Cod portocaliu de vânt și viscol în zona montană a Vrancei

00:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie și chef de inițiativă. Este o zi bună pentru a începe ceva nou sau pentru a-ți susține punctul de vedere. Ai grijă totuși să nu fii prea impulsiv cu cei din jur. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Zi favorabilă pentru planuri pe termen lung, organizare și chestiuni […] Articolul Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.