A fost descoperit palatul secret al lui Putin: E pe coasta Mării Negre și are peste 9.000 de metri pătrați

România nu are o viziune cu privire la Ucraina, nu are o viziune cu privire la regiune, nu are ambiția să devină lider regional. Nu o are din cauza decidenților, nu din cauza așteptărilor reduse ale populației - spre deosebire de alte țări din regiune, populația României își dorește ca România să fie un jucător.