung. Poți simți nevoia să te afirmi mai clar, mai ales în fața unor persoane de autoritate. Ai energie, dar este important să o dozezi cu răbdare. Spre seară, o discuție sinceră cu cineva […] Articolul Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
ATENȚIE, ȘOFERI! A fost emisă avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea. Avertizarea a intrat în vigoare sâmbătă dimineață, de la ora 04:00 și va fi valabilă până la ora 09:00. Conform specialiștilor, în localitățile Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, […] Articolul ATENȚIE, ȘOFERI! A fost emisă avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Sectorul de autostradă Focșani-Adjud va fi deschis circulației rutiere până la Crăciun! Directorul CNAIR: „Suntem la un pas de momentul mult așteptat. Vom avea încă 50 de km de autostradă” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a efectuat vineri o ultimă verificare pe șantierul Autostrăzii A7, pe secțiunea dintre Focșani și Adjud. Oficialul a anunțat că circulația pe acest tronson, în lungime de aproximativ 50 de kilometri, va fi deschisă înainte de Crăciun. „Ultima verificare pe A7 înainte […] Articolul Sectorul de autostradă Focșani-Adjud va fi deschis circulației rutiere până la Crăciun! Directorul CNAIR: „Suntem la un pas de momentul mult așteptat. Vom avea încă 50 de km de autostradă” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19 decembrie 2025
21:40
Accident cumplit. O femeie de 25 de ani a murit iar alți doi tineri sunt grav răniți # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tânără în vârstă de 25 de ani a murit, iar doi tineri, cu vârste de 25 şi 32 de ani, au fost răniţi grav, în urma unui accident rutier între două autoturisme care a avut loc vineri seara în municipiul Moineşti, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. „În această seară am […] Articolul Accident cumplit. O femeie de 25 de ani a murit iar alți doi tineri sunt grav răniți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, CFR Călători recomandă pasagerilor să folosească şi celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulaţie, se arată într-un […] Articolul CFR introduce vagoane suplimentare pe trenuri în perioada sărbătorilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.