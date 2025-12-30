Gonit de Rapid, dorit de Dinamo: „E o opțiune pentru Kopic”

19:00

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit că este supărat pe Florin Tănase. Liderul campioanei a vrut să plece în China pe un salariu anual cu 300.000 de euro mai mare.Patronul de la FCSB a povestit că a fost sunat de Florin Tănase, iar fotbalistul i-a spus că are o ofertă din China cu un salariu anual de 1,3 milioane de euro. Gigi Becali susține că atacantul are un salariu de un milion de euro la FCSB, iar vestea l-a supărat pe patron. ...